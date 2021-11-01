Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу війська РФ 14 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції ЗСУ. Минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.
У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська двічі вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.
З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
У штабі підкреслили, що завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 1 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3081731298718462&id=100006448650648&__cft__[0]=AZXF9garAC9MDSpYF2kwVUgyk3CQph5AVsyCK7K4QggJGRNysLI28BSpJuIT5zPxF_RUaWz2heqwqVfihFlme5PKsTeSgYXFGO3ROHKsU-FNY9mEBb7WJvndjMdThMeTuN9DRBsV4IEoTmqFJ4hngRVluCfUOtqBK47fHYuZ6HK4mA&__tn__=%2CO%2CP-R 30 жовтня о 21:38 ·
Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.
Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.
Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.
Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".
Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.
Несмотря на всю мерзость.
Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.
Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.
Спасибо вам, ребята.