Російського пілота, який збив на навчаннях винищувач Су-30, зобов'язали заплатити 1,1 мільярда рублів

Головна військова прокуратура передала до Тверського гарнізонного суду справу пілота, який підбив дружній літак під час навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Комерсант".

22 вересня минулого року 34-річний командир ланки Су-35С майор Василь Савельєв брав участь у відпрацюванні повітряних боїв на авіабазі Хотилове у Тверській області. У навчаннях брали участь два винищувачі - Су-35С та Су-30М2. Обидва літаки брали на себе роль "цілі" по черзі.

У процесі навчань один із пілотів несподівано запустив коротку снарядну чергу по Су-30 і пробив винищувачу крило. В результаті літак втратив керування, і обом льотчикам довелося екстрено катапультуватися. Сам винищувач розбився у лісі, його вартість пізніше оцінили в 1 мільярд 143 мільйони рублів.

Головне військове слідче управління (ГВСУ) СКР визнало винуватцем аварії пілота 1-го класу Савельєва. Відомство кваліфікувало вчинок чоловіка як "порушення правил польотів чи підготовки до них чи інших правил експлуатації військових літальних апаратів". Висунуте пілоту обвинувачення відповідає 351 статті КК, яка передбачає до 7 років позбавлення волі. Крім цього, слідство вимагає стягнути із Савельєва матеріальні збитки у розмірі вартості розбитого Су-30.

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Зазвичай, за статтею 351 КК порушують справи після авіакатастроф, зазначає "Комерсант". Дрібніші інциденти, пов'язані зі стріляниною, найчастіше потрапляють під статті про пошкодження військового майна або про порушення правил поводження зі зброєю (ст. 347 КК та ст. 349 КК відповідно).

Пілот та його захист не згодні з обвинуваченням. Савельєв стверджує, що ті заходи, які пілот може вжити в повітрі для безпечного проведення таких навчань, є лише страховими, а основна підготовка літаків має відбуватися на землі. За словами чоловіка, у день інциденту йому не повідомили, що гармата винищувача була в бойовій готовності. Відповідної позначки не було у журналі підготовки до навчань, наполягає захист.