Багаті країни мають допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що допомога країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки є "частиною глобальної технології порятунку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави написав у колонці для проекту "Green Deal".

"Це не просто моральний обов'язок багатих країн – допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економік. Це частина глобальної технології порятунку. Ми здатні зупинити катастрофічні кліматичні зміни, якщо усі, від кого це залежить, будуть сумлінними. Втримати глобальне потепління в межах не вище ніж на півтора градуса Цельсія – цілком реально. Кліматична нейтральність – це також реально. Але тільки за умови, що держави світу йтимуть до цього скоординовано та відповідально", - йдеться в колонці, написаній президентом для проєкту Green Deal агентства "Інтерфакс-Україна" та оприлюдненій 1 листопада.

Президент назвав кліматичну конференцію у Глазго, у якій він бере участь, "одним із найважливіших зібрань цього року". "Якщо не вдасться знизити темп кліматичних змін, то після 2030 року соціальні та економічні втрати будуть настільки значними, що ми це просто навіть ще не уявляємо. Ніхто у світі не здатен закритися від цієї загрози у своїх національних кордонах. І ніхто не зможе обіграти клімат за рахунок політиканства", - написав він.

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За його словами, Україна вітає Декларацію лідерів про користування лісами та землею, ініційовану Великою Британією. "Відновлення та захист лісів мають бути безумовним пріоритетом. Україна вже розпочала цю роботу, і за 10 років площа лісів у нашій країні зросте на 10 мільйонів гектарів", - йдеться у тексті.

"Інший важливий крок, який можна погодити саме зараз у Глазго і який ми підтримуємо, – глобальна ініціатива для зменшення викидів метану. Це один з найнебезпечніших парникових газів, і наукових досліджень на підтвердження цього достатньо. Так, треба враховувати реальні економічні обставини кожної країни і шукати такий шлях для реалізації спільних цілей, який буде сприйматися та підтримуватися суспільствами. Але клімат не може просто зачекати – потрібні дії", – вважає Зеленський.