Вибори мера Липовця на Вінниччині: У "ЄС" заявили про лідерство кандидата від політсили Авраменка за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць

На виборах Липовецького міського голови Вінницької області, за результатами паралельного підрахунку голосів, на третині дільниць лідирує кандидат від "Європейської Солідарності" Василь Авраменко.

За підрахунком 34,29% бюлетенів Василь Авраменко набирає 18,6% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Нагадаємо, Микола Грушко з 2015 року очолює Липовець. 2020-го він балотувався від "Української стратегії Гройсмана" і здобув перемогу. Через два місяці після виборів міський голова заявив, що вже написав заяву і вирішив відмовитися від посади мера.

