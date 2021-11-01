США та Росія за останні кілька місяців провели низку секретних переговорів, - NYT

Між США та Росією відбулася низка секретних зустрічей, оскільки адміністрація Байдена застосовує більш тверезий підхід до відносин із Кремлем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі New York Times.

Зазначається, що зустріч на найвищому рівні між Байденом та Путіним у червні в Женеві започаткувала серію контактів між двома країнами, зокрема три поїздки до Москви високопосадовців адміністрації Байдена з липня та нові зустрічі з російськими офіційними особами на нейтральній території у Фінляндії та Швейцарії.

"Наразі триває серйозна розмова про контроль над озброєнням, найглибша за останні роки. Головна радниця Білого дому з кібер і новітніх технологій Енн Нойбергер провела серію тихих віртуальних зустрічей зі своїм кремлівським колегою. Кілька тижнів тому - після великих дебатів в американському розвідувальному співтоваристві. Розкрили імена та інші подробиці кількох хакерів, які активно атакують Америку. ... Сполучені Штати очікують побачити, чи ця інформація приведе до арештів, щоб перевірити, чи серйозно Путін сказав, що сприятиме боротьбі з вірусами-вимагачами та іншими кіберзлочинами", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що переговори поки що мало що дали по суті, але допомагають запобігти виходу російсько-американської напруженості з-під контролю.

"Найголовніше, що розуміє Байден, - це те, що він не змінить Росію. Росія така, якою вона є", - наводить цитату консультанта Кремля Федора Лук'янова видання.

"Для Білого дому переговори - це спосіб спробувати запобігти геополітичним сюрпризам, які можуть зірвати пріоритети Байдена - конкуренцію з Китаєм і внутрішній порядок денний, що стикається з безліччю проблем. Для Путіна переговори з найбагатшою і наймогутнішою країною світу - це спосіб продемонструвати глобальний вплив Росії і зміцнити свій внутрішній імідж як гаранта стабільності", - підсумували New York Times.

Також читайте: РФ продовжить маніпулювати потоками газу. Переконуємо США, що найкращий варіант - накласти санкції на "Північний потік-2", - Вітренко