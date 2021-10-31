За час передвиборчої кампанії на Херсонщині зареєстровано 8 кримінальних правопорушень, - поліція

Сьогодні, 31 жовтня, в одномандатному виборчому окрузі №184, що охоплює територію Каховського та Бериславського районів, а також трьох населених пунктів Херсонського району, відбулись проміжні вибори в народні депутати України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Почато підрахунок голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць до передачі виборчої документації до окружної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що волевиявлення громадян минуло без суттєвих порушень. Загалом у день виборів територіальні підрозділи поліції зареєстрували 9 повідомлень, пов'язаних із незначними порушеннями виборчого процесу.

Читайте також: Отримано вже 21 повідомлення про можливі порушення на довиборах до Ради, складено 1 адмінпротокол, - Нацполіція

За весь час передвиборчої кампанії поліцією Херсонщини зареєстровано 8 кримінальних правопорушень, з яких 5 – підкуп виборців, 2 – перешкоджання здійсненню виборчого права, одне – порушення порядку фінансування виборчої кампанії.

Також було складено 17 протоколів за порушення адміністративного законодавства щодо виборчого процесу: 8 – за поширення друкованих матеріалів, які не містять необхідних вихідних даних, 6 – за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів, 2 – за дрібне хуліганство, один – за порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації.