"Світова економіка відновлюється від наслідків пандемії COVID-19, але все ще може постраждати", - заявив лідер G20.
Світова економіка поступово відновлюється від наслідків пандемії, проте може постраждати від нових штамів COVID-19.
Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G20 за підсумками саміту у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Протягом 2021 року світова економіка швидко відновлювалася завдяки застосуванню вакцин та політичним заходам", - наголошується в документі, опублікованому італійським урядом.
При цьому наголошується, що темпи відновлення економіки – різні від країни до країни. "Також відновлення економіки може опинитися під загрозою у разі поширення нових варіантів COVID-19, а також через нерівномірні темпи вакцинації у світі", - підкреслюється в заяві.
Лідери G20 висловлюють готовність і надалі боротися проти негативних наслідків пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Во всем мире намечается рост.
Кроме Украины - спасибо антиваксам и ольгинцам.
А ні, вибачте, в Зімбабве на 2% більше вакцинованих.
Ось і вони, до речі.