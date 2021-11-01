55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу", - опитування Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Щось чули про розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers), але не знають деталей, 43,0% опитаних, а 18,1% відповіли, що добре поінформовані про нього.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько третини респондентів (36,8%) не чули про міжнародне розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers), яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу. Щось чули про це дослідження, але не знають деталей, 43,0% опитаних, а 18,1% відповіли, що добре поінформовані про нього", - йдеться в дослідженні.

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"Переважна більшість респондентів (80,1%) вважають, що неприпустимо, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. 9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці. Водночас, більше половини опитаних (55,3%) вірять інформації розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers) про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять цій інформації 16,5% опитаних", - наголошується у дослідженні.





Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведено на замовлення інтернет-видання "Обозреватель".