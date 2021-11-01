УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7914 відвідувачів онлайн
Новини
2 065 8

РФ продовжить маніпулювати потоками газу. Переконуємо США, що найкращий варіант - накласти санкції на "Північний потік-2", - Вітренко

РФ продовжить маніпулювати потоками газу. Переконуємо США, що найкращий варіант - накласти санкції на

РФ не зможе маніпулювати потоками газу заради своїх політичних цілей, коли європейські імпортери самі зможуть обирати маршрут постачання газу.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Білий дім пише, що Байден підкреслив необхідність забезпечити, щоб РФ не могла маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей. Прокоментую. РФ це робила, робить і буде продовжувати робити. Маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей. Ми переконували і продовжуємо переконувати США, що найкращий варіант дій з їхнього боку в такій ситуації - накласти санкції на оператора "Північного потоку-2" до тих пір, поки РФ не припинить це робити", - наголошує Вітренко.

"Як побачити, що РФ припинила це робити? Коли точки передачі газу європейським компаніям будуть перенесені на кордон Україна-РФ, коли "Газпром" втратить де-факто монополію на експорт газу через трубопроводи, коли буде розблокований експорт газу з Центральної Азії, коли всі побачать, що це не Путін, а багато різних європейських компаній можуть самі обирати маршрути транспортування газу від кордону РФ до ЄС, тоді РФ не зможе маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей", - пише він.

Читайте: "Нафтогаз" та Оператор ГТС можуть отримати право дорадчого голосу щодо сертифікації "Північного потоку-2", - німецький регулятор

При цьому Вітренко нагадав, що це і є тими європейськими правилами, на відповідність яким мають перевіряти оператора "Північного потоку-2" при сертифікації, і яким Газпром, який на 100% володіє та контролює цього оператора, не відповідає.

Автор: 

газ (10523) росія (66461) санкції (12273) США (23613) Північний потік (2475) Вітренко Юрій (633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да Трампа бы вернуть, тот на одном месте вертел Германию с ее хотелками "дешевого газа".
показати весь коментар
01.11.2021 10:06 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 10:15 Відповісти
Схоже на цю бредятину вже ніхто в світі не звертає увагу.
Раніше потрібно було думати головою - ніхто б і не будував цього газопроводу. А то хочуть " і рибку з'їсти і на....... гвіздку посидіти"
показати весь коментар
01.11.2021 10:35 Відповісти
Влажные мечты Витренко... Поздно пить "Боржоми".
показати весь коментар
01.11.2021 10:49 Відповісти
Украина умоляет агрессора транспортировать газ через свою территорию? Я в прострации.
показати весь коментар
01.11.2021 10:54 Відповісти
Потоками газа манипулировать не смогут.
Смогут манипулировать только ценой!
Любые ограничения ведут к поднятию цены, особенно монополистами.
показати весь коментар
01.11.2021 10:56 Відповісти
"В декабре 2000 года решением Европейской комиссии проекту «Северный поток» был присвоен статус TEN (ТрансЕвропейские сети), который был подтвержден в 2006 году. Это означает, что «Северный поток» имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и энергобезопасности Европы". Вот уже тогда надо было начинать беспокоиться, а многочисленные украинские правительства сидели на попе ровно рассчитывая что официальные и неофициальные доходы от транзита и возможность выбивать из России уступки, это навсегда богом данное преимущество. Про газовый консорциум говорили, кажется, с 2003г. и только сейчас тот же Витренко стал агитировать за такоц консорциум. Поезд, однако, уже ушел - кроме Витренко этот консорциум уже никому не нужен.
показати весь коментар
01.11.2021 11:56 Відповісти
Послушайте профессионала
показати весь коментар
05.11.2021 18:40 Відповісти
 
 