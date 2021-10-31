На виборах мера Харкова проголосували 28% виборців, рік тому явка становила 31%
Станом на 20:00 неділі бюлетені для голосування на позачергових виборах міського голови Харкова отримали 288 336 осіб.
Про це повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Приблизно це 28,29% (від загальної кількості виборців. – Ред.)", – сказала Матвієнко на брифінгу.
За її словами, близько 9 тисяч виборців було включено до витягів із протоколів для голосування вдома.
Голова міськтервиборчкому Олена Матвієнко повідомила також, що упродовж дня до комісії не надійшло жодної заяви про порушення Виборчого кодексу.
За її прогнозами, протоколи дільничних виборчих комісій про результати виборів почнуть надходити до районних територіальних виборчих комісій після опівночі.
У 2020 році на чергових виборах міського голови явка становила 31,3% (323 218 осіб).
Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбувались позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
На посаду міського голови претендувало 10 кандидатів.
"а рeсурс можна зпланувати за минулoю явкою. тому явка мeнша а рeсурс був спланований на бiльшу."
Какую школу дебилизма Вы заканчивали для формирования такой феерической фразы?
Йдіть членом комісії, спостерігачем, ніхто Вам не забороняє. Подивитесь, як все відбувається. В Україні сфальсифікувати підрахунок голосів дуже складно. Тому отруюють мозок до того.
https://twitter.com/pilotmsv/status/1454693245250899971 14 ч
Поновлення скупчення російських військ біля кордону з Україною викликало занепокоєння серед деяких чиновників у Сполучених Штатах та Європі, які відстежують, на їхню думку, нерегулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі росії. - http://www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html?s=09 www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html?s=09
Из-за эпидемии коронавируса, многие боятся идти на выборы, чтобы незаразится. Поэтому явка такая низкая.
НЕ ПИСДИ...Сумская сегодня и весь прилегающий центр ..барабан..московский битком набит был... все без масок а ты про какой то страх..ЕРМАК ЦЕ ТИ?
Терехов был замом Авакова-губернатора, членом "Нашей Украины", его вообще электорат Добкина называет "нациком". Потом стал замом Кернеса, занимался хозяйственными вопросами и не светился до 2020 года. И именно при поддержке Авакова была провернута вся операция с выборами "Кернеса Шредингера".
В общем, нормальный вариант, однозначно лучше ближайшего конкурента Допы.
По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небачену ніде в світі, заставу розміром 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії.
Наші вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не брешуть, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
Кучма ввел мошеннический залог в выборы и никто из последующих и не пытался его ликвидировать, а только увеличивают.
Вы считаете, что во всех других странах все кандидаты и мэры непонятно кто или даже бомжи? Это с учетом того, что нигде в других странах и близко нет залогов таких размеров. В других странах где есть залоги, они по размерам близки к среднемесячным зарплатам по стране, а у нас за всю жизнь. Чувствуете разницу.
