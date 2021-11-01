Поліція відкрила ще одне провадження через порушення на виборах мера Харкова

Поліція Харківської області відкрила два кримінальні провадження за фактами порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

За даними поліції, на території міста до 20 години працювало 605 виборчих дільниць. Загалом правоохоронці отримали 52 повідомлення про можливі порушення.

"Відкрито два кримінальні провадження: перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії – 1 та 1 провадження – за фактом фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації", - заявляють у поліції.

За даними відомства, упродовж дня "грубих порушень правопорядку" не було. Поліцейські, за повідомленням, продовжують працювати на виборчих дільницях, охороняючи бюлетені та іншу документацію.

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Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбувалися позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендували 10 кандидатів.