Арахамія втомився коментувати, чи забиратимуть мандат у Разумкова: Нехай особисто до мене підходить, розповім

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія втомився коментувати інформацію про те, чи забиратимуть мандат у ексспікера Дмитра Разумкова.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ у понеділок.

"Це вас Разумков просить запитати?" - поцікавився Арахамія у журналістів і додав: "Нехай особисто до мене підходить, я розповім". Після пояснення, що перший віцеспікер Олександр Корнієнко говорив, що на з'їзді партії може бути порушено це питання, нардеп заявив: "Давайте так: мають право. Але поки що немає ні з'їзду, ні дата не визначена, ні порядок денний. Але теоретично, звичайно, може (бути ухвалено рішення про позбавлення Разумкова мандата. - Ред.)".

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