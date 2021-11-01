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Кіпер про свої поїздки до Росії: Я тоді не перебував на держслужбі і це було заради порятунку дочки

Кіпер про свої поїздки до Росії: Я тоді не перебував на держслужбі і це було заради порятунку дочки

Прокурор Києва Олег Кіпер пояснив свої поїздки до Росії у 2017-2018 році лікуванням доньки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше нардеп Гео Лерос оприлюднив інформацію, що дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ, а нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв повідомив, що кандидат на посаду генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року.

"Моя дружина майже 13 років мешкає та працює в Україні. Вона народилася в місті Бєлгород, відтак має російське громадянство, але ніякого бізнесу, нерухомості, окрім кількох метрів у батьківській квартирі, дружина в цій країні не має. У дружини є посвідка на постійне проживання в Україні, вона займається тут підприємництвом, сплачує податки. Зараз перебуває в процесі оформлення громадянства нашої країни. При отриманні українського громадянства вона, звичайно, як передбачено законом, відмовиться від російського. Наша маленька донька – українка", - прокоментував цю інформацію Кіпер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп "ЄС" Ар'єв. ДОКУМЕНТ

"Щодо поїздок моєї дружини до Росії. Час від часу дружина навідує своїх батьків, вони пенсіонери, їм важко їздити до нас. Також ми консультуємося з лікарями-офтальмологами, як вітчизняними, так і з інших країн: Білорусі, Німеччини та РФ через проблеми зі здоров’ям доньки. Ніяких інших інтересів в цих країнах у нас немає і приховувати нам нічого", - додав він.

"Окремо хотів би звернути увагу, на те, що опубліковані депутатом відомості отримані від російської сторони. Як вони опинилися у автора цього поста – це вже питання риторичне", - поцікавився Кіпер.

Також читайте: Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

"Щодо моїх поїздок до Росії. Так, я їздив до РФ в той час коли не перебував на державній службі в 2017-18 роках. Це було пов'язано тільки з одним – з загрозою здоров'ю моєї доньки, і заради цього ми їхали туди, де є спеціалісти, здатні врятувати. Все це можу підтвердити документами. Лікування, на щастя, допомогло, після вирішення тієї критичної ситуації я РФ не відвідував. Ніяких інших інтересів у мене в РФ нема", - додав прокурор.

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) росія (66461) Лерос Гео (383) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+41
Из сборища подонков и мразей зелени обязательно надо выбрать на должность наихудшее.
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01.11.2021 10:04 Відповісти
+27
Человек с такой славянской фамилией мог бы запросто консультироваться в Израиле и США.
Хорош звиздеть, гнида!
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01.11.2021 10:08 Відповісти
+24
И нах нам нужен прокурор которого так много связывает с засрашкой,пусть едет туда,там у него врачи,там теща,оттуда у него

жена,которая 13 лет не хочет менять гражданство,пусть едет туда и там прокурорствует.
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01.11.2021 10:08 Відповісти
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Из сборища подонков и мразей зелени обязательно надо выбрать на должность наихудшее.
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01.11.2021 10:04 Відповісти
так а кто выбирает то?)
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01.11.2021 10:06 Відповісти
Д'ерьмак. Не клован же.
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01.11.2021 10:44 Відповісти
Увы-это был,в 2019,выбор "нарида"! Худшее из мрази и подонков!
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01.11.2021 10:09 Відповісти
Гоните его в шею...
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01.11.2021 10:05 Відповісти
Лерос имеет прямую связь с ФСБ?Ничего удивительного. И не только он .Вся галерка в Раде.
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01.11.2021 10:07 Відповісти
Кіперману треба вірити, кіпермани не брешуть.
Зєля зуб дає.
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01.11.2021 10:15 Відповісти
Ну, оно понятно пгокугог должен быть свой!
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01.11.2021 10:30 Відповісти
Для Зєлі свої виключно вєнядиктови та кіпери.
Українці - табу.
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01.11.2021 10:35 Відповісти
пгокуГоГ
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01.11.2021 12:22 Відповісти
І факти приведете, чи звично, власними фікаліями, обляпаєте тих хто поряд?
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01.11.2021 10:28 Відповісти
Сам придумал или методичку подсуетили зеленые уроды , а Ваня ?😏
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01.11.2021 10:37 Відповісти
Ифан,нехороший прАтифный Ифан ,такой весь лживый и подлый пригожинский Ифан - хитрожопый паренек
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01.11.2021 10:48 Відповісти
Человек с такой славянской фамилией мог бы запросто консультироваться в Израиле и США.
Хорош звиздеть, гнида!
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01.11.2021 10:08 Відповісти
Ой таки да, таки да!
Но шо делать - каков поп - такой и приход. Таки да...
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01.11.2021 10:29 Відповісти
"Кіпер Of The Seven Keys" Helloween
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01.11.2021 10:39 Відповісти
И нах нам нужен прокурор которого так много связывает с засрашкой,пусть едет туда,там у него врачи,там теща,оттуда у него

жена,которая 13 лет не хочет менять гражданство,пусть едет туда и там прокурорствует.
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01.11.2021 10:08 Відповісти
К сожалению насчет врачей он говорит правду. У нас их нет , вернее есть - но единицы. Остальные бестолковые, не желающие учиться и развиваться коммерсанты, которые думают только о том как ничего не делая содрать деньги. Знаю об этом не понаслышке. Смею болезнь которую ни в Киеве, ни в других городах вылечить не могут , а вернее не хотят напрягаться ( как заявил один так называемый профессор), а вот в рашке (да собственно и по всему миру) к удивлению, это с успехом лечат.
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01.11.2021 10:10 Відповісти
"Найкращі лікарі на паРаші", - сеча в очі лохів.
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01.11.2021 10:12 Відповісти
Потому, абсолютно все известные кацапы лечатся за бугром?
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01.11.2021 10:17 Відповісти
Да,хрюсский, знаем ,что и медицина на Засрахе не имеет анала гофф,в сад,животное, в сад...
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01.11.2021 10:51 Відповісти
Конечно в параше они не тупые и толковые.Что лечат? Ты диагноз узнал?
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01.11.2021 11:40 Відповісти
откуда диагноз? профессор прямо говорит, что им не выгодно заниматься изучением болезней, тратить время, они больше заработают на насморках и пластике. Вот и все. И так везде.
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01.11.2021 15:26 Відповісти
Профессор ,был не кива? Кто же тогда людей спасает? Инопланетяне,сердца и печени пересаживают?
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01.11.2021 15:50 Відповісти
очевидно где то в ОП есть целый департамент который придумывает сравнительно правдоподобные отмазки на все случаи жизни
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01.11.2021 10:12 Відповісти
с подоляком руководителем...
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01.11.2021 10:13 Відповісти
дебільні сценраї для гавношоу і фільмів пишуть, а тут взагалі для сценки на 1 хв.
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01.11.2021 10:46 Відповісти
Так это подляк+орестович недоразвитый.
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01.11.2021 11:41 Відповісти
Как трогательно, ****.
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01.11.2021 10:13 Відповісти
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01.11.2021 10:14 Відповісти
Зелёное знамя ислама.
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01.11.2021 10:20 Відповісти
окошки в правильных местах . посмотрите что у меня снизу посмотрите что у меня сверху . а сзади на это посмотреть можно ?
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01.11.2021 10:30 Відповісти
Дичь *****,эти животные реально живут еще в средневековье
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01.11.2021 10:53 Відповісти
Класс ! Сливал раше гостайны не находясь на госслужбе потому, что ФСБ умело воспользовалось конфликтом интересов исользуя дочь. У нас что, на пост Генпрокурора иных кандидатов, кроме потенциальных предателей нет? И в чем заключается необходимость кандидатуры с ФСБ?
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01.11.2021 10:19 Відповісти
Киздит этот клипер, с их баблом обычно в Израиле, Германии или в Австрии лечатся…. Гнилая отмазка!!
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01.11.2021 10:30 Відповісти
Пастор Шлак ездил в Швейцарию подличить здоровье, но Мюллер Штирлицу не поверил и в итоге естественно был прав....
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01.11.2021 10:19 Відповісти
на такие должности перед назначение все члены семьи до 10 колена должны проходить проверки на детекторе лжи по три раза, ибо рассказать можно ой как сладко и детьми прикрыться, мы за 30 лет столько сказок от чинушь слышали, столько лапши нам навешивали... ХВАТИТ!! Даешь ежегодный детектор лжи для чиновника!!!!?
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01.11.2021 10:20 Відповісти
На держслужбу по правилам - если ближайшие и прямые родственники в рашке , то обычно не берут. Но все решают большие начальники. А в настоящее время, я так понимаю, важна и твоя национальность…
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01.11.2021 10:27 Відповісти
Одного моего сокурсника по политесу не взяли на держслужбу из за того что его сеструха вышла замуж в 2009 за кацапа и сейчас проживает с муженьком именно в этом самом Белгороде (как только этот клипер написал о Белгороде я сразу вспомнил эту историю). Сокурсник с ней (сеструхой) практически не общается (а после 2013, вообще разругался) и в гости к друг другу не ездят… но тем не менее ему было отказано именно по этой причине! А ты клипер чем лучше моего сокурсника? Чем ты ровнее или привлекательнее? Уже подспудно начинаю думать что у нас в Украине евреи становятся титульной нацией которой все можно а украинцам ничегонельзя!
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01.11.2021 10:23 Відповісти
Имел ввиду - сокурсник по киевполитеху
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01.11.2021 10:24 Відповісти
в період до овоща і раннього овоща, таке могло бути, в СБУ навіть відділ був по протидії кацапні, а при ньому розформували і почали всяку шваль набирати в держоргани.
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01.11.2021 10:49 Відповісти
Так и есть.
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01.11.2021 11:43 Відповісти
Может, достаточно хитрожопых во власти?
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01.11.2021 10:27 Відповісти
****** как троцкий.
уже и не скрывают, что назначают на посты российских агентов
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01.11.2021 10:30 Відповісти
В рашу - за здоровьем. Уже и отмазки абсолютно клоунские выдумывают.
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01.11.2021 10:32 Відповісти
Ну и что напали на человека? Я ненавижу рашу, но в 15 году ездил лечить сына, наши врачи сами посоветовали конкретную клинику и конкретного врача, здесь даже приблизительно с моей проблемой все не в теме.
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01.11.2021 10:33 Відповісти
"Бідненький", виклали інформацію, яку він збирався приховати, тому буде бити на жалість.
"Бідненька", за 13 років часу не знайшлось оформити громадянство, як у дружини сбу-шного бакланова за 20?
Куди бенЯдіктову, на керівника САП, як саму віддану олігархам?
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01.11.2021 10:37 Відповісти
Почитав коментарі та зробив висновок стосовно не Кіпера Олега, а тих хто писав коментарі і цей висновок такий: " Суки та сволота котра ніколи та ніким не буде задоволена". Пишуть на мові окупанта і при цьому ще поливають багнюкою людину котра ради спасіння доньки їздила до РФ. А ви сволота, що ради своїх рідних не так поступилиб? Правду кажуть - бидло воно і в Африці бидло. За Кіпера можу сказати тільки одне - порядна людина. А оцей Лерос - придурок.
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01.11.2021 10:39 Відповісти
кажеш "пишуть на мові" - ну ну.
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01.11.2021 10:51 Відповісти
Ах ты ж хитрожопо-глупоВАТЫЙ паренек ,идешь на 3 веселых буквы *сраный украинец*
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01.11.2021 10:58 Відповісти
Ляхсман ты?
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01.11.2021 11:44 Відповісти
*******..
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01.11.2021 10:45 Відповісти
Цей телепень вважає, що це класна відмазка. Натомість він засвітив, що у Росії на нього є найбільш вагомий з усіх можливих засобів тиску на нього через рідних йому людей, адже ті виродки ні перед нічим не зупиняються!
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01.11.2021 10:45 Відповісти
Тысячи людей отдали жизни воюя с путинским сбродом,дети остались сиротами,семьи без кормильцев,а этот гусь ездил кормить путинских докторов,западло ему,как миллионам остальных граждан Украины,лечиться в своей стране.
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01.11.2021 10:48 Відповісти
Этот гусь вряд ли ездил к докторам. Он ездил на консультации с ФСБ.
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01.11.2021 12:02 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/6/6/c/9/66c91004595f515fb00a64e055d846a1/original.jpg .Также мы консультировались не только с врачами.
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01.11.2021 11:02 Відповісти
та езди себе, только на государственные должности не претендуй, а то завербуют ещё... если уже не, подсобив в лечении дочери
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01.11.2021 11:36 Відповісти
Давити на жалість. Це ж св'яте для мокшанців дітьми прикриватися.
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01.11.2021 11:39 Відповісти
У статпогрешностей очередное недержание мочи и кала.Галерку всю завоняли.
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01.11.2021 11:49 Відповісти
Неужели не понятно, что это путин ИМ приказывает назначать на важные ключевые посты в Украине своих агентов? путин - приказывает. Они - исполняют.
Один д*Ерьмачина чего стоит!
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01.11.2021 12:01 Відповісти
Завербований 100%. Каzапи такого карася хєр би пропустили.
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01.11.2021 12:37 Відповісти
якщо адекватна і нормальна людина, то відійди сам. Бо, якщо будеш чіплятись, то справді завербований
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01.11.2021 12:55 Відповісти
у нас запрещены браки с гражданами рф? тем более до войны заключенные?
пересекал границу законно.
никакой зрады.
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01.11.2021 14:42 Відповісти
НЕ ВЕРЮ! ДвуликийАнус татаров-портнов из конторы ермака-Козыря (ОПы) расставляют своих псов связанных (как они сами) с государством-убийцей украинцев-роSSией, в прокуратуре, судах и МВС!
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01.11.2021 14:53 Відповісти
 
 