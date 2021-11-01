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Президентка Молдови Санду пояснила свою участь у Кримській платформі та відмову від саміту СНД

Президентка Молдови Санду пояснила свою участь у Кримській платформі та відмову від саміту СНД

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила підтримку України своєю участю у Кримській платформі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Комерсант".

"Моя присутність на Кримській платформі - це додаткове підтвердження прихильності Молдови до принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна. Наша позиція тут не змінилася: ми поважаємо територіальну цілісність України, і це взаємно", - заявила президентка Молдови.

Санду пояснила, що на саміті СНД була присутня прем'єр-міністерка Гаврилиця, тому що обговорювані теми є прерогативою уряду Молдови.

"Для нас важливим є прагматичний діалог у цьому форматі (СНД. - Ред.), що у нас відкрита зовнішня політика і що нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торгових відносин з країнами-членами СНД. Чому вона брала участь? Тому що в уряду найбільші прерогативи у торговельно-економічних відносинах. Тут уряд має більше прерогатив, ніж у мене", - сказала Санду.

Також читайте: Зеленський - Санду: Співпраця України і Молдови має бути направлена на посилення енергетичної незалежності обох країн

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова й надалі допомагати Молдові.

Автор: 

Молдова (2097) Мая Санду (262) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+20
Санду респект , так держать !
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01.11.2021 08:38 Відповісти
+4
чет мне кажется Санду играетв какую то игру, то газпром просит о скидуке и новом контракте, то не еду на самит СНГ.. чет подозрительно все это! не уж то рашка за новый подписанный контракт ничего не затребовала, не может такого быть! а не засланный ли это казачек ,Санду!?
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01.11.2021 09:07 Відповісти
+3
Если сравнить Майю Санду с тем же ермаком с его песиком зюзей - очевидна разница в ее пользу.
А вот еще мнение Швеца, кому интересно:

https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY Полет Байрактара: бутафория или подстава? / Видео № 71
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01.11.2021 09:37 Відповісти
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Санду респект , так держать !
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01.11.2021 08:38 Відповісти
чет мне кажется Санду играетв какую то игру, то газпром просит о скидуке и новом контракте, то не еду на самит СНГ.. чет подозрительно все это! не уж то рашка за новый подписанный контракт ничего не затребовала, не может такого быть! а не засланный ли это казачек ,Санду!?
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01.11.2021 09:07 Відповісти
Если сравнить Майю Санду с тем же ермаком с его песиком зюзей - очевидна разница в ее пользу.
А вот еще мнение Швеца, кому интересно:

https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY Полет Байрактара: бутафория или подстава? / Видео № 71
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01.11.2021 09:37 Відповісти
Иногда статью тоже нужно читать Андруша.
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01.11.2021 09:48 Відповісти
Мухаил! вы всегда верите статьям? мой вам совет , не верьет тому что пишут коллективно для политиков! ищите между строк! Ибо политики это своего рода "актеры" которые читают чужие мысли, иной раз даже в первый раз на трибуне!) НЕ ВЕРЬТЕ слепо на все 100%!!!!!
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01.11.2021 10:15 Відповісти
Явно, поки що, не проявляється.
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01.11.2021 09:54 Відповісти
Да, не Санду - заслуженная соросятница. Просто жизнь заставит - не так раскорячишься. Сейчас у неё рейтинг 35%, а если бы Молдова осталась без газа, то сразу бы стал 5%.
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01.11.2021 09:57 Відповісти
да то понятно, что сосросятина, но факт есть факт - новй контракт с с кидкой есть и он явно не без ответной реакции был подписан, не по доброте душевной скидку дали молдове, теперь за нее нужно будет "заплатить".. вопрос чем!?
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01.11.2021 10:11 Відповісти
Ну, кое-что известно. Во-первых, длительный контракт, а не как Еврокомиссия советует. Во-вторых, в разрез с 3-м энергопакетом распределительные сети (Молдовагаз, где 50% акций принадлежит Газпрому) ещё 5 лет не будут разделены с поставщиком газа. Что касается политических условий, то, наверняка, благополучие Приднестровья. Вполне может, что-то ещё, Но это мы не скоро узнаем.
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01.11.2021 10:23 Відповісти
и да.. Штирлиц тоже был в доску СС верен))))))
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01.11.2021 10:12 Відповісти
Газпрому (точнее, путлеру) нужно оставить Приднестровье в том виде, в котором оно есть уже 30 лет. И не создавать препятствий для ротации и снабжения войск через Кишинев. А молдаванам нужен газ. Договорились - вот так. Все вполне логично.
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01.11.2021 10:23 Відповісти
Это-то, конечно, но вполне могут быть и ещё политические условия. Молдова была в отчаянном положении и с ней можно было делать что угодно.
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01.11.2021 10:25 Відповісти
Молдова не бьіла в отчаянном положении благодаря Украине и Румьінии , которьіе , фактически, сорвали шантаж "Газпрома" , предоставив свой газ в октябре .
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01.11.2021 10:56 Відповісти
Румынского и украинского газа как раз хватило на три дня...
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01.11.2021 14:39 Відповісти
"Нам важен прагматичный диалог в этом формате (СНГ. - Ред.), что у нас открытая внешняя политика и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ", - Ну, и где здесь отказ от СНГ(платформы)... ЗЫ... Пчелка Майя - сплошная Фигаро...
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01.11.2021 09:25 Відповісти
со странами-членами СНГ
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01.11.2021 09:56 Відповісти
Немного не так сказала. Нужно было говорить,что не только поддерживает целостность Украины. Но и любые незаконные посягательства на какие либо из свободных стран. Чтобы конкретизировать угрозу и указать на агрессивность тех,кто этим занимается. А так все верно. Молодец.
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01.11.2021 09:32 Відповісти
Маї Санду, повага і найкращі побажання!
Кацапські боти - не переймайтеся .....
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01.11.2021 13:35 Відповісти
 
 