Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу війська РФ 14 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції ЗСУ. Минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська двічі вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.

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Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

У штабі підкреслили, що завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 1 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.