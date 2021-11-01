УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7276 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 170 11

"Світова економіка відновлюється від наслідків пандемії COVID-19, але все ще може постраждати", - заявив лідер G20.

Світова економіка поступово відновлюється від наслідків пандемії, проте може постраждати від нових штамів COVID-19.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G20 за підсумками саміту у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом 2021 року світова економіка швидко відновлювалася завдяки застосуванню вакцин та політичним заходам", - наголошується в документі, опублікованому італійським урядом.

При цьому наголошується, що темпи відновлення економіки – різні від країни до країни. "Також відновлення економіки може опинитися під загрозою у разі поширення нових варіантів COVID-19, а також через нерівномірні темпи вакцинації у світі", - підкреслюється в заяві.

Також читайте: Опитування СУП: Цілком або частково ЗСУ довіряють 78% українців, підприємцям – 80-85%, а уряду – 37%

Лідери G20 висловлюють готовність і надалі боротися проти негативних наслідків пандемії.

Автор: 

G20 (323) карантин (18172) економіка (940) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Главное что нефть хреначит вверх и эта здорово! Здравствуй зелёная энергетика!
показати весь коментар
01.11.2021 00:53 Відповісти
+1
причем нефть к энергетике? основная часть нефти идет на топливо для техники - грузовиков, самолетов, сухогрузов. А вторая половина идет на химическую промышленность.
Во всем мире намечается рост.
Кроме Украины - спасибо антиваксам и ольгинцам.
показати весь коментар
01.11.2021 01:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное что нефть хреначит вверх и эта здорово! Здравствуй зелёная энергетика!
показати весь коментар
01.11.2021 00:53 Відповісти
причем нефть к энергетике? основная часть нефти идет на топливо для техники - грузовиков, самолетов, сухогрузов. А вторая половина идет на химическую промышленность.
Во всем мире намечается рост.
Кроме Украины - спасибо антиваксам и ольгинцам.
показати весь коментар
01.11.2021 01:14 Відповісти
руда гнида - физдить
показати весь коментар
01.11.2021 01:07 Відповісти
нифигассэ...ото два десятка лидеров попрацювалы...спитнилы небось страшно.
показати весь коментар
01.11.2021 01:38 Відповісти
в Європі вже 80% щеплених, скоро повернуться до нормального життя, а в нас по вакцинації рівень Зімбабве.
А ні, вибачте, в Зімбабве на 2% більше вакцинованих.
Ось і вони, до речі.

показати весь коментар
01.11.2021 02:05 Відповісти
Экономика восстанавливается из-за вакцины. Это получается если всех зебилов зачипировать сразщу как штаты заживем?
показати весь коментар
01.11.2021 07:17 Відповісти
все зебилы ярые антивакцинаторы и дохнут пачками... естественный отбор таки работает
показати весь коментар
01.11.2021 08:56 Відповісти
С такими "лидерами" и к гадалке не ходи. Как только напечатают еще 2.5 триллиона баксов так сразу и пострадает.
показати весь коментар
01.11.2021 07:54 Відповісти
Чёткое заявление - чтобы да, так таки нет...
показати весь коментар
01.11.2021 08:21 Відповісти
угу, зато в Китае теперь энергетический кризис
показати весь коментар
01.11.2021 08:55 Відповісти
судячи з цін на абсолютно все, то економіка просто процвітає! Все росте, все "добре"
показати весь коментар
01.11.2021 11:14 Відповісти
 
 