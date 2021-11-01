"Голос" ініціює позачергове засідання ВР для підтримки законопроєкту про кисневі станції, що "завис у повітрі"
Депутатська фракція "Голос" ініціює проведення 2 листопада позачергового засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту про кисневі станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили у фейсбуці.
"Медична система України перебуває на межі колапсу. Кількість важкохворих на коронавірус стрімко зростає, а кисню в лікарнях критично не вистачає. Ситуація потребує негайного рішення, тому "Голос" разом з колегами з "Європейської солідарності" ініціює позачергове засідання парламенту", - Випливає з повідомлення.
Парламентарії, зокрема, вимагають негайно ухвалити в цілому законопроєкт народного депутата фракції "Голос" Інни Совсун №5460 про кисневі станції. Цей документ був проголосований у першому читанні ще у липні, проте так і "завис у повітрі". Він передбачає встановлення потужних кисневих станцій у всіх лікарнях, які мають ковід-відділення.
У "Голосі" підкреслюють, що кисневі станції є більш ефективними для лікування тяжких пацієнтів, ніж концентратори.
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Поговорить, видосик снять, штраф ввести для "борьбы" с Ковидом, это "Слуги" могут.
А ДЕНЬГИ ПОТРАТИТЬ?!....
Не, деньги они тратят только на "Велике Крадівництво"!