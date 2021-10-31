Вибори мера Липовця на Вінниччині: У "ЄС" заявили про лідерство кандидата від політсили Авраменка за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць
На виборах Липовецького міського голови Вінницької області, за результатами паралельного підрахунку голосів, на третині дільниць лідирує кандидат від "Європейської Солідарності" Василь Авраменко.
За підрахунком 34,29% бюлетенів Василь Авраменко набирає 18,6% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Нагадаємо, Микола Грушко з 2015 року очолює Липовець. 2020-го він балотувався від "Української стратегії Гройсмана" і здобув перемогу. Через два місяці після виборів міський голова заявив, що вже написав заяву і вирішив відмовитися від посади мера.
Taras Olegovych@Taras_2012
Таки ТЕЦ мого міста іде попи*ді через Сволотівця (голова Калуша) та зелені.
Калуська ТЕЦ іде з молотка
На офіційному сайті Фонду державного майна України оприлюднили повідомлення про приватизацію цілісного майнового комплексу ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА», який розташований за адресою м. Калуш, вул. Промислова, 1.
При середній явці у 25%, кількість проголосувавших складає десь 1,8 тис чоловік.
З них 18,6%, тобто 330 чоловік за ПЕС.
Дуже ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА всеукраїнського масштабу, хоча не факт
Твой бох осёл Оманский яркий тому пример
У 2014 році за нього проголосувало 9,857 млн виборців
У 2019 році, у другому турі, за Зеленського проголосувало 13,532 млн виборців, тоді як за Петра 4,522 млн.
Так що можеш десь там у куточку далі скиглити про підримку свого соєвого боХа.
Просто смешно читать комментарий про потужну перемогу свидетеля боха осла Османского у которого походу в 2019 тоже большинства поддержки населения не было , а тем более сейчас
Так что зебобик обтекай молча , умничать это не о тебе
Як там у тому анекдоті
Ніколи не сідай грати з голубем у шахи.
Він розкидає усі фігури, переверне дошку і нагадить на голову.