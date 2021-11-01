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Новини Агресія Росії проти України Окупація Криму
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На пленарному засіданні кліматичної конференції ООН у Глазго між делегатами України та Росії відбулася пікіровка, - ЗМІ

На пленарному засіданні кліматичної конференції ООН у Глазго між делегатами України та Росії відбулася пікіровка, - ЗМІ

26-та конференція ООН зі зміни клімату розпочалася 31 жовтня з хвилини мовчання на згадку про жертв пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Понад 20 тис. осіб із 200 країн світу вже прибули на саміт у Глазго. Туди приїдуть і лідери ключових країн планети.

"Сьогоднішня відправна точка не є вдалою. Тому це момент істини. Наука дуже ясно говорить нам: "Потрібно докладати більше зусиль". Це не питання 30-40 років, це питання, яке потрібно вирішити зараз. Це десятиліття, коли нам потрібно діяти ефективніше, інакше ми ризикуємо досягти незворотної переломної точки", — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Напередодні кліматичного саміту стався витік даних. Згідно з яким з'ясувалося, що деякі країни намагалися вплинути на фінальну резолюцію цього заходу у зв'язку з тим, що добувають корисні копалини і ці країни. Серед них була Австралія, Саудівська Аравія та Індія — намагалися применшити негативний вплив копалин на клімат.

Присутня на кліматичному саміті і тема України. Росія регулярно включає тимчасово окупований нею Крим у свої звіти щодо викидів парникових газів, таким чином легітимізуючи анексію півострова. Через це на відкритті пленарного засідання між Україною та Росією відбулася пікіровка. Україну підтримали партнери з ЄС, Канади та США.

"Дозвольте мені нагадати, що під час попередньої сесії українська делегація висловила стурбованість цими документами. На жаль, попри запевнення, які ми отримали із секретаріату, це питання так і не було вирішено. Низка документів Російської Федерації включає інформацію про викиди та видалення парникових газів на тимчасово окупованій Росією території Автономної Республіки Крим та Севастополя. Дозвольте нагадати про параграф 6 резолюції Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" 68/262 від 27 березня 2014 року, яка закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", — заявив радник-посланник посольства України в Королівстві Іспанія Дмитро Матющенко.

Україна цьому протистоїть, вимагаючи, щоб у всіх таких звітах Москви була виноска, що територія Криму, згідно з резолюцією ООН, є окупованою. 

Також читайте: Саміт G20: лідери закликали до ефективних дій щодо обмеження глобального потепління, але майже не взяли зобов'язань

Кліматичний саміт триватиме у виставковому центрі Шотландії до 12 листопада. Планується і виступ президента України Володимира Зеленського.

Автор: 

клімат (180) ООН (3394) росія (66461) Україна (5988)


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Топ коментарі
+13
а його в документах не було. текст прочитали?
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01.11.2021 02:14 Відповісти
+11
Я солідарний з Австралією та Індією - все це туфта алгоровського розливу. Наприклад, вугілля у світі утворено тільки впродовж певного періоду у 60 млн років. Чому? Тому що, тоді з'явилися дерева ********* типу, лігнін яких на той час не могли розкласти ні бактерії ні гриби тощо. Тому відмерлі дерева не розкладалися, а перетворилися на вугілля. Аж через 60 млн років з'явилися мікроорганізми та грибки,які стали засвоювати лігнін, розкладати дерева, і вугіллю не стало із чого утворюватися. Геологічний факт. 60 млн років. А ці кліматулуги хочуть за 5-10 років вирішити усі проблеми. Це патологічний сказ елітарних ідіотів.
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01.11.2021 05:03 Відповісти
+11
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01.11.2021 06:59 Відповісти
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хай пикирують на нього
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01.11.2021 02:13 Відповісти
а чого за окупований Донбас промовчали?
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01.11.2021 02:13 Відповісти
а його в документах не було. текст прочитали?
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01.11.2021 02:14 Відповісти
Донбасс в скрепніе данніе не біл включен.
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01.11.2021 06:59 Відповісти
погано. В тому то й проблема. Пояснив нижче...
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01.11.2021 10:13 Відповісти
вони ж дамбас нe ввeли у свою парашу. а крим в склад одразу ввeли. ти постiйно строiш iз сeбe вумного а тут питання придурка народив
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01.11.2021 09:44 Відповісти
Спеціально для дебіла зацитую текст "...отчеты по выбросам парниковых газов... Украина этому противостоит, требуя, чтобы во всех таких отчетах Москвы была сноска, что территория Крыма, согласно резолюции ООН, является оккупированной". І пояснюю: оскільки наша влада не контролює викиди ні в Криму, ні на окупованому Донбасі - то нехай за них звітує окупант, при цьому зазначаючи, що ці території є окупованими! Інакше - ніяк!
Так зрозуміло?
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01.11.2021 10:12 Відповісти
хм ти iм команди роздаєш? ума палата! хотєлки iндєйцв шeрiфа нe цiкавлять. чого iм за дамбас звiтувати якшо там рeспублiки самостаятєльньiє? так зрозумiло?
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01.11.2021 19:30 Відповісти
ось тут інше пояснення твого ідіотизму (дай, Боже, я помиляюсь).
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01.11.2021 19:07 Відповісти
ти i твоi 3 iдєота тeбe лайкнувшi. думаєт якщо хотєлки своi налайкаєтe так вони воплотяться в життя? наначe дiти малi!
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01.11.2021 19:32 Відповісти
поехал бедосик на саммит по климату.... мда.
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01.11.2021 04:49 Відповісти
Соболезную вам, сывочолого ГЕТЬмана не пригласили
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01.11.2021 07:51 Відповісти
Треба ж ЗЕ хоч куди-небудь поїхати, як не є, а найвеличніший лідер **********.
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01.11.2021 08:43 Відповісти
, здається, що на сьогодні ти свої штани не відіправ, в які тобі Порошенко насрав
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01.11.2021 08:46 Відповісти
ГЕТЬман он такой, гадливый, ты САМ это написал.
Просто смирись с этим
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01.11.2021 08:55 Відповісти
А вот и сечоволий ватный длбб нарисовался ,в спам животное
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01.11.2021 09:29 Відповісти
сивочолий гeтьман - цe адeпти Cкрипiна
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01.11.2021 09:46 Відповісти
ну ты же вчера читал, даже вякал что то
пока бедосик катается с ленкой по климату, порох едет общаться по безопасности
каждому свое. быдлу - быдлово, гетьману - гетьманово
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01.11.2021 09:55 Відповісти
Нехай їде, може провітреться, а то вчора як побачив його фото, де він збирав гриби, навіть не повірив, думав прифотошопили його голову до якогось бомжа, але воно таке дійсно є.
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01.11.2021 10:00 Відповісти
да ему насрать на твое "нехай"
ты перхоть как не решал ничего так и не решаешь.
а что касается "бомжа" - вы зеленые бараны судите по одежке. а мы, нормальные по внутреннему содержанию. Не важно в какой одежде будет порох - вы его ссытесь все равно
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01.11.2021 10:05 Відповісти
Бомжа сцятися, ти таке кумедне дебілкувате звірятко....
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01.11.2021 10:08 Відповісти
конечно ссытесь. даром что ли ты сразу про него вспомнил
ни в статье ни в моем сообщении про пороха ни слова
но у вас это главный бабайка

ничего. скоро сраться начнете
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01.11.2021 10:12 Відповісти
Та ні , просто я знаю чим чіпати хворих на голову, їх уявним другом-бомжем 😂
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01.11.2021 10:14 Відповісти
ну так цепляй больных.
потому как меня ты можешь зацепить только губами в районе пояса.
мальчик, твой тупой троллинг годится только для таких как ты йододефицитных.
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01.11.2021 10:24 Відповісти
Ну так це ПРАЦЮЄ!!!
Ще як, он скільки лайна з тебе поперло.
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01.11.2021 12:46 Відповісти
а ты думал я тебе талоны на усиленное питание выдам за твой наброс неумелый?
метаешься дерьмом будь готов его же получить в ответ.
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01.11.2021 14:38 Відповісти
здохнут все то ковида
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01.11.2021 14:42 Відповісти
Я солідарний з Австралією та Індією - все це туфта алгоровського розливу. Наприклад, вугілля у світі утворено тільки впродовж певного періоду у 60 млн років. Чому? Тому що, тоді з'явилися дерева ********* типу, лігнін яких на той час не могли розкласти ні бактерії ні гриби тощо. Тому відмерлі дерева не розкладалися, а перетворилися на вугілля. Аж через 60 млн років з'явилися мікроорганізми та грибки,які стали засвоювати лігнін, розкладати дерева, і вугіллю не стало із чого утворюватися. Геологічний факт. 60 млн років. А ці кліматулуги хочуть за 5-10 років вирішити усі проблеми. Це патологічний сказ елітарних ідіотів.
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01.11.2021 05:03 Відповісти
Я что-то не вижу связи, между добычей угля и его использованием, и временем появления угля.
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01.11.2021 06:42 Відповісти
А зв'язок є. Первинні дерева витягали СО2 із атмосфери для фотосинтезу, а продукували назовні кисень. І продовжувалося це ті саме 60 млн років. І нічого страшного не сталося із кліматом, і дерева продовжують ту саму функцію і сьогодні, тобто вже приблизно 350 млн років. А тепер алгорні алярмісти заявляють, що за 150 років людство зробило більше, ніж природа за 350 млн. А ще більша дурня, що вони заборонивши спалювати вугілля, газ чи нафтопродукти за 5-10 років досягнуть чики-піки. Вугілля та викопні палива та ж саме енергія сонця, тільки концентрована
А сонячні панелі потребують чистого кремнію. А чистий кремній не із піску видобувають, а з кварциту. А щоб його добути, потрібно енергія та й екологічні проблеми. А щодо відновити кремній із кварцу, його оксиду, потрібний той самий ВУГЛЕЦЬ та температури 1900С.
Це енергія - раз, і більша, ніж потім прокуватимуть ті панелі. Та викиди того СО2, як продукту реакції, і значно більше, ніж якщо вугілля просто спалити на електроцентралі. Тобто, це окозамилювання, на якому певні корпорації та приручені ними уряди будуть качати бабло, продаючи пересічним перегрів планети та шалені тарифи на енергоносії.
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01.11.2021 22:44 Відповісти
Цікава інформація. Я вчив історичну геологію, але про таке не чув. Пориюсь в літературі, порівняю вік бурого вуглля з Волинського басейну з донецькими антрацитами. Отже починаємо з 60 мільйонів .
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01.11.2021 08:31 Відповісти
ставлю на те, що це чос від нульовки... Якщо не гра з вами на пару?
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01.11.2021 14:46 Відповісти
https://www.britannica.com/science/Carboniferous-Period - будь ласка, посилання на британську енциклопедію. У нас це називають каменовугвльний період. Камено...тому порівнювати антрацити та бурий вугіль або торф некоректно.
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01.11.2021 22:29 Відповісти
А зачем парашу туда вообще пригласили? У неё климат вообще скоро сильно изменится. Местами там будут возможны кратковременные потепления до 10 млн. градусов.
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01.11.2021 06:52 Відповісти
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01.11.2021 06:59 Відповісти
То не беда . Те свинособаки ,которые выживут в пещерах ,приобретут невиданные доселе свойства .Например ,бояру можно будет пить с пяти рук сразу в три горла . Но чтобы и усадить свинособаку надо будет не менее трех бутылок...
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01.11.2021 07:01 Відповісти
трех очковые кацапо советикусы. )
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01.11.2021 07:16 Відповісти
Козак Байден хочет поменять доктрину применения ядерного оружия. Хочет сделать Америку миролюбивой. Союзники в ужасе. Они считают что в любом случае надо мочить первыми. Весь мир в труху.
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01.11.2021 07:07 Відповісти
Вна параші як почне танути вічна мерзлота, то з цієі клоаки попрут такі "вуглеводні", що всім не солодко стане.
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01.11.2021 08:33 Відповісти
в параші потрібно визначати які території є колоніальними. а які є власними.
Хоча здається і власної території пацаки не мають.
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01.11.2021 08:47 Відповісти
А где лапотники на срут,или уже не насрали на планете?...
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01.11.2021 06:55 Відповісти
и да-даже в космосе оно тоже регулярно срёт...
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01.11.2021 07:05 Відповісти
Си уже 21 месяц не выезжает из Поднебесной.У них там караул из-за энергокризиса.А по кремлевской мафии и так все ясно.Смирительную рубашку готовят буйному оскалу .А нам надо готовить кувалду,считать зубы плешивой макаке.
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01.11.2021 07:03 Відповісти
«…Мля. Де чистота? Де ікебана? Кругом якась куйня!!»Л.Подерев'янський
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01.11.2021 16:20 Відповісти
Туфта алярмістів про перегрів планети від викопного палива та нещасного СО2 видна неозброєним оком. По-перше, всі гази мають вибіркове поглинання випромінювання. Тому СО2 практично нічого не затримує на Землі із теплового випромінювання. Того СО2 0.001% всього. Кому цікаво - наберіть довідники та розберіться. По-друге, куди більшим поглиначем теплового випромінювання є пара води, Н2О. Всі ці знають на власному досвіді осінньої погоди - ясне небо на ніч - буде холодно, небо у хмарах (пара води) буде відносно тепло. Що алярмісти пропонують замість природного газу. Водень. Якщо спалити водень, то на виході буде водяна пара. Якщо палити водень міліардами кубів, щоб компенсувати викопні палива, то відповідо, міліарди кубів водяної пари утворяють суцільну хмарність над Землею, і тоді вже точно стане тепліше. Аргумент, що водяна пара конденсується та випаде у вигляді дощів не працює. По-перше, вам потрібні постійні дощі ціле літо та хуртовини узимку? По-друге, коли водяна пара конденсується, то виділяє рівно стільки тепла, скільки пішло на її утворення. Отже, спалюючи водень, алярмісти запускають штучний перегрів планети через неприродний цикл утворення водяної пари та її конденсації у вигляді дощів. Щоб добути 1 куб водню електролізом треба - це фізика - 5 кВт*год електроенергії, та 1 літр (802 грами, якщо точно) чистої дистильованої води - тобто, із океану її не взяти. Де ж брати чисто дистильовану свіжу воду? Такої точно і так дефіцит в Україні, і не тільки. Звідки брати стільки енергії? Від сонячних панелей? То треба заставити всю Україну цими штучками, а звідки тоді брати землі для елементарного харчування? Тобто, ці всі алгоровські рішення - рішення або повного дебіла, або хитрого крутія, який на незнанні широкого кола людей, просто хоче знищити їх економічно через тарифи тощо під зеленим соусом та набити власні кишені баблосіками...Ну, і є ще купа так званих грантоїдів які на халяву будуть пиляти бабло всяких паріжських клубів, а теє бабло у кінцевому підсумку уряди здиратимуть із своїх кінцевих платників податків. Хочете годувати чергових паразитів під зеленим соусом спасіння планети?
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01.11.2021 23:32 Відповісти
 
 