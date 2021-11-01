"Світова економіка відновлюється від наслідків пандемії COVID-19, але все ще може постраждати", - заявив лідер G20.

Світова економіка поступово відновлюється від наслідків пандемії, проте може постраждати від нових штамів COVID-19.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G20 за підсумками саміту у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом 2021 року світова економіка швидко відновлювалася завдяки застосуванню вакцин та політичним заходам", - наголошується в документі, опублікованому італійським урядом.

При цьому наголошується, що темпи відновлення економіки – різні від країни до країни. "Також відновлення економіки може опинитися під загрозою у разі поширення нових варіантів COVID-19, а також через нерівномірні темпи вакцинації у світі", - підкреслюється в заяві.

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Лідери G20 висловлюють готовність і надалі боротися проти негативних наслідків пандемії.