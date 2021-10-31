Перехід Києва до "червоної" зони: у громадському транспорті будуть рейди з перевірки дотримання пасажирами правил

Громадський транспорт у Києві поки що не планують зупиняти, але скористатися ним зможуть не всі.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кличко вказав на те, що міська влада перевела навчальні заклади на дистанційне навчання через поширення коронавірусної хвороби. Дитячі садки працюють за умови стовідсоткової вакцинації працівників.

"Закривати транспорт ми не будемо. Але пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова. Кожну людину ми не зможемо перевірити, але робитимемо рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані. Вибачте, будь ласка, ми маємо змушувати людей дотримуватись усіх правил", - сказав мер.

Читайте також: Для поїздки громадським транспортом Києва достатньо документа про одну дозу вакцини, - Рубан

Він підтвердив, що спеціальні перепустки для громадського транспорту, які використовувалися в столиці раніше, не запроваджуватимуться: "Спецперепусток не буде. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. Але рейди, які перевіряють дотримання певних правил, будуть однозначно".