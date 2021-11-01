Лавров заявив, що РФ передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі: "Чекаємо на реакцію"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія-1".

"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у Нормандському форматі, - не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції Тому що коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи бачить Росія сенс у проведенні нового саміту "нормандської четвірки".

Нагадаємо, 13 жовтня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва має намір продовжувати посередницькі зусилля у Нормандському форматі та в контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі для вирішення українського конфлікту, зокрема за лінією дипвідомств. Вона зазначила, що питання проведення зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" перебуває в опрацюванні після відповідного доручення лідерів РФ, Франції та ФРН за підсумками телефонної розмови, що відбулася 11 жовтня.

У понеділок посол Німеччини у Росії Геза Андреас фон Гайр повідомив журналістам, що зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки" готується, але дату ще не визначено.

Також читайте: Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба