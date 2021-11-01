Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія
Станом на ранок 1 листопада у світі зареєстрували 327 243 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4595 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 247 464 037 випадків інфікування, з них 327 243 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 014 985 осіб, з них 4595 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 224 млн людей.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-ю, за летальними випадками - 3-тю позицію як у світі, так і в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- спасибо товарищ путин..
Людей испугало отсутствие антител и поспешный ввод препарата в массовую вакцинацию - https://www.fontanka.ru/2021/03/26/69832145/ они решили проверить его сами
.... я получил вторую дозу и сертификат, в котором ее опять записали как «Спутник». Правда, потом исправили. Я попросился в гражданскую статистику, сделал тест в рекомендованной лаборатории, тест показал практически полное отсутствие антител.
Може хтось купить ?
- кладут плитку в общественных туалетах Масквы
Это мало?
Кожен здохлий російський фашист - це ще один крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .