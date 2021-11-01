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Новини
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США та Росія за останні кілька місяців провели низку секретних переговорів, - NYT

США та Росія за останні кілька місяців провели низку секретних переговорів, - NYT

Між США та Росією відбулася низка секретних зустрічей, оскільки адміністрація Байдена застосовує більш тверезий підхід до відносин із Кремлем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі New York Times.

Зазначається, що зустріч на найвищому рівні між Байденом та Путіним у червні в Женеві започаткувала серію контактів між двома країнами, зокрема три поїздки до Москви високопосадовців адміністрації Байдена з липня та нові зустрічі з російськими офіційними особами на нейтральній території у Фінляндії та Швейцарії.

"Наразі триває серйозна розмова про контроль над озброєнням, найглибша за останні роки. Головна радниця Білого дому з кібер і новітніх технологій Енн Нойбергер провела серію тихих віртуальних зустрічей зі своїм кремлівським колегою. Кілька тижнів тому - після великих дебатів в американському розвідувальному співтоваристві. Розкрили імена та інші подробиці кількох хакерів, які активно атакують Америку. ... Сполучені Штати очікують побачити, чи ця інформація приведе до арештів, щоб перевірити, чи серйозно Путін сказав, що сприятиме боротьбі з вірусами-вимагачами та іншими кіберзлочинами", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що переговори поки що мало що дали по суті, але допомагають запобігти виходу російсько-американської напруженості з-під контролю.

"Найголовніше, що розуміє Байден, - це те, що він не змінить Росію. Росія така, якою вона є", - наводить цитату консультанта Кремля Федора Лук'янова видання.

"Для Білого дому переговори - це спосіб спробувати запобігти геополітичним сюрпризам, які можуть зірвати пріоритети Байдена - конкуренцію з Китаєм і внутрішній порядок денний, що стикається з безліччю проблем. Для Путіна переговори з найбагатшою і наймогутнішою країною світу - це спосіб продемонструвати глобальний вплив Росії і зміцнити свій внутрішній імідж як гаранта стабільності", - підсумували New York Times.

Також читайте: РФ продовжить маніпулювати потоками газу. Переконуємо США, що найкращий варіант - накласти санкції на "Північний потік-2", - Вітренко

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24218) росія (66461) США (23613)


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Топ коментарі
+11
любые переговоры с мировым террористом и убийцей, за словами того же Байды, есть легализация террориста и придания ему собственной важности в мировой политике .
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01.11.2021 11:30 Відповісти
+3
нуну.... Неужели американцы повелись на эту элементарную путинскую разводку ?
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01.11.2021 11:25 Відповісти
+2
а Будапештский меморандум Байден с путиным не обсуждали случайно в ключе - "Сейчас идет серьезный разговор о контроле над вооружением, самый глубокий за последние годы. Источник: ?

Каких еще лохов собираются разоружать?
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01.11.2021 11:32 Відповісти
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нуну.... Неужели американцы повелись на эту элементарную путинскую разводку ?
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01.11.2021 11:25 Відповісти
Все, кто радовался победе Байдена и демократов. Какой бы Трамп не был, на фоне Байдена и его "трезвой политики" вы ещё плакать будете по Трампу.
Чего только его советнички стоят, которые опять заговорили о новой Ялте и разделе сфер влияния в мире по Путинскому сценарию.
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01.11.2021 13:32 Відповісти
любые переговоры с мировым террористом и убийцей, за словами того же Байды, есть легализация террориста и придания ему собственной важности в мировой политике .
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01.11.2021 11:30 Відповісти
У тебя мышления уровня 80-летней бабушки на лавочке с семечками мировая геополитика она вся грязная со всех сторон и всегда и те же твои США уже в этом столетии в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии убившие многие тысячи людей.
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01.11.2021 11:53 Відповісти
мыслитель, постарше меня, Ты не пробовал сосчитать сколько рашистские пацаки отправили в мир инной людей.Бери покупай мешок семечек, на лавочку ,прихвати счета и начинай с Ичкерии ,Сирии,Ливии,Афганистана ,Грузии,Украины и т.д
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01.11.2021 12:01 Відповісти
Для тех кто на бронепоезде повторяю во второй, последний раз из моего первого комментария --- *мировая геополитика она вся грязная со всех сторон и всегда* - то есть мало того что ты являешься ограниченным человеком ты еще и имеешь привычку перекручивать текст собеседника
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01.11.2021 12:04 Відповісти
замполит ,не юли и нее перекручивай .(,,,,а и те же твои США уже в этом столетии в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии убившие многие тысячи людей.)) -они такие же мои ,как и Твои
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01.11.2021 19:23 Відповісти
Поэтому они секретные.)
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01.11.2021 17:29 Відповісти
а Будапештский меморандум Байден с путиным не обсуждали случайно в ключе - "Сейчас идет серьезный разговор о контроле над вооружением, самый глубокий за последние годы. Источник: ?

Каких еще лохов собираются разоружать?
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01.11.2021 11:32 Відповісти
Умные,богатые люди всегда смогут договориться
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01.11.2021 11:39 Відповісти
Як з ***@лом можуть вести переговори, якщо з ним говорити себе не поважати...
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01.11.2021 11:45 Відповісти
Главный противник в мире для США сейчас не Россия а стремительно усиливающийся Китай и для США архи важно склонить Россию на свою сторону но в России при этом понимают важность держать баланс так как есть дать Америке задавить Китай то следующая будет уже очередь РФ.. так что переговоры идут и идти будут а смогут ли они договориться это уже неизвестно.
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01.11.2021 11:48 Відповісти
Ідіот
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01.11.2021 12:04 Відповісти
не более чем администрация Байдена что ведет переговоры.
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01.11.2021 12:06 Відповісти
В комментах одни геополитики собрались. Интересно, почему их никогда на подобные переговоры не приглашают.
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01.11.2021 12:19 Відповісти
А причем здесь *геополитики*? Я простой диван и я это прекрасно понимаю но не вижу ничего плохого в том чтобы высказать свое мнение (умное ли глупое вопрос философский) на новостном сайте где специально для этого и открыты комментарии для простых людей.
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01.11.2021 12:32 Відповісти
Бред какой-то. РФ отозвала своих представителей из НАТО, идет взаимная высылка десятками дипломатов... где тут увидели переговоры?
ИМХО, США уже поняли, что там пытаться договариваться бесполезно и ведут активную прдготовку как к войне против РФ, так и против Китая.
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01.11.2021 12:29 Відповісти
"Между США и Россией состоялся ряд секретных встреч, поскольку администрация Байдена применяет более трезвый подход к отношениям с Кремлем".
Да уж, засекретить переговоры - это действительно трезвый подход. И главное никаких претензий предъявить по ним невозможно.
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01.11.2021 12:30 Відповісти
А шо там Бисмарк говорил насчёт стоимости договоренности с паРашей и бумаги некоторой они подписаны???😀😀😀 Видимо Байден не в курсе.😀😀
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01.11.2021 12:41 Відповісти
А кто то сомневался, что они о чём то договариваются.
Пани ********* ...
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01.11.2021 12:44 Відповісти
Це нагадує як американці вели сепаратні перемовини з нацистами під час другої світової війни. Ален Далас з генералом Вольфом, який представляв Гімлера. На мій розсуд, гарна аналогія.
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01.11.2021 14:23 Відповісти
 
 