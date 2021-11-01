Псакі повідомила, що захворіла на коронавірус: Байдена бачила 26 жовтня, стояла за два метри від нього

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що захворіла на COVID-19.

Про це Псакі повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Псакі пояснила, що 27 жовтня дізналася, що її родичі заразилися коронавірусом, тому вона вирішила не вирушати разом із президентом США Джо Байденом у поїздку до Європи.

"З того часу я на карантині. Я здала негативні тести на COVID-19 у середу, четвер, п'ятницю та суботу. А в неділю тест виявився позитивним", - зазначила Псакі.

Вона запевнила, що з середи не контактувала із високопоставленими керівниками у Білому домі. Президента США Псакі, за її словами, бачила 26 жовтня, перебувала майже за два метри від нього. "Обоє ми були у масках", - додала прессекретар.

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"Завдяки вакцині у мене лише слабкі симптоми, і я продовжую працювати вдома", - написала Псакі.

Байден наразі проводить турне Європою. На вихідних він взяв участь у саміті G20 у Римі.