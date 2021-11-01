Від сьогодні в Києві посилили карантин: школи пішли на дистанційку, вхід у транспорт та ТРЦ із COVID-сертифікатом

Від сьогодні, 1 листопада, Київ посилює карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Рішення про переведення міста до "червоної" зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій. І ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення. Але столиця запроваджує низку обмежень", - зазначив Кличко.

За словами Кличка, з 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом та COVID-сертифікатом можна буде відвідувати: заклади харчування, готелі, заклади соцзахисту, спортзали, фитнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління масові заходи; ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

За словами Кличка, діти після канікул до шкіл не повертаються. З понеділка буде запроваджено дистанційне навчання для учнів з 1 по 11 класи.

"У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідемічної ситуації", - зазначив Кличко.

Також він зазначив, що у громадському транспорті можна буде їздити лише з COVID-сертифікатами чи негативним тестом.

"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест", - уточнив Кличко.

За словами мера, перевірятимуть документи не при вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

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"Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів", - уточнив мер.

"Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів. - Для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих", - резюмував Кличко.

Водночас начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан уточнив, що в пасажира муніципального транспорту у Києві з 1 листопада має бути сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту чи довідка про одужання.

"Щодо громадського транспорту, то можна перебувати в транспорті в масці, з документами - "жовтим" або "зеленим" сертифікатом (в якому. - Ред.) або одна, або дві дози щеплення, або мати із собою ПЛР-тест або тест на антиген, або мати довідку про одужання. Довідки мають бути. Тому транспорт сьогодні працює не так, як ТРЦ та інші заклади. Можна використовувати одну дозу, а потім робити щеплення другою", - сказав Рубан.

Чиновник розповів, чому у Києві дозволено пасажирам транспорту для поїздки використовувати сертифікат про вакцинацію з однією дозою вакцинації.

"Київ уперше запровадив своє правило, бо в урядових документах обмеження стосуються лише питання міжрегіонального транспорту. Міський транспорт там не прописаний. Тому Київська міська влада звернулася до уряду з метою внесення коректив до постанови Кабінету Міністрів", - сказав він.