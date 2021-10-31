На виборах мера Харкова проголосували 28% виборців, рік тому явка становила 31%

Станом на 20:00 неділі бюлетені для голосування на позачергових виборах міського голови Харкова отримали 288 336 осіб.

Про це повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Приблизно це 28,29% (від загальної кількості виборців. – Ред.)", – сказала Матвієнко на брифінгу.

За її словами, близько 9 тисяч виборців було включено до витягів із протоколів для голосування вдома.

Читайте також: На виборах мера Харкова проводять три екзитполи

Голова міськтервиборчкому Олена Матвієнко повідомила також, що упродовж дня до комісії не надійшло жодної заяви про порушення Виборчого кодексу.

За її прогнозами, протоколи дільничних виборчих комісій про результати виборів почнуть надходити до районних територіальних виборчих комісій після опівночі.

У 2020 році на чергових виборах міського голови явка становила 31,3% (323 218 осіб).

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбувались позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

Читайте також: Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова

На посаду міського голови претендувало 10 кандидатів.