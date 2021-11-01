Від сьогодні в Києві посилили карантин: школи пішли на дистанційку, вхід у транспорт та ТРЦ із COVID-сертифікатом
Від сьогодні, 1 листопада, Київ посилює карантинні обмеження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Рішення про переведення міста до "червоної" зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій. І ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення. Але столиця запроваджує низку обмежень", - зазначив Кличко.
За словами Кличка, з 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом та COVID-сертифікатом можна буде відвідувати: заклади харчування, готелі, заклади соцзахисту, спортзали, фитнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління масові заходи; ТРЦ.
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
За словами Кличка, діти після канікул до шкіл не повертаються. З понеділка буде запроваджено дистанційне навчання для учнів з 1 по 11 класи.
"У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідемічної ситуації", - зазначив Кличко.
Також він зазначив, що у громадському транспорті можна буде їздити лише з COVID-сертифікатами чи негативним тестом.
"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест", - уточнив Кличко.
За словами мера, перевірятимуть документи не при вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
"Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів", - уточнив мер.
"Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів. - Для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих", - резюмував Кличко.
Водночас начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан уточнив, що в пасажира муніципального транспорту у Києві з 1 листопада має бути сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту чи довідка про одужання.
"Щодо громадського транспорту, то можна перебувати в транспорті в масці, з документами - "жовтим" або "зеленим" сертифікатом (в якому. - Ред.) або одна, або дві дози щеплення, або мати із собою ПЛР-тест або тест на антиген, або мати довідку про одужання. Довідки мають бути. Тому транспорт сьогодні працює не так, як ТРЦ та інші заклади. Можна використовувати одну дозу, а потім робити щеплення другою", - сказав Рубан.
Чиновник розповів, чому у Києві дозволено пасажирам транспорту для поїздки використовувати сертифікат про вакцинацію з однією дозою вакцинації.
"Київ уперше запровадив своє правило, бо в урядових документах обмеження стосуються лише питання міжрегіонального транспорту. Міський транспорт там не прописаний. Тому Київська міська влада звернулася до уряду з метою внесення коректив до постанови Кабінету Міністрів", - сказав він.
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Дожилися: на тридцятому році Незалежності, українців знову намагаються загнати в ГУЛАГ. І знову суспільство починає жити не за законами і Конституцією, а за тюремними «поняттями». Українці, які ще вчора щось кричали про свободу і гідність, раптово дізнаються, що свободи більше немає, і відтепер, вони живуть в «червоній зоні». У вас зона червона чи чорна? - класичне питання ГУЛАГівських часів. Зона випробовує людину: чи достатньо вона сильна? Чи вистачить їй волі та характеру щоб не зламатися? Слабких зона ламає. Ламає і мітить. Мітить словами, мітить відповідним ставленням. Дозволив щоб тобі, використовуючи ГУЛАГівський лексикон, один раз «пробили дірку» і ти більше не людина. Відтепер ти «пробитий», «дірявий», «опущений», «пєтух». І робити з тобою відтепер можна що завгодно. Бо, тепер, вся зона знає, що тебе можна легко зламати. Хто дозволив щоб йому один раз «пробили дірку», той дозволить це і в друге, і в третє… і в десяте.
Більше двох років ідіоти ведуть титанічну боротьбу проти неіснуючої «пандемії». Здавалося б, за такий час навіть до самого тупого олігофрена мало дійти, що його дурять. Коли по зомбоящику кричать, що «лікарні переповнені» всі хто там працюють, точно знають, що лікарні в цей час стоять порожніми. Весь персонал вільно розгулює по «ковідному відділенню» інфекційної лікарні без будь яких засобів індивідуального захисту, в тому числі без масок, які звичайний плебс змушений носити навіть в магазині або автобусі:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dai2t4o7bFWA&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
ГУЛАГ щедро одарює своїх вірних слуг «ніштяками». Якщо ти лікар в якого є пацієнти з «ковідом» будуть тобі доплати до зарплати. Накручуй липову статистику, займайся приписками і отримаєш «ніштяки». Помер сторічний дід від старості? Пиши «помер від ковіду». Сконав спідоносний - теж ковід. Зарізав хірург по-п'яні когось на операційному столі? Значить «виникли ускладнення викликані ковідом». Ніхто не стане задавати питань, ніхто не стане перевіряти. Ще й отримаєш премію за вірну службу.
Уже, здається, ні для кого не секрет, що всі ці ляшки, стєпашки, бєніни клоуни та інші вітальки отримують щедрі «відкати» від транснаціональних фармацевтичних корпорацій за купівлю (втридорога!) десятків мільйонів доз сумнівного шмурдяку. Накупить то його накупили, але не так багато є в Україні дурнів, що добровільно дадуть собі цей шмурдяк вколоти. Значить, за старою ГУЛАГівською традицією треба зоною тиснути на зеків, поки слабкі не зламаються, не втратять своє людське обличчя та й перейдуть в категорію «продірявлених» або «пєтухів». Пєтухі - не люди, відтепер їх можна дірявити стільки скільки заманеться. Однієї дози мало - продірявимо пєтуха двічі. Двічі уже мало - продірявимо когута втретє «бустерною дозою». Але і третьої дози «дірявому» буде мало: вколимо йому ще три дози наступного року. А може, навіть, будемо дірявити шкіру «пєтуху» по три рази кожні пів року. Пєтухі - не люди. Хіба переймається ветеринар думками тварин, коли коле їм якісь препарати?
Сват и сваха подцепили сейчас. Но летом чем то укололись. Сейчас дома пьют витамины.
Троюродная племянница 28 лет в реанимации в Коростене. Не колотая. Сейчас вся родня собирает деньги на уколы.
вот и все.
пс. Шансов выжить подышав бациллой и потом не получить осложнения на всю жизнь - фифти фифти.
далее. Переболеют все этой бациллой. Кто раньше кто позже.
шансы переболеть и выжить фифтифифти и получить болячку как после сложного Грипа.
уколоться и есть шанс выжить 100%. На что повлияет укол? Хер стоять не будет после вакцины. Так что два варианта или в ящике, или импотент, но живой. Шутка.