Вибори мера Харкова: За даними двох екзитполів, Терехов набирає понад 50% голосів
Два екзитполи демонтсрують перевагу виконувача обов'язків Харківського міського голови Ігоря Терехова на виборах 31 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Компанії New Image Marketing Group, Human Research, що входять до "Харківської соціологічної мережі", провели дослідження на замовлення "Комітету виборців України".
За їхніми даними, результати такі:
Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 53,8%
Михайло Добкін – 24,5%
Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,7%
Констянтин Немічев – 5,3%
Аліна Мустафаєва - 3,4%
Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 3,3%
Денис Ярославський – 1,5%
Решта кандидатів набрала менше 1%. За словами представника організаторів екзитполу, для нього опитали 7490 людей.
Результати екзитполу оприлюднив також центр "Соціальний моніторинг" (8294 опитаних). За його даними:
Ігор Терехов ("Блок Кернес – Успішний Харків") – 51,9%
Михайло Добкін – 27,6%
Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,4%
Констянтин Немічев – 5,1%
Аліна Мустафаєва - 3%
Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 2,5%
Денис Ярославський – 1,4%
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«Давайте вместе почитаем, что поведало миру независимое от Российской Империи французское издание "Народы России", вышедшее в 1861 году: "...В Российской Империи на 1859 год проживало 12 миллионов украинцев. В частности,
в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;
на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;
на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;
на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
А это ты, прелопортяночный с кирзовой мордой, читал?
«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом), а о борще с сосисками й ветчиной хохлы и понятия не имеют. Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).
А провал в избрании мэром действительно патриотического лидера надо искать в провальном кадровом подборе в штабе других кандидатов.
Слава Богу, что эта участь миновала Харьков.
А Добкин - невменяемый. Сразу бы заявил, что в Харькове победил "русский мир", что Харьков так выступает за дружбу с Россией и т.д.
В этом смысле даже вата харьковская порадовала - не захотела раскачивать город, выбрала умеренного кандидата.
1. На участке №631675 голоса посчитали нормально, а в теркомиссию уже приехали с +70 у Терехова и минусами у Немичева, Мустафаевой и Скорика. Такого не было со времен легендарных выборов Кернес против Авакова.
2. 9 из 19(!) участков в Новобаварском районе, где были представители Опоры сфальсифицированы.
И это только пару фактов из множества.