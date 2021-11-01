За тиждень вогонь забрав життя понад 50 осіб, на водоймах загинули 6, - ДСНС

Протягом минулого тижня із 25.11 до 31.11 під час пожеж в Україні загинула 51 особа, на водних об'єктах - 6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 3 тис. 792 надзвичайні події. В результаті вжитих заходів врятовано 51 особу.

Ліквідовано 3 тис. 347 пожеж, врятовано на пожежах 43 особи та не допущено знищення вогнем 665 будівель і 48 од. техніки. На пожежах загинуло 54 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 887 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 320 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 38 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 6 осіб.

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