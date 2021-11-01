Арахамія про ротації в Кабміні: Резніков у Міноборони, Верещук у Мінреінтеграції, Рябікін у Мінстратегпром, Стрілець у Мінекології. Переговори щодо відставки Любченка тривають
У середу парламент має розглянути кадрові питання у Кабміні.
Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив на Погоджувальній раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Нас чекає низка кадрових питань у середу. Я закликаю колег із усіх фракцій, щоб ми середу звільнили для кадрових питань. Їх справді багато", - зазначив він.
На брифінгу для журналістів голова фракції СН детально розповів, які саме кадрові перестановки плануються.
"Стосовно Резнікова всі розуміють, що у сфері оборони та закупівель зараз суттєво змінилися правила завдяки тому, що ми ухвалили новий закон про оборонні закупівлі. Він запрацював лише кілька місяців тому. Зараз справді Міністерство оборони потребує дуже швидких різних змін. За угодою з Тараном (тому що у нього є питання щодо стану здоров'я у тому числі), а в Міністерстві оборони зараз потрібен так званий турборежим, тому потрібно було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити (Міноборони. – Ред.) та впроваджувати всі ці зміни. Резніков довів свій професіоналізм і дипломатію, має дуже хорошу репутацію у міжнародних партнерів, а зараз, як ви знаєте, ми разом з країнами НАТО проводимо реформи, щоб виконати свою частину зобов'язань і бути сумісними зі стандартами НАТО, тому й вирішили. А потім у рамках цієї ротації делегували Верещук (на місце Резнікова у Мінреінтеграції. – Ред.), бо наша фракція має до неї довіру. Ми точно знаємо, що вона зможе професійно виконувати цю роботу. Ось таке рокірування", - пояснив голова фракції "СН".
За словами Арахамії, голова митниці Павло Рябікін переходить до Мінстратегпрому, але "без приставки віцепрем'єр".
Арахамія наголосив, що уряд має визначитися, хто очолить митницю.
Нардеп нагадав, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву про відставку.
"Ми зараз розглянемо питання першого заступника Стрільця, але з огляду на обмеження у часі, можливо, уряд призначить його тимчасовим виконувачем обов'язків. А потім, коли ми знайдемо час, проголосуємо за нього", - додав він.
Говорячи про можливу відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, Арахамія заявив: "Наскільки мені відомо він поки що не написав заяву. Ми знаємо, що такі розмови є. Якщо вони дійдуть до логічного кінця, ми пропонуватимемо Середенка на посаду замість нього".
Політик також поінформував, що сьогодні на фракції "Слуги народу" має розглядатись питання кандидата на посаду голови апарату ВРУ.
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Затеяли сыграть Квартет.
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Ты в СН кого-то другого видел? Герос, Буймистрова, Рябошапка и некоторые другие превратились в людей, когда их от корыта отлучили.
Я про Ивана Андреевича Крылова.
Это у вас, образованных, принято приписывать другим свои домыслы.
Сразу видно, что басни не читали.
https://www.youtube.com/watch?v=d6fRFuPWbyE
1 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82%d1%81.html#comments Комментарии: 3
Мы тут обсуждаем пандемию ковида, недостаток кислорода и мест в больницах, локдаун для невакцинированных, рост тарифов и цен, проблему с отопительным сезоном и транзитом газа.
Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Но это в нашей, рабской реальности.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/deutsche-welle-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0.html Deutsche Welle: полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти
А тем временем Зеленский укатил в Британию.
Там надо срочно принять участие в конференции ООН по проблемам климата.
Вот вопрос первоочередной важности для нашей страны в понимании Голобородько.
Хотя, ясное дело, поехал он туда совершенно по иной причине.
Ведь именно в Британии собирается осесть Зеленский, сбежав от наказания за все проделанное со страной после своей президентской каденции…
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Про украинские » реформы»…
Свое мнение на этот счет https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B4.html Все хотят свержения Зеленского: что ждет президента в ближайшее время - прогноз
Если внимательно проанализировать все украинские «реформы», то можно легко убедится, что, в конечном итоге, практически все они сводятся либо к ограблению граждан, либо к увеличению бюджетных расходов, либо к тому и другому одновременно.
Других эффектов от » реформ» при том политическом режиме, который сложился в Украине, не может быть в принципе.
Нарисуем еще этих грозных красных линий да выпьем кофе.
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1455089395695079430 2 ч
Только пообщался с не последним челом нашей разведки на Донбассе. Споросил:"Как там помощь амеров до вас дошла?" Ответ"Ты что несёшь?Все **** до сих пор за свой счет!Воровство тыловых крыс неимоверное.Времена https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #Порошенко просто отдыхают".А вы и дальше сцаки за"божу росу"принимайте
Интересно понимает ли она, что министра привлечь к уголовной ответственности гораздо проще чем депутата?