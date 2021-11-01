На пленарному засіданні кліматичної конференції ООН у Глазго між делегатами України та Росії відбулася пікіровка, - ЗМІ

26-та конференція ООН зі зміни клімату розпочалася 31 жовтня з хвилини мовчання на згадку про жертв пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Понад 20 тис. осіб із 200 країн світу вже прибули на саміт у Глазго. Туди приїдуть і лідери ключових країн планети.

"Сьогоднішня відправна точка не є вдалою. Тому це момент істини. Наука дуже ясно говорить нам: "Потрібно докладати більше зусиль". Це не питання 30-40 років, це питання, яке потрібно вирішити зараз. Це десятиліття, коли нам потрібно діяти ефективніше, інакше ми ризикуємо досягти незворотної переломної точки", — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Напередодні кліматичного саміту стався витік даних. Згідно з яким з'ясувалося, що деякі країни намагалися вплинути на фінальну резолюцію цього заходу у зв'язку з тим, що добувають корисні копалини і ці країни. Серед них була Австралія, Саудівська Аравія та Індія — намагалися применшити негативний вплив копалин на клімат.

Присутня на кліматичному саміті і тема України. Росія регулярно включає тимчасово окупований нею Крим у свої звіти щодо викидів парникових газів, таким чином легітимізуючи анексію півострова. Через це на відкритті пленарного засідання між Україною та Росією відбулася пікіровка. Україну підтримали партнери з ЄС, Канади та США.

"Дозвольте мені нагадати, що під час попередньої сесії українська делегація висловила стурбованість цими документами. На жаль, попри запевнення, які ми отримали із секретаріату, це питання так і не було вирішено. Низка документів Російської Федерації включає інформацію про викиди та видалення парникових газів на тимчасово окупованій Росією території Автономної Республіки Крим та Севастополя. Дозвольте нагадати про параграф 6 резолюції Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" 68/262 від 27 березня 2014 року, яка закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", — заявив радник-посланник посольства України в Королівстві Іспанія Дмитро Матющенко.

Україна цьому протистоїть, вимагаючи, щоб у всіх таких звітах Москви була виноска, що територія Криму, згідно з резолюцією ООН, є окупованою.

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Кліматичний саміт триватиме у виставковому центрі Шотландії до 12 листопада. Планується і виступ президента України Володимира Зеленського.