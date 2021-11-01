В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали
В Україні зафіксовано 13 936 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплення! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!
За добу 31 жовтня в Україні:
зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111);
117 818 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3828 осіб;
летальних випадків – 298;
одужало – 5885 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 936 238 осіб;
одужало – 2 442 098 осіб;
летальних випадків – 68 027;
проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
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не пиши как африканец. не плоди фейки.
В Казахстане при в два с лишним меньшем населении привитотстолько же и результаты на лицо сейчас практически спала эпидемия:
- первым компонентом привиты 7 766 146 человек, что составляет 77,9% от подлежащего населения.
- вторым компонентом охвачены 6 756 266 человек, или 67,8%» это на 6 октября 2021, и даже если купили 5-10%,
- антиваксерам не разрешены митинги и пропаганда, как лживые данные
- давным давно введён QR доступ, строгий масочный режим и мобильные группы контроля организаций,
Зато теперь, как результат, минимум заражений и работает весь культурный сектор, образовпние Вузы, школы, детсады, общепит, супермаркеты, кинотеатры, и сейчас разрешены ночные клубы, общественные мероприятия.
Теперь пишу, То что должно быть того не миновать.
Человечество экспериментами с Вакцинацией, сделало то что должно было быть десятки лет сократило до пару лет.
Посему те кто вакцинован будут падать без ведомо на то причин. Повезёт только тем кто
- не вакцинован и не болел COVID 19
- переболел COVID 19
- переболел COVID 19 и вакцинован
- вакцинован и переболел COVID 19,
всем остальным сочувствую.
2 Росія - повністю вакциновано 33% (якщо Спутнік рахувати вакциною) - захворіло 39 931 - померло 1 131- кількість населення 144 млн
3 Румунія - повністю вакциновано 30% - захворіло 306 000 - померло 4 407 - кількість населення 19 млн
4 Україна - повністю вакциновано 17% - захворіло 18 492 - померло 363 - кількість населення 44 млн
5 Німеччина - повністю вакциновано 66% - захворіло 0 - померло 1- кількість населення 83 млн
6 Сербія - повністю вакциновано 43% - захворіло 306 000 - померло 65 - кількість населення 7 млн
7 Болгарія - повністю вакциновано 20% - захворіло 1 457 - померло 81- кількість населення 7 млн
8 Нідерланди - повністю вакциновано 67% - захворіло 8 172 - померло 14 - кількість населення 17 млн
9 Угорщина - повністю вакциновано 58% - захворіло 0 - померло 0 - кількість населення 17 млн
10 Греція - повністю вакциновано 59% - захворіло 306 000 - померло 4 407 - кількість населення 10 млн
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