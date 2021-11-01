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Новини
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55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу", - опитування Разумкова. ІНФОГРАФІКА

55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти

Щось чули про розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers), але не знають деталей, 43,0% опитаних, а 18,1% відповіли, що добре поінформовані про нього.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько третини респондентів (36,8%) не чули про міжнародне розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers), яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу. Щось чули про це дослідження, але не знають деталей, 43,0% опитаних, а 18,1% відповіли, що добре поінформовані про нього", - йдеться в дослідженні.

Також дивіться: В "офшорного скандалу" із Зеленським і "Кварталом 95" ще буде продовження, - Разумков. ВIДЕО

"Переважна більшість респондентів (80,1%) вважають, що неприпустимо, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. 9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці. Водночас, більше половини опитаних (55,3%) вірять інформації розслідування Пандора Пейперс (Pandora Papers) про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять цій інформації 16,5% опитаних", - наголошується у дослідженні.

55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти Приватбанку на рахунки 95 кварталу, - опитування Разумкова 01
55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти Приватбанку на рахунки 95 кварталу, - опитування Разумкова 02

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведено на замовлення інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) опитування (1986) офшор (497) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+16
как это олигофрены не пострадали . один хороший мальчик ( из Кривого Рога ) рвался на фронт . хотел умереть за Крым . а лично Петро его заставлял плясать перед сепарами в Горловке . малчик получил психологическую травму
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01.11.2021 11:33 Відповісти
+12
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01.11.2021 11:29 Відповісти
+12
Верят не верят белиберда ! В нормальных странах фигуранты офшоров моментально ушли в отставку , а вУкраине какое-то СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
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01.11.2021 11:30 Відповісти
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Причем верят не верят.это факт!!!
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01.11.2021 11:26 Відповісти
Ранее был слепой траст Порошенко. Теперь Зеленский, как хранитель "общака" Коломойского. Слишком здорово, чтобы всё было правдой.
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01.11.2021 12:27 Відповісти
А 45 не знаю что такое офшор , как это выводить деньги
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01.11.2021 11:28 Відповісти
Более странно что Петя будучи презом молчал в дырочку а теперь вылез. Петя, где посадки? Ниодин бандит, предатель и олигофрен за время правления Петьки не пострадал.
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01.11.2021 11:29 Відповісти
эволюция зе-электората медленно, но идет
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01.11.2021 11:32 Відповісти
как это олигофрены не пострадали . один хороший мальчик ( из Кривого Рога ) рвался на фронт . хотел умереть за Крым . а лично Петро его заставлял плясать перед сепарами в Горловке . малчик получил психологическую травму
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01.11.2021 11:33 Відповісти
Отож бо і воно. Один олігофрен Грін в Цензор дописи досі надсилає
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01.11.2021 11:35 Відповісти
Нарешті знайшовся винний.)))
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01.11.2021 11:37 Відповісти
ЭЭээээ. да ты все таки оказался длббм, а была очень слабая надежда на возможность хоть каких то проблесков мыслительного процесса в твоем чугунке
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01.11.2021 12:11 Відповісти
При ньому хоч Єфремов у СІЗО сидів, а портнови ці всі ховалися, а при Зе Єфремова випустили, а з Портновим взагалі дружать...
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01.11.2021 12:14 Відповісти
Клоун всіх реальних терористів та вбивць майданівців поаідпускав на вимогу сепарів...
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01.11.2021 16:51 Відповісти
Дебілам подобається в таке вірити. Бо це як їм здається їх випоавдовує
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01.11.2021 16:48 Відповісти
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01.11.2021 11:29 Відповісти
да мантра "аби нe порошeнко" сильна мантра!
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01.11.2021 11:43 Відповісти
Верят не верят белиберда ! В нормальных странах фигуранты офшоров моментально ушли в отставку , а вУкраине какое-то СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
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01.11.2021 11:30 Відповісти
Просто в Европу идут....Их деньги, недвижимость, семьи........С себя начинают, а лет через сто и остальные лохт!
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01.11.2021 11:32 Відповісти
Это не средневековья,это КОРРУПЦИЯ!!!
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01.11.2021 11:33 Відповісти
НАПК грізно спитав, чи є у Зеленського офшори, Зеленський сказав що немає. Чого Ви придираєтесь.
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01.11.2021 11:46 Відповісти
"Черный лебедь" для Зеленского только начал свой полет. Это только начало слива информации.....
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01.11.2021 11:30 Відповісти
Ну да, ніби ж оприлюднили лише 20 чи 30% Pandora papers...
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01.11.2021 12:15 Відповісти
а остальные не понимают как можно выводить деньги в офшторы или в офштопор
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01.11.2021 11:30 Відповісти
Зелі прилетіло від Разумкова.
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01.11.2021 11:30 Відповісти
А 54,7% продовжують вірити в Діда Мороза...
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01.11.2021 11:32 Відповісти
трызда близенько!
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01.11.2021 11:32 Відповісти
Зеленій шоблі починає прилітати від Разумкова. І це добре!
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01.11.2021 11:41 Відповісти
Ну вот и настоящий рейтинг закрысы на сегодня 16,7%
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01.11.2021 11:43 Відповісти
тому що питання правeльнi нарeштi задавали
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01.11.2021 11:44 Відповісти
В сравнении с КМИСом верующих уменьшилось на 1,5% и не верующих на 5%. А тех, кому тяжко разобраться в мыслях, прибавилось. А это говорит о чём? Правильно! Порошенко всех снова победит в один тур!
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01.11.2021 11:44 Відповісти
мантра "аби нe порошeнко" нe така вжe слабка мантра.
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01.11.2021 11:46 Відповісти
ми Хелловін не святкуємо - ми в ньому живемо © сеть
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01.11.2021 11:44 Відповісти
Я уверен, что таких намного больше. Но наши "социологи" не хотят показывать реальные числа.
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01.11.2021 11:48 Відповісти
Свистеть,не мешки ворочать. Не верю..Медиатузы в разнос пошли.Имею право!
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01.11.2021 11:52 Відповісти
а пересічний простолюдин хоч орієнтується, що таке "офшор" для чого він потрібен, як з його допомогою ведеться бізнес, чи здійснюються фінансові злочини?
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01.11.2021 12:01 Відповісти
Ні, звісно, але в 2019 навколо офшорів Пєті було так багато спекуляцій і зелені переборщили - по суті, вистрілили собі в ногу. Адже тепер у народу сформувалася стійка асоціація, що офшор - це виключно негатив!
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01.11.2021 12:16 Відповісти
отож бо
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01.11.2021 12:18 Відповісти
Наші олігархи не бізнесмени, а шахраї. А з допомогою офшор вони здійснюють фінансові злочини. Це однозначно.
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01.11.2021 12:49 Відповісти
А чому тут вірити чи не вірити - Володя разом із дядьом Ігорем вкрали з банку людські вклади і вивели в офшори. Володя отримав свій відсоток, а дірку в банку закривав уряд і голова нацбанку за рахунок бюджету, шоб не розвалився банк і держава. Але нарід є нарід, він на стадіоні повірив баризі Вові.
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01.11.2021 12:22 Відповісти
Раздули ситуацию 2012г , когда надо бьіло спасаться от рекетиров Януковича , навешали людям лапши на уши , а теперь опросьі проводят. Людей ввели в оману , в политических целях.
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01.11.2021 13:34 Відповісти
Так, пане Івашин, ввели нарід в оману. Від яких рекетірів спасався Косоворотка? Від портнова,татарова,демченко і єрмака? Та це ж ті, що заправляли всім при Овощі. А яка може бути омана, коли гарний мальчік із Кривого Рога дійсно вивів у офшори 41 млн.доларів США і тут в цьому питання і питання ще в іншому, крамолі - не виплачені податки. А ще саме головне, що мальчік показував свої підприємства збитковими і під час війни купляв дома і квартири в Ялті, Італії, Англії... Це пане будете вводити в оману когось іншого, а вже навіть нарід розібрався в брехні і мародерстві. Була перша новина від спільноти журналістів, а їх ще буде сім.
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01.11.2021 14:18 Відповісти
Прикольный вопрос у социологической компании на счет офшорных счетов и вывода денег Коломойского. Из серии: "Вы когда воду из унитаза пьете, вам рога не мешают?"
Там же два совершенно разных вопроса. Поэтому и проценты распределения ответов какие-то не адекватные.
Правильный вопрос должен звучать так:
"Доверяете ли вы публикациям международных расследователей-журналистов"?
(Чисто чтобы поржать, у тех кто ответит "нет", можно было бы спросить "А кому доверяете?")
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01.11.2021 14:14 Відповісти
 
 