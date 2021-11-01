Довибори в Раду: за результатами обробки 86,7% та 29% протоколів лідирують кандидати "СН" Козир та Войцеховський. ІНФОГРАФІКА
На довиборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати "Слуги народу".
Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр - м.Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 86,7% електронних протоколів окружних виборчих комісій, лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,88%), найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" – 14,29%.
В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 29,07% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцеховський (45,88%). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 24,32%.
Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) пройшли проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Только 15% нормальных в стране. Всё понимают. Остальные дебилы!
Цей адмінресурс сьогодні з ним в коаліції; вчора був Порохом, позавчора з овощем... Вони найлегше вступають в союзи з переможцями. Не сумнівайтесь, що і з ****** співпрацюватиме, раптом що...
Знаемо ми яким чиномі якою ціною у 2011 році був доллар по 8,хочеш повернути?
"Знаемо ми яким чиномі якою ціною у 2011 році був доллар по 8,хочеш повернути?" - я знаю одного такого - порошенко (и секта свидетелей сивочелого): "Тоді він обіцяв нам 1 долар по 10 гривень, кінець війни за пару тижнів, свободу російської мови і багато іншого. Однак результат виявився зовсім іншим.
У него всегда результат не попадает)))))))
Дурні зелені попуги.
Тільки не розсказуйте мені що вже отримуєте зарплатню у 4.000 баксів і всі обіцянки Плеснявого у вашому житті здійснилися, бо тоді ви не просто троль Падлюка, а пацієнт психіатричної лікарні.
Наріду подобається така влада, нехай сьорбає.
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ КАПИЦА, учёный физик, просветитель, телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки», вице-президент РАЕН.
"Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза.
Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас.
Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее.
Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия.
Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в безпринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь."
Сейчас пока просто испытания...