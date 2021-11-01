Арахамія про ротації в Кабміні: Резніков у Міноборони, Верещук у Мінреінтеграції, Рябікін у Мінстратегпром, Стрілець у Мінекології. Переговори щодо відставки Любченка тривають

У середу парламент має розглянути кадрові питання у Кабміні.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив на Погоджувальній раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Нас чекає низка кадрових питань у середу. Я закликаю колег із усіх фракцій, щоб ми середу звільнили для кадрових питань. Їх справді багато", - зазначив він.

На брифінгу для журналістів голова фракції СН детально розповів, які саме кадрові перестановки плануються.

"Стосовно Резнікова всі розуміють, що у сфері оборони та закупівель зараз суттєво змінилися правила завдяки тому, що ми ухвалили новий закон про оборонні закупівлі. Він запрацював лише кілька місяців тому. Зараз справді Міністерство оборони потребує дуже швидких різних змін. За угодою з Тараном (тому що у нього є питання щодо стану здоров'я у тому числі), а в Міністерстві оборони зараз потрібен так званий турборежим, тому потрібно було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити (Міноборони. – Ред.) та впроваджувати всі ці зміни. Резніков довів свій професіоналізм і дипломатію, має дуже хорошу репутацію у міжнародних партнерів, а зараз, як ви знаєте, ми разом з країнами НАТО проводимо реформи, щоб виконати свою частину зобов'язань і бути сумісними зі стандартами НАТО, тому й вирішили. А потім у рамках цієї ротації делегували Верещук (на місце Резнікова у Мінреінтеграції. – Ред.), бо наша фракція має до неї довіру. Ми точно знаємо, що вона зможе професійно виконувати цю роботу. Ось таке рокірування", - пояснив голова фракції "СН".

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За словами Арахамії, голова митниці Павло Рябікін переходить до Мінстратегпрому, але "без приставки віцепрем'єр".

Арахамія наголосив, що уряд має визначитися, хто очолить митницю.

Нардеп нагадав, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву про відставку.

"Ми зараз розглянемо питання першого заступника Стрільця, але з огляду на обмеження у часі, можливо, уряд призначить його тимчасовим виконувачем обов'язків. А потім, коли ми знайдемо час, проголосуємо за нього", - додав він.

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Говорячи про можливу відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, Арахамія заявив: "Наскільки мені відомо він поки що не написав заяву. Ми знаємо, що такі розмови є. Якщо вони дійдуть до логічного кінця, ми пропонуватимемо Середенка на посаду замість нього".

Політик також поінформував, що сьогодні на фракції "Слуги народу" має розглядатись питання кандидата на посаду голови апарату ВРУ.