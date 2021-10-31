УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8968 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 022 153

Для поїздки громадським транспортом Києва достатньо документа про одну дозу вакцини, - Рубан

Для поїздки громадським транспортом Києва достатньо документа про одну дозу вакцини, - Рубан

У пасажира муніципального транспорту в Києві з 1 листопада має бути сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо громадського транспорту, то можна перебувати в транспорті в масці, з документами - "жовтим" або "зеленим" сертифікатом (в якому. - Ред.) або одна, або дві дози щеплення, або мати із собою ПЛР-тест або тест на антиген, або мати довідку про одужання. Довідки мають бути. Тому транспорт сьогодні працює не так, як ТРЦ та інші заклади. Можна використовувати одну дозу, а потім робити щеплення другою", - сказав Рубан.

Чиновник розповів, чому у Києві дозволено пасажирам транспорту для поїздки використовувати сертифікат про вакцинацію з однією дозою вакцинації.

Читайте також: До київських ТРЦ дітей не пускатимуть без щеплених проти COVID-19 родичів, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан

"Київ уперше запровадив своє правило, бо в урядових документах обмеження стосуються лише питання міжрегіонального транспорту. Міський транспорт там не прописаний. Тому Київська міська влада звернулася до уряду з метою внесення коректив до постанови Кабінету Міністрів", - сказав він.

Нагадаємо, 17430 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіло 1108 дітей та 178 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 663 осіб, також у МОЗ повідомили, що за добу померло від ускладнень, спричинених коронавірусом, 336 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) та Дніпропетровській (1141) областях.

Читайте також: Максимальна швидкість руху дорогами Києва з 1 листопада становитиме 50 км/год, - КМДА

У Києві за добу медики виявили коронавірус у 443 людей. На Київщині за добу захворіли на коронавірус 578 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20191) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Куда деватся здоровому человеку со справкой ,что он здоров?
показати весь коментар
31.10.2021 21:58 Відповісти
+12
показати весь коментар
31.10.2021 22:42 Відповісти
+11
А кто сказал, что ты здоров? Забудьте такие понятия. Это понятие до н.э. (до начала эпидемии). Вы сейчас- "бессимптомно больной"
показати весь коментар
31.10.2021 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
боту сначала нужно разобраться, что именно гарантирует Конституция, а потом уже жонглировать своими правами))
показати весь коментар
31.10.2021 22:35 Відповісти
приведу понятный лапотнику пример))

пуйловская конституция гарантирует тебе свободу употребления бояры, но в метро бухим нельзя.

доходит?
показати весь коментар
31.10.2021 22:37 Відповісти
м-да, напрасно вас Преображенский оперировал
показати весь коментар
31.10.2021 22:41 Відповісти
скажи нач смены, что ты не справился с основами Конституции)
показати весь коментар
31.10.2021 22:45 Відповісти
Так Ви ж ходите голим у ванній кімнаті, наприклад. Заборона ходити голим у своєму домі чи обов'язок носити намордники, як у фільмі "Кін-дза-дза" де у Конституції України прописані?
показати весь коментар
31.10.2021 22:53 Відповісти
Забанили адекватний коментар? Ну так він буде продубльований.

А про презумцію невинуватості Ви взагалі чули? Де у Конституції України є вимога громадянам країни переміщуватися будь-де у намордниках, хай це метро, чи маршрутки?
показати весь коментар
31.10.2021 23:34 Відповісти
Ну типа карантин это ЧП, и тут действуют указания местной власти. Допустим бомбят, и народу указывают путь к бомбоубежищам. Спасают. Но упрямые орут "че они нам указывают, мы законы и свои права знаем!" Херракс бомба - и нет упрямых!
показати весь коментар
31.10.2021 23:59 Відповісти
А де тоді логіка? Всі ж медики кажуть, що антитіла виробляються на 2-й тиждень після другої вакцинації, тоді виходить, що між людьми з однією вакциною і людьми без вакцини різниці немає.
показати весь коментар
31.10.2021 22:32 Відповісти
Поездки - бонус за лояльность. Как вступить в колхоз
показати весь коментар
31.10.2021 22:37 Відповісти
При нормальній логіці вистачило би одної вакцини. А тут вимагать колоти і колоти, колоти і колоти, колоти і колоти... Це не вакцина, і це розуміє кожен, у кого залишився здоровий глузд.
показати весь коментар
31.10.2021 23:20 Відповісти
После 1й дозы антител достаточно 70% народа. Голубовская считает что 2я доза нужна 30% из группы риска. Если хронические серьезные болезни, слабое здоровье - нужна 2я доза. Но это только ее мнение.

"
https://m.dw.com/ru/indijskij-variant-koronavirus-uskolzajushhij-ot-antitel/a-57341709 Дельта-вариант вируса особенно опасен тем, что он часто поражает тех, кто успел получить лишь первую дозу вакцины. Иммунолог Карстен Ватцль (Carsten Watzl) из Института Лейбница при Дортмундском университете считает, что эффективность вакцины BioNTech/Pfizer, таким образом, снизилась с 90 процентов, которые она демонстрировала при защите от первоначального варианта коронавируса, до 88 процентов, а эффективность векторной вакцины от AstraZeneca - с 66 до 60 процентов.
При этом данные из Израиля говорят о том, что защита от заражения опасным вариантом коронавируса даже при вакцинации BioNTech/Pfizer не превышает 64 процентов. Однако вакцина по-прежнему на 93 процента защищает от тяжелого течения болезни.
показати весь коментар
31.10.2021 23:29 Відповісти
Голубовская - безответственное трепло и балаболка. Несет всякую херню, эксперты из Израиля н Шустере за головы хватались.
показати весь коментар
31.10.2021 23:31 Відповісти
Ну не идеал Голубовская, но многое верно говорит
показати весь коментар
01.11.2021 00:01 Відповісти
Кто-то заработает на прокате самокатов
показати весь коментар
31.10.2021 22:36 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 22:38 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 22:42 Відповісти
Не понятно, что это дает. Привитые разносят вирус, как и непривитые и болеют тоже. Это все идиотизм.
показати весь коментар
31.10.2021 22:56 Відповісти
Контроль і залякування населення.
показати весь коментар
31.10.2021 23:08 Відповісти
как это? куда сток девать? в унитаз? - нельзя, плюс главный вопрос - должны все уколоться, чтобы не портить статистику передовикам
показати весь коментар
31.10.2021 23:11 Відповісти
Ничего не даёт.Это способ заставить людей прививаться.Это политика,а не забота о здоровье.Принудиловка и напушение Конституции.Хотите по закону?Тогда и делайте по закону,а не через одно место.А то вижу сегодня возле кассы в столовке Пузата хата в масках на раздаче и кассе,а рядом в метре уже без маски за столом

Тут вирус есть,а тут нет...ну ну... лицемерные,двуличные уроды

показати весь коментар
31.10.2021 23:11 Відповісти
Про безопасную дистанцию в 1,5м слыхали? Вижу что нет. Видимо наушники в ушах, или вата. Число вирусных частиц резко падает с расстоянием. При дистанции 1,5-2м от больного шансы получить большую дозу короны небольшие. А того что вдохнете не хватит для болезни. Маска защищает на 70%, чтобы вы или вас не заразили при разговоре или дыхании. В идеале маски должны быть на всех кто рядом.
показати весь коментар
31.10.2021 23:42 Відповісти
Кстати, хорошие респираторы защищают на 90%, но их ведь нужно менять или обрабатывать. Как и маски. Респираторы дорого, неудобно, маски дешево и не мешают дышать (почти). Но при контакте с больным ковидом только респиратор конечно.
показати весь коментар
31.10.2021 23:45 Відповісти
Да о чем вы говорите...ходят в грязных тряпках из карманов достают.Откуда какие респираторы.
показати весь коментар
31.10.2021 23:52 Відповісти
Какая дистанция?Кто и где ее соблюдает?Шутите?)
Без масок все практически везде,или в грязных тряпках на мордах.Вы как вчера родились или в глухом селе живёте.
показати весь коментар
31.10.2021 23:49 Відповісти
Так я ж не все. Хотя грешен, порой из кармана достаю маску если тороплюсь. Но 2 прививки есть, чуток расслабилс
показати весь коментар
01.11.2021 00:03 Відповісти
У меня стандартный календарь прививок.Маски нет,респиратора нет,вакцины нет.Все ок.
показати весь коментар
01.11.2021 00:05 Відповісти
От это ты гонишь!ото запояло!
показати весь коментар
01.11.2021 01:56 Відповісти
Привитые сутки-двое с температурой и здоровы. Не привитые неделю-две с пневмонией и кислородом, поражением легких, почек, сердца, мозга. Сложно не заметить разницу
показати весь коментар
31.10.2021 23:37 Відповісти
Второй год не болею,и никто из семьи и коллег.И таких полно.А так по вашей логике,то нет болезней больше, только ковид.Все остальные давно победили.
И ещё раз:все на добровольной основе,без сегрегации людей и законодательно согласно К.У.

Только так должно быть
показати весь коментар
31.10.2021 23:43 Відповісти
Так это хорошо что не болеете. У сестры подруга от ковида умерл
показати весь коментар
01.11.2021 00:05 Відповісти
У всех есть какие-то примеры.У меня такого нет.Вообще нет в окружении никого.Ни дома,ни на работе.А в истинный диагноз никто не смотрит,теперь одна болячка.
показати весь коментар
01.11.2021 00:09 Відповісти
Странно, все знакомые купили настоящие справки и никто ни с кем не ругается, все довольны. А тут под новостями те кто укололся прям какие то неадекваты, и казалось бы они уже защищены и точно не будут болеть тяжело, но на людей кидаются как бешеные собаки. К чему бы это? Или все врут? ))
показати весь коментар
31.10.2021 23:13 Відповісти
Вакциновані всі спокійні, навідміну від антиваксерів, які реально кидаються на людей, наче скажені собаки. У них нерви здають, бо знають, що вони програли здоровому глузду. Мало того, що доведеться робити вакцину, щоб їздити на роботу, та ще доведеться акаунт на Цензорі міняти, бо цей вже обісраний та сильно смердить. До речі, багато антиваксерів вже зникло з сайту, лише ходять лайкають своїх колег по цеху, а коментарі залишати вже бояться. Тупорилі дикуни показали своє нутро кацапське та довели, що вони реально харчуються з кацапських інформаційних помийок.
показати весь коментар
31.10.2021 23:44 Відповісти
Насчет кацапских помоек пожалуй перебор, а остальное поддерживаю.
показати весь коментар
31.10.2021 23:47 Відповісти
"Вакциновані всі спокійні", і хто б сумнівався, що ви такі спокійні!?
"Вже обісраний та сильно смердить", "Тупорилі дикуни", "харчуються з кацапських інформаційних помийок." - цей слог немов пісня самого ангела, надихає спокоєм і натхненням. А ще показує найвищий інтелектуальний рівень. Ну і звісно автор подає раціонально обгрунтовану інформацію, ніякої істерії і навішування ярликів.
Таки певну кількість людей вакцинували безпосередньо в мозок, судячи з дописів окремих індивідів.
показати весь коментар
01.11.2021 00:06 Відповісти
Звичайні провокатори, все ніяк нас не розхитають.
показати весь коментар
01.11.2021 10:05 Відповісти
Меркава! Ти у еврейському танку. Хто тебе буде розхитувати? Нафік ти кому треба?
показати весь коментар
01.11.2021 10:54 Відповісти
David Wood! (Горбатько)

Сьогодні ти бригадир антиваксерів на Цензорі? Бачу, що всі твої вже відмітились у лайках та коментарях. Бригада потенційних небіжчиків, як у реальному житті, так і в Інтернеті. Ц
показати весь коментар
01.11.2021 10:52 Відповісти
Судя по вашему комменту, вы - невакцинированная, так как кидаетесь на людей, обзываете тупорылыми дикарями и т.д.
показати весь коментар
01.11.2021 06:35 Відповісти
Ирынка само спокойствие вежливость
Пора уже успокоительное колоть
показати весь коментар
01.11.2021 06:46 Відповісти
Такі пости може писати лише ЗеБот.
показати весь коментар
01.11.2021 07:12 Відповісти
Да вон ниже есть пример.Видимо они что то подозревают.А вы-нет)
показати весь коментар
31.10.2021 23:53 Відповісти
Это побочный эффект от шмурдяка,на людей кидаться,потом начнут гавкать и говно жрать!
показати весь коментар
01.11.2021 01:59 Відповісти
Мерзкое, ублюдочное государство
показати весь коментар
01.11.2021 01:46 Відповісти
Полный бред. В чем смысл? Привитый переносчик едет со здоровым , с отрицательным ПЦР? Логика в этом есть? Это не забота о гражданах. Это власть хочет прикрыть жопу от перегрузки больниц. А деньги растащила на "велике будивныцтво".
То есть, привитому больному ковид можно пользоваться транспортом, а не привитому нельзя.?
показати весь коментар
01.11.2021 08:55 Відповісти
Ну если вакцина будет у всех, болеть почти не будут. В этом и цель. Иначе может быть как в Черновицкой области: 100% забиты больницы и новых некуда девать. Вот когда такой кошмар наступит всюду, народ начнет массово умирать. Этого нельзя допустить. Кстати, в Черновцах маски носят около 20%, местный писал. У них "ковыду нэмае, то е грып".
показати весь коментар
01.11.2021 10:27 Відповісти
2014год - Революція гідності
2021год -Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины
этапы большого пути! клоуны поставили всех раком! впрочем к чему всё идёт было уже понятно когда в АТБ ширпотреб ленточками обвязали, тогда было смешно, но надо было тогда дебилов на столбах развешивать, а сейчас они вошли во вкус и поймали кураж...
показати весь коментар
01.11.2021 08:59 Відповісти
В Европе прогуляйтесь втроем с друзьями по улице - полиция сдерет штраф эдак по 500 евро с каждого. В Китае никуда не зайдете без прививки. Будете качать права - посадят. У нас очень толерантное отношение к нарушителям карантина, даже за маски на жопе редко штрафуют.
показати весь коментар
01.11.2021 10:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 