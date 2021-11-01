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Вибори мера Харкова: За даними двох екзитполів, Терехов набирає понад 50% голосів

Вибори мера Харкова: За даними двох екзитполів, Терехов набирає понад 50% голосів

Два екзитполи демонтсрують перевагу виконувача обов'язків Харківського міського голови Ігоря Терехова на виборах 31 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Компанії New Image Marketing Group, Human Research, що входять до "Харківської соціологічної мережі", провели дослідження на замовлення "Комітету виборців України".

Читайте також: Поліція відкрила ще одне провадження через порушення на виборах мера Харкова

За їхніми даними, результати такі:

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 53,8%

Михайло Добкін – 24,5%

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,7%

Констянтин Немічев – 5,3%

Аліна Мустафаєва - 3,4%

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 3,3%

Денис Ярославський – 1,5%

Решта кандидатів набрала менше 1%. За словами представника організаторів екзитполу, для нього опитали 7490 людей.

Також читайте: На виборах мера Харкова проголосували 28% виборців, рік тому явка становила 31%

Результати екзитполу оприлюднив також центр "Соціальний моніторинг" (8294 опитаних). За його даними:

Ігор Терехов ("Блок Кернес – Успішний Харків") – 51,9%

Михайло Добкін – 27,6%

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,4%

Констянтин Немічев – 5,1%

Аліна Мустафаєва - 3%

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 2,5%

Денис Ярославський – 1,4%

Також читайте: На виборах мера Харкова проводять три екзитполи

Автор: 

Добкін Михайло (361) місцеві вибори (1366) мер (510) Харків (5740) екзитпол (97) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+41
Вата обрала вату - я ж казав, що хряків мене не здивує. Дивує, як вони досі не ХНР
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01.11.2021 01:33 Відповісти
+37
Харьков снова выбирает банду.... бараны чипированные
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01.11.2021 01:33 Відповісти
+21
ВАТНЫЙ ГРЕБАННЫЙ ХАРЬКОВ.....
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01.11.2021 07:55 Відповісти
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На жаль із Порошенко і Тимошенко ніякі кадровики. Самі собі репутацію партачать підбором кадрів.
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01.11.2021 09:20 Відповісти
Солидный дядька под 140 кг , директор мясокомбината...
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01.11.2021 07:32 Відповісти
Да пздц они выдвинули. Понятно было, что не проходной. Поэтому и поставили. Одна его морда только вызывает желание блевануть.
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01.11.2021 07:50 Відповісти
Смешного такого, да, видели.
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01.11.2021 07:58 Відповісти
Ну там повний феспалм. Кадровий підбір і при призиденту Порошенко не радував.
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01.11.2021 09:30 Відповісти
а бидлу потрібно сєксуального красавца-парня подавай🤣не дарма є поговірка - зустрічають по одязі,проводжають по розуму
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01.11.2021 11:20 Відповісти
Причем тут красавец? Я про этого Скорика услышала примерно за месяц до выборов. Кто это вообще и где был раньше? Какой-то директор мясокомбината. В партии ЕС совсем уже долбанулись.
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01.11.2021 12:43 Відповісти
Таваріщь Сініцкая! Вас коли в Україну завезли?
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02.11.2021 17:38 Відповісти
Не переживайте, пожалуйста. Вариант не самый худший. А у подборе кадров партия "Европейская солидарность" и Порошенко постоянно лажают. Ну нравится Порошенковским кадровикам личности типа Скорика, Пудрика... Может Порошенко и его кадровики думают весом тел кандидатов электорат задавить, а на презентабельнось вообще забили. Но это закончилось разгромом на прошлых выборах.
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03.11.2021 03:47 Відповісти
"Вариант не самый худший" - это про Терехина. Вот с Добкиным могло бы статься то, что творится на оккупированных территориях днр-лнр.
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03.11.2021 04:06 Відповісти
Что тут сказать..? Геподопинск подтвердил свою репутацию ватного города с преимущественно ватным населением. А ведь когда-то было так:

«Давайте вместе почитаем, что поведало миру независимое от Российской Империи французское издание "Народы России", вышедшее в 1861 году: "...В Российской Империи на 1859 год проживало 12 миллионов украинцев. В частности,

в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;

на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;

на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;

на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
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01.11.2021 07:32 Відповісти
Фейк.
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01.11.2021 07:59 Відповісти
Пук.
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01.11.2021 08:08 Відповісти
Для кацапского быдлоида Саша Кот конечно хвейк.
А это ты, прелопортяночный с кирзовой мордой, читал?

«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом), а о борще с сосисками й ветчиной хохлы и понятия не имеют. Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).
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01.11.2021 10:04 Відповісти
Харьковщина тогда - это еще и плюс Сумщина!
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01.11.2021 09:53 Відповісти
Да, Харьковская губерния в то время занимала намного большую территорию, чем теперь Харьковская обл..
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01.11.2021 10:05 Відповісти
питання впливу ТЮльків на розвиток промисловості Харкова 1890року- не розкрито...
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01.11.2021 10:45 Відповісти
так ясний пєнь що панаєхала совкова вата з мордора,а тепер подібного собі в мери обрали.
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01.11.2021 11:22 Відповісти
Аха-ха. Кто бы сомневался.
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01.11.2021 07:36 Відповісти
Ватный Харьков не исправим. Стыдно
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01.11.2021 08:26 Відповісти
Стыдно,но Харьков далеко не такой ватный,как тут пишут.
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01.11.2021 08:49 Відповісти
Ватний, як і весь югавасток. Я живу в Дніпрі. Дніпро меньш ватний за Харків, але все ж ватний.
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01.11.2021 09:33 Відповісти
В Днепре я тоже видел день победы имени вилкула с избиением ветеранов,а в Харькове 70 летнего полуслепого деда-волонтера. А агитацию никто не отменял,нефиг брезговать даже зомбоящиком.
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02.11.2021 08:13 Відповісти
Да умные люди понимают. Там ближайший партиотический кандидат (Константин Немичев) почти никому небыл известен. Выбрали одного из тех, кого постоянно пиарили СМИ по зомбоящику.
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01.11.2021 10:32 Відповісти
Скорик не был известен от слова вообще. Ещё меньше Немичева.
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01.11.2021 12:44 Відповісти
О Скорике вообще речи нет. Там очередной позорный провал среди кадровиков в "Европейской Солидарности".
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03.11.2021 04:19 Відповісти
неисправим
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01.11.2021 10:31 Відповісти
Кандидати такі, що 70% не пішли на ті вибори. Позитив, що ЄС на третьому місці, хоч Скорика ніхто не зна
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01.11.2021 22:03 Відповісти
У Харкові 7% українців, а решта вата і навіть не "зелена", а проросійська.
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01.11.2021 08:29 Відповісти
саме так,в совковий час мордорців дуже багато панаєхалі в багату Україну з голодного мордора,тому і таку ж владу обирають тому що мордорців потрібно насильно з України виселяти.
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01.11.2021 11:27 Відповісти
Гребанные новоросы, ничему их не учит пример Лугандонии, 8 лет война, а они так и продолжают звать путинский мир в свои дома!
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01.11.2021 08:33 Відповісти
ничемулюдей не учит прошлое.. хотя может быть это лучший из худших?
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01.11.2021 08:39 Відповісти
Хуже Кернеса уже наверно некуда хотя в политике все такие...
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01.11.2021 18:28 Відповісти
В точку, краще ніж допа або фельдман. А Немічева і Скорика побачили тільки перед виборами і то 11,5% з голосувавших, 3-те і 4-те міста., непогано
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01.11.2021 22:06 Відповісти
Одно хорошо, лисий сепар пролетел.
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01.11.2021 08:43 Відповісти
кєрнєс жив !
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01.11.2021 08:46 Відповісти
Кинули Добкіна? Ну нє, це вже явний антисемітизм!
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01.11.2021 08:52 Відповісти
гої бунтують
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01.11.2021 09:20 Відповісти
Жопкин уже типа православный наркоман.
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01.11.2021 12:45 Відповісти
в нього текст падебільному написаний був)))))))
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01.11.2021 22:07 Відповісти
Місто курсанток вишу поліції "воровайок", зайцевих, харківських - мажорів, кернесів і допкіних сепарів.
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01.11.2021 08:54 Відповісти
успокойтесь... дышите глубже....)) да город ватный .но и патриотов, волонтёров и в ООС много и погибших.(( знаете из двух зол как говорят нужно выбрать меньшее ... в данном случае, а кто там такой из кандидатов был известный кому? да никто... и в таком раскладе нужно (радоваться что Терехов, а не Добкин! иначе городу была бы ж....а. он был бы ватный на все 100% вернул бы все названия и памятники совку придушил бы патриотов, он же проросийский и этого не скрывает он в опсж. харькову был бы конец....((потому что он не подбирает слов когда говорит про украинство, войну, мову, запад страны и патриотов . так что..как то так...а Терехов он в целом вне политики...занимается городом...его поддержал на банковой и Ярославский, а ваты везде в стране хватает и в сердце страны и есть на западе страны к сожалению...
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01.11.2021 09:13 Відповісти
Вы правы. Харьковчан, отстаивающих и погибших за свободу Украины от нашествия мордорской орды очень много. И это надо ценить.
А провал в избрании мэром действительно патриотического лидера надо искать в провальном кадровом подборе в штабе других кандидатов.
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01.11.2021 09:49 Відповісти
Харьков неисправим.
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01.11.2021 09:17 Відповісти
Харьков - украинский город, а не столица ХНР! А могло быть и такое!
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01.11.2021 09:58 Відповісти
Могло. Жыли бы в роздолбаном и расхищенном россиянскими орками городе без какой-либо промышленности, без прав, без гражданства.
Слава Богу, что эта участь миновала Харьков.
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01.11.2021 10:16 Відповісти
а бог тут до чого? слава добробатам і ЗСУ
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01.11.2021 11:34 Відповісти
та і "ватниє" харків"яни приклали до цього руки. Тут хнр не буде , як і в Одесі не буде онр
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01.11.2021 22:12 Відповісти
сейчас бы писать про права в Украине, учитывая карантинные ограничения
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01.11.2021 18:29 Відповісти
Если честно, то в этом не было ни каких сомнений 1) вторым шел Добкин " клоун дебильный"2) Терехов по сути ближайший сподвижник Адольфовича, а это по сути гарантия победы 3) знакомец Авакова ( не последнего человека в Харькове) 4) в хороших отношениях с Ярославским , а это учитывая его влияние много стоит) 5) договороспособный с властью ( в том числе и с нынешней), не удивлюсь если он вообще вступит в "слуги народа" ну или окажет им любую помощь в Харькове ( пока они у власти) 6) внешние данные не плохие ( не Добкин же..)7) Работая с Кернесом и заменяя его в период его долгого лечения он имеет все его завязки, связи и т.д. ну и в курсе всей харьковской кухни. 8) опыт работы по управлению Харьковом и его структурами. Так что выбор был определен. А Добкин шел на выборы что бы засветить свою р-жу, что бы потом ее успешно продать какому либо полит. проекту. ( а то его начали постепенно забывать).
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01.11.2021 09:24 Відповісти
Ой, вы так его расхваливаете))) смешно. Особенно вступить в партию СН. Все адекваты бегут уже подальше от этих слуг
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01.11.2021 12:47 Відповісти
А чего мне его расхваливать.. там все "ватники" и приспособленцы..просто я высказываю мнение почему по факту он изначально был победителем этих выборов. Что до "слуг" .. замечу я там отметил что "возможно" ( не удивлюсь) и то если "они сохранят власть." Или забыли как почти все мэры были в Партии регионов. Это не означает что Терехов туда вступит.. оно ему не нужно, все будет упираться в рейтинги нынешней власти и насколько сам Терихов уверенно будет сидеть на троне мэра ( без поддержки власти из Киева). В общем вопрос что Терихов станет мэром был ясен еще до выборов. Не смотря на его личность, я отмечу что это лучше чем это чучело Добкин. Вот и все.
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01.11.2021 13:53 Відповісти
Блестательная "победа" , вата куй заложила на выборы - явка 18 % ... остальные "галасовали " в парке Горького и в зоопарке Фельдмана...
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01.11.2021 15:51 Відповісти
Из всех возможных - это лучший результат по выборам. Да, Терехов заигрывает с ватой, т.к. 60% населения Харькова - ватный электорат. Но, Терехов - абсолютно вменяемый, оглядывается на Киев и никогда не сделает то, за что ему прилетит из столицы.

А Добкин - невменяемый. Сразу бы заявил, что в Харькове победил "русский мир", что Харьков так выступает за дружбу с Россией и т.д.

В этом смысле даже вата харьковская порадовала - не захотела раскачивать город, выбрала умеренного кандидата.
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01.11.2021 09:44 Відповісти
вы харькавчанам льстите цифрой в "60" - недалёкие выборы показали 87 % ...
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01.11.2021 15:56 Відповісти
Головне - аби були скамієчки. Все інше - какаяразніца!
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01.11.2021 10:00 Відповісти
Опалення є, вода гаряча є, під вибори нам навколо будинку поміняла асфальт, увесь будинок мабуть побіг за нього голосувати
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01.11.2021 22:19 Відповісти
Людей лишили возможности работать на Рашу, на войну! Чего от них ожидать? Все образованные люди из Харькова давно уехали, так же как и их Днепра, а те из них, кто остался - растворились в вате!
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01.11.2021 10:22 Відповісти
Все не уехали!!!! Но ваты в Днепре хватает!!!!! И как она с...ка живет и плодится непонятно!!!
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01.11.2021 10:59 Відповісти
Вчера слушал интервью Терехова - полное политическое убожество. Будет пилить бюджет и дальше в ожидании прихода "своих" с северо-востока.
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01.11.2021 10:27 Відповісти
как житель Харькова согласен, что вата победила, но то что выиграл не допа, хоть какое то утешение, как по мне...
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01.11.2021 10:51 Відповісти
щоб не повторюватись:
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01.11.2021 11:13 Відповісти
может не стоило Гепу трогать, лежал бы и дальше мером ....
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01.11.2021 11:07 Відповісти
))) хоч би другого туру не було
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01.11.2021 22:21 Відповісти
Шановні жителі Харкова, що би тут не писали, але я оцінив ваше не бажання йти на вибори без вибору... Кількість громадян, що прийняла участь у цьому театралізованому дійстві, мені подобається... Діло ясне, що все дуже темно..
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01.11.2021 11:12 Відповісти
оці 78%, що не пішли на вибори дадуть по голові, якщо хтось тут спробує хнр організувати, мало не буде
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01.11.2021 22:23 Відповісти
Там териториальний избирком мутит)))
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01.11.2021 11:21 Відповісти
Це вже диагноз, що тут казати... Цих людей не вилікувати. Треба просто почекати, поки це ватне покоління все вимре
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01.11.2021 11:49 Відповісти
Для изменения ватной психологии понадобятся десятки лет работы ,при чём работы кропотливой и тонкой ,необходима государственная политика на эту тему ,сделать это будет чрезвычайно сложно ,но возможно .
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01.11.2021 12:00 Відповісти
Эх, Допа, Допа.....
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01.11.2021 12:18 Відповісти
Ось вам і маємо - 53,8 (Вата тєрєхов) + 24,5 (Вата Допа) + 3,3 (Вата шаріяст) = 81,6% зрадників України в Харкові!!!
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01.11.2021 12:51 Відповісти
81,6 із 28%, що пішли голосувати
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01.11.2021 22:25 Відповісти
...і прийшло на дільниці аж 18 % харькавчан .. з цього видно , шо ватним баранам пох хто їх до хліву гонить...
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01.11.2021 15:46 Відповісти
остальные "галасавали" в зоопарке и парке Горького ...
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01.11.2021 15:48 Відповісти
каждому проголосовавшему за...вьіделить по граблям.пусть тренеруются
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01.11.2021 16:04 Відповісти
Самі бандюки
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01.11.2021 16:15 Відповісти
типичные "выборы" времён Кучмы или Януковоща - админресурс + подтасовка результата подсчета голосов
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01.11.2021 16:47 Відповісти
Так а за Кернеса сколько, неужели в тройку лидеров не вошел? А так руководил прекрасно из реанимации.
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01.11.2021 16:53 Відповісти
Тем, кто пишет, что "вата выбрала вату", вот вам буквально пару фактов с этих выборов:

1. На участке №631675 голоса посчитали нормально, а в теркомиссию уже приехали с +70 у Терехова и минусами у Немичева, Мустафаевой и Скорика. Такого не было со времен легендарных выборов Кернес против Авакова.

2. 9 из 19(!) участков в Новобаварском районе, где были представители Опоры сфальсифицированы.

И это только пару фактов из множества.
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01.11.2021 18:59 Відповісти
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