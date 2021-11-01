COVID-сертифікат у "Дії" зможуть отримати лише ті, хто вакцинувався в Україні, - МОЗ

У тих, хто не зможе отримати цифровий сертифікат COVID, будуть паперові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

"Якщо ви пройшли вакцинацію проти COVID-19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видає паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується", - зазначила вона.

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