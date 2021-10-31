УКР
На виборах мера Харкова проголосували 28% виборців, рік тому явка становила 31%

Станом на 20:00 неділі бюлетені для голосування на позачергових виборах міського голови Харкова отримали 288 336 осіб.

Про це повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Приблизно це 28,29% (від загальної кількості виборців. – Ред.)", – сказала Матвієнко на брифінгу.

За її словами, близько 9 тисяч виборців було включено до витягів із протоколів для голосування вдома.

Голова міськтервиборчкому Олена Матвієнко повідомила також, що упродовж дня до комісії не надійшло жодної заяви про порушення Виборчого кодексу.

За її прогнозами, протоколи дільничних виборчих комісій про результати виборів почнуть надходити до районних територіальних виборчих комісій після опівночі.

У 2020 році на чергових виборах міського голови явка становила 31,3% (323 218 осіб).

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбувались позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендувало 10 кандидатів.

вибори (6751) мер (511) Харків (5875) явка (69) дострокові вибори (128)
+10
кернеса виберуть в мери.
31.10.2021 22:51 Відповісти
+9
та забув привітати...

31.10.2021 22:55 Відповісти
+5
Допа пролетает, как фанера
31.10.2021 22:44 Відповісти
При такой явке легитимность победителя под большим сомнением.
31.10.2021 22:43 Відповісти
ходили на вибори лиш прoплачeнi?
31.10.2021 23:01 Відповісти
Я зі свічкою не стояв, не знаю. Лише подаю своє судження з цього питання.
31.10.2021 23:03 Відповісти
при такiй малiй явцi можe бути що бiльшiсть як раз прoплачeна. явку хiба мoжна зпрогнозувати? а рeсурс можна зпланувати за минулoю явкою. тому явка мeнша а рeсурс був спланований на бiльшу.
31.10.2021 23:09 Відповісти
О чем Ваш бред, уважаемый?
"а рeсурс можна зпланувати за минулoю явкою. тому явка мeнша а рeсурс був спланований на бiльшу."
Какую школу дебилизма Вы заканчивали для формирования такой феерической фразы?
31.10.2021 23:26 Відповісти
русскакаюшєму нe понять по причин наявностi у нього русского узкого мозку
01.11.2021 00:16 Відповісти
Из-за эпидемии коронавируса, многие боятся идти на выборы, чтобы незаразится. Поэтому явка такая низкая.
31.10.2021 22:44 Відповісти
Сто процентов, я сам долго думал, собирался сходить , вроде и вакцинирован, но потом решил не идти, от греха подальше...
31.10.2021 22:47 Відповісти
маска-перчатки, своя ручка - религия использовать не позволяет?)
31.10.2021 22:57 Відповісти
Ручку не нашел😁😁😁😁
31.10.2021 23:00 Відповісти
Посмотрите на выборы на Херсонщине и Черкащине, там явка еще меньше. Конечно пандемия не причем, просто у людей укрепляется понимание, что все расвно выберут кого нужно, за деньги, через суды и т.к.. А если и появился бы нормальный кандидат, то его как максимум просто убъют.
01.11.2021 07:22 Відповісти
За такою логікою треба лягти та померти.
Йдіть членом комісії, спостерігачем, ніхто Вам не забороняє. Подивитесь, як все відбувається. В Україні сфальсифікувати підрахунок голосів дуже складно. Тому отруюють мозок до того.
01.11.2021 08:05 Відповісти
Допа пролетает, как фанера
31.10.2021 22:44 Відповісти
Для меня -это главное.А Раду надо разогнать,если она до сих пор не может удалить из всевозможных названий все рашистское.Искоренить полностью русские.Краснодарские,курские и тому подобные вместе со Сралинской камарильей.
01.11.2021 00:10 Відповісти
Pilot Samolyotoff @pilotmsv

https://twitter.com/pilotmsv/status/1454693245250899971 14 ч



Поновлення скупчення російських військ біля кордону з Україною викликало занепокоєння серед деяких чиновників у Сполучених Штатах та Європі, які відстежують, на їхню думку, нерегулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі росії. - http://www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html?s=09 www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html?s=09
31.10.2021 22:51 Відповісти
кернеса виберуть в мери.
31.10.2021 22:51 Відповісти
Стопудов. У Допы скучное лицо по жизни, а Терехову дерег точно никто не даст
31.10.2021 23:00 Відповісти
31.10.2021 23:03 Відповісти


Из-за эпидемии коронавируса, многие боятся идти на выборы, чтобы незаразится. Поэтому явка такая низкая.

НЕ ПИСДИ...Сумская сегодня и весь прилегающий центр ..барабан..московский битком набит был... все без масок а ты про какой то страх..ЕРМАК ЦЕ ТИ?
31.10.2021 22:52 Відповісти
Ну так и в транспорте народу полно и все без масок, ну кроме метро, но на выборы не пошли, значит просто всем похеру, тоже нормальный вариант, молодежь вообще никогда не ходила на выборы 😁
31.10.2021 22:56 Відповісти
Молодежь 1 раз все таки сходила. Не, вру, два раза. Первый - Зебила выбирать, второй - зебилят.
31.10.2021 23:02 Відповісти
Возможно, но ядерный лохторат это зрители Сватов, это реально ПДЦ😁
31.10.2021 23:06 Відповісти
Они друг дружку стоят
31.10.2021 23:29 Відповісти
В супермаркетах Харькова трудно пройти по проходам, а на избирательных участках действительно тишина, харьковчане ещё не успели осознать, что Кернес всё, ведь лавочки есть и краска еще не облезла.
31.10.2021 22:59 Відповісти
Дело не в коронавирусе, конечно. Нет кандидата, ради которого можно поднять свою Ж. с дивана. За Кернеса могли кое-как. За этих- не хотят. Лучше пивка с водочкой. Пуйло также выигрывает.
31.10.2021 23:12 Відповісти
Більшість виборців вирішила не ходити, проголосувавши, таким чином, за бюст Кернеса...
31.10.2021 22:53 Відповісти
Победил Гепа. Жаль город, в котором родилась знаменитая "Путин *****" от футбольных фанатов...
31.10.2021 22:54 Відповісти
Уже объявили результат? Какой ужас!!!😲😲😲
31.10.2021 22:58 Відповісти
Скушаешь свой тумблер завтра вечером?
31.10.2021 23:00 Відповісти
Оставь себе, скушаешь вместе с победившим Гепой 😁
31.10.2021 23:03 Відповісти
Фантазии как у гепы помножить на ноль.
31.10.2021 23:07 Відповісти
Харьков потенциально может перестанет голосовать за Кернеса только тогда, когда умрут внуки его ядерного электората.
31.10.2021 23:02 Відповісти
В том-то и дело... Совковый электорат размножается почкованием...
31.10.2021 23:10 Відповісти
Да и очень важно понимать что причина именно в избирателях, Кернес просто уловил их желания и реализовал, попутно распилив 50% из бюджета города, что не будет волновать ядерный электорат, потому что там или пенсы или уклонисты от налогов.
31.10.2021 23:19 Відповісти
Главное, что не Допа.
Терехов был замом Авакова-губернатора, членом "Нашей Украины", его вообще электорат Добкина называет "нациком". Потом стал замом Кернеса, занимался хозяйственными вопросами и не светился до 2020 года. И именно при поддержке Авакова была провернута вся операция с выборами "Кернеса Шредингера".
В общем, нормальный вариант, однозначно лучше ближайшего конкурента Допы.
01.11.2021 00:05 Відповісти
та забув привітати...

31.10.2021 22:55 Відповісти
31.10.2021 23:15 Відповісти
Да но вместо лисапета Зе..л страной "рулит"
01.11.2021 00:36 Відповісти
Геподупіск як всігда. А був же шанс посадити цю погань. Суки...
31.10.2021 23:16 Відповісти
Явка низька, бо обирати нема з кого і так по всій країні.
По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небачену ніде в світі, заставу розміром 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії.
Наші вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не брешуть, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
31.10.2021 23:20 Відповісти
Это в почти в 2 раза больше чем на должность президента
31.10.2021 23:22 Відповісти
А на должность президента на следующие выборы, по новому мошенническому закону предусмотрено уже 10 млн.

Кучма ввел мошеннический залог в выборы и никто из последующих и не пытался его ликвидировать, а только увеличивают.
31.10.2021 23:28 Відповісти
Если кандидат в городе с населением 1+ миллион жителей не может собрать избирательный фонд 2+ миллиона гривень, торые идут в бюджет! то этот кандидат вообще непонятно кто, даже добкин, у которого лицо грустное и текст по дебильному написан и то собирает этот фонд регулярно.
31.10.2021 23:26 Відповісти
Такими мошенническими псевдо аргументами и обманывают наших людей. А вы им помогаете.
Вы считаете, что во всех других странах все кандидаты и мэры непонятно кто или даже бомжи? Это с учетом того, что нигде в других странах и близко нет залогов таких размеров. В других странах где есть залоги, они по размерам близки к среднемесячным зарплатам по стране, а у нас за всю жизнь. Чувствуете разницу.
31.10.2021 23:49 Відповісти
Шановний, давай так, назови государство, где в процессе выборов мэра города нет избирательного залога.
01.11.2021 00:02 Відповісти
Шановний. Похоже вы пытаетесь манипулировать на ровном месте. Где я сказал, что в других странах нет залогов вообще? Поэтому ваш вопрос абсолютно неуместен. Прочитайте снова мой комментарий, на который вы отвечаете. Там все ясно написано.
01.11.2021 00:22 Відповісти
Оправдывать наши мерзкие "избирательные" залоги преступно (даже если неосознано).
31.10.2021 23:52 Відповісти
Нема з кого вибирати, тому і явка низька. Але, з усіх ватних кандидатів, Терехов більш менш адекватний. Добре що не Жобкін!
31.10.2021 23:27 Відповісти
Опять пришли только пост совковые пенсы, голосовать за свой любимый сесесер
31.10.2021 23:41 Відповісти
В худого 54-55% в жирного 24-25% это с экзит-полов.
01.11.2021 00:18 Відповісти
01.11.2021 00:14 Відповісти
Надурили рос-любителей, Терехов будет про-украинский мэр, потому что так хочет Ярославский, а этот не любит вату шо то писец.
Ла ла ла ла ла лалала...!!!
01.11.2021 00:17 Відповісти
Всі чекають на вибори у смартфоні . Це вимога часу . Інакше пенсія будуватиме свій світ , а молодь емігруватиме у свій .
01.11.2021 03:57 Відповісти
Ага, всі чекають! Особливо російські хакери!
01.11.2021 07:47 Відповісти
 
 