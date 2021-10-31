Явка виборців на довиборах до Ради на Херсонщині – 21,39%, на Черкащині – 25,57%, - ЦВК

Явка виборців на проміжних виборах народних депутатів в округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) на момент завершення голосування становила 21,39% та 25,57% відповідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної виборчої комісії.

"За інформацією, що надійшла до ЦВК засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", явка виборців на момент закриття виборчих дільниць становила 21,39% в ОВО №184 та 25,57% в ОВО №197", - сказано в повідомленні.

