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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 10 разів, у Києві та 12 областях "червоний" рівень за зайнятістю ліжок з киснем, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 10 разів, у Києві та 12 областях

Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 1 листопада, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 766 (перевищення у 10,2 раза). Найвищий рівень захворюваності у Херсонській області (1437) та Сумській області (1333).

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування – за норми не більше 20% для "помаранчевої" зони в країні цей показник становить 20,3%. Більше того, у 15 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

За даними за 31 жовтня, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – 90,6 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб. осіб у 100 тис. населення. Цей показник перевищено у Києві та 20 областях.

Також в Україні зайнято 68,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Цей показник перевищено у Києві та 12 областях.

За даними МОЗ, показники у Києві та 15 областях відповідають "червоній" зоні карантину, у семи областях - "помаранчевій", у двох - "жовтій".

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Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 10 разів, у Києві та 12 областях червоний рівень за зайнятістю ліжок з киснем, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
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01.11.2021 09:19 Відповісти
+5
Треба було кордон з кацапами закрити ще влітку, але ж зебіли адін нарот з ними.
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01.11.2021 09:19 Відповісти
+4
https://www.facebook.com/Yaroslav.Rusinchuk?comment_id=Y29tbWVudDozMDcxMjU5ODc5ODE3NjA0XzMwNzE0MjQ2NjY0Njc3OTI%3D&__cft__[0]=AZVdWDJHfuTYhdWfkoQVHXDtX7T7sMxZc78IF60UVwAbGxyn4kT6Ec1KHC5uRZ5M5iqkSgdUyP5q80c1D8PVDJfq4o6_GdGoobDxvEBDSorztxpkR57o14Se329tigw0SELfXpSEx6xuK8PCrMO4HnvYp6SSJTTJ42L1FNWjK9TGow Yaroslav Rusinchuk

Дожилися: на тридцятому році Незалежності, українців знову намагаються загнати в ГУЛАГ. І знову суспільство починає жити не за законами і Конституцією, а за тюремними «поняттями». Українці, які ще вчора щось кричали про свободу і гідність, раптово дізнаються, що свободи більше немає, і відтепер, вони живуть в «червоній зоні». У вас зона червона чи чорна? - класичне питання ГУЛАГівських часів. Зона випробовує людину: чи достатньо вона сильна? Чи вистачить їй волі та характеру щоб не зламатися? Слабких зона ламає. Ламає і мітить. Мітить словами, мітить відповідним ставленням. Дозволив щоб тобі, використовуючи ГУЛАГівський лексикон, один раз «пробили дірку» і ти більше не людина. Відтепер ти «пробитий», «дірявий», «опущений», «пєтух». І робити з тобою відтепер можна що завгодно. Бо, тепер, вся зона знає, що тебе можна легко зламати. Хто дозволив щоб йому один раз «пробили дірку», той дозволить це і в друге, і в третє… і в десяте.
Більше двох років ідіоти ведуть титанічну боротьбу проти неіснуючої «пандемії». Здавалося б, за такий час навіть до самого тупого олігофрена мало дійти, що його дурять. Коли по зомбоящику кричать, що «лікарні переповнені» всі хто там працюють, точно знають, що лікарні в цей час стоять порожніми. Весь персонал вільно розгулює по «ковідному відділенню» інфекційної лікарні без будь яких засобів індивідуального захисту, в тому числі без масок, які звичайний плебс змушений носити навіть в магазині або автобусі:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dai2t4o7bFWA&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
ГУЛАГ щедро одарює своїх вірних слуг «ніштяками». Якщо ти лікар в якого є пацієнти з «ковідом» будуть тобі доплати до зарплати. Накручуй липову статистику, займайся приписками і отримаєш «ніштяки». Помер сторічний дід від старості? Пиши «помер від ковіду». Сконав спідоносний - теж ковід. Зарізав хірург по-п'яні когось на операційному столі? Значить «виникли ускладнення викликані ковідом». Ніхто не стане задавати питань, ніхто не стане перевіряти. Ще й отримаєш премію за вірну службу.
Уже, здається, ні для кого не секрет, що всі ці ляшки, стєпашки, бєніни клоуни та інші вітальки отримують щедрі «відкати» від транснаціональних фармацевтичних корпорацій за купівлю (втридорога!) десятків мільйонів доз сумнівного шмурдяку. Накупить то його накупили, але не так багато є в Україні дурнів, що добровільно дадуть собі цей шмурдяк вколоти. Значить, за старою ГУЛАГівською традицією треба зоною тиснути на зеків, поки слабкі не зламаються, не втратять своє людське обличчя та й перейдуть в категорію «продірявлених» або «пєтухів». Пєтухі - не люди, відтепер їх можна дірявити стільки скільки заманеться. Однієї дози мало - продірявимо пєтуха двічі. Двічі уже мало - продірявимо когута втретє «бустерною дозою». Але і третьої дози «дірявому» буде мало: вколимо йому ще три дози наступного року. А може, навіть, будемо дірявити шкіру «пєтуху» по три рази кожні пів року. Пєтухі - не люди. Хіба переймається ветеринар думками тварин, коли коле їм якісь препарати?
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01.11.2021 09:44 Відповісти
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антиваксеры хитрые - решили перележать пик заболеваемости в больничках под кислородиком
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01.11.2021 09:08 Відповісти
Но ты ж то самый умный, укололся и чувствуешь себя неуязвимым аки Ахиллесс)))
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01.11.2021 09:25 Відповісти
Это только у вас на па-рашке быть умным стыдно
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01.11.2021 09:27 Відповісти
Ой, какой мы гомеопат)))
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01.11.2021 09:43 Відповісти
Хе-хе. ольгинский набутылочный лапоть выучил новое слово
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01.11.2021 09:45 Відповісти
Я смотрю ты ещё и педиатр
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01.11.2021 09:50 Відповісти
Палишься, кацап
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01.11.2021 09:52 Відповісти
А чего не зебил?
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01.11.2021 10:21 Відповісти
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01.11.2021 09:19 Відповісти
Треба було кордон з кацапами закрити ще влітку, але ж зебіли адін нарот з ними.
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01.11.2021 09:19 Відповісти
Летом какого года?
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01.11.2021 10:20 Відповісти
2014-го
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01.11.2021 12:41 Відповісти
Отож....
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01.11.2021 13:21 Відповісти
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01.11.2021 09:28 Відповісти
https://www.facebook.com/Yaroslav.Rusinchuk?comment_id=Y29tbWVudDozMDcxMjU5ODc5ODE3NjA0XzMwNzE0MjQ2NjY0Njc3OTI%3D&__cft__[0]=AZVdWDJHfuTYhdWfkoQVHXDtX7T7sMxZc78IF60UVwAbGxyn4kT6Ec1KHC5uRZ5M5iqkSgdUyP5q80c1D8PVDJfq4o6_GdGoobDxvEBDSorztxpkR57o14Se329tigw0SELfXpSEx6xuK8PCrMO4HnvYp6SSJTTJ42L1FNWjK9TGow Yaroslav Rusinchuk

Дожилися: на тридцятому році Незалежності, українців знову намагаються загнати в ГУЛАГ. І знову суспільство починає жити не за законами і Конституцією, а за тюремними «поняттями». Українці, які ще вчора щось кричали про свободу і гідність, раптово дізнаються, що свободи більше немає, і відтепер, вони живуть в «червоній зоні». У вас зона червона чи чорна? - класичне питання ГУЛАГівських часів. Зона випробовує людину: чи достатньо вона сильна? Чи вистачить їй волі та характеру щоб не зламатися? Слабких зона ламає. Ламає і мітить. Мітить словами, мітить відповідним ставленням. Дозволив щоб тобі, використовуючи ГУЛАГівський лексикон, один раз «пробили дірку» і ти більше не людина. Відтепер ти «пробитий», «дірявий», «опущений», «пєтух». І робити з тобою відтепер можна що завгодно. Бо, тепер, вся зона знає, що тебе можна легко зламати. Хто дозволив щоб йому один раз «пробили дірку», той дозволить це і в друге, і в третє… і в десяте.
Більше двох років ідіоти ведуть титанічну боротьбу проти неіснуючої «пандемії». Здавалося б, за такий час навіть до самого тупого олігофрена мало дійти, що його дурять. Коли по зомбоящику кричать, що «лікарні переповнені» всі хто там працюють, точно знають, що лікарні в цей час стоять порожніми. Весь персонал вільно розгулює по «ковідному відділенню» інфекційної лікарні без будь яких засобів індивідуального захисту, в тому числі без масок, які звичайний плебс змушений носити навіть в магазині або автобусі:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dai2t4o7bFWA&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c&h=AT2HuPxYI97d1F93SCXUjLpBjR-jf6yGauCLAnkHzGh4aTWBNysJ9q_Uy69oFmmjQ1VSRFIDBFv5Yl7boyLm4XD2baumKSmWM7hp8fOKGI4XmyOWS6OzwxqTOKWw08JaI5c https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
ГУЛАГ щедро одарює своїх вірних слуг «ніштяками». Якщо ти лікар в якого є пацієнти з «ковідом» будуть тобі доплати до зарплати. Накручуй липову статистику, займайся приписками і отримаєш «ніштяки». Помер сторічний дід від старості? Пиши «помер від ковіду». Сконав спідоносний - теж ковід. Зарізав хірург по-п'яні когось на операційному столі? Значить «виникли ускладнення викликані ковідом». Ніхто не стане задавати питань, ніхто не стане перевіряти. Ще й отримаєш премію за вірну службу.
Уже, здається, ні для кого не секрет, що всі ці ляшки, стєпашки, бєніни клоуни та інші вітальки отримують щедрі «відкати» від транснаціональних фармацевтичних корпорацій за купівлю (втридорога!) десятків мільйонів доз сумнівного шмурдяку. Накупить то його накупили, але не так багато є в Україні дурнів, що добровільно дадуть собі цей шмурдяк вколоти. Значить, за старою ГУЛАГівською традицією треба зоною тиснути на зеків, поки слабкі не зламаються, не втратять своє людське обличчя та й перейдуть в категорію «продірявлених» або «пєтухів». Пєтухі - не люди, відтепер їх можна дірявити стільки скільки заманеться. Однієї дози мало - продірявимо пєтуха двічі. Двічі уже мало - продірявимо когута втретє «бустерною дозою». Але і третьої дози «дірявому» буде мало: вколимо йому ще три дози наступного року. А може, навіть, будемо дірявити шкіру «пєтуху» по три рази кожні пів року. Пєтухі - не люди. Хіба переймається ветеринар думками тварин, коли коле їм якісь препарати?
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01.11.2021 09:44 Відповісти
Вчора бачив , як одного такого сказочніка лікарі винесли в целофановому кульку і віддали родичам.
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01.11.2021 09:51 Відповісти
нічого собі! ото ти, мабуть, прозрів, коли вчора взнав, що люди смертні
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01.11.2021 09:53 Відповісти
Ватный рашистский пригожинский длбб , спорить и что то доказывать подонку, который старается,чтобы умерло как можно больше украинцев бесполезно! Поэтому,тварь ,я вас просто посылаюнах! Ответите, ******,за подлую развязанную войну
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01.11.2021 10:30 Відповісти
а ты стараешься изнасиловать как можно больше людей, немедленно сдайся полиции!
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01.11.2021 10:31 Відповісти
Коли по зомбоящику кричать, що «лікарні переповнені» всі хто там працюють, точно знають, що лікарні в цей час стоять порожніми. - вот тут толстовато получилось, ну и с "петушиной" темой перебор, конечно, а так где-то "четверка" за старание, по пятибальной.
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01.11.2021 09:52 Відповісти
там є посилання на відео, і таких відео вдосталь
звичайно, в деяких "ковідних" є пацієнти, і це не дивно з ******** організацією процеса , коли з великого регіону усіх з підозрілими симптомами та найчастіше невстановленим діагнозом везуть в одну ковідну лікарнб
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01.11.2021 09:54 Відповісти
а взагалі... хто винний, що відкрито використовуються методи з фашистських концтаборів?
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01.11.2021 09:58 Відповісти
все-все, можно выходить из образа
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01.11.2021 10:20 Відповісти
Всю цю статистику по лікарнях, на 94% роблять не вакциновані . А по реанімації і смертності - то й на усі 100% . Отже нормальним людям нема чого турбуватися і нагнітати .
Ситуація для нормальних , вакцинованих людей - абсолютно безпечна .
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01.11.2021 09:44 Відповісти
так чого в тебе руки трусяться?
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01.11.2021 09:55 Відповісти
 
 