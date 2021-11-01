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Російського пілота, який збив на навчаннях винищувач Су-30, зобов'язали заплатити 1,1 мільярда рублів

Російського пілота, який збив на навчаннях винищувач Су-30, зобов'язали заплатити 1,1 мільярда рублів

Головна військова прокуратура передала до Тверського гарнізонного суду справу пілота, який підбив дружній літак під час навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Комерсант".

22 вересня минулого року 34-річний командир ланки Су-35С майор Василь Савельєв брав участь у відпрацюванні повітряних боїв на авіабазі Хотилове у Тверській області. У навчаннях брали участь два винищувачі - Су-35С та Су-30М2. Обидва літаки брали на себе роль "цілі" по черзі.

У процесі навчань один із пілотів несподівано запустив коротку снарядну чергу по Су-30 і пробив винищувачу крило. В результаті літак втратив керування, і обом льотчикам довелося екстрено катапультуватися. Сам винищувач розбився у лісі, його вартість пізніше оцінили в 1 мільярд 143 мільйони рублів.

Головне військове слідче управління (ГВСУ) СКР визнало винуватцем аварії пілота 1-го класу Савельєва. Відомство кваліфікувало вчинок чоловіка як "порушення правил польотів чи підготовки до них чи інших правил експлуатації військових літальних апаратів". Висунуте пілоту обвинувачення відповідає 351 статті КК, яка передбачає до 7 років позбавлення волі. Крім цього, слідство вимагає стягнути із Савельєва матеріальні збитки у розмірі вартості розбитого Су-30.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тридцятий за рахунком літак розбився у Росії цього року - 19 осіб загинуло. ФОТО

Зазвичай, за статтею 351 КК порушують справи після авіакатастроф, зазначає "Комерсант". Дрібніші інциденти, пов'язані зі стріляниною, найчастіше потрапляють під статті про пошкодження військового майна або про порушення правил поводження зі зброєю (ст. 347 КК та ст. 349 КК відповідно).

Пілот та його захист не згодні з обвинуваченням. Савельєв стверджує, що ті заходи, які пілот може вжити в повітрі для безпечного проведення таких навчань, є лише страховими, а основна підготовка літаків має відбуватися на землі. За словами чоловіка, у день інциденту йому не повідомили, що гармата винищувача була в бойовій готовності. Відповідної позначки не було у журналі підготовки до навчань, наполягає захист.

Автор: 

авіакатастрофа (1103) росія (66461) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+31
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01.11.2021 10:49 Відповісти
+26
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01.11.2021 10:46 Відповісти
+22
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01.11.2021 10:50 Відповісти
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01.11.2021 10:46 Відповісти
В это верю а в написанный бред про самолёт нет.
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01.11.2021 14:03 Відповісти
Кстати пушка готова к применению после включения " массы" как на Жигулях. Вот так просто.
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01.11.2021 14:06 Відповісти
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01.11.2021 10:46 Відповісти
Ну что,сынок? Послужил расеюшке? Теперь плати.))
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01.11.2021 10:46 Відповісти
Савельев наш чЄлАвЄк...
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01.11.2021 10:47 Відповісти
Спасибі Вам, господін Савелєв. Прийміть подяку і від тих сирійських сімей, що залишилися живі, дякуючи Вам, хоча і не знають про своє чудесне спасіння- завдяки Вам. Прийміть подяку за те, що Ваш фюрер путін принесе світові трохи менше горя, трохи менше- на один літак. Прийміть подяку, господін Сваельєв.
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01.11.2021 19:48 Відповісти
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01.11.2021 10:49 Відповісти
Это лучшее, что я видел за последние годы, ну, кроме того, как Байрактар попадает в цель.
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01.11.2021 11:08 Відповісти
А нахолєру вони той єраплан зарядили бойовими набоями?...
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01.11.2021 10:49 Відповісти
А, так нада било!
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01.11.2021 12:21 Відповісти
На учениях по стрельбе по мишени с живым пилотом , участвовали с боевым снаряжением ?

Прикольно
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01.11.2021 10:49 Відповісти
Обезьяна с гранатой
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01.11.2021 10:52 Відповісти
Болдуїну гикнулося.
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01.11.2021 12:52 Відповісти
Скорей всего нам бред подкинули. Не буду вдаваться в тонкости, но подобные случаи часто бывают на земле. А чтобы в воздухе, никогда не слышал и не могу представить. Фигня на 99,99%.
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01.11.2021 14:01 Відповісти
С пушкой случаи не редкость . помню женщина оказалась в факеле ракеты с ног до головы. Так на ней ни один волосок не подгорел, настолько быстро все произошло. Да и она сама ничего не поняла.
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01.11.2021 14:10 Відповісти
А-а-а-а!!!😂😂😂 Просто ору!!!😂😂😂
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01.11.2021 10:49 Відповісти
Это чтоб другие летчики поскорее разбегаться начали
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01.11.2021 10:49 Відповісти
эт хорошо, меньше желающих будет в рашкинскую авиацию идти
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01.11.2021 10:50 Відповісти
Будут закладывать всё имущество и своих родственников(рабов) , перед тем как идти в рашкинскую авиацию
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01.11.2021 10:55 Відповісти
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01.11.2021 10:50 Відповісти
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01.11.2021 10:56 Відповісти
Правильно будет СТАБИЛИЗАТОР
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01.11.2021 10:56 Відповісти
На курсе удерживает реактивная струя. Он же там ест какие-то пирожки.
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01.11.2021 11:59 Відповісти
Выписать пилоту премию от имени Украины
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01.11.2021 10:53 Відповісти
Орден Сутулова ему с закруткой на спине
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01.11.2021 11:25 Відповісти
А у нас не той же принцип у "справі Семенченка"?
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01.11.2021 10:56 Відповісти
При чому Семенченко жлдного українського літака не збив, а створив бат та болкував торгівлю на крові...
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01.11.2021 11:17 Відповісти
А теперь можно только представлять что эти летуны творили в Сирии ..
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01.11.2021 10:56 Відповісти
Есть такая профессия "родину защищать" в рашке своё толкование этой фразы
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01.11.2021 10:58 Відповісти
Пусть парень обратится к Эрдогану тот ему поможет…
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01.11.2021 11:03 Відповісти
какой чудесный пилот, задание выполнил с честью, больше б таких на мацковии. мы готовы дать ему убежище.
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01.11.2021 11:20 Відповісти
Звезду Героя этому герою
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01.11.2021 11:26 Відповісти
Героя Украины ?
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01.11.2021 12:29 Відповісти
Героя давали за 10 сбитых. Тут максимум "За боевые заслуги".
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01.11.2021 12:50 Відповісти
жаль что только один сбил. Надо было еще как деды в 41 в будку с генералами врезаться.
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01.11.2021 11:33 Відповісти
Вообще-то странно. Он никогда не выплатит эту сумму. В СА три оклада и все. В мою бытность по вине офицера сгорела радиостанция Р-40 какая-то. Заплатил 3 оклада и все
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01.11.2021 12:04 Відповісти
точно уже не помню. но вроде до 10 окладов бьіло, но не более 50% денежного содержания в месяц
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01.11.2021 12:53 Відповісти
16 миллионов баксов? Это ж надо всем военным городком почки продать.
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01.11.2021 12:14 Відповісти
Прийдеться їхати на "заробітки" в ОРДЛО.
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01.11.2021 12:17 Відповісти
Вічна СЛАВА пілоту!!! Справжній патріот Росії....
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01.11.2021 13:02 Відповісти
Су 30 насправді був 31м. Падіж продовжується
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01.11.2021 13:08 Відповісти
И сколько же миллионов баксов теперь должен заплатить Алек Болдуин, застреливший на сьёмках оператора Галину Хатчинс из револьвера, переданного ему ответственными за снаряжение оружия холостыми патронами?
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01.11.2021 13:19 Відповісти
Мне кажется, что этому лётчику можно дать Знак заслуженного лётчика Украины, если не Звезду Героя

Молодец, старается
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01.11.2021 13:21 Відповісти
Гарний пілот Савєльєв - з одного пострілу і прямо в яблочко. Хай іде у ВСУ, нам такі пілоти потрібні.
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01.11.2021 14:12 Відповісти
руSSня сама себя поубивает! И это хорошо, чем меньше этого дерьма на свете, тем безопаснее окружающему миру.
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01.11.2021 14:40 Відповісти
Вот тут то пилот понял...., что гашетку нужно было жать в сторону кремля... Что бы уж не жалко было "за что"...
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01.11.2021 15:34 Відповісти
Ничего страшного, за 2000 лет отработает за самолет.
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01.11.2021 21:12 Відповісти
 
 