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Багаті країни мають допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки, - Зеленський

Багаті країни мають допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що допомога країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки є "частиною глобальної технології порятунку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави написав у колонці для проекту "Green Deal".

"Це не просто моральний обов'язок багатих країн – допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економік. Це частина глобальної технології порятунку. Ми здатні зупинити катастрофічні кліматичні зміни, якщо усі, від кого це залежить, будуть сумлінними. Втримати глобальне потепління в межах не вище ніж на півтора градуса Цельсія – цілком реально. Кліматична нейтральність – це також реально. Але тільки за умови, що держави світу йтимуть до цього скоординовано та відповідально", - йдеться в колонці, написаній президентом для проєкту Green Deal агентства "Інтерфакс-Україна" та оприлюдненій 1 листопада.

Президент назвав кліматичну конференцію у Глазго, у якій він бере участь, "одним із найважливіших зібрань цього року". "Якщо не вдасться знизити темп кліматичних змін, то після 2030 року соціальні та економічні втрати будуть настільки значними, що ми це просто навіть ще не уявляємо. Ніхто у світі не здатен закритися від цієї загрози у своїх національних кордонах. І ніхто не зможе обіграти клімат за рахунок політиканства", - написав він.

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За його словами, Україна вітає Декларацію лідерів про користування лісами та землею, ініційовану Великою Британією. "Відновлення та захист лісів мають бути безумовним пріоритетом. Україна вже розпочала цю роботу, і за 10 років площа лісів у нашій країні зросте на 10 мільйонів гектарів", - йдеться у тексті.

"Інший важливий крок, який можна погодити саме зараз у Глазго і який ми підтримуємо, – глобальна ініціатива для зменшення викидів метану. Це один з найнебезпечніших парникових газів, і наукових досліджень на підтвердження цього достатньо. Так, треба враховувати реальні економічні обставини кожної країни і шукати такий шлях для реалізації спільних цілей, який буде сприйматися та підтримуватися суспільствами. Але клімат не може просто зачекати – потрібні дії", – вважає Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) енергетика (2632) альтернативна енергетика (852)


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Топ коментарі
+21
У нас уже произошла "зелёная модернизация" результат виден невооружённым глазом😁😁😁
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01.11.2021 09:50 Відповісти
+17
зеослу никто ничего не должен, они ж не лохи
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01.11.2021 09:48 Відповісти
+15
здувся наш чімпіон по коронавірусу.
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01.11.2021 09:43 Відповісти
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здувся наш чімпіон по коронавірусу.
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01.11.2021 09:43 Відповісти
зеослу никто ничего не должен, они ж не лохи
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01.11.2021 09:48 Відповісти
Новость вообще-то про то что Зеленский опять просит денег.
И это чмо насмехалось над Украиной за от что она везде просит денег.
Где логика?!!
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01.11.2021 10:19 Відповісти
Где зеленски, а где логика? Разные галлактики.
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01.11.2021 10:25 Відповісти
Начинать надо с себя. А могут ли украинские госслужащие иметь офшорные счета? Они ведь на крючке у спецслужб враждебных стран.
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01.11.2021 10:33 Відповісти
Сенека. Экономика должна быть экономной.
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01.11.2021 09:43 Відповісти
заткнись
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01.11.2021 09:44 Відповісти
Ето как бомжам предложить ездить на тесле чтобы не загрязнять среду, а не на автобусе.
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01.11.2021 09:45 Відповісти
У нас уже произошла "зелёная модернизация" результат виден невооружённым глазом😁😁😁
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01.11.2021 09:50 Відповісти
100%. С языка сняли.
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01.11.2021 11:03 Відповісти
Богатые страны должны обеспечить распространение ЗЕленой плесени?
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01.11.2021 09:52 Відповісти
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01.11.2021 09:52 Відповісти
".. и за 10 лет площадь лесов в нашей стране вырастет на 10 миллионов гектаров!"
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01.11.2021 09:54 Відповісти
"я вам ничего не должен..." © шестой брауни
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01.11.2021 09:56 Відповісти
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01.11.2021 09:56 Відповісти
нашо ви з нього мiстeра бiна зробили?
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01.11.2021 11:27 Відповісти
воно по життю таке, а зробили його мама ріма та папа саша.
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01.11.2021 11:37 Відповісти
мами тата мало. у формуваннi людини щe бeрe участь i школа i оточeння.
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01.11.2021 11:51 Відповісти
Гений экономики! Бабла дайте...мадам и месью...жененан паси жюр! Кто сколько может...клоуну во главе недоумков воровитых.
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01.11.2021 09:56 Відповісти
яке воно......
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01.11.2021 09:58 Відповісти
"Волга впадает в Каспийское Море..."
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01.11.2021 09:58 Відповісти
Тобі ніхто нічого не винен.
Лише і робить що клянчить по всьому світу гроші.
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01.11.2021 10:03 Відповісти
" як дівчина з фільму для дорослих ..." цитата ...
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01.11.2021 10:12 Відповісти
Развитие зеленой экономики звучит очень двусмысленно в данном случае. Типа зеленым все, остальным ничего
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01.11.2021 10:04 Відповісти
В Україні через корупцію бюджет не отримує 33 доларів млрд доларів. Багаті країни намагаються допомогти Україні побороти корупцію і щоб ці гроші йшли в тому числі і на модернізацію зеленого сектора енергетики, але так званий президент Зеленський мішає їм це зробити і при цьому клянчить гроші. Хоче красти і з бюджету і міжнародну допомогу. Коли Порошенко почав красти гроші на реформу поліції, фінансування реформи зразу припинили.
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01.11.2021 10:06 Відповісти
Найзеленіший не впорається з зеленою економікою?
"Совпадєніє" чи "Єто другоє"?
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01.11.2021 10:06 Відповісти
Єта пісєц, зільоний!
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01.11.2021 10:15 Відповісти
термінове прибирання зелайна в країні є головною "частиною глобальної технології порятунку".
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01.11.2021 10:12 Відповісти
Осел готов принять с любой стороны?
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01.11.2021 10:16 Відповісти
Так так, вже допомогають - 1 то меморандум з ними про фіскалізацію приватних підприємців, що значно збільшить витрати , а відповідно і ціни, 2ге, то плани підписання торгового безвізу з Європою, враховуючи те , що ціни там нижчі, а 3те то запуск торгової мережі lidl з європейськими товарами. Всі ключові реформи для зміцнення економіеи заходу, а також здача україньських інтересів.
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01.11.2021 10:20 Відповісти
бородата бабушка тобі допоможе
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01.11.2021 10:25 Відповісти
Зайвий раз переконуюсь все що пов'язане із словом "зелене" - являється огидним та шахрайством.
"Зелена" енергетика не виключення.
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01.11.2021 10:26 Відповісти
Не нужно нам больше ничего зеленого, спасибо.
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01.11.2021 10:33 Відповісти
Сейчас самое время посадки деревьев.
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01.11.2021 10:40 Відповісти
так вжe садять. на днях ТСН повiдомляла що висадили пeршi 3 тищi чи шо
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01.11.2021 11:26 Відповісти
За 10 лет площадь лесов увеличить в 2 раза ? С 10 до 20млн.гек.? На 1га 5000 саженцев. На 1млн.га нужно 5000000000 саженцев(5 миллиардов) и это ежегодно. Вообщем дайте бабок и увидите сады Семирамиды в Украине.
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01.11.2021 10:41 Відповісти
Дивлячись на рівень корупції в нашій країні, заможні країни навряд чи будуть допомагати. Дякувати Богу, що ще зовсім не відвернулися, бо ми прокладка з газосховищ між рашею на Європою.
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01.11.2021 10:42 Відповісти
В то врємя, как наші касмічєскіє караблі бараздят...
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01.11.2021 10:45 Відповісти
По факту, зе полностью отдал украинский народ на растерзание ковидом, по вине которого, Украина потеряла тысячи людей.
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01.11.2021 10:47 Відповісти
Останні два роки українці у слово "зелений" вкладають сенс що кардинально відрізняється від того що в нього вкладають народи всього світу!
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01.11.2021 11:14 Відповісти
Все цвета радуги к вашим услугам. Там их семь.
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01.11.2021 11:36 Відповісти
Чому тільки багаті країни мають допомагати бідним? А багаті ворюги і мародери не мають допомогти своїм баранам, які їх вибрали? Чи краще все перевести в офшори, а худобі показати пальчиком на "баригу"?
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01.11.2021 11:15 Відповісти
Зeлeний Зe-********** просить допомогти iз зeлeною eкономiкою!
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01.11.2021 11:25 Відповісти
моральная обязаность мировых лидеров не связыватся с мировым зеленым, служивым собственного кармана,кварталом ,типа украинского
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01.11.2021 11:42 Відповісти
Богатые люди должны помочь бедным. Вава, переведи с офшора бабло нуждающимся!
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01.11.2021 12:30 Відповісти
 
 