Перехід Києва до "червоної" зони: у громадському транспорті будуть рейди з перевірки дотримання пасажирами правил

Перехід Києва до "червоної" зони: у громадському транспорті будуть рейди з перевірки дотримання пасажирами правил

Громадський транспорт у Києві поки що не планують зупиняти, але скористатися ним зможуть не всі.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кличко вказав на те, що міська влада перевела навчальні заклади на дистанційне навчання через поширення коронавірусної хвороби. Дитячі садки працюють за умови стовідсоткової вакцинації працівників.

"Закривати транспорт ми не будемо. Але пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова. Кожну людину ми не зможемо перевірити, але робитимемо рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані. Вибачте, будь ласка, ми маємо змушувати людей дотримуватись усіх правил", - сказав мер.

Він підтвердив, що спеціальні перепустки для громадського транспорту, які використовувалися в столиці раніше, не запроваджуватимуться: "Спецперепусток не буде. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. Але рейди, які перевіряють дотримання певних правил, будуть однозначно".

Автор: 

Топ коментарі
+30
Сказал бы мне кто лет 7 назад, что скоро президентом будет Зеленский, а в маршрутки и магазины не будут пускать без справки о прививках, которые делают в строительном магазине - вызвал бы полицию на наркоманов.
01.11.2021 00:11 Відповісти
+21
31.10.2021 23:55 Відповісти
+13
Совсем рехнулись. Скоро в общественный сортир без трёх уколов пускать не будут.
Леонид Ильич в гробу переворачивается.
31.10.2021 23:54 Відповісти
Антиваксеры-"фас"
31.10.2021 23:54 Відповісти
а їм це на руку - бо тепер офіційно навіть доїхати до пункту вакцинації не зможуть
01.11.2021 00:07 Відповісти
А дойти ну или другие виды транспорта(такси, велик)?
01.11.2021 00:11 Відповісти
пeшкарус
01.11.2021 00:30 Відповісти
Та не так надо писать.мы должны заставить людей двигаться голимым шмурдяком,вот так будет лучше!
01.11.2021 01:48 Відповісти
01.11.2021 00:18 Відповісти
Антиваксерские ЗЕ-сметуны на прогулке под конвоем 😂
01.11.2021 00:56 Відповісти
Хто є хто і так всім зрозуміло. Наявність зеленого чи жовтого сертефіката на вусі баранів красномовніша будь-яких слів
01.11.2021 11:25 Відповісти
Настоящие автобусные рейдеры должны иметь при себе наганы 1918 года выпуска и уметь им пользоваться для отсрела непривитых, в том числе тех, кто не успел найти сертификат в карманах.
01.11.2021 04:34 Відповісти
Совсем рехнулись. Скоро в общественный сортир без трёх уколов пускать не будут.
Леонид Ильич в гробу переворачивается.
31.10.2021 23:54 Відповісти
31.10.2021 23:55 Відповісти
01.11.2021 00:03 Відповісти
😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁
01.11.2021 00:58 Відповісти
В громадському туалеті один миє руки,а інший - ні.Той що миє з натяком на товсті обставини: - Мене вчили в цьому місті мити руки. - Той,що не миє: - А мене вчили в цьому місті руки не бруднити.
01.11.2021 00:08 Відповісти
А як в туалєті можна ні до чого не доторкнутися))))
01.11.2021 06:32 Відповісти
если держать в руках салфетку- то можно. (руки потом все равно стоит помыть)
01.11.2021 07:17 Відповісти
ну якщо наприклад пан не знімає штанів....
06.11.2021 09:52 Відповісти
01.11.2021 00:40 Відповісти
ще треба додати - раз наука не знає відповідей на ці питання - то і в школі сидіти 10 років є зайвим
01.11.2021 10:34 Відповісти
Акваріум в своєму репертуарі.
01.11.2021 00:01 Відповісти
Від чого саме твій Ільїчу труні перегортається?
01.11.2021 00:43 Відповісти
придурок, попади в ковидное отделение на швл и поппробуй выжить, потом за прививки расскажешь, желаю тебе попасть
01.11.2021 07:08 Відповісти
а Вы часто ходите в ковидное отделение на ШВЛ выживать?
расскажите, как Вам это удается? И зачем доводите себя до того, что уже хочется туда идти?
01.11.2021 16:22 Відповісти
"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть.
вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"

так вот что это имело ввиду.
31.10.2021 23:57 Відповісти
Клыч антивакцеров "имел ввиду" 😂
01.11.2021 00:59 Відповісти
Оце дiло.
31.10.2021 23:57 Відповісти
"Рейды")),никому ничего не обязан показывать.Пробуйте,проверяйте....
01.11.2021 00:01 Відповісти
Я вам ничего не должен.(С)
01.11.2021 00:03 Відповісти
Ну так зеленый макака именно так и говорил
01.11.2021 00:11 Відповісти
Ну чому? Можна пістолєт показати, або спустивши штани дати перевіряючому ляпаса члєном...
01.11.2021 00:04 Відповісти
відповідно до постанови кабміну рейди проводитиме поліція - і подивився я б на тебе зі спушеними штанами перед поліцаєм
01.11.2021 00:10 Відповісти
Так поліція повинна хоч якісь закони знати, а значить розуміють, що медична перевірка - тонезаконні дії. То як же вони можуть незаконно діяти, вони ж на державній службі!
01.11.2021 00:15 Відповісти
Представь, что это проверка не как ты выразился... Медицинская, а проверка разрешительных документов на пользование транспортом...
01.11.2021 06:50 Відповісти
Бред не неси, а почитай админкодекс - там нигде не пишется, что граждане обязаны иметь какие-то сертификаты об уколах. А разрешительный документ на пользование общественным транспортом - это документ, подтверждающий его оплату, точка
01.11.2021 07:19 Відповісти
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось ни каким правовым актам... Просто улови разницу между понятиями обычный день, или пандемия когда каждый день умирает по 500 человек... Вопросов к работе власти у меня много... И на ее плечах лежит сорваная вакцинация а так же пропаганда антивакцин... А теперь представь другую ситуацию, а что если бы власти, сказали, что на время пандемии все, кто получил сертификат, пользуются транспортом бесплатно, при наличии сертификата... И за что бы ты сейчас топил? За. То что сертификат это не билет или за то, что очереди в больницах, невозможно получить сертификат?
01.11.2021 07:38 Відповісти
2016 р. під час грипу за день захворівало по 70 000 людей. Ніякої пандемії не оголошували. А про кількість померлих ніхто статистики по то не збирав і лише тепер почали - а це лише 0,5% від загальної кілкості померлих від інших хвороб!
01.11.2021 07:58 Відповісти
Друже, вже сто раз доведено, що від грипу не було такої смертності, а також не лежали люди пачками під киснем... Не підмінюй поняття, від грипу в 16 не помирали члени моєї сімї... А от від ковіду аж четверо, а одна злегла з інсультом, паралізувало... І коли б ти поприбирав за 80 ти річною бабцею 4 місяці, ти б не писав фігні про грип і про то, шо ото-то саме... Може на початку епідемії, перший штам і був якимось не дуже небезпечним, але повір мені, дельта то та ще зараза, і дай тобі боже здоров'я
01.11.2021 08:20 Відповісти
Плюсую👍
Я за соблюдение гражданских прав
01.11.2021 09:04 Відповісти
твої права закінчуються там де починаються права інших - це головний принцип демократії
01.11.2021 10:39 Відповісти
Не,не...это профанация.Гражданские права,основа Конституции.Так что будем насыпать "проверяющим"
01.11.2021 11:01 Відповісти
ну тоді і у перевіряючих є всі права насипати вам
06.11.2021 09:54 Відповісти
Что ты фигню несёшь?
01.11.2021 07:39 Відповісти
Я бы поговорил с тобой но твой псевдоним, сам по себе фигня... Потому, еще вопрос, кто из нас ее несет... Так что давай, до свидания
01.11.2021 07:42 Відповісти
Слушай,я с этим "псевдонимом" больше 16 лет на Цензоре,и мало кого это смущает.
То,что ты несёшь бред,это очевидно,и говорить тут не о чем.Когда назовешь мне статьи К.У.по которым этот беспредел обоснован,тогда и поговорим.Но ты не назовешь,т.к.нет таких статей в К.У.

Поэтому говорить с тобой,это как с шизиком из 15 палаты.
01.11.2021 08:38 Відповісти
Ты можешь ходить с грязными ногтями и топить за соблюдение санитарных норм, но суть в том, что я тебя не воспринимаю в серьез... Ты хоть дрыста лет сиди на цензоре...
Назови мне одну статью конституции, согласно которой зимой ты обязан обувать зимнюю обувь? Зимнюю одежду? Согласно которой когда ты заболел, ты можешь оставаться дома? Или давай так, допустим сейчас 2018 ты заболел гриппом и идешь на прием к врачу... С соплями, несешь свои бацылы сначала в транспорт, потом в поликлинику... Да, ни один правовой акт не запретит тебе это делать, но если ты не быдло последнее, то наверное позвонишь и вызовешь врача на дом, или в крайнем случае доедешь на машине и придешь еа прием в масочке... Но... Вспомни, сейчас 2018 и этого ни кто не заставляет делать, чихать и кашлять можно безнаказанно на всех...
...
...
Все дело просто в твоей заботе о окружающих, в том, на сколько ты самосознательный.
01.11.2021 08:52 Відповісти
Так вопрос хороший.На каком основании?В правовом поле?
01.11.2021 08:54 Відповісти
Ни на каком.Нет закона,нет юрисдикции,ничего нет.Все.
01.11.2021 08:59 Відповісти
Ну что и следовало доказать)
Ты вот эти свои "сопли/слюни" не выноси на всеобщее обозрение,всем плевать.Но если ты-гражданин Украины,то будь добр соблюдай законность и Конституцию,ясно?Все в рамках закона.Есть юридические обоснования? Нету?Адьос,на...
А то я завтра пойду проверять мазок на третичный сифилис и заставлю его сдавать прямо возле входа в метро.В целях заботы о здоровье конечно)))
01.11.2021 08:59 Відповісти
Это так мило, когда ты рассказываешь о каких то соблюдениях законности и конституции живя например в украине... Давай ка я расскажу тебе, как все работает в таком красивом и правовом государстве, как австрия... Еще совсем недавно, до вакцинации, тут за поход в гости можно было достать штраф 1200евро... И ни в одной статье конституции австрии не было пункта запрещающего передвижение по городу. Тем не менее. Сейчас люди вакцинируются, и все вновь оживает, люди ходят в кино, рестораны, смертность падает, экономика работает. Благодаря вакцинации
01.11.2021 09:07 Відповісти
Я живу в Украине,а не в Австрии,меня интересует правовое поле моей страны в первую очередь(а не даже забастовки по всему миру против гринпасов)
В Украине есть Конституция,все остальное 👎
Поэтому давай не будем заниматься подменой понятий и "лить воду",ок?
Ты и сам все прекрасно понимаешь,надеюсь ты не из числа тупых пропагандонов.
01.11.2021 09:15 Відповісти
Я к счастью, не пропагандист, я вообще за ум в голове, а не...хлебушек.
И я понимаю, что людям мозолит глаза новость о контроле... Но что можно сделать с быдломассой, которая не способна к критическому мышлению и осознанию того, что в 2020 мы вошли в новую реальность подаренную нам Китаем. И чтоб остановить распространение ковида, нужно либо уповать на сознательность населения, как в скандинавии или если все не понимают серьезность... То вместо пряника применить кнут...
Я не сторонник таких мер, я против но... Я видел как соблюдают масочный режим в Украине... Маски носят на лбу на шее на бороде.. Некоторые такие золотой звезды наконечники, что вообще устали и не носят... При этом все продолжают ходить в магазы кафе всем плевать друг на друга... Все думают, что это случится но не со мной...
Я весной менялся с водителем во франции ну и пришлось мне до базы в париже ехать на поезде ну и я ж такой типа пью водичку , приспустил масочку сижу (у меня был сертификат), идет стюардесса, и такая мне если вы сейчас не оденете маску, я останавливаю поезд(TGV) вас забирает полиция, вы оплачиваете аварийную остановку поезда, штраф и свою дальнейшую поездку в париж...
И все сидят в масках... Никто не жалуется . И тут я приезжаю во львов, и просто офигеваю от поведения людей, ну, думаю ладно, посмотрим, что будет в киеве... Такая же фигря... Все плквали на масочный режим... Дальше запорожье... Та же картина... Украинцы вообразили себя бессмертными из не касаются эпидемии...
01.11.2021 09:46 Відповісти
Так ты сам понимаешь,что чем больше запретов и напрягов,тем больше будет сопротивление.Нарушение конституционных прав, ведёт за собой "чумные бунты" и беспорядки.Все должно быть в рамках законодательства К.У.

Значит плохо наше население информировано,значит правительство виновато в том,что не ведёт работу среди населения.К тому же слишком много нестыковок и противозаконного.Люди не дураки,и все это понимают и подмечают.
Ну что я тебе рассказываю,ты все сам понимаешь...
01.11.2021 10:12 Відповісти
и при всем этом летом было 0% заболевших при 0% вакцинированных!
01.11.2021 22:29 Відповісти
У нас все на сознательности народа построено.Никаких рейдов и запретов.
01.11.2021 00:02 Відповісти
Шо там у підаліка з вакциною? Йди і колись.Пох на твої антитіла. Реєстуйся в дії і штрикнись. Як доброчеснмй громадянин. Покажи приклад.
01.11.2021 00:08 Відповісти
Педалік не может реєструватися в дії бо він член іншої країни - чи то ФРН, чи то СШ
01.11.2021 00:11 Відповісти
Не такий він дурний, щоб субстанцію експериментальну колоти. Холопи нехай собі колють.
01.11.2021 07:17 Відповісти
Він сказав що йому не обов'язково вакцинуватися,тому що він перехворів😉
01.11.2021 08:39 Відповісти
Сказал бы мне кто лет 7 назад, что скоро президентом будет Зеленский, а в маршрутки и магазины не будут пускать без справки о прививках, которые делают в строительном магазине - вызвал бы полицию на наркоманов.
01.11.2021 00:11 Відповісти
Ще не пізно, ЗЕ-лений смєтун 😁
01.11.2021 01:02 Відповісти
Эх, молод ты еще))) А кто в 1984 году сказал бы, что в 1991 не станет СССР?))). Правда высокопоставленные коммуняки все уже знали и еще задолго до этого.....
01.11.2021 08:59 Відповісти
А тепер рахуємо. В Україні вакциновано однією, чи двома дозами, близько 17 млн. Ще 9 млн. доз є на складах. Всього 26 млн. доз. Таким чином, держава в особі посадовців не спромоглася забезпечити своєчасну вакцінацію.
01.11.2021 00:16 Відповісти
Іди колись!
Для тебе ще й ампули в голову куплять 😂
01.11.2021 01:04 Відповісти
Тобі не треба, тобі на всих сра.. и і на бабуль і дєдов які пачками в реанімаціях лежать, і яких ховати не вспівають, заражаються от таких як ти яким все пох...ру
01.11.2021 06:26 Відповісти

У голові вава?
01.11.2021 09:43 Відповісти
-Мы к вам пришли ,и вот по какому делу....

- Да там столько педров....
01.11.2021 00:20 Відповісти
Предвижу, много видосов с посыланием нах, драк, "недопониманий" и прочих конфликтов среди граждан (вкл. публикаций на ресурсах Ц.Н) ....
01.11.2021 00:20 Відповісти
Можно спокойно грабить людей. Завтра менты будут заняты "важными" делами
01.11.2021 00:20 Відповісти
Да,мусора теперь карманы будут набивать баблом!
01.11.2021 01:51 Відповісти
01.11.2021 00:33 Відповісти
Сцикло
01.11.2021 00:34 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/124822
01.11.2021 01:02 Відповісти
Петиція, видати зелений сертифікат на основі наявності антитіл.
01.11.2021 01:03 Відповісти
Звідки в тебе антитіла?
Прикупив?
01.11.2021 01:05 Відповісти
Либерастический обезьянник, без попытки симулировать любой смысл. Если вакцинированные и невакцинированные являются одинаковыми переносчиками вируса то рассовая сегрегация негров в США отдыхает. Неграм в автобусах выделяли места на галерке, либерасты антиглобалистов в автобусы вообще не пускают.
01.11.2021 02:53 Відповісти
Несколько аппаратов экстракорпоральной гемокоррекции могут уменьшить количество погибших с 50 до 15 и еще сотням заболевших спасти здоровье. Но кагал дал команду стадо не лечить, а цифровать. И вышли швондеры на дело.
01.11.2021 04:12 Відповісти
Поки не почнете ****...и тих, які так зворушливо турбуються про ваше здоров'я, діла не буде...
01.11.2021 06:13 Відповісти
Треба закон в метро едешь без маски на камеру сняло и штраф пришел по месту жительства и все будет ок
01.11.2021 06:41 Відповісти
Не смешите.Какие ещё "проверки"?)
На каком основании?)
Дружно будут посланы.
01.11.2021 08:53 Відповісти
А ничего что состояние здоровья и любая медицинская информация гражданина является конфиденциальной и полицейские не уполномочены проверять никакие справки без решения суда?
01.11.2021 11:08 Відповісти
 
 