УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8968 відвідувачів онлайн
Новини
3 646 26

Вибори мера Липовця на Вінниччині: У "ЄС" заявили про лідерство кандидата від політсили Авраменка за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць

Вибори мера Липовця на Вінниччині: У "ЄС" заявили про лідерство кандидата від політсили Авраменка за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць

На виборах Липовецького міського голови Вінницької області, за результатами паралельного підрахунку голосів, на третині дільниць лідирує кандидат від "Європейської Солідарності" Василь Авраменко.

За підрахунком 34,29% бюлетенів Василь Авраменко набирає 18,6% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Нагадаємо, Микола Грушко з 2015 року очолює Липовець. 2020-го він балотувався від "Української стратегії Гройсмана" і здобув перемогу. Через два місяці після виборів міський голова заявив, що вже написав заяву і вирішив відмовитися від посади мера.

Читайте також: Влада може фальсифікувати вибори в Липовці, на Вінниччині, - лідер "Голосу" Рудик

Автор: 

Вінницька область (1088) місцеві вибори (1367) Європейська Солідарність (1107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
31.10.2021 22:24 Відповісти
+9
показати весь коментар
31.10.2021 23:17 Відповісти
+7
А что это подоляшавки спят что-ли? ФАС! Насыпайте зеленого бреда!
показати весь коментар
31.10.2021 22:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2021 22:24 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 23:17 Відповісти
пора хапати, що хапається

Taras Olegovych@Taras_2012



Таки ТЕЦ мого міста іде попи*ді через Сволотівця (голова Калуша) та зелені.

Калуська ТЕЦ іде з молотка

На офіційному сайті Фонду державного майна України оприлюднили повідомлення про приватизацію цілісного майнового комплексу ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА», який розташований за адресою м. Калуш, вул. Промислова, 1.
показати весь коментар
31.10.2021 22:34 Відповісти
В такой новости всегда интересно кто на втором? И какое отставание? Раз заявили, значит хотят огласки. Раз хотят огласки, значит там "ноздря в ноздрю", и нужно на всякий случай (а конкретно- в случае проигрыша) подготовить песню о фальсификации. Ничего нового...
показати весь коментар
31.10.2021 22:34 Відповісти
Ясен пень, это ж ПЭсовцы. Оутсайдеры. Интриганы.
показати весь коментар
31.10.2021 22:36 Відповісти
Интриганты, конечно, но не аутсайдеры в политике Украины. А информативности в этой новости явно не хватает.
показати весь коментар
31.10.2021 22:43 Відповісти
Бо знают что проигрывают. А кое кто подмахивает им, вот потому и такая подача информации.
показати весь коментар
31.10.2021 22:48 Відповісти
А вы думаете деньги от рекламы способны покрыть расходы на штат сотрудников? Что делать, это Украина, детка...
показати весь коментар
31.10.2021 22:52 Відповісти
Хорошо что главный там не бедный. Для него это копейки, даже не мелочь в кармане.
показати весь коментар
31.10.2021 22:59 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 23:01 Відповісти
Ось і підтянувся представник оутсайдерів
показати весь коментар
31.10.2021 23:16 Відповісти
я тебе не заставляв підтягуватись.
показати весь коментар
31.10.2021 23:20 Відповісти
У Липовцях 9 тис населення. З них десь 20% дітей.
При середній явці у 25%, кількість проголосувавших складає десь 1,8 тис чоловік.
З них 18,6%, тобто 330 чоловік за ПЕС.
Дуже ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА всеукраїнського масштабу, хоча не факт
показати весь коментар
31.10.2021 23:45 Відповісти
За то, что ваша шобла делала в Херсоне,чтоб выиграть ,вешать надо и будем )
показати весь коментар
01.11.2021 00:15 Відповісти
Спочатку дупу від компу відірви, вішати воно когось зібралося
показати весь коментар
01.11.2021 06:46 Відповісти
Так у нас всегда так , что правят те кто имеет на выборах меньше половины поддержки народа , из-за того , что пипл не хочет ходить на выборы
Твой бох осёл Оманский яркий тому пример
показати весь коментар
01.11.2021 09:43 Відповісти
А за твого найсолодшого Петра невже більше проголосувало?
У 2014 році за нього проголосувало 9,857 млн виборців
У 2019 році, у другому турі, за Зеленського проголосувало 13,532 млн виборців, тоді як за Петра 4,522 млн.

Так що можеш десь там у куточку далі скиглити про підримку свого соєвого боХа.
показати весь коментар
01.11.2021 09:56 Відповісти
Зебил мимо , сколько вам ********* говорить , что я в стороне в вашем сраче
Просто смешно читать комментарий про потужну перемогу свидетеля боха осла Османского у которого походу в 2019 тоже большинства поддержки населения не было , а тем более сейчас
Так что зебобик обтекай молча , умничать это не о тебе
показати весь коментар
01.11.2021 10:35 Відповісти
Я розумію, скласти до купи два і два то не ваше, вам головне купи лайна класти.
Як там у тому анекдоті
Ніколи не сідай грати з голубем у шахи.
Він розкидає усі фігури, переверне дошку і нагадить на голову.
показати весь коментар
01.11.2021 12:50 Відповісти
Великий складун - дрочи далі на віслюка Османського
показати весь коментар
01.11.2021 17:06 Відповісти
А что это подоляшавки спят что-ли? ФАС! Насыпайте зеленого бреда!
показати весь коментар
31.10.2021 22:38 Відповісти
падлоляковцы. вам ночные тоже платят?
показати весь коментар
31.10.2021 22:39 Відповісти
Им с барского зеленого плеча , ночной порошочек выдают 😤
показати весь коментар
31.10.2021 22:51 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 23:05 Відповісти
Я ж казала, що падлоляк мабуть позашлюбний син Кашперовського. Схожість якась феноменальна, особливо очі та погляд, про зачіску навіть і казати не треба, челочка з початку дев'яностих.
показати весь коментар
31.10.2021 23:19 Відповісти
 
 