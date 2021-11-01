Отримати COVID-сертифікати у "Дії" тепер можна без підтвердження особи за допомогою Photo ID, - Мінцифри
Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у "Дії" - тепер для цього не потрібний електронний підпис, зокрема, і "Дія.Підпис", для якого потрібно було підтвердження особи за допомогою Photo ID.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Як повідомили у відомстві, тепер для отримання сертифіката достатньо буде згоди користувача. Як на порталі, так і в застосунку Дія достатньо буде авторизації через BankID або Mobile ID.
Створення сертифіката без підпису вже доступне в останньому оновленні програми, для чого його потрібно оновити.
Топ коментарі
+8 18c49ed2
показати весь коментар01.11.2021 12:23 Відповісти Посилання
+2 Vadym Sandino
показати весь коментар01.11.2021 12:41 Відповісти Посилання
+2 Патриот_ЗП
показати весь коментар01.11.2021 12:55 Відповісти Посилання
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Усі-бо відомості про вакцинацію вже є у Хелзі...
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МВД, СБУ эякулируют от экстаза.
И через их ВЕБ-портал Дії спокойно генерируется pdf о вакцинации, который можно распечатать или залить на телефон, чтобы не ставить громадную приложуху на телефон.