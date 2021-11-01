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COVID-сертифікат у "Дії" зможуть отримати лише ті, хто вакцинувався в Україні, - МОЗ

COVID-сертифікат у

У тих, хто не зможе отримати цифровий сертифікат COVID, будуть паперові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

"Якщо ви пройшли вакцинацію проти COVID-19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видає паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується", - зазначила вона.

Також читайте: Мінцифри спростило отримання ковід-сертифіката в додатку "Дія"

Автор: 

сертифікат (427) Дія (1149) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+1
синекітенко@syniy_kit

Хтось може мені пояснити, чому сертифікат вакцинації можна отримати в Дії, а не в Хелсі?
Чому замість сертифіката не можна продемонструвати записи в тому ж Хелсі про вакцинацію?
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01.11.2021 10:13 Відповісти
+1
А неофициально?
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01.11.2021 10:15 Відповісти
+1
хм... похоже, я близко знаю обоих... откуда такая информация? для того и такой механизм лепят, чтобы официальные цифры понемногу приближались к реальным... одного только не могу понять... почему до сей поры не просто не работает механизм международного обмена такой информацией, но, походу, у нас даже и не намечается... снова с бумажкой, как букашка, в толпу в разгар мора в поликлинику... та еще цифровая трасфлюкация...
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01.11.2021 10:19 Відповісти
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официально за границей вакцинировались только двое - зачем о них целую новость давать?
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01.11.2021 10:08 Відповісти
А неофициально?
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01.11.2021 10:15 Відповісти
Только двое ? ))))
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01.11.2021 10:15 Відповісти
хм... похоже, я близко знаю обоих... откуда такая информация? для того и такой механизм лепят, чтобы официальные цифры понемногу приближались к реальным... одного только не могу понять... почему до сей поры не просто не работает механизм международного обмена такой информацией, но, походу, у нас даже и не намечается... снова с бумажкой, как букашка, в толпу в разгар мора в поликлинику... та еще цифровая трасфлюкация...
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01.11.2021 10:19 Відповісти
"Официально", це як? Зеленського особисто мали повідомити? 😀
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01.11.2021 12:08 Відповісти
синекітенко@syniy_kit

Хтось може мені пояснити, чому сертифікат вакцинації можна отримати в Дії, а не в Хелсі?
Чому замість сертифіката не можна продемонструвати записи в тому ж Хелсі про вакцинацію?
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01.11.2021 10:13 Відповісти
Если тебе сложно, можешь вообще не париться с телефоном, а получить бумажный вариант у семейного врача. Какие проблемы?
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01.11.2021 10:16 Відповісти
Всегда возникал этот вопрос, не хочется стоять в очереди в больницу за бумажкой
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01.11.2021 10:18 Відповісти
Судя по всему, инициаторы руководствовались логикой, что для получения и верификации сертификата должна быть одна программа. Однако, в случае применения бумажного сертификата логика нарушается. Действительно, запись в Хелси о прививках есть, вполне логично было бы добавить туда и сертификат, который потом можно верифицировать в любой Дие.
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01.11.2021 10:28 Відповісти
В Хелси может быть запись о посещении врача с целью иммунизации. И всё. Записи о прививке нет.
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01.11.2021 10:32 Відповісти
Я бы не утверждал, предварительно не убедившись воочию.
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01.11.2021 10:47 Відповісти
Так убедись
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01.11.2021 10:48 Відповісти
В Европе цифровой и бумажные сертификаты имеют одинаковую силу.
Цифровая ( телефон) только тем и отличается, что в удобстве, на это и делает правительство упор.
Зачем создавать лишние проблемы с этими сертификатами в Украине ?
Ещё и делят на внутренний и …
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01.11.2021 10:32 Відповісти
Вчерашняя публикация про сертификат без электронной подписи не соответствует действительности.Кнопка как была не активной,так и осталась.Саппорт не реагирует.
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01.11.2021 10:15 Відповісти
Через комп зайди в портал Дии и получи сертификат без подписи.
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01.11.2021 10:17 Відповісти
Не вводите в заблуждение.Подпись нужна.Получил сертификат через портал,подпись нужна обязательно.
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01.11.2021 10:37 Відповісти
Не води в заблуждение - подпись Дии не нужна. Вход в портал можно подтвердить различными способами, через Приват, к примеру, а для получения сертификата нужно только сделать запрос.
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01.11.2021 10:39 Відповісти
Вот в Привате и делаете цифровую подпись.
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01.11.2021 10:44 Відповісти
Нет. Там просто подтверждение через приложение. Именно цифровая подпись не нужна.
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01.11.2021 10:45 Відповісти
С телефона нельзя?Только через комп?
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01.11.2021 12:20 Відповісти
Можно и с телефона.
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01.11.2021 13:52 Відповісти
Ждем "ответ Чемберлену": Ковид-сертификат выданый в Украине действителен только на её территории.
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01.11.2021 10:16 Відповісти
Почему, не вакцинируют от других болезней ?
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01.11.2021 10:20 Відповісти
От каких ?
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01.11.2021 10:21 Відповісти
Потому что не модно и денег не скосиш со стада 7% паникеров,живущих в инете и бегущих после каждого чиха колоться непонятным шмурдяком.
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01.11.2021 10:25 Відповісти
Вакцинируют, от полиомиелита, кори, столбняка, и с недавнего времени даже от малярии. А ну и стандартно можно сделать прививку от коклюша, оспы от чего еще ты хочешь вакцинироваться?
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01.11.2021 10:28 Відповісти
Сканировал QR-код с бумажного сертификата, выданного не в Украине, пишет что валидный, какой смысл брать еще бумажный сертификат в Украине?
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01.11.2021 10:22 Відповісти
Больше макулатуры я вот, кстати, свой даже и не пробовал сканировать
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01.11.2021 10:29 Відповісти
Кабы, для тролей, топивших вчера за Дию и на постоянной основе про ход вакцинации, следовало бы, для начала, организовать курсы подготовки, а потом - оплачивать весь тот бред, который они несут.
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01.11.2021 10:32 Відповісти
Обратиться к семейному врачу ...
Это мог придумать только человек, давно не заходивший в поликлинику.
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01.11.2021 10:58 Відповісти
За то гречка по 12 грн
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01.11.2021 11:00 Відповісти
Где ??
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01.11.2021 12:31 Відповісти
Вакцинировался в Украине, сертификат в додатку Дии не подтягивается, потому что паспорт еще с 99-го и загран.паспорта нет. А на портале в ПДФ формате запрос выполнен - так почему же не могут синхронизировать портал и додаток? Мне что - паспорт ради этого менять на новый?! Обычный паспорт ради covid-сертификата таскать как то тупо.
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01.11.2021 11:02 Відповісти
А еще нужна или айди карта новая или загранник...тоже новый. Вот такие пироги, да))
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01.11.2021 19:35 Відповісти
 
 