За добу в Києві від COVID-19 померли 39 осіб, виявили 495 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 495 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 259 797), зафіксовано 39 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 276 жінок віком від 18 до 94 років, 198 чоловіків віком від 18 до 93 років, 13 дівчаток від 2 днів до 17 років та 8 хлопчиків від 5 до 17 років.

Зафіксовано 39 смертей від вірусу (загалом 6208): померли 20 жінок від 38 до 89 років і 19 чоловіків від 46 до 86 років.

За добу госпіталізували 88 хворих на коронавірус та 235 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Також повідомляється, що 246 людей подолали коронавірус (загалом 229 446).

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Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Оболонському (122), Дніпровському (115) та Святошинському (88).