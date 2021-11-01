Довибори в Раду: за результатами обробки 86,7% та 29% протоколів лідирують кандидати "СН" Козир та Войцеховський. ІНФОГРАФІКА

На довиборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати "Слуги народу".

Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр - м.Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 86,7% електронних протоколів окружних виборчих комісій, лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,88%), найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" – 14,29%.

В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 29,07% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцеховський (45,88%). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 24,32%.

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) пройшли проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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