В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали

В Україні зафіксовано 13 936 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплення! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!

За добу 31 жовтня в Україні:

зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111);

117 818 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3828 осіб;

летальних випадків – 298;

одужало – 5885 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 936 238 осіб;

одужало – 2 442 098 осіб;

летальних випадків – 68 027;

проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.











