Арахамія втомився коментувати, чи забиратимуть мандат у Разумкова: Нехай особисто до мене підходить, розповім
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія втомився коментувати інформацію про те, чи забиратимуть мандат у ексспікера Дмитра Разумкова.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ у понеділок.
"Це вас Разумков просить запитати?" - поцікавився Арахамія у журналістів і додав: "Нехай особисто до мене підходить, я розповім". Після пояснення, що перший віцеспікер Олександр Корнієнко говорив, що на з'їзді партії може бути порушено це питання, нардеп заявив: "Давайте так: мають право. Але поки що немає ні з'їзду, ні дата не визначена, ні порядок денний. Але теоретично, звичайно, може (бути ухвалено рішення про позбавлення Разумкова мандата. - Ред.)".
Топ коментарі
+10 Колыван Спикер
показати весь коментар01.11.2021 12:25 Відповісти Посилання
+8 Dfe dfr
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+5 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар01.11.2021 12:23 Відповісти Посилання
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можно только всех одновремено исключить в случае роспуску партии
кого и чего он собрался исключать?
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...
При этом вспоминаю, как я первая в сети выкопала всю историю этого лидера молодых регионалов , его покойного известного папочки по отношению к рашистам и т.д. во время кампании на выборах вовы.
Сейчас понятно, рейтинги политшоу АХМЕТОВСКИХ КАНАЛОВ ВЕЛИКИ , и ЕС удобно их использовать , но что будет потом , когда рядом не окажется тех партий с кем можно будет стоить национально-патриотическую оппозицию в ВР...
Очень все опасно и непредсказуемо.
Ахметовские политшоу прямо бомбят зрителя даже в воскресные дни , ВОНЫ ПРАЦЮЮТЬ
АХМЄТОВ ПРАЦЮЄ
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, чтобы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.
Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.
Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.