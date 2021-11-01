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На саміті G20 США обговорили із партнерами тему України, - радник Байдена Салліван

На саміті G20 США обговорили із партнерами тему України, - радник Байдена Салліван

США обговорили тему України зі своїми партнерами під час саміту лідерів країн "великої двадцятки", що відбувся минулими вихідними в Римі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"У нас була можливість обговорити з основними союзниками та партнерами тему України", - сказав він.

За словами Саллівана, вони висловили підтримку суверенітету України.

Також читайте: США та Росія за останні кілька місяців провели низку секретних переговорів, - NYT

Автор: 

G20 (323) США (23613) Салліван Джейк (295)


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Дожились...как какую то Уганду или Долебостан!
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01.11.2021 12:56 Відповісти
Чого варті, те і маємо.
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01.11.2021 12:57 Відповісти
Та шо там обсуждать ,бабки и оружие давайте поболее и всего делов а на моцковию новые санкции ...
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01.11.2021 12:57 Відповісти
Той Салліван сильно ******** **********...
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01.11.2021 12:59 Відповісти
Ну якщо серед тих партнерів по обговорювання ситуації в Україні був і )(уйло, то та "підтримка" звучить як насмішка.
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01.11.2021 13:31 Відповісти
США обсудили тему Украины со своими партнерами в ходе саммита лидеров стран "большой двадцатки", состоявшегося на минувших выходных в Риме. - злорадное эхо мировых аферистов будапештского ********* Украины и ее народа.Для прекращения издевательства и насмешек над Украиной и ее народом,необходимо поставить десяток единиц МБР и нацелить их на подписантов будапештской лжи
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01.11.2021 13:42 Відповісти
в туалете, время обсуждения- пока будут сцать
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01.11.2021 13:43 Відповісти
 
 