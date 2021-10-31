УКР
Зеленський прибув до Британії для участі у кліматичній конференції ООН, його супроводжує дружина, - ОП

Зеленський прибув до Британії для участі у кліматичній конференції ООН, його супроводжує дружина, - ОП

Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі у кліматичній конференції ООН COP26, що відбудеться у Глазго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОП.

"Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться у місті Глазго", - йдеться у повідомленні.

У ОП зазначили, що 1 листопада намічено виступ Зеленського на конференції та зустріч із лідерами інших держав.

Читайте також: Боротьба з кліматичними змінами може врятувати мільйони життів: ВООЗ дала урядам країн 10 рекомендацій

Нагадаємо, лідери країн "Групи двадцяти" 31 жовтня погодили підсумкову заяву. Вони закликали до "значних та ефективних" дій з обмеження глобального потепління, але взяли мало конкретних зобов'язань. Декілька днів жорстких переговорів дипломатів залишили величезну роботу, яку доведеться зробити учасникам ширшої кліматичної конференції ООН  (СОР26) у Шотландії, на яку більшість лідерів вирушить прямо з Риму.

Автор: 

Велика Британія (5800) візит (1671) Зеленський Володимир (25558) клімат (181) ООН (3445) Зеленська Олена (260)
Топ коментарі
+30
Боже бережи Великобританію.
31.10.2021 23:30 Відповісти
31.10.2021 23:30 Відповісти
+26
Знов з пакетом АТБ, як і до принца Вільяма їздив?
31.10.2021 23:37 Відповісти
31.10.2021 23:37 Відповісти
+25
Цього лиха нам ще не вистачає....
Тут як раз королева хворіють...ну ви розумієте.
Боронь Боже.
31.10.2021 23:42 Відповісти
31.10.2021 23:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
01.11.2021 04:02 Відповісти
01.11.2021 04:02 Відповісти
У Лєнки є якийсь комплекс відносно свого тіла. Вона постійно його ховає під нагромадженням на себе якогось лахміття.
01.11.2021 05:12 Відповісти
01.11.2021 05:12 Відповісти
у нее фигура некрасивая. И потому все на ней смотрится как на корове седло.
Была бы человеком хорошим - можно было бы посочувствовать.
Но это не тот случай.
01.11.2021 10:18 Відповісти
01.11.2021 10:18 Відповісти
Та наче нічого на перший погляд, просто смаку бракує і доброго консультанта. Ходили чутки, що для неї шиє жінка Лисого. Криворагульське Я на першому місці))
01.11.2021 11:26 Відповісти
01.11.2021 11:26 Відповісти
Россия двинула танки к границам Украины. Президент,само собой, нашёл дело подальше от страны.
01.11.2021 05:44 Відповісти
01.11.2021 05:44 Відповісти
Намеченно выступление со своим роялем ? Соло сбахает или охорона тоже в теме?
01.11.2021 07:27 Відповісти
01.11.2021 07:27 Відповісти
От цікаво, а скільки кміматичний саміт викинув в середовище тисяч тон СО2?
Менше льотрать треба по планеті всяким Зелебенським, ото і весь договорняк!
01.11.2021 07:33 Відповісти
01.11.2021 07:33 Відповісти
А шоб вас там Биг-Беном придавило.
01.11.2021 08:52 Відповісти
01.11.2021 08:52 Відповісти
Откуда в Шотландии Биг-Бен?
01.11.2021 09:13 Відповісти
01.11.2021 09:13 Відповісти
А шо, они свою квартирку в Лондоне не проведают? Сомневаюсь.
01.11.2021 09:32 Відповісти
01.11.2021 09:32 Відповісти
Хана климату...
01.11.2021 09:39 Відповісти
01.11.2021 09:39 Відповісти
А Ленка шо тоже , как и её муж , заслуженный климатологиняУкраины? Это шо украинские налогоплательщики и за её турпоездки платить должны? Представляю как там в Лондоне наше посольство на ушах стоит. Надо же не только зельца а ещё и его бабу развлекать (по отдельной программе).
01.11.2021 10:42 Відповісти
01.11.2021 10:42 Відповісти
королева спряталась?
01.11.2021 14:42 Відповісти
01.11.2021 14:42 Відповісти
