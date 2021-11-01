Кіпер про свої поїздки до Росії: Я тоді не перебував на держслужбі і це було заради порятунку дочки

Прокурор Києва Олег Кіпер пояснив свої поїздки до Росії у 2017-2018 році лікуванням доньки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше нардеп Гео Лерос оприлюднив інформацію, що дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ, а нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв повідомив, що кандидат на посаду генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року.

"Моя дружина майже 13 років мешкає та працює в Україні. Вона народилася в місті Бєлгород, відтак має російське громадянство, але ніякого бізнесу, нерухомості, окрім кількох метрів у батьківській квартирі, дружина в цій країні не має. У дружини є посвідка на постійне проживання в Україні, вона займається тут підприємництвом, сплачує податки. Зараз перебуває в процесі оформлення громадянства нашої країни. При отриманні українського громадянства вона, звичайно, як передбачено законом, відмовиться від російського. Наша маленька донька – українка", - прокоментував цю інформацію Кіпер.

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"Щодо поїздок моєї дружини до Росії. Час від часу дружина навідує своїх батьків, вони пенсіонери, їм важко їздити до нас. Також ми консультуємося з лікарями-офтальмологами, як вітчизняними, так і з інших країн: Білорусі, Німеччини та РФ через проблеми зі здоров’ям доньки. Ніяких інших інтересів в цих країнах у нас немає і приховувати нам нічого", - додав він.

"Окремо хотів би звернути увагу, на те, що опубліковані депутатом відомості отримані від російської сторони. Як вони опинилися у автора цього поста – це вже питання риторичне", - поцікавився Кіпер.

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"Щодо моїх поїздок до Росії. Так, я їздив до РФ в той час коли не перебував на державній службі в 2017-18 роках. Це було пов'язано тільки з одним – з загрозою здоров'ю моєї доньки, і заради цього ми їхали туди, де є спеціалісти, здатні врятувати. Все це можу підтвердити документами. Лікування, на щастя, допомогло, після вирішення тієї критичної ситуації я РФ не відвідував. Ніяких інших інтересів у мене в РФ нема", - додав прокурор.