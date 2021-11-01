У США відклали схвалення вакцини Moderna для дітей 12-17 років через ризик виникнення побічних реакцій, - Reuters

Американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) потребує додаткового часу для завершення оцінки COVID-вакцини для дітей віком 12-17 років. Наразі оцінюються ризики виникнення побічних реакцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.

Зокрема, FDA зазначило, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року.

Американська біотехнологічна компанія заявила, що FDA потрібен додатковий час для оцінки нещодавніх міжнародних аналізів ризику виникнення міокардиту, після вакцинації - рідкісного побічного ефекту, який насамперед вражає молодих чоловіків.

Своєю чергою Moderna повідомила, що проводить власний огляд нових зовнішніх аналізів підвищеного ризику міокардиту в осіб віком до 18 років у міру їх появи.

Відомо, що в червні Moderna подала заявку на дозвіл у США на щеплення дітей віком від 12 до 17 років.

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Наразі американці цього віку мають право на отримання аналогічної COVID-вакцини Pfizer (у травні вона була схвалена FDA та Центрами з контролю та профілактики захворювань).