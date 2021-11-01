УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8241 відвідувач онлайн
Новини
3 937 64

Ідея висадити мільярд дерев надійшла від Зеленського, з упевненістю у 110% виконаємо її за три роки, - Абрамовський

Ідея висадити мільярд дерев надійшла від Зеленського, з упевненістю у 110% виконаємо її за три роки, - Абрамовський

У міністерстві охорони довкілля вважають завдання президента Зеленського про посадку 1 млрд дерев за три роки реальним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив міністр охорони довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

"Президент України ставив питання. Справді, вони стосувалися висадки мільярда дерев, управління відходами, у частині будівництва заводів з переробки відходів та екологічної інспекції. …Це була ідея, яку мені озвучив Президент як завдання. …Складне завдання, але реальне. Ми всі виконаємо через три роки. Впевнений на 110%", - зазначив він.

За словами Абрамовського, зазвичай навесні та восени висаджують на рік від 130 до 180 мільйонів дерев.

Також читайте: 55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу", - опитування Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Плюс комунальні облагроліси, плюс підприємства Міноборони. Десь до 200. Три роки – це вже до 600. Але, щоб збільшити на оці 400, навіть трохи більше, ми дуже вчасно і правильно, я вважаю, зробили необхідні кроки. З моменту Указу про масштабне заліснення, ми розпочали підготовчу роботу. Треба значно збільшити вирощування посадкового матеріалу, підготувати відповідні площі, залучити більшу кількість працівників", - пояснив міністр.

Абрамовський зазначив, що восени планують посадити 40 млн дерев.

"Навесні висадимо в рази більше. Так завжди - навесні саджаємо більше, ніж восени. Далі, за два наступні роки плюс весна-2024, буде якраз мільярд, може навіть трохи більше", - сказав міністр.

Повне інтерв'ю із Романом Абрамовським читайте тут.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) ліс (771) Абрамовський Роман (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Деревянная партия, деревянные Слуги
показати весь коментар
01.11.2021 11:42 Відповісти
+22
Це якийсь треш. Від одного недоумка прилітає ідея про мільярд (!!!!!!!!) дерев, а другий варіят у пориві виконання гарантує, що це буде виконано за три (!!!) роки з вірогідністю у 110 (!!!!!!) відсотків. Як кажуть, німа сцена!
показати весь коментар
01.11.2021 11:44 Відповісти
+21
мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,
27 777 777 в місяць,
926 000 на день,
38 580 в годину,
643 в хвилину,
більше 10 дерев в секунду.

показати весь коментар
01.11.2021 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деревянная партия, деревянные Слуги
показати весь коментар
01.11.2021 11:42 Відповісти
через 3 года они сами сидеть будут вместо деревьев!
показати весь коментар
01.11.2021 12:16 Відповісти
а потом?
что будет потом ?

"Миллиард, миллиард...
Буратин, увидишь ты из окна !"

мало нам 75% ЗЕ-льоного нарида
показати весь коментар
01.11.2021 12:51 Відповісти
буратін уже вистачає.Вони сосни корабельні думають садити - от звідки науково-дослідний флот !Все сходиться ,а ви кажете "зебіли" !
показати весь коментар
01.11.2021 13:39 Відповісти
Це якийсь треш. Від одного недоумка прилітає ідея про мільярд (!!!!!!!!) дерев, а другий варіят у пориві виконання гарантує, що це буде виконано за три (!!!) роки з вірогідністю у 110 (!!!!!!) відсотків. Як кажуть, німа сцена!
показати весь коментар
01.11.2021 11:44 Відповісти
А хто ті дерева рахувати буде?
показати весь коментар
01.11.2021 11:47 Відповісти
Підрахуй?
показати весь коментар
01.11.2021 11:48 Відповісти
ЦВК, звісно!
показати весь коментар
01.11.2021 11:49 Відповісти
даю 100500 відсотків - ніфіга не зроблять!
показати весь коментар
01.11.2021 11:55 Відповісти
С интересом ознакомлюсь с планом насаждений, готов рассмотреть вариант личного участия...
Кроме лозунгов хоть что-то покажите!
Надеюсь, что это не секретная информация?
показати весь коментар
01.11.2021 13:14 Відповісти
а документально это оформлено? а та зюзя что-то ляпнул, а эти побежали бюджет просаживать
показати весь коментар
01.11.2021 11:44 Відповісти
146%
показати весь коментар
01.11.2021 11:45 Відповісти
Весна прийде, садити буде!!!!!
показати весь коментар
01.11.2021 11:45 Відповісти
до чего же ипанутое быдло...

давай воробьёв гонять чтобы не клевали зерно и каждая семья должна выплавить килограмм стали...

быдло идёт по пути Мао.

показати весь коментар
01.11.2021 11:45 Відповісти
Это мы знаем про Мао и 6оробцов, а чуваки из благородных цырков не обязаны знать о таких мелочах. "Паниковский не обязан всему верить...!"
показати весь коментар
01.11.2021 12:26 Відповісти
Весной без саженца в маршрутку и метро не пускать...
В торговые центры только в те отделы где продают лопаты..😀
И задача будет решена...
показати весь коментар
01.11.2021 11:45 Відповісти
Рада рассмотрит отставку Абрамовского./Идея высадить миллиард деревьев поступила от Зеленского, с уверенностью в 110% выполним(!) ее за три года, - Абрамовский .-Поздно, Рита .Ты полюбила вора.
показати весь коментар
01.11.2021 11:46 Відповісти
посадить - не вырастить...
показати весь коментар
01.11.2021 11:47 Відповісти
ото ж
"усушка, утруска, бой"
показати весь коментар
01.11.2021 13:06 Відповісти
А реки вспять не будем направлять? Этой идеей ещё не озаботились власти?
показати весь коментар
01.11.2021 11:47 Відповісти
реки сохнут, но то таке, повернуть сухие русла можно
показати весь коментар
01.11.2021 13:08 Відповісти
Рік назад заявляли про відновлення річкового флоту
показати весь коментар
01.11.2021 13:35 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 11:47 Відповісти
с математикой, логикой и целесообразностью у зеленых совсем беда
реальные наркоманы
показати весь коментар
01.11.2021 11:48 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 12:01 Відповісти
они стоят друг друга
показати весь коментар
01.11.2021 13:09 Відповісти
интересно . а с тех пор как обкуренный это двинул в массы сколько деревьев посадили ? конопля не в счет . она не дерево
показати весь коментар
01.11.2021 11:48 Відповісти
Молодцы! Видно что при Президенте Зеленском власть переживает за Украину и даёт позитивные процессы!
показати весь коментар
01.11.2021 11:48 Відповісти
интересно, а ты хоть понимаешь, что хвалишь то, чего нет? отопление-то хоть включили в вашей палате, позитивный ты наш?
показати весь коментар
01.11.2021 12:20 Відповісти
Зебіл, які саме "позитивні процеси" - назови хоча б один! Обісцянки навіть не згадуй!
показати весь коментар
01.11.2021 12:37 Відповісти
томосом між вухами не труть і доллар на 3 не множать.
показати весь коментар
01.11.2021 15:38 Відповісти
Перед выборами: Мы, как и обещали высадили 1 млрд. деревьев кукурузы! Согласно новыму постановлению Кабмина Шмыгаля кукуруза признана деревом! Кто не согласен не сможет посещять ТРЦ и ездить общественным транспортом
показати весь коментар
01.11.2021 11:51 Відповісти
для ЗЕ-бени и кукуруза дерево
показати весь коментар
01.11.2021 13:12 Відповісти
Как-то убого это.. смотрите и учитесь, как это делать элегантно и со смыслом:

BERGAMO, Italy (AP) - The Italian city that suffered the brunt of COVID-19's first deadly wave is dedicating a vivid memorial to the pandemic dead: A grove of trees, creating oxygen in a park opposite the hospital where so many died, unable to breathe.
https://apnews.com/article/health-italy-ap-top-news-virus-outbreak-international-news-0caf6f880e8aa243d2f53659a01fbc43 Bergamo, in northern Italy, is among the many communities around the globe dedicating memorials to commemorate lives lost in a pandemic that is nearing the terrible threshold of 5 million confirmed dead.

Some have been drawn from artist's ideas or civic group proposals, but others are spontaneous displays of grief and frustration. Everywhere, the task of creating collective memorials is fraught, with the pandemic far from vanquished and new dead still being mourned.
Memorial flags, hearts, ribbons: These simple objects have stood in for virus victims, representing lost lives in eye-catching memorials from London to Washington D.C., and Brazil to South Africa.
показати весь коментар
01.11.2021 11:51 Відповісти
еще одна идеальная схема распила бюджетных денег- по документам будет проведено 1 млрд., а на самом деле ...., остальное будут озвучивать на потери-ну не прижились сажанцы, ну то таке
показати весь коментар
01.11.2021 11:54 Відповісти
мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,
27 777 777 в місяць,
926 000 на день,
38 580 в годину,
643 в хвилину,
більше 10 дерев в секунду.

показати весь коментар
01.11.2021 11:55 Відповісти
это если начать прямо сейчас.
показати весь коментар
01.11.2021 12:12 Відповісти
мене теж хвилює щоб дерева бодай стали трішки вищими чоловічого зросту
показати весь коментар
01.11.2021 13:15 Відповісти
Теперь еще 10% добавить надо
показати весь коментар
01.11.2021 15:29 Відповісти
Это Украина вся станет зелёной . Это хорошо.
показати весь коментар
01.11.2021 11:55 Відповісти
Привет Джамалу!
показати весь коментар
01.11.2021 12:13 Відповісти
они чё, в одной палате дурки на соседних койках лежат?
показати весь коментар
01.11.2021 12:17 Відповісти
ты уже сбегал за лопатой, садовод-любитель?
только такие долбни как ты будут высаживать деревья зимой по 10 штук в секунду.
показати весь коментар
01.11.2021 12:16 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 11:58 Відповісти
а у клоуна лопата будет с моторчиком?
показати весь коментар
01.11.2021 12:01 Відповісти
110% не успеют, осталось 2,5 года.
показати весь коментар
01.11.2021 12:02 Відповісти
Почти миллион деревьев в сутки! Зе-министр Абрамовский, ты на какой планете живешь?
показати весь коментар
01.11.2021 12:02 Відповісти
Миллион это если круглый год сажать...а если весной и осенью как положено...то там десятки миллионов в день выходит...
показати весь коментар
01.11.2021 12:11 Відповісти
Засеют семенами помельче поле погуще, да и все. Какие должны вырасти деревья - не уточнялось)
показати весь коментар
01.11.2021 12:14 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 12:03 Відповісти
Судя по тому что я наблюдаю в зеленых зонах вдоль рек и озер, то первым делом нужно контролировать рыбаков. Типичная картина на берегу в местах недавних стоянок таких "отдыхающих"- это раскиданные бутылки водяры, пластиковые болсанки насаженные на молодые деревья, прибитые гвоздями к столетним деревьям помосты из досок, все молодые деревца обломаны с мясом, в кострищах которые устроены под самыми корнями и ветвями многолетних деревьев- недопалки тут же срубленных стволов (на вид это были деревца ~ 10 лет). на входе в воду вы найдете мотки лески с поплавками, а в кустах- приныканую сломанную удочку и фанерную седушку (иногда это дорожный знак).
Иногда если у этих животных есть капля трезвости и совести, и их хватает чтоб в корнях векового дуба вырыть яму и свалить туда пластик и стекло...
В глубине леса есть проблема с животными которые выпаливают траву и вместе с этим и деревья. Но такого как на берегу после рыбаков, больше нет нигде. После 10 лет такой рыбалки остается лунный ланшафт с горами мусора.
Взывания к совести тут не помогут. Только огромные штрафы!
показати весь коментар
01.11.2021 12:09 Відповісти
Кому що, а курці - просо
показати весь коментар
01.11.2021 12:10 Відповісти
Ну якщо вважати деревами оце, то задача цілком реальна)))
показати весь коментар
01.11.2021 12:32 Відповісти
Ой ржу не могу..... Зеля с лопатой это как Ющенко пожар гасил - оба в беленьких рубашках и брюках....
показати весь коментар
01.11.2021 12:44 Відповісти
Даю наводку!:

Травянистая ива (Salix herbacea) - самое маленькое дерево в мире. Его высота не превышает нескольких сантиметров.
показати весь коментар
01.11.2021 12:47 Відповісти
Это сколько же Буратин можно настрогать!
показати весь коментар
01.11.2021 13:02 Відповісти
Ватсон, миллиард деревьев.... как понять этих джентльменов? - Их не понять, Холмс, они е.анутые...
показати весь коментар
01.11.2021 13:04 Відповісти
Если считать одно дерево на квадратный метр, то это засадить деревьями квадрат 50х50 километров.
В принципе после этого восстановление лесов Амазонки покажется детским садом. Можно будет сразу на Марс их забрасывать, яблони садить.
показати весь коментар
01.11.2021 13:11 Відповісти
Зеленые они такие, ну вы понимаете. Что для них высадить почти по 1 000 000 деревьев в день в течении 3 лет. Вот поднимут жопы с кресел в РАДЕ и пойдут копать, сажать.
показати весь коментар
01.11.2021 13:24 Відповісти
Кажіть що уже посадили, зедебіли повірять.
Їм хоч сци в глаза для них божа роса
показати весь коментар
01.11.2021 13:34 Відповісти
 
 