На саміті G20 США обговорили із партнерами тему України, - радник Байдена Салліван
США обговорили тему України зі своїми партнерами під час саміту лідерів країн "великої двадцятки", що відбувся минулими вихідними в Римі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
"У нас була можливість обговорити з основними союзниками та партнерами тему України", - сказав він.
За словами Саллівана, вони висловили підтримку суверенітету України.
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Колыван Спикер
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