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Новини Коронавірус і карантин
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Псакі повідомила, що захворіла на коронавірус: Байдена бачила 26 жовтня, стояла за два метри від нього

Псакі повідомила, що захворіла на коронавірус: Байдена бачила 26 жовтня, стояла за два метри від нього

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що захворіла на COVID-19.

Про це Псакі повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Псакі пояснила, що 27 жовтня дізналася, що її родичі заразилися коронавірусом, тому вона вирішила не вирушати разом із президентом США Джо Байденом у поїздку до Європи.

"З того часу я на карантині. Я здала негативні тести на COVID-19 у середу, четвер, п'ятницю та суботу. А в неділю тест виявився позитивним", - зазначила Псакі.

Вона запевнила, що з середи не контактувала із високопоставленими керівниками у Білому домі. Президента США Псакі, за її словами, бачила 26 жовтня, перебувала майже за два метри від нього. "Обоє ми були у масках", - додала прессекретар.

Також читайте: У США відклали схвалення вакцини Moderna для дітей 12-17 років через ризик виникнення побічних реакцій, - Reuters

"Завдяки вакцині у мене лише слабкі симптоми, і я продовжую працювати вдома", - написала Псакі.

Байден наразі проводить турне Європою. На вихідних він взяв участь у саміті G20 у Римі.

Автор: 

Байден Джо (2893) карантин (18172) США (23613) Псакі Джен (148) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Джен скорейшего здоровья!
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01.11.2021 09:11 Відповісти
+7
Представляю сегодняшнее обсуждение "сенсации" на российском ТВ , будет просто шоу. Фамилия Псаки вьізьівает у роспропагандонов течку...
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01.11.2021 09:14 Відповісти
+4
Все мечты кацапов сбываются наоборот
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01.11.2021 09:16 Відповісти
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Джен скорейшего здоровья!
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01.11.2021 09:11 Відповісти
Представляю сегодняшнее обсуждение "сенсации" на российском ТВ , будет просто шоу. Фамилия Псаки вьізьівает у роспропагандонов течку...
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01.11.2021 09:14 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот
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01.11.2021 09:16 Відповісти
Так, у ольгинських тут так само.
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01.11.2021 22:30 Відповісти
"Благодаря вакцине у меня лишь слабые симптомы, и я продолжаю работать дома" Источник: а благодаря чему "симптомы заболевания проявляются только у 4% заразившихся людей"!? https://www.golosameriki.com/a/prisons-inmate-test-positive/5392034.html
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01.11.2021 09:26 Відповісти
Неправда ваша. Из личного опыта. Все заболевшие вокруг меня имели все симптомы. А это все 100%.
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01.11.2021 09:32 Відповісти
для меня "бесценен" ваш личный опыт
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01.11.2021 09:39 Відповісти
навзаем
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01.11.2021 09:42 Відповісти
ЗЫ.. тока без кавычек: бесценен, бо ничего не стоит.
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01.11.2021 09:44 Відповісти
Проявлялись у 4% раньше. Благодаря отсутствию тогда дельта-штамма и его московской разновидности "дельта-плюс".
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01.11.2021 09:43 Відповісти
А в это время хутин доживает ... одним словом , лебединого озера по всем каналам кацапам не избежать.
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01.11.2021 09:30 Відповісти
Байден привит ТРИЖДЫ ( в отличии от нее, она привита дважды). Проверим на Байдене стойкость третьей вакцинации + дистанция + оба в масках.
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01.11.2021 09:32 Відповісти
100500 пронесет. Я тоже привился трижды, жена дважды, дочь - противница вакцинирования. В итоге она второй раз заразилась (неделю болела, пока анализ не показал отрицательный результ), жена заразилась от дочери имела легкие недомогания всего 3 дня... Я, вообще, не заразился, хотя тоже находился под одной крышей с дочерью.
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01.11.2021 09:37 Відповісти
У меня родители болели и сейчас теща с тестем, контактирую со всеми, не привит и не заболел, как такое может быть? Короной болел ровно год назад в легкой форме
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01.11.2021 09:40 Відповісти
Если у вас - самая старая на земле группа крови, с которой ковид-19 тяжело подхватить, а подхватив, легко переносится., После болезни чел может быть носителем и второй раз, но бессимптомно - так что все возможно.
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01.11.2021 09:48 Відповісти
Упустил... легкая форма или не болеешь, когда вы молод и не имеете хронических заболеваний.
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01.11.2021 09:50 Відповісти
Байдену почти 80, нашел на ком проверять. Он уже спит на конференциях.
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01.11.2021 09:38 Відповісти
Так вопрос только в одном заразился ли он или нет. ( а во вторых, так что тем кому 80 вакцинироваться не нужно.. )
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01.11.2021 09:44 Відповісти
Нужно ,конечно.Только там организм уже изношен и без вируса.Малейший толчок и полезут все возрастные болячки.Если спит уже на конференциях ,значит не тянет,сил мало,там уже глубокий старик.
https://youtu.be/gXaIWIy2jlw?t=10
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01.11.2021 10:01 Відповісти
если бы они не были вообще вакцинированы, то одни маски и дистанция сработали бы на 100%. Так что ваше предположение так проверить вакцину некорректно.
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01.11.2021 22:16 Відповісти
Вероятно вы правы. Как (даже изначально заявляли ведущие специалисты) маска в принципе не нужна здоровому ( вопрос что он сам не знает является ли он носителем вируса), маска нужна больному ) или носителю) потому что маска работает только на выдох ( на вдох она почти не работает). Но кто знает кто здоров, поэтому и вводится обязательное ношение для всех. Ну и кроме того, маска бесполезна для носителей бороды, усов, бакенбардов.., как утверждают специалисты ( это конечно не касается Байдена и Псаки, они без растительности на лице)
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02.11.2021 12:51 Відповісти
она купила сертификат ?
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01.11.2021 09:35 Відповісти
Шобы купить сертификат, нужно иметь 1009 - процентный совко менталитет. Вате, как аксиома, этого не понять.
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01.11.2021 09:40 Відповісти
ДИЮ левую установила
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01.11.2021 09:41 Відповісти
С ковид тестами интересная ситуация, если долго делать тесты рано или поздно один из них даст положительных результат, тупо из за того что вероятность ложноположительных > 0.
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01.11.2021 09:39 Відповісти
Так Байден же вакцинирован, чего ему бояться, и Псаки, выступала на генасамблее ООН, куда пускали только вакцинированных, и вдруг заболела? Заврались по самые уши. Болеют в равной мере и те и те, а вакцинация задумывалась совсем с другой целью. Хотя, по логике украинских властей, если вакцинированный заболевает, значит у него левый ковид сертификат.
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01.11.2021 10:58 Відповісти
А кто отрицает, что все болеют? Иди в больничку в реанимацию, и спроси, сколько из них вакцинировались.
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01.11.2021 12:27 Відповісти
У 80% людей и без вакцинации слабые симптомы на уровне ОРВИ, но если имеются сердечнососудистые и онкопатологии, то эти люди оказываются в реанимации.
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01.11.2021 11:05 Відповісти
 
 