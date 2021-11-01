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Лавров заявив, що РФ передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі: "Чекаємо на реакцію"

Лавров заявив, що РФ передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі:

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія-1".

"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у Нормандському форматі, - не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції Тому що коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи бачить Росія сенс у проведенні нового саміту "нормандської четвірки".

Нагадаємо, 13 жовтня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва має намір продовжувати посередницькі зусилля у Нормандському форматі та в контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі для вирішення українського конфлікту, зокрема за лінією дипвідомств. Вона зазначила, що питання проведення зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" перебуває в опрацюванні після відповідного доручення лідерів РФ, Франції та ФРН за підсумками телефонної розмови, що відбулася 11 жовтня.

У понеділок посол Німеччини у Росії Геза Андреас фон Гайр повідомив журналістам, що зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки" готується, але дату ще не визначено.

Також читайте: Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба

Автор: 

Лавров Сергій (1615) перемовини (3026) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+8
Шо там проблеял сивый мерин Лавруха? Ждет эрэкции на его высер?
Повесят ***** на спасской башне, вот тогда и будет эрэкция
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01.11.2021 07:48 Відповісти
+5
Осень нехватка витаминов... авитаминоз... скукотице чем бы еще заняться убогим... Лавров в Рашке полно заброшенных областей и районов с размерами в пол Украины людей нет от слова вообще целые поселки города стоят как призраки и натура для съемок фильмов пост Армагеддона и- или после Конца света...
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01.11.2021 07:53 Відповісти
+5
От любых предложений Рашки надо, априори, сразу ОТКАЗЫВАТЬСЯ!
Потому, что Рашка ничего нормального предложить не может!
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01.11.2021 07:59 Відповісти
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Шо там проблеял сивый мерин Лавруха? Ждет эрэкции на его высер?
Повесят ***** на спасской башне, вот тогда и будет эрэкция
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01.11.2021 07:48 Відповісти
у Зеленского совсем другое представление о Путлере. И в нормандском формате, скорее всего, судьба Лугандонии будет на втором плане. Будут Украине руки выкручивать за газ и уголь. Потому что шут доцарювався
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01.11.2021 08:30 Відповісти
Фрол , не пиши дурниць . Руки будут вьікручивать Путлеру , за срьів прекращения огня , неотвод тяжельіх вооружений , удержание пленньіх и т.д.
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01.11.2021 08:36 Відповісти
Я с тобой свиней не пас. Так что прикуси язык и вали на ... зебилоид
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01.11.2021 08:38 Відповісти
Опять ***** какую-то многоочковочку решил замутить...
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01.11.2021 07:49 Відповісти
Свои предложения запишите на листе плотной бумаги ,сверните трубочкой и затусуйте себе в очко ... им только там и место ...
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01.11.2021 07:50 Відповісти
Осень нехватка витаминов... авитаминоз... скукотице чем бы еще заняться убогим... Лавров в Рашке полно заброшенных областей и районов с размерами в пол Украины людей нет от слова вообще целые поселки города стоят как призраки и натура для съемок фильмов пост Армагеддона и- или после Конца света...
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01.11.2021 07:53 Відповісти
От любых предложений Рашки надо, априори, сразу ОТКАЗЫВАТЬСЯ!
Потому, что Рашка ничего нормального предложить не может!
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01.11.2021 07:59 Відповісти
Очередное кацапское фуфло.
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01.11.2021 08:06 Відповісти
Нах они нужны со своими переговорами!
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01.11.2021 08:07 Відповісти
С'***** з Криму та Донбасу - от і усі переговори
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01.11.2021 08:15 Відповісти
В етих переговорах заинтересована только Рашка но никак не Украина.
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01.11.2021 08:11 Відповісти
Не так ! В Москве боятся переговоров в Нормандском формате , где на Путина осуществляется согласованньій прессинг , а он один против трех.
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01.11.2021 08:14 Відповісти
На кого пресинг? На *****? По мойму в прошлый раз отпресовали Зеленского, который там чего то наобещал что теперь Лавров с Письковым требуют выполнить. А перед етим отпресовали Парашенка, который просрал Дебальцево, отвел наши войска и запретил им стрелять и подписал минские капитулятивные договоренности
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01.11.2021 09:42 Відповісти
Вьі правьі насчет Порошенко , а насчет Зеленского ошибаетесь . Меркель не даст соврать , она скоро и опишет все , как бьіло на самом деле . В мемуарах...
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01.11.2021 09:53 Відповісти
У Зеленского есть предложение , от которого Путин не сможет отказаться : освобождение пленньіх и удерживаемьіх лиц "всех на всех" . Как и зафиксировано в Минских соглашениях. Да и прекращение огня на линии разграничения - в интересах Украиньі.
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01.11.2021 08:18 Відповісти
В сказки веришь? Нелох иначе мыслит, дорожками. А что касаемо *****, так там единственный выход-осиновый кол в солнечное сплетение!
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01.11.2021 08:35 Відповісти
Разве не видно, что это вонючка пригожинский троль - "от которого Путин отказаться". Кто в Украине называет кремлевское ***** путиным ?
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01.11.2021 08:42 Відповісти
Таки-да, *****, с раннего утра "трудится"! У **********, видимо, бесплатная утренняя похлебка
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01.11.2021 09:05 Відповісти
ні, то не *********** троль, не пригожинський, а чисто подляцький. Між ними різниця існує: перші Зелю щеняють не гірше за нас (а заодно - і на всіх нас брешуть); другі Зелю славлять, а своїм ворогом бачать лише прихильників Євросолідарності.
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01.11.2021 09:24 Відповісти
Звиняйте, у сортах лайна, пригожинське воно, чи з місцевої мураєвської дупи, зовсім не розуміюсь! З Вами згоден на всі сто!
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01.11.2021 09:50 Відповісти
Там буде тільки пропозиція забрати подалі "Байрактари" , в звязку з чим для "содєржатєльного наполнєнія" наганяєте війська майже з Забайкалля.
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01.11.2021 08:19 Відповісти
Если у Зеленского и его шоблы есть хоть чуть ума или инстинкт самосохранения работает, то сейчас ему лучше воздержаться от контактов с *****, Меркель и Макроном. Меркель и Макрон продались, а ***** сейчас верхом на газовой трубе. Что может противопоставить офшорный клоун ?
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01.11.2021 08:34 Відповісти
эта старая кляча туда не доскачет... давно пора подковы сдирать и на шкуродерню
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01.11.2021 08:34 Відповісти
Знаємо ваші пропозиції. Крим наш, а по Домбсу домовляйтесь з маладими ріспубліками.
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01.11.2021 08:40 Відповісти
Предложение одно -выборы в первую очередь. На этом настаивает ху-ло. Член ху-лу.
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01.11.2021 08:41 Відповісти
Запретить байрактары и сдать автоматы в обсе.Гаубицы дыныры узаконить с особым статусом,как орудие миротворцев и покрасить в голубой цвет.
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01.11.2021 08:46 Відповісти
Похоже на то. Если, еще дальше не попрут в *****-хотелках!
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01.11.2021 09:08 Відповісти
дайте мені сюди цю унилу лошадь
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01.11.2021 09:12 Відповісти
"они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали"- брехня.
Їм давно передали, що мусять виконати всі пункти мінських протоколів, починаючи з першого: припинення вогню; продовжуючи другим - вивести свої війська і техніку з Донбасу.
А те, що нічого не хочуть за окупований Крим чути - їхня проблема.
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01.11.2021 09:17 Відповісти
Нагадайте, тій напівдохлій пердячій коняці, чий Дебальцево по мінським!!!
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01.11.2021 09:52 Відповісти
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01.11.2021 10:07 Відповісти
От шо делают Байрактары животворящие!
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01.11.2021 11:32 Відповісти
 
 