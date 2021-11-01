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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія

Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія

Станом на ранок 1 листопада у світі зареєстрували 327 243 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4595 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 247 464 037 випадків інфікування, з них 327 243 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 014 985 осіб, з них 4595 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія 01

Побороли хворобу та вилікувалися 224 млн людей.

Також читайте: За добу у Києві від коронавірусу померло 39 людей, виявлено 443 нові випадки СOVID-19, - Кличко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-ю, за летальними випадками - 3-тю позицію як у світі, так і в Європі.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія 03
Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
И зебилы даже не задают вопрос почему до сих пор не закрыты границы с Россией и Белороссией. Феерично, правда?
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01.11.2021 07:57 Відповісти
+5
потому что зебилы туда на работу ездят
- кладут плитку в общественных туалетах Масквы
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01.11.2021 07:59 Відповісти
+3
хороша вакцина спутнік
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01.11.2021 08:00 Відповісти
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вакцина Спутник работает как надо
- спасибо товарищ путин..
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01.11.2021 07:57 Відповісти
Спутник то может и работает, только вот их там эпиваккороной прививают, который не работает вообще ну а большинство, как у нас в украине из секты антиваксеров
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01.11.2021 08:26 Відповісти
Что не так с вакциной «Вектора»? Истории участников клинических испытаний «ЭпиВакКороны» - что было после прививки

Людей испугало отсутствие антител и поспешный ввод препарата в массовую вакцинацию - https://www.fontanka.ru/2021/03/26/69832145/ они решили проверить его сами

.... я получил вторую дозу и сертификат, в котором ее опять записали как «Спутник». Правда, потом исправили. Я попросился в гражданскую статистику, сделал тест в рекомендованной лаборатории, тест показал практически полное отсутствие антител.
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01.11.2021 09:52 Відповісти
После того как участники испытаний «ЭпиВакКороны» заявили об отсутствии антител, «Вектор» сообщил, что антитела после вакцины выявляются только их собственным специальным тестом.
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01.11.2021 09:55 Відповісти
рашка "вакциною" забезпечена повністю..

Може хтось купить ?
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01.11.2021 09:56 Відповісти
«Вектор» не разглашает, какие именно антитела выявляет его тест-системаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-:6-19 https://trv-science.ru/2021/02/epivakkorona-chto-my-znaem-i-chego-ne-znaem/ На 22 сентября 2021 года не опубликовано ни одной научной работы, которые бы доказывали, что тест-система «Вектора» выявляет именно те антитела, которые способны нейтрализовать живой коронавирусhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-iz1202506-20 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-pcr_ignatyev-21 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-youtube_netesov-22 [21] .
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01.11.2021 10:01 Відповісти
И зебилы даже не задают вопрос почему до сих пор не закрыты границы с Россией и Белороссией. Феерично, правда?
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01.11.2021 07:57 Відповісти
потому что зебилы туда на работу ездят
- кладут плитку в общественных туалетах Масквы
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01.11.2021 07:59 Відповісти
Ну ты же задаёшь ? Феерично?
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01.11.2021 08:00 Відповісти
С Беларусью граница фактически закрьіта .
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01.11.2021 08:23 Відповісти
наскільки я розумію, то і 2 КПВВ відкриті і на даунбас, а там московія перевіряла на хуждобі якусь іншу вакцину.
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01.11.2021 08:27 Відповісти
хороша вакцина спутнік
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01.11.2021 08:00 Відповісти
Дело не в вакцине а в количестве привитых, в Украине ситуация не лучше.
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01.11.2021 08:08 Відповісти
60 миллионов полностью привиты

Это мало?
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01.11.2021 08:11 Відповісти
Учитывая что в больницах 95% непривитых конечно мало.
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01.11.2021 08:14 Відповісти
Ты учитывал?
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01.11.2021 08:20 Відповісти
Угу. И о том что в больницах 95% непривитых Вы по случайному стечению обстоятельств знаете из уст именно тех кто и ответственен за вакцинацию. Не, ну конечно это авторитетные люди и абсолютно не заинтересованы искажать информацию в свою пользу.
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01.11.2021 09:28 Відповісти
Они спутник создали типа похвастаться, по факту спи&дили формулу астразенеки и да, спутник работает... Но прививают их каким то другим очень качественным(ніт) физраствором эпиваккорона
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01.11.2021 08:28 Відповісти
Уже было опровержение насчет воровства формулы, британские СМИ извинились за фейк.
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01.11.2021 08:31 Відповісти
Да пофиг суть в том что воровали они или нет, что с трудом то верится, но то что она сходна по принципу работы с астрозенекой уже доказано... Проблема в том, что они ее типа сделали, но очень мало и начали всему миру предлагать, но оказалось то, что они даже себя не могут обеспечить своим же спутником а потому может где то в мацкве и колят спутник, но в основном прививают эпиваккороной... А это тупо водичка...
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01.11.2021 08:38 Відповісти
У них везде 3 вакцины, но дело в том что люди предпочитают Эпивак или Лайф, их вечно не хватает а как раз Спутника полно везде.
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01.11.2021 08:43 Відповісти
То есть ты хочешь сказать, что люди предпочитают неработающую водичку? Прям такие, идут в больничку, и... Уколите меня водичкой, не хочу нормальную вакцину... Ну, так можно и десять вакцин поставить и заболеть
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01.11.2021 08:58 Відповісти
Роісса впєрдє
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01.11.2021 08:13 Відповісти
на парад пабєды не кому идти будєт
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01.11.2021 08:40 Відповісти
Ну так це ж добре , що російські фашисти несуть найбільші втрати в живій силі .
Кожен здохлий російський фашист - це ще один крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .
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01.11.2021 09:01 Відповісти
Куди США пропали з статистики, вони ж на 1 місці були весь тиждень?
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01.11.2021 09:26 Відповісти
 
 