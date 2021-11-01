Ідея висадити мільярд дерев надійшла від Зеленського, з упевненістю у 110% виконаємо її за три роки, - Абрамовський

У міністерстві охорони довкілля вважають завдання президента Зеленського про посадку 1 млрд дерев за три роки реальним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив міністр охорони довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

"Президент України ставив питання. Справді, вони стосувалися висадки мільярда дерев, управління відходами, у частині будівництва заводів з переробки відходів та екологічної інспекції. …Це була ідея, яку мені озвучив Президент як завдання. …Складне завдання, але реальне. Ми всі виконаємо через три роки. Впевнений на 110%", - зазначив він.

За словами Абрамовського, зазвичай навесні та восени висаджують на рік від 130 до 180 мільйонів дерев.

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"Плюс комунальні облагроліси, плюс підприємства Міноборони. Десь до 200. Три роки – це вже до 600. Але, щоб збільшити на оці 400, навіть трохи більше, ми дуже вчасно і правильно, я вважаю, зробили необхідні кроки. З моменту Указу про масштабне заліснення, ми розпочали підготовчу роботу. Треба значно збільшити вирощування посадкового матеріалу, підготувати відповідні площі, залучити більшу кількість працівників", - пояснив міністр.

Абрамовський зазначив, що восени планують посадити 40 млн дерев.

"Навесні висадимо в рази більше. Так завжди - навесні саджаємо більше, ніж восени. Далі, за два наступні роки плюс весна-2024, буде якраз мільярд, може навіть трохи більше", - сказав міністр.

Повне інтерв'ю із Романом Абрамовським читайте тут.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.