Ідея висадити мільярд дерев надійшла від Зеленського, з упевненістю у 110% виконаємо її за три роки, - Абрамовський
У міністерстві охорони довкілля вважають завдання президента Зеленського про посадку 1 млрд дерев за три роки реальним.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив міністр охорони довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.
"Президент України ставив питання. Справді, вони стосувалися висадки мільярда дерев, управління відходами, у частині будівництва заводів з переробки відходів та екологічної інспекції. …Це була ідея, яку мені озвучив Президент як завдання. …Складне завдання, але реальне. Ми всі виконаємо через три роки. Впевнений на 110%", - зазначив він.
За словами Абрамовського, зазвичай навесні та восени висаджують на рік від 130 до 180 мільйонів дерев.
"Плюс комунальні облагроліси, плюс підприємства Міноборони. Десь до 200. Три роки – це вже до 600. Але, щоб збільшити на оці 400, навіть трохи більше, ми дуже вчасно і правильно, я вважаю, зробили необхідні кроки. З моменту Указу про масштабне заліснення, ми розпочали підготовчу роботу. Треба значно збільшити вирощування посадкового матеріалу, підготувати відповідні площі, залучити більшу кількість працівників", - пояснив міністр.
Абрамовський зазначив, що восени планують посадити 40 млн дерев.
"Навесні висадимо в рази більше. Так завжди - навесні саджаємо більше, ніж восени. Далі, за два наступні роки плюс весна-2024, буде якраз мільярд, може навіть трохи більше", - сказав міністр.
Повне інтерв'ю із Романом Абрамовським читайте тут.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.
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что будет потом ?
"Миллиард, миллиард...
Буратин, увидишь ты из окна !"
мало нам 75% ЗЕ-льоного нарида
Кроме лозунгов хоть что-то покажите!
Надеюсь, что это не секретная информация?
давай воробьёв гонять чтобы не клевали зерно и каждая семья должна выплавить килограмм стали...
быдло идёт по пути Мао.
В торговые центры только в те отделы где продают лопаты..😀
И задача будет решена...
"усушка, утруска, бой"
реальные наркоманы
BERGAMO, Italy (AP) - The Italian city that suffered the brunt of COVID-19's first deadly wave is dedicating a vivid memorial to the pandemic dead: A grove of trees, creating oxygen in a park opposite the hospital where so many died, unable to breathe.
https://apnews.com/article/health-italy-ap-top-news-virus-outbreak-international-news-0caf6f880e8aa243d2f53659a01fbc43 Bergamo, in northern Italy, is among the many communities around the globe dedicating memorials to commemorate lives lost in a pandemic that is nearing the terrible threshold of 5 million confirmed dead.
Some have been drawn from artist's ideas or civic group proposals, but others are spontaneous displays of grief and frustration. Everywhere, the task of creating collective memorials is fraught, with the pandemic far from vanquished and new dead still being mourned.
Memorial flags, hearts, ribbons: These simple objects have stood in for virus victims, representing lost lives in eye-catching memorials from London to Washington D.C., and Brazil to South Africa.
333 333 333 дерева в рік,
27 777 777 в місяць,
926 000 на день,
38 580 в годину,
643 в хвилину,
більше 10 дерев в секунду.
только такие долбни как ты будут высаживать деревья зимой по 10 штук в секунду.
Иногда если у этих животных есть капля трезвости и совести, и их хватает чтоб в корнях векового дуба вырыть яму и свалить туда пластик и стекло...
В глубине леса есть проблема с животными которые выпаливают траву и вместе с этим и деревья. Но такого как на берегу после рыбаков, больше нет нигде. После 10 лет такой рыбалки остается лунный ланшафт с горами мусора.
Взывания к совести тут не помогут. Только огромные штрафы!
Травянистая ива (Salix herbacea) - самое маленькое дерево в мире. Его высота не превышает нескольких сантиметров.
В принципе после этого восстановление лесов Амазонки покажется детским садом. Можно будет сразу на Марс их забрасывать, яблони садить.
Їм хоч сци в глаза для них божа роса