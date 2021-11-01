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Арахамія втомився коментувати, чи забиратимуть мандат у Разумкова: Нехай особисто до мене підходить, розповім

Арахамія втомився коментувати, чи забиратимуть мандат у Разумкова: Нехай особисто до мене підходить, розповім

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія втомився коментувати інформацію про те, чи забиратимуть мандат у ексспікера Дмитра Разумкова.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ у понеділок.

"Це вас Разумков просить запитати?" - поцікавився Арахамія у журналістів і додав: "Нехай особисто до мене підходить, я розповім". Після пояснення, що перший віцеспікер Олександр Корнієнко говорив, що на з'їзді партії може бути порушено це питання, нардеп заявив: "Давайте так: мають право. Але поки що немає ні з'їзду, ні дата не визначена, ні порядок денний. Але теоретично, звичайно, може (бути ухвалено рішення про позбавлення Разумкова мандата. - Ред.)".

Читайте также: Лишать ли Разумкова мандата решит съезд "Слуги народа", - Корниенко

Автор: 

мандат (149) Арахамія Давид (1107) Разумков Дмитро (1528) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+10
Когда они уже все Пойдут Нах?! освободите Украину от этого лайна!
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01.11.2021 12:25 Відповісти
+8
Хламидии сами собой не проходят, надо лечить,чтоб зараза здохла
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01.11.2021 12:31 Відповісти
+5
Там дальше по опросу разумкова центра у зекрысы уже 18,7%...
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01.11.2021 12:23 Відповісти
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Там дальше по опросу разумкова центра у зекрысы уже 18,7%...
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01.11.2021 12:23 Відповісти
Ара хам и я устали...
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01.11.2021 12:39 Відповісти
"Мон шер, Гамлєт! Підемо в кабінет!.." (с)
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01.11.2021 12:24 Відповісти
Когда они уже все Пойдут Нах?! освободите Украину от этого лайна!
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01.11.2021 12:25 Відповісти
Хламидии сами собой не проходят, надо лечить,чтоб зараза здохла
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01.11.2021 12:31 Відповісти
Разумков ушел остались только клоуны..
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01.11.2021 12:31 Відповісти
КС разъяснил что исключать из списка партии после выборов запрещено,
можно только всех одновремено исключить в случае роспуску партии
кого и чего он собрался исключать?
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01.11.2021 12:31 Відповісти
Как всегда, плевать они хотели на законы, пойдут по беспределу.
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01.11.2021 12:34 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/a/4/9/3/a4933ca84d59308ccfb30c1169e29c97/original.jpgУ Розумкова заберут мандаты?
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01.11.2021 12:36 Відповісти
Опять же , наблюдаю за 24 Украина они врубили горячее антивовинское политшоу даже в воскресенье с парочкой с закрытого 112-го , с обилием экспертов с ЕС с истериками зеленых , шо их оббрихують ...
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...

При этом вспоминаю, как я первая в сети выкопала всю историю этого лидера молодых регионалов , его покойного известного папочки по отношению к рашистам и т.д. во время кампании на выборах вовы.
Сейчас понятно, рейтинги политшоу АХМЕТОВСКИХ КАНАЛОВ ВЕЛИКИ , и ЕС удобно их использовать , но что будет потом , когда рядом не окажется тех партий с кем можно будет стоить национально-патриотическую оппозицию в ВР...
Очень все опасно и непредсказуемо.
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01.11.2021 12:36 Відповісти
И вчера опять же АТИВОВИНСКОЕ НО ПРОЗАРАЗУМКОВСКОЕ интервью НАТАШИ ВЛАЩЕНКО с "любимой женщиной " УБИТОГО ПОЛЯКОВА на Украина 24...

Ахметовские политшоу прямо бомбят зрителя даже в воскресные дни , ВОНЫ ПРАЦЮЮТЬ
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01.11.2021 12:39 Відповісти
Зеленский впервые после президентских выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.Источник:

АХМЄТОВ ПРАЦЮЄ
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01.11.2021 12:46 Відповісти
Арахмудія устало. Може вже уходіть. Разом із усім тим криворигатим цирком! Українці дружно помахають вслєд дебільним бібіззянам сінєнькою скромною хустинкою!

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01.11.2021 12:42 Відповісти
Замаявся "рупор" фракції, то ветеринара треба.
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01.11.2021 13:25 Відповісти
ВОт мне так, чисто поржать - НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ У РАЗУМНИКОВА ОТЖАТЬ МАНДАТ?? Я ВОТ ЧИТАЮ ВАШИ БРЕДНИ И НЕХЕР АНЕ ПОЙМУ ПРИЧИНУ?? ПРОСТО ВАМ ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ?? НИ ОДНОЙ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЫ ТАК И НЕ ПРИДУМАЛИ. (Хотя как по мне ваш шалман разогнать давно уже пора, начинаю с бедуинахамии и дальше по списку, не лично розумников тоже не очень симпатичен, но это лично мое мнение.) Но тут вы как то очень уж топорно работаете - вгоним, а за шо потом решим!!!
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01.11.2021 12:43 Відповісти
Что ты можешь рассказать обезьяна, кроме какой-то дичи?
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01.11.2021 12:47 Відповісти
Язык лжеца хламидить задолбался...
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01.11.2021 12:47 Відповісти
Надеюсь у Разумкова удастся - "Прийдет весна, саджаты Зеленского и шоблу ублюдков , Будемо!"
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01.11.2021 13:00 Відповісти
Новая икона?
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01.11.2021 13:21 Відповісти
Слуги поздно начали понимать, Разумков приговор Зеленскому....
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01.11.2021 15:40 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, чтобы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
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01.11.2021 16:14 Відповісти
 
 