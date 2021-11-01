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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу війська РФ 14 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ООС

Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу війська РФ 14 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції ЗСУ. Минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська двічі вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби один воїн зазнав бойової травми, ворог 8 разів порушував перемир'я, - штаб ООС

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

У штабі підкреслили, що завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 1 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу війська РФ 14 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (29540) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Найшвидшого одужання нашому захистникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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01.11.2021 09:03 Відповісти
+4
После таких сообщений должно сразу следовать другое: украинский Байрактар уничтожил позицию с которой производился обстрел.
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01.11.2021 08:37 Відповісти
+3
Швидкого одужання нашому захисникові.
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01.11.2021 10:25 Відповісти
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А че, Байрактары, все?
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01.11.2021 08:28 Відповісти
ну попиарили Бубочку и хватит, тут же речь не об адекватном ответе и сохранении жизни солдат
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01.11.2021 12:18 Відповісти
После таких сообщений должно сразу следовать другое: украинский Байрактар уничтожил позицию с которой производился обстрел.
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01.11.2021 08:37 Відповісти
Зіб"ють.
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01.11.2021 08:49 Відповісти
На прохання турецьких творців Байрактара ( прапороносця), писати потрібно так. Український Бандера (прапор) знищив позицію ...
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01.11.2021 10:24 Відповісти
Мені більше до вподоби "Миротворець".
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01.11.2021 11:14 Відповісти
Найшвидшого одужання нашому захистникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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01.11.2021 09:03 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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01.11.2021 10:25 Відповісти
Политика умиротворения агрессора в действии! Нельзя раздражать Путина - подумаешь, один человек покалечен! Мелочи жизни. Подонки на дорогах безнаказанно каждый день убивают гораздо больше! Цель простая - чем меньше нормальных людей в стране - тем легче править!
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01.11.2021 10:33 Відповісти
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01.11.2021 10:42 Відповісти
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Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.

Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.

Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.

Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".

Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.

Несмотря на всю мерзость.

Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.

Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.

Спасибо вам, ребята.
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01.11.2021 16:12 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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01.11.2021 18:01 Відповісти
 
 