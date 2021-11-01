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Новини Коронавірус і карантин
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"Голос" ініціює позачергове засідання ВР для підтримки законопроєкту про кисневі станції, що "завис у повітрі"

Депутатська фракція "Голос" ініціює проведення 2 листопада позачергового засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту про кисневі станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили у фейсбуці.

"Медична система України перебуває на межі колапсу. Кількість важкохворих на коронавірус стрімко зростає, а кисню в лікарнях критично не вистачає. Ситуація потребує негайного рішення, тому "Голос" разом з колегами з "Європейської солідарності" ініціює позачергове засідання парламенту", - Випливає з повідомлення.

Парламентарії, зокрема, вимагають негайно ухвалити в цілому законопроєкт народного депутата фракції "Голос" Інни Совсун №5460 про кисневі станції. Цей документ був проголосований у першому читанні ще у липні, проте так і "завис у повітрі". Він передбачає встановлення потужних кисневих станцій у всіх лікарнях, які мають ковід-відділення.

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У "Голосі" підкреслюють, що кисневі станції є більш ефективними для лікування тяжких пацієнтів, ніж концентратори.

Автор: 

карантин (18172) позачергове засідання (223) Голос партія (513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Похоже на то что у депутатов другие приоритеті, а не сохранение Нации.
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01.11.2021 11:16 Відповісти
Вы что, смеётесь?
Поговорить, видосик снять, штраф ввести для "борьбы" с Ковидом, это "Слуги" могут.
А ДЕНЬГИ ПОТРАТИТЬ?!....
Не, деньги они тратят только на "Велике Крадівництво"!
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01.11.2021 11:41 Відповісти
Це звичайнісінький політичний піар . Для вакцинованих кисневих станцій вистарчає , аж забагато. А невакцинованим просто нада піти і вакцинуватись . Тоді ніякі реанімації не ************ . Все ж просто і доступно.
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01.11.2021 11:43 Відповісти
 
 