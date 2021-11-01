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COVID-сертифікат у "Дії" зможуть отримати лише ті, хто вакцинувався в Україні, - МОЗ
У тих, хто не зможе отримати цифровий сертифікат COVID, будуть паперові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.
"Якщо ви пройшли вакцинацію проти COVID-19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видає паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується", - зазначила вона.
Також читайте: Мінцифри спростило отримання ковід-сертифіката в додатку "Дія"
Топ коментарі
+1 olele
показати весь коментар01.11.2021 10:13 Відповісти Посилання
+1 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар01.11.2021 10:15 Відповісти Посилання
+1 piligrim
показати весь коментар01.11.2021 10:19 Відповісти Посилання
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Хтось може мені пояснити, чому сертифікат вакцинації можна отримати в Дії, а не в Хелсі?
Чому замість сертифіката не можна продемонструвати записи в тому ж Хелсі про вакцинацію?
Цифровая ( телефон) только тем и отличается, что в удобстве, на это и делает правительство упор.
Зачем создавать лишние проблемы с этими сертификатами в Украине ?
Ещё и делят на внутренний и …
Это мог придумать только человек, давно не заходивший в поликлинику.