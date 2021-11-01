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Довибори в Раду: за результатами обробки 86,7% та 29% протоколів лідирують кандидати "СН" Козир та Войцеховський. ІНФОГРАФІКА

Довибори в Раду: за результатами обробки 86,7% та 29% протоколів лідирують кандидати

На довиборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати "Слуги народу".

Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр - м.Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 86,7% електронних протоколів окружних виборчих комісій, лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,88%), найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" – 14,29%.

В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 29,07% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцеховський (45,88%). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 24,32%.

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) пройшли проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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Довибори в Раду: за результатами обробки 86,7% та 29% протоколів лідирують кандидати СН Козир та Войцеховський 01
Довибори в Раду: за результатами обробки 86,7% та 29% протоколів лідирують кандидати СН Козир та Войцеховський 02

Автор: 

ВР (15073) вибори (6724) ЦВК (1177) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+30
Ні, не фальсифікації. Відсутність здорового глузду і елементарного зв'язку між власним добробутом і обраною владою. Це коли керує Зєлєнскій, але у зуьожінні, високих тарифах і відсутності грошей винен Порошенко. 😊
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01.11.2021 10:35 Відповісти
+19
******* логіка люмпена? 🤔 Чому бідний? Бо дурний!
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01.11.2021 10:32 Відповісти
+16
Ничего не понимаю, как можно кричать что правительство плохое и идти голосовать за провластных кандидатов.... Жители украины, вы что, вообще глупые, или как?
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01.11.2021 10:32 Відповісти
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Так вот ты какой "северн.. украинский избиратель"
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01.11.2021 10:30 Відповісти
Тупорилі зебіли.
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01.11.2021 12:23 Відповісти
Логично. Так и должно быть.
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01.11.2021 10:31 Відповісти
Это фальсификации! И там, и там лидирует Порошенко!
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01.11.2021 10:32 Відповісти
Ні, не фальсифікації. Відсутність здорового глузду і елементарного зв'язку між власним добробутом і обраною владою. Це коли керує Зєлєнскій, але у зуьожінні, високих тарифах і відсутності грошей винен Порошенко. 😊
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01.11.2021 10:35 Відповісти
Да. Все дебилы! Нарочно делают вид, типа не замечают зубожиння. При Порошенко икру на хлеб с двух сторон намазывали, а теперь всё! Зеленский гадюка, ещё в 2012 году всю казну выкрал, через Коломойкого вывел и в лондонской квартире спрятал. Есть даже расследование. А теперь ифлякция и махроэкономикческие показатели!
Только 15% нормальных в стране. Всё понимают. Остальные дебилы!
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01.11.2021 11:06 Відповісти
Дик Порошенко це і є Зелька....))) Брати-офшорники....
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01.11.2021 10:36 Відповісти
Конечно,за которыми уже две недели наблюдаем)но советую тебе вспомнить "волшебника" Клюева,который в 2013м "выиграл" точно таким же способом,а теперь оно в мацкве...
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01.11.2021 10:40 Відповісти
******* логіка люмпена? 🤔 Чому бідний? Бо дурний!
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01.11.2021 10:32 Відповісти
Що логічно? Що на Черкащині, в краю Шевченка, Хмельницького, Гонти й Залізняка, Холодного Яру, голосують за безродних космополітів???
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01.11.2021 10:41 Відповісти
голосують за тих хто балотується, але більшість людей не пішли на вибори.
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01.11.2021 10:44 Відповісти
Там був, наприклад, Іллєнко - інтелектуал і свідомий українець. Був Василюк з Тіні Сонця.
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01.11.2021 10:55 Відповісти
Ничего не понимаю, как можно кричать что правительство плохое и идти голосовать за провластных кандидатов.... Жители украины, вы что, вообще глупые, или как?
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01.11.2021 10:32 Відповісти
так вони не голосували. Головне як порахують. А результат знали ще до виборів
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01.11.2021 10:38 Відповісти
"результат" объявил Корниенко ещё две недели назад -зекрысам надо было сделать все,чтоб опросы опровергнуть,вот они и сделали рыговским способом
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01.11.2021 10:42 Відповісти
А кто кричит?
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01.11.2021 10:53 Відповісти
Смотрю количество зебилов не уменьшается. Штош.
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01.11.2021 10:33 Відповісти
Как раз уменьшается -зекрысам пришлось очень попотеть,чтоб высрать этот результат -там не только методы овоча в ход пошли,но и собянина из кацапами тоже)
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01.11.2021 10:45 Відповісти
Цікаво чим же так вгодили служки жителям Черкаської та Херсонської областей? Вже отримали зарплатню у 4.000 баксів,чи тарифи знижені,чи війна вже скінчилася?Чи знову продали душу діяволу за юдівськи обіцянки?
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01.11.2021 10:34 Відповісти
Їжачки кололися, плакали, але продовжували лізти на кактус.
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01.11.2021 10:45 Відповісти
це НЕ зелені слуги урода-наркомана перемагають; це перемагає місцевий адмінресурс, до якого присосались зелені.
Цей адмінресурс сьогодні з ним в коаліції; вчора був Порохом, позавчора з овощем... Вони найлегше вступають в союзи з переможцями. Не сумнівайтесь, що і з ****** співпрацюватиме, раптом що...
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01.11.2021 10:51 Відповісти
Они еще от доллара по 10 не отошли....
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01.11.2021 10:56 Відповісти
О - так! Це дуже важливо ,особливо на тлі газа по 16 грн,і води по 16 грн.Хліб по 8 грн був погано, а ось по 17 - саме те!Зостається тільки спитати -чого ж так ціни у верх полізли,як доллар не зростає.
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01.11.2021 11:00 Відповісти
"У 2011-му, один кілограм хліба продавали по 4,07 грн, а в 2016-му - по 9,89 грн" - наверное по 4, это плохо "а ось по 10 - саме те!"
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01.11.2021 11:59 Відповісти
ти ще роскажи Путькин, я Україна напала сама на себе.
Знаемо ми яким чиномі якою ціною у 2011 році був доллар по 8,хочеш повернути?
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01.11.2021 12:16 Відповісти
Ну лиля суцкая рассказывает, что подорожание от порошенко это хорошо, а от зеленского плохо. Тогда война, а сейчас она наверное закончилась?

"Знаемо ми яким чиномі якою ціною у 2011 році був доллар по 8,хочеш повернути?" - я знаю одного такого - порошенко (и секта свидетелей сивочелого): "Тоді він обіцяв нам 1 долар по 10 гривень, кінець війни за пару тижнів, свободу російської мови і багато іншого. Однак результат виявився зовсім іншим.

У него всегда результат не попадает)))))))
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01.11.2021 13:19 Відповісти
Тому що Порошенко не приховував інфляцію штучно підтримуючи доллар, а зеленим і любителям янукодло чим більше сцуть у очі тім вам приємніше. При Зе пофіг по чому доллар,бо він не відібражає дійсний стан економіки, ціни говорять самі за себе.
Дурні зелені попуги.
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01.11.2021 13:39 Відповісти
Вот это у Вас насранно в голове....
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01.11.2021 14:51 Відповісти
Сірьожа, не перекладайте на мене свої діагнози, у вашої макітри насрано настілько ,що по всій України стоїть сморід від зеленого гімна.
Тільки не розсказуйте мені що вже отримуєте зарплатню у 4.000 баксів і всі обіцянки Плеснявого у вашому житті здійснилися, бо тоді ви не просто троль Падлюка, а пацієнт психіатричної лікарні.
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01.11.2021 17:42 Відповісти
Ну что Вы, я уже давно "живу по новому" в стране без олигархов.)))))
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02.11.2021 10:18 Відповісти
Видать у нас с вами разные понятия о жизни и о олигархах.
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02.11.2021 10:55 Відповісти
Н.Каховку накрило не по-дєццкі. До цих пір кайфує от зєлєні.
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01.11.2021 10:34 Відповісти
Значить Україна заслуговує на той рівень життя який має при блазні.
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01.11.2021 10:38 Відповісти
ЯКЩО НЕ МИ , ТО НІХТО
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01.11.2021 10:36 Відповісти
Най буде.
Наріду подобається така влада, нехай сьорбає.
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01.11.2021 10:38 Відповісти
Такі адин_нарот?

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ КАПИЦА, учёный физик, просветитель, телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки», вице-президент РАЕН.

"Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза.

Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас.

Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее.

Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия.

Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в безпринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь."
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01.11.2021 10:54 Відповісти
Кандидат від "Свободи" навіть в центрі набирає майже 10%, на рівні з кандидатом від ЄС.
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01.11.2021 10:39 Відповісти
Ще недотрахали цей «мудрийнаріт» слуги олігархів...
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01.11.2021 10:42 Відповісти
Не за кого людям голосовать,псы обосрались,тигрюлевцы такие же клоуны,приходится выбирать клоунов и ждать появления нормальных кандидатов.
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01.11.2021 10:43 Відповісти
ты не доживешь
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01.11.2021 10:45 Відповісти
Ну дивись тоді на кіпрського, котрий годує усіх олігархів країни.
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01.11.2021 11:04 Відповісти
я не о том что ты скоро сдохнешь! даже если ты протянешь до 120, то все равно не увидишь нормальных, потому что дегенераты не могут выбрать нормальных - антагонизм! ситуация с умственной отсталостью биомассы ухудшается. чем тебе не нравится инвестор в липецк? в Огайо, Вирджинию, Мичиган, Кентукки, Иллинойсе, Кливленд-лучше? в Липецк-свои, а там спизжен...е.
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01.11.2021 11:06 Відповісти
нах мне инвестор липецка, если я сам инвестор, в те же края! плюс в неделю 1 импор и 1 экспорт, и плачу за раз в бюджет сколько ты за 10 лет не увидишь. а если ты голожопый лох, то любой инвестор для быдла -враг. разница, что я плачу, ты сосешь, 73% сосут, а пархатый только пиз..ит! уловил?
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01.11.2021 12:22 Відповісти
Тебе в голову насрано, ждун!
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01.11.2021 10:51 Відповісти
Что за бред, откуда у Слуги 64%, не верю.
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01.11.2021 10:44 Відповісти
Ну,зекретины уж очень обиделись на рейтинг,идущий в сраку ,и переборщили с фальсификацией -тупые они)
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01.11.2021 10:49 Відповісти
причем тут лакеи урода! пархатая мразь ОПы отслеживает у кого выше местный рейтинг, и за 3 месяца до выборов затягивает в свою ЗЕсинагогу. беспроигрышный вариант! биомасса голосует не за уродов, а за местного "авторитета".
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01.11.2021 10:51 Відповісти
Технологии паРаши в действии...
Сейчас пока просто испытания...
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01.11.2021 10:46 Відповісти
Без слів!!!
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01.11.2021 10:46 Відповісти
"Не важливо, хто як голосує, важливо - хто як рахує!" - Й.Сталін.
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01.11.2021 10:46 Відповісти
Враховуючи "досвід" довиборів на Прикарпатті, нічого дивного. Особливо, якщо і там Коля Оболонський то все "контролював". Все, про більш-менш вільні вибори забудьте. Все настільки дико і нагло, що Янек нервово курить в кутику.
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01.11.2021 10:47 Відповісти
В общем,зесрань,с 'победами" по рыговски вы очень правильной дорожкой пошли -все як нам треба )
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01.11.2021 10:47 Відповісти
Вже страшно за майбутні вибори президента, ************* вже добре навчилися у кремлівської криси як манюпулювати виборами.Не здивуюся на 120% від наріда зеленій шмарклі.Просто усі сплять і мріють платити високі тарифи на мізерну пенсію,купувати продукти що з каждим часом все дорожче, сидіти у холоді ,та годувати Ахметова ,Коломойського та інших ворюг.
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01.11.2021 10:55 Відповісти
А я говорил, все пройдут свои "уроки" до конца, лох должен страдать, и в первую очередь тот который абиделсяя, и на выборы не пошел...
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01.11.2021 11:06 Відповісти
Опробовують "зелені" фальшування на наступних виборах президента і Верховної Ради. А ще люмпен також піддається на маніпуляції і вибирає свого вбивцю, звинувачуючи того, хто мав бажання його спасти. Дороблюйте худоба себе разом. Як можна після зашкварів, зради, крадіжлок і відвертої брехні вибирати "зелень"?
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01.11.2021 11:12 Відповісти
а как же "ес" с её "рейтингами" которые "уверенно росли"???))))))))))))))))) людей не проведешь - они прекрасно помнят ЧТО ТАКОЕ "фракция петра порошенко"!)))))))))))))))
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01.11.2021 13:21 Відповісти
...мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
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01.11.2021 13:52 Відповісти
А там лиш 2 кандидати хіба були?
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01.11.2021 14:52 Відповісти
Не подсказывайте, а то еще за Мураева, или Киву проголосуют...
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01.11.2021 14:56 Відповісти
Ну конкретно н цих виборах цих ідіотів не було ж...
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01.11.2021 18:27 Відповісти
Дебілоїди від 73% нікуди не ділися і в космос на жаль не полетіли.Вони живуть серед нас,можливо сусіди,чи колеги,знайомі,а то і родичі і продовжують нам "покращувати наше життя". Після тих "зашкварів" від СН які градом посипалися за останній час,чесно кажучи думав що відсоток прихильників тієї зеленої чуми різко зменшиться.Помилявся...Нашого дурного хохла ніщо не виправить. "Чого бідний?- Бо дурний. А чого дурний?- Бо бідний"
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01.11.2021 13:53 Відповісти
Не верю! Методы опробированы на Закарпатье, работают и здесь. Порошенко, учись у пианиста, как власть удерживать!
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01.11.2021 14:36 Відповісти
 
 