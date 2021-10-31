Для поїздки громадським транспортом Києва достатньо документа про одну дозу вакцини, - Рубан

У пасажира муніципального транспорту в Києві з 1 листопада має бути сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо громадського транспорту, то можна перебувати в транспорті в масці, з документами - "жовтим" або "зеленим" сертифікатом (в якому. - Ред.) або одна, або дві дози щеплення, або мати із собою ПЛР-тест або тест на антиген, або мати довідку про одужання. Довідки мають бути. Тому транспорт сьогодні працює не так, як ТРЦ та інші заклади. Можна використовувати одну дозу, а потім робити щеплення другою", - сказав Рубан.

Чиновник розповів, чому у Києві дозволено пасажирам транспорту для поїздки використовувати сертифікат про вакцинацію з однією дозою вакцинації.

Читайте також: До київських ТРЦ дітей не пускатимуть без щеплених проти COVID-19 родичів, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан

"Київ уперше запровадив своє правило, бо в урядових документах обмеження стосуються лише питання міжрегіонального транспорту. Міський транспорт там не прописаний. Тому Київська міська влада звернулася до уряду з метою внесення коректив до постанови Кабінету Міністрів", - сказав він.

Нагадаємо, 17430 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіло 1108 дітей та 178 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 663 осіб, також у МОЗ повідомили, що за добу померло від ускладнень, спричинених коронавірусом, 336 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) та Дніпропетровській (1141) областях.

Читайте також: Максимальна швидкість руху дорогами Києва з 1 листопада становитиме 50 км/год, - КМДА

У Києві за добу медики виявили коронавірус у 443 людей. На Київщині за добу захворіли на коронавірус 578 осіб.