Зеленський прибув до Британії для участі у кліматичній конференції ООН, його супроводжує дружина, - ОП

Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі у кліматичній конференції ООН COP26, що відбудеться у Глазго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОП.

"Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться у місті Глазго", - йдеться у повідомленні.

У ОП зазначили, що 1 листопада намічено виступ Зеленського на конференції та зустріч із лідерами інших держав.

Нагадаємо, лідери країн "Групи двадцяти" 31 жовтня погодили підсумкову заяву. Вони закликали до "значних та ефективних" дій з обмеження глобального потепління, але взяли мало конкретних зобов'язань. Декілька днів жорстких переговорів дипломатів залишили величезну роботу, яку доведеться зробити учасникам ширшої кліматичної конференції ООН (СОР26) у Шотландії, на яку більшість лідерів вирушить прямо з Риму.