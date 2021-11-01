Отримати COVID-сертифікати у "Дії" тепер можна без підтвердження особи за допомогою Photo ID, - Мінцифри

Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у "Дії" - тепер для цього не потрібний електронний підпис, зокрема, і "Дія.Підпис", для якого потрібно було підтвердження особи за допомогою Photo ID.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Як повідомили у відомстві, тепер для отримання сертифіката достатньо буде згоди користувача. Як на порталі, так і в застосунку Дія достатньо буде авторизації через BankID або Mobile ID.

Створення сертифіката без підпису вже доступне в останньому оновленні програми, для чого його потрібно оновити.

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