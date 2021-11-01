На саміті G20 США обговорили із партнерами тему України, - радник Байдена Салліван

США обговорили тему України зі своїми партнерами під час саміту лідерів країн "великої двадцятки", що відбувся минулими вихідними в Римі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"У нас була можливість обговорити з основними союзниками та партнерами тему України", - сказав він.

За словами Саллівана, вони висловили підтримку суверенітету України.

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