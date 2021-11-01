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У США відклали схвалення вакцини Moderna для дітей 12-17 років через ризик виникнення побічних реакцій, - Reuters

У США відклали схвалення вакцини Moderna для дітей 12-17 років через ризик виникнення побічних реакцій, - Reuters

Американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) потребує додаткового часу для завершення оцінки COVID-вакцини для дітей віком 12-17 років. Наразі оцінюються ризики виникнення побічних реакцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.

Зокрема, FDA зазначило, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року.

Американська біотехнологічна компанія заявила, що FDA потрібен додатковий час для оцінки нещодавніх міжнародних аналізів ризику виникнення міокардиту, після вакцинації - рідкісного побічного ефекту, який насамперед вражає молодих чоловіків.

Своєю чергою Moderna повідомила, що проводить власний огляд нових зовнішніх аналізів підвищеного ризику міокардиту в осіб віком до 18 років у міру їх появи.

Відомо, що в червні Moderna подала заявку на дозвіл у США на щеплення дітей віком від 12 до 17 років.

Також читайте: Європейський регулятор схвалив використання бустерної дози вакцини Moderna

Наразі американці цього віку мають право на отримання аналогічної COVID-вакцини Pfizer (у травні вона була схвалена FDA та Центрами з контролю та профілактики захворювань).

Автор: 

COVID-19 (19765) Moderna (63)


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Топ коментарі
+3
вот вот это они учли уроки Птичьего гриппа тогда поступили честно как только птичий грипп исчез в течении 5 суток от слова вообще сотни миллионов ампул пришлось утилизировать той типа вакцины теперь они научены будут тянуть с Ковидом придумывать новые штаммы и прочую галимую бредятину чтобы только пилить бабло.. на сыром продукте-- из водопроводной воды шампуни капель Боярышника ароматизаторов для туалетов и средств облысения... ждемся рекомендаций вакцинировать сперму сразу в яичниках пардон мужчин и женских придатках-- яйцеклетки..
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01.11.2021 09:13 Відповісти
+3
Это ещё раз доказывает вакцины не изучены, не было времени на нормальные тесты. Но стадо привили как баранов, не спрашивая у них на то разрешения.
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01.11.2021 10:14 Відповісти
+2
Ще ні одну вакцину досконально не вивчили. Склепали на коліні і запустили в обіг.
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01.11.2021 09:07 Відповісти
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А в Украине Модерна уже закончилась. Хоть тут почти "повезло"
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01.11.2021 08:59 Відповісти
Ще ні одну вакцину досконально не вивчили. Склепали на коліні і запустили в обіг.
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01.11.2021 09:07 Відповісти
вот вот это они учли уроки Птичьего гриппа тогда поступили честно как только птичий грипп исчез в течении 5 суток от слова вообще сотни миллионов ампул пришлось утилизировать той типа вакцины теперь они научены будут тянуть с Ковидом придумывать новые штаммы и прочую галимую бредятину чтобы только пилить бабло.. на сыром продукте-- из водопроводной воды шампуни капель Боярышника ароматизаторов для туалетов и средств облысения... ждемся рекомендаций вакцинировать сперму сразу в яичниках пардон мужчин и женских придатках-- яйцеклетки..
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01.11.2021 09:13 Відповісти
Па твоєму таваріщь Путінъ дуракъ, што прівіваєтъ россіянъ Спутнікомъ 5ь?!
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01.11.2021 09:47 Відповісти
ну якщо наші керманичі не збираються розвивати науку та виробляти вакцини самостійно - то чому б іншим не користуватися ситуацією?
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01.11.2021 09:57 Відповісти
Но бдительные антиваксеры не сдаются и готовы хоронить по 600-700 украинцев каждый день, лишь бы один украинец не умер раз в 3-5 лет от вакцины.
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01.11.2021 12:26 Відповісти
смотрю уколотые таки дебильней все больше и больше становятся.. одни рефлексы как у собаки Павлова...
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01.11.2021 13:06 Відповісти
Мало ли что кажется некоторым людям, которые читают жирный шрифт достаточным доказательством правдивости своих фантазий.
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01.11.2021 13:30 Відповісти
считают
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01.11.2021 13:31 Відповісти
Массовая истерия, она такая...
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01.11.2021 16:47 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/ ЧИТАЙ и думай... https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/

Это официальный сайт о смертности в Украине по годам , месяцам и причинам смертности...
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01.11.2021 16:49 Відповісти
В Україні ніякими вакцинами не прививали дітей в такому віці. А модерна одна із кращих вакцин на сьогоднійшній день у світі.
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01.11.2021 09:18 Відповісти
Ты значение знаков препинания понимаешь? Сегодня я добрый. Держи подарок. На шару
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01.11.2021 10:08 Відповісти
Это ещё раз доказывает вакцины не изучены, не было времени на нормальные тесты. Но стадо привили как баранов, не спрашивая у них на то разрешения.
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01.11.2021 10:14 Відповісти
Я так розумію, що , не дай Боже, як захворіє, то не буде звертатися до лікарів і не буде визивати "швидку", бо ліків від ковіду ще не має і він не баран?
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01.11.2021 11:19 Відповісти
Ну разумеется, если у тебя будут осложнения после "экспериментального препарата", ты ТОЖЕ не будешь обращаться за помощью ?
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01.11.2021 16:46 Відповісти
плохой знак. А как же пфайзер пропетлял?
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01.11.2021 22:21 Відповісти
 
 