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Новини Новий Кабмін
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Арахамія про ротації в Кабміні: Резніков у Міноборони, Верещук у Мінреінтеграції, Рябікін у Мінстратегпром, Стрілець у Мінекології. Переговори щодо відставки Любченка тривають

Арахамія про ротації в Кабміні: Резніков у Міноборони, Верещук у Мінреінтеграції, Рябікін у Мінстратегпром, Стрілець у Мінекології. Переговори щодо відставки Любченка тривають

У середу парламент має розглянути кадрові питання у Кабміні.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив на Погоджувальній раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Нас чекає низка кадрових питань у середу. Я закликаю колег із усіх фракцій, щоб ми середу звільнили для кадрових питань. Їх справді багато", - зазначив він.

На брифінгу для журналістів голова фракції СН детально розповів, які саме кадрові перестановки плануються.

"Стосовно Резнікова всі розуміють, що у сфері оборони та закупівель зараз суттєво змінилися правила завдяки тому, що ми ухвалили новий закон про оборонні закупівлі. Він запрацював лише кілька місяців тому. Зараз справді Міністерство оборони потребує дуже швидких різних змін. За угодою з Тараном (тому що у нього є питання щодо стану здоров'я у тому числі), а в Міністерстві оборони зараз потрібен так званий турборежим, тому потрібно було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити (Міноборони. – Ред.) та впроваджувати всі ці зміни. Резніков довів свій професіоналізм і дипломатію, має дуже хорошу репутацію у міжнародних партнерів, а зараз, як ви знаєте, ми разом з країнами НАТО проводимо реформи, щоб виконати свою частину зобов'язань і бути сумісними зі стандартами НАТО, тому й вирішили. А потім у рамках цієї ротації делегували Верещук (на місце Резнікова у Мінреінтеграції. – Ред.), бо наша фракція має до неї довіру. Ми точно знаємо, що вона зможе професійно виконувати цю роботу. Ось таке рокірування", - пояснив голова фракції "СН".

Також читайте: Рєзніков подав у відставку за власним бажанням

За словами Арахамії, голова митниці Павло Рябікін переходить до Мінстратегпрому, але "без приставки віцепрем'єр".

Арахамія наголосив, що уряд має визначитися, хто очолить митницю.

Нардеп нагадав, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву про відставку.

"Ми зараз розглянемо питання першого заступника Стрільця, але з огляду на обмеження у часі, можливо, уряд призначить його тимчасовим виконувачем обов'язків. А потім, коли ми знайдемо час, проголосуємо за нього", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні можуть змінити п'ятьох міністрів, - Разумков

Говорячи про можливу відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, Арахамія заявив: "Наскільки мені відомо він поки що не написав заяву. Ми знаємо, що такі розмови є. Якщо вони дійдуть до логічного кінця, ми пропонуватимемо Середенка на посаду замість нього".

Політик також поінформував, що сьогодні на фракції "Слуги народу" має розглядатись питання кандидата на посаду голови апарату ВРУ.

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14181) Резніков Олексій (1447) Верещук Ірина (685) Таран Андрій (267) Любченко Олексій (114) Абрамовський Роман (59)


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Топ коментарі
+20
Это тот случай, когда кровати в публичном доме передвигать поздно.
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01.11.2021 12:33 Відповісти
+16
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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01.11.2021 12:34 Відповісти
+9
Янелох гарячково шукає винних в своїй бездарності.
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01.11.2021 12:38 Відповісти
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Это тот случай, когда кровати в публичном доме передвигать поздно.
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01.11.2021 12:33 Відповісти
Медвечуківську лярву Верещук в прямі перемовники з рашистами - то круто!!!
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01.11.2021 12:42 Відповісти
Їй прямий доступ на РНБО забезпечений , а там ще майбутній ПРоросіийський генпрокоурор на підході...
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01.11.2021 12:44 Відповісти
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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01.11.2021 12:34 Відповісти
Басни русского баснописца знаешь.
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01.11.2021 12:40 Відповісти
А на форуме типа все или идиоты или тупые зебобики.

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
==========
Ты в СН кого-то другого видел? Герос, Буймистрова, Рябошапка и некоторые другие превратились в людей, когда их от корыта отлучили.
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01.11.2021 12:46 Відповісти
Я ж не про ослов и козлов.
Я про Ивана Андреевича Крылова.
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01.11.2021 12:49 Відповісти
, не криви. Вообще-то ты не про Крылова, а про мою образованность начинал.
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01.11.2021 12:53 Відповісти
Тебе ж виднее, что я имел в виду.
Это у вас, образованных, принято приписывать другим свои домыслы.
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01.11.2021 12:56 Відповісти
Про аллегорию и аллюзию - ни сном ни духом?
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01.11.2021 13:25 Відповісти
Про художественное обособление твоей образованности теперь и сном и духом.
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01.11.2021 13:29 Відповісти
"Дорогу между семи населенными пунктами"...
Сразу видно, что басни не читали.
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01.11.2021 12:51 Відповісти
В общем крутое пике.
https://www.youtube.com/watch?v=d6fRFuPWbyE
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01.11.2021 12:36 Відповісти
а жаль - Абрамовский так сладко "спiвав" про 110% уверенность в "биллиард деревьев". а это была прощальная песня...
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01.11.2021 12:38 Відповісти
Типа, типа, типа,.... Опа!!!
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01.11.2021 12:42 Відповісти
верещук реинтегрируют
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01.11.2021 12:38 Відповісти
Янелох гарячково шукає винних в своїй бездарності.
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01.11.2021 12:38 Відповісти
Ни че не понял, единственное, а они собственно вообще что хотят сделать? , либертарианцы хреновы. Что было не так?, какие были ошибки?, какие будут действия для исправления? Но думаю причина что плохо танцевали в Трускавце, или где то еще
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01.11.2021 12:40 Відповісти
Від перестановки щурів на тонучому кораблі нічого не зміниться...
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01.11.2021 12:40 Відповісти
Почти все реформы от Зе-власти сводятся к ограблению украинского народа
1 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82%d1%81.html#comments Комментарии: 3






Мы тут обсуждаем пандемию ковида, недостаток кислорода и мест в больницах, локдаун для невакцинированных, рост тарифов и цен, проблему с отопительным сезоном и транзитом газа.

Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Но это в нашей, рабской реальности.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/deutsche-welle-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0.html Deutsche Welle: полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти

А тем временем Зеленский укатил в Британию.

Там надо срочно принять участие в конференции ООН по проблемам климата.

Вот вопрос первоочередной важности для нашей страны в понимании Голобородько.

Хотя, ясное дело, поехал он туда совершенно по иной причине.

Ведь именно в Британии собирается осесть Зеленский, сбежав от наказания за все проделанное со страной после своей президентской каденции…

* * *

Про украинские » реформы»…

Свое мнение на этот счет https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B4.html Все хотят свержения Зеленского: что ждет президента в ближайшее время - прогноз

Если внимательно проанализировать все украинские «реформы», то можно легко убедится, что, в конечном итоге, практически все они сводятся либо к ограблению граждан, либо к увеличению бюджетных расходов, либо к тому и другому одновременно.

Других эффектов от » реформ» при том политическом режиме, который сложился в Украине, не может быть в принципе.
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01.11.2021 12:44 Відповісти
вообще-то у СН есть более конкретная цель: полный захват власти, уничтожение государственности Украины, возврат в лоно РФ.
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01.11.2021 12:48 Відповісти
Це совання ліжок в борделі закінчиться колись?
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01.11.2021 12:44 Відповісти
С такою завзятістю пересувають ліжка в свому борделі, що й сам бордель може розсипатись на друзки. Тріщини вже є та штукатурка сиплеться... Чекаємо повної руйнації. От тільки аби ці "узєлєнські" й країну за собою в прірву не потягли!
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01.11.2021 12:44 Відповісти
Десь там на підході нова скринька з БАМАЖКАМИ ПАНДОРИ - гроші з великого будівництва йшли в офшори...
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01.11.2021 12:53 Відповісти
САМ ПУЧЕГЛАЗЕНЬКИЙ любимчик ахметівсьої розкрутки анонсував новинки з ПАНДОРИ(правда не уточняючипро що але з очікування)
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01.11.2021 12:55 Відповісти
Резников и Верещук - люди Ермака
Нарисуем еще этих грозных красных линий да выпьем кофе.
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01.11.2021 12:55 Відповісти
Ротація в уряді - як зміна білизни в концтаборі...Коли перший барак міняється з другим,другий з третім,а третій - з першим...У всіх нова білизна...
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01.11.2021 13:20 Відповісти


Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1455089395695079430 2 ч



Только пообщался с не последним челом нашей разведки на Донбассе. Споросил:"Как там помощь амеров до вас дошла?" Ответ"Ты что несёшь?Все **** до сих пор за свой счет!Воровство тыловых крыс неимоверное.Времена https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #Порошенко просто отдыхают".А вы и дальше сцаки за"божу росу"принимайте
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01.11.2021 13:27 Відповісти
И доколе???
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01.11.2021 14:34 Відповісти
Верещук таки получила омриянэ кресло.

Интересно понимает ли она, что министра привлечь к уголовной ответственности гораздо проще чем депутата?
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01.11.2021 13:34 Відповісти
кровати двигали они ,при этом оставались теми же кем были
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01.11.2021 13:49 Відповісти
 
 