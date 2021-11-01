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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 39 осіб, виявили 495 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 495 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 259 797), зафіксовано 39 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 276 жінок віком від 18 до 94 років, 198 чоловіків віком від 18 до 93 років, 13 дівчаток від 2 днів до 17 років та 8 хлопчиків від 5 до 17 років.

Зафіксовано 39 смертей від вірусу (загалом 6208): померли 20 жінок від 38 до 89 років і 19 чоловіків від 46 до 86 років.

За добу госпіталізували 88 хворих на коронавірус та 235 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Також повідомляється, що 246 людей подолали коронавірус (загалом 229 446).

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Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Оболонському (122), Дніпровському (115) та Святошинському (88).

За добу в Києві від COVID-19 померли 39 осіб, виявили 495 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Кличко Віталій (3536) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Процент вакцинированных в Киеве неумолимо увеличивается! И естественным путём тоже
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01.11.2021 10:26 Відповісти
Их могло бы быть больше, но многих сдерживает твой живой пример - полное усыхание головного мозга после вакцинации.
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01.11.2021 11:16 Відповісти
Процент вакцинированных увеличивается не только за счет вакцинации, но и за счет естественной убыли антиваксеров
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01.11.2021 13:53 Відповісти
Так, статистика була б ЗНАЧНО кориснішою, якби була ще в розрізі вакцинування. Хоча, розумним людям і так зрозуміло, а дибілам ніякі цифри не указ. Єдине, можливо така статистика би вплинула на тих, хто вагається.
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01.11.2021 10:38 Відповісти
 
 