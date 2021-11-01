На пленарному засіданні кліматичної конференції ООН у Глазго між делегатами України та Росії відбулася пікіровка, - ЗМІ
26-та конференція ООН зі зміни клімату розпочалася 31 жовтня з хвилини мовчання на згадку про жертв пандемії COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
Понад 20 тис. осіб із 200 країн світу вже прибули на саміт у Глазго. Туди приїдуть і лідери ключових країн планети.
"Сьогоднішня відправна точка не є вдалою. Тому це момент істини. Наука дуже ясно говорить нам: "Потрібно докладати більше зусиль". Це не питання 30-40 років, це питання, яке потрібно вирішити зараз. Це десятиліття, коли нам потрібно діяти ефективніше, інакше ми ризикуємо досягти незворотної переломної точки", — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Напередодні кліматичного саміту стався витік даних. Згідно з яким з'ясувалося, що деякі країни намагалися вплинути на фінальну резолюцію цього заходу у зв'язку з тим, що добувають корисні копалини і ці країни. Серед них була Австралія, Саудівська Аравія та Індія — намагалися применшити негативний вплив копалин на клімат.
Присутня на кліматичному саміті і тема України. Росія регулярно включає тимчасово окупований нею Крим у свої звіти щодо викидів парникових газів, таким чином легітимізуючи анексію півострова. Через це на відкритті пленарного засідання між Україною та Росією відбулася пікіровка. Україну підтримали партнери з ЄС, Канади та США.
"Дозвольте мені нагадати, що під час попередньої сесії українська делегація висловила стурбованість цими документами. На жаль, попри запевнення, які ми отримали із секретаріату, це питання так і не було вирішено. Низка документів Російської Федерації включає інформацію про викиди та видалення парникових газів на тимчасово окупованій Росією території Автономної Республіки Крим та Севастополя. Дозвольте нагадати про параграф 6 резолюції Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" 68/262 від 27 березня 2014 року, яка закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", — заявив радник-посланник посольства України в Королівстві Іспанія Дмитро Матющенко.
Україна цьому протистоїть, вимагаючи, щоб у всіх таких звітах Москви була виноска, що територія Криму, згідно з резолюцією ООН, є окупованою.
Кліматичний саміт триватиме у виставковому центрі Шотландії до 12 листопада. Планується і виступ президента України Володимира Зеленського.
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Так зрозуміло?
Просто смирись с этим
пока бедосик катается с ленкой по климату, порох едет общаться по безопасности
каждому свое. быдлу - быдлово, гетьману - гетьманово
ты перхоть как не решал ничего так и не решаешь.
а что касается "бомжа" - вы зеленые бараны судите по одежке. а мы, нормальные по внутреннему содержанию. Не важно в какой одежде будет порох - вы его ссытесь все равно
ни в статье ни в моем сообщении про пороха ни слова
но у вас это главный бабайка
ничего. скоро сраться начнете
потому как меня ты можешь зацепить только губами в районе пояса.
мальчик, твой тупой троллинг годится только для таких как ты йододефицитных.
Ще як, он скільки лайна з тебе поперло.
метаешься дерьмом будь готов его же получить в ответ.
А сонячні панелі потребують чистого кремнію. А чистий кремній не із піску видобувають, а з кварциту. А щоб його добути, потрібно енергія та й екологічні проблеми. А щодо відновити кремній із кварцу, його оксиду, потрібний той самий ВУГЛЕЦЬ та температури 1900С.
Це енергія - раз, і більша, ніж потім прокуватимуть ті панелі. Та викиди того СО2, як продукту реакції, і значно більше, ніж якщо вугілля просто спалити на електроцентралі. Тобто, це окозамилювання, на якому певні корпорації та приручені ними уряди будуть качати бабло, продаючи пересічним перегрів планети та шалені тарифи на енергоносії.
Хоча здається і власної території пацаки не мають.