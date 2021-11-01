РФ продовжить маніпулювати потоками газу. Переконуємо США, що найкращий варіант - накласти санкції на "Північний потік-2", - Вітренко

РФ не зможе маніпулювати потоками газу заради своїх політичних цілей, коли європейські імпортери самі зможуть обирати маршрут постачання газу.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Білий дім пише, що Байден підкреслив необхідність забезпечити, щоб РФ не могла маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей. Прокоментую. РФ це робила, робить і буде продовжувати робити. Маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей. Ми переконували і продовжуємо переконувати США, що найкращий варіант дій з їхнього боку в такій ситуації - накласти санкції на оператора "Північного потоку-2" до тих пір, поки РФ не припинить це робити", - наголошує Вітренко.

"Як побачити, що РФ припинила це робити? Коли точки передачі газу європейським компаніям будуть перенесені на кордон Україна-РФ, коли "Газпром" втратить де-факто монополію на експорт газу через трубопроводи, коли буде розблокований експорт газу з Центральної Азії, коли всі побачать, що це не Путін, а багато різних європейських компаній можуть самі обирати маршрути транспортування газу від кордону РФ до ЄС, тоді РФ не зможе маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей", - пише він.

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При цьому Вітренко нагадав, що це і є тими європейськими правилами, на відповідність яким мають перевіряти оператора "Північного потоку-2" при сертифікації, і яким Газпром, який на 100% володіє та контролює цього оператора, не відповідає.