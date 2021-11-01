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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали

В Україні зафіксовано 13 936 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплення! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!

За добу 31 жовтня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111);

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 117 818 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 госпіталізовано – 3828 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 летальних випадків – 298;

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 одужало – 5885 осіб.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 247 млн, жертв уже більш ніж 5 млн. За поширенням та добовою смертністю лідирує Росія

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 захворіло – 2 936 238 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 одужало – 2 442 098 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 летальних випадків – 68 027;

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 298 осіб, зафіксовано 13 936 нових випадків зараження, 5885 осіб одужали 13

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вы думаете, что если, например, в Херсонской стоит 0, то там никто те умирает? Там просто не отправили в Киев отчет за выходные. А из Днепра отправили.
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01.11.2021 08:57 Відповісти
+3
Тестов сделано вдвое меньше оттого и снижение.
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01.11.2021 08:34 Відповісти
+3
Всё-таки здорово, как стабильно падает заболеваемость по выходным. Хорошо бы на время пандемии сделать один сплошной выходной - сколько народу уцелеет... </sarcasm>
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01.11.2021 08:41 Відповісти
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Почему в Днепре стабильно больше всех умирает?
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01.11.2021 08:27 Відповісти
И больше всего вакцинированных((
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01.11.2021 08:52 Відповісти
Вы думаете, что если, например, в Херсонской стоит 0, то там никто те умирает? Там просто не отправили в Киев отчет за выходные. А из Днепра отправили.
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01.11.2021 08:57 Відповісти
верно, с Зап обл. тоже отправили
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01.11.2021 10:08 Відповісти
А количество вакцинированных в Украине увеличивается естественным путём...
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01.11.2021 08:30 Відповісти
Тестов сделано вдвое меньше оттого и снижение.
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01.11.2021 08:34 Відповісти
Всё-таки здорово, как стабильно падает заболеваемость по выходным. Хорошо бы на время пандемии сделать один сплошной выходной - сколько народу уцелеет... </sarcasm>
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01.11.2021 08:41 Відповісти
Где-то это уже было, вроде в Африке. Ковид там был запрещен. Только Он про это не знал
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01.11.2021 08:46 Відповісти
не во всей Африке, а только в отдельных странах.
не пиши как африканец. не плоди фейки.
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01.11.2021 09:13 Відповісти
Я не указала страну, потому что не помню, но указала регион. При чем тут фейки!? И писала я в полушутку, поскольку отвечала на сарказм другого собеседника. Нет настроения с утра!? Решили сделать наезд в интернете!? Выпейте кофе.
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01.11.2021 09:25 Відповісти
Угу. Он даже не знает что против него проходит компания вакцинации.
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01.11.2021 09:31 Відповісти
Он ещё в августе вакцинировался Модерной. Угу.
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01.11.2021 09:56 Відповісти
Кто вакцинировался? Вирус ковид? Я его имел в виду, что он не знает что против него вакцинация проводится, если судить по статистике заболеваемости.
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01.11.2021 10:14 Відповісти
А зачем ему знать, если вакцинировано всего около 20% народу? Такая вакцинация ему совершенно не мешает. )
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01.11.2021 11:27 Відповісти
Ну ему положим не мешает и вакцинация в 67% если судить по заболеваемости к примеру тех же британцев.
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01.11.2021 12:31 Відповісти
Но вы не одиноки, 80 % населения Украины тоже не верит Ковиду и Вакцине, от Африки мы не далеко ушли. Им тоже здорова, это все фуфлостатистика и "вывсеврети".
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01.11.2021 08:49 Відповісти
Виктория, не тупите. Как из сказанного следует, что я "не верю Ковиду и Вакцине" (большие буквы отдельно умиляют). Я давно вакцинирован. Просто обращаю внимание на то, что оценки заболеваемости и смертности (!) за выходные стабильно ниже.
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01.11.2021 09:55 Відповісти
На вихідних сученята з МОЗу розслабляються і недопрацьовують. Таке падіння фуфлостатистики каже лишень про одне, - розумово-відстале населення безбожно дурять.
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01.11.2021 09:10 Відповісти
Бачу , після того як влада почала нарешті заганяти під плінтус невакцинованих - ситуація різко покращилася. Захворіло - вдвічі менше , померло - вдвічі менше . Ну і не можуть не радувати довжелезні черги на пунктах щеплення. Всі раптом добровільно вирішили вакцинуватися . Все буде Україна !!!
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01.11.2021 09:19 Відповісти
Хаха, завтра будет совсем другие цифры, примерно вдвое больше.
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01.11.2021 09:24 Відповісти
Вакцинируйтесь!!!
В Казахстане при в два с лишним меньшем населении привитотстолько же и результаты на лицо сейчас практически спала эпидемия:
- первым компонентом привиты 7 766 146 человек, что составляет 77,9% от подлежащего населения.
- вторым компонентом охвачены 6 756 266 человек, или 67,8%» это на 6 октября 2021, и даже если купили 5-10%,

- антиваксерам не разрешены митинги и пропаганда, как лживые данные
- давным давно введён QR доступ, строгий масочный режим и мобильные группы контроля организаций,

Зато теперь, как результат, минимум заражений и работает весь культурный сектор, образовпние Вузы, школы, детсады, общепит, супермаркеты, кинотеатры, и сейчас разрешены ночные клубы, общественные мероприятия.
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01.11.2021 09:52 Відповісти
Вам надо сравнить статистику среднеговой смертности, например, за 2016-2019 и 2020-2021 и тогда если это не ковид, то попытаться объяснить внезапный рост инфарктов!? На десятки тысяч. Посмотрим.
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01.11.2021 10:07 Відповісти
Не нада нічого сравнівать . Нада просто піти і вакцинуватися . Знайомий сравнював 2 місяці , поки лікарі кислородний наморднік на голову не наділи . Жінка машину продала , щоб дурня врятувати . Сказала : вилізе з лікарні - відправлю казла на заробітки .
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01.11.2021 10:16 Відповісти
В 2014-2015 под ником blog писал что мир-людей за ево алчность воровство войны братоубийство ... Ждёт страшная болезнь!

Теперь пишу, То что должно быть того не миновать.
Человечество экспериментами с Вакцинацией, сделало то что должно было быть десятки лет сократило до пару лет.

Посему те кто вакцинован будут падать без ведомо на то причин. Повезёт только тем кто

- не вакцинован и не болел COVID 19

- переболел COVID 19
- переболел COVID 19 и вакцинован

- вакцинован и переболел COVID 19,
всем остальным сочувствую.
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01.11.2021 10:31 Відповісти
1 Великобританія - повністю вакциновано 68% - захворіло 37 667 - померло 74 - кількість населення 64 млн
2 Росія - повністю вакциновано 33% (якщо Спутнік рахувати вакциною) - захворіло 39 931 - померло 1 131- кількість населення 144 млн
3 Румунія - повністю вакциновано 30% - захворіло 306 000 - померло 4 407 - кількість населення 19 млн
4 Україна - повністю вакциновано 17% - захворіло 18 492 - померло 363 - кількість населення 44 млн
5 Німеччина - повністю вакциновано 66% - захворіло 0 - померло 1- кількість населення 83 млн
6 Сербія - повністю вакциновано 43% - захворіло 306 000 - померло 65 - кількість населення 7 млн
7 Болгарія - повністю вакциновано 20% - захворіло 1 457 - померло 81- кількість населення 7 млн
8 Нідерланди - повністю вакциновано 67% - захворіло 8 172 - померло 14 - кількість населення 17 млн
9 Угорщина - повністю вакциновано 58% - захворіло 0 - померло 0 - кількість населення 17 млн
10 Греція - повністю вакциновано 59% - захворіло 306 000 - померло 4 407 - кількість населення 10 млн
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01.11.2021 14:40 Відповісти
11 Литва - повністю вакциновано 58% - захворіло 2620 - померло 40 - кількість населення 2,7 млн
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01.11.2021 15:05 Відповісти
Можна вопрос?
Почему привики бесплатные, а тесты платные?
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01.11.2021 15:36 Відповісти
 
 