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Новини Коронавірус і карантин
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До 30 "слуг народу" відмовляються надавати інформацію про свою COVID-вакцинацію, - Арахамія

До 30

У фракції "Слуга народу" є депутати, які не просто відмовляються вакцинуватися, а й надати інформацію про свої персональні дані.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу на раді голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"Більшість людей, які вакцинувалися, говорять про це... Але є низка людей, а їх чимало, які взагалі не хочуть розкривати персональну інформацію. Що з цим робити, ми поки що не визначилися", - зазначив він і уточнив, що йдеться про два-три десятки народних депутатів "СН".

Депутат нагадав, що завтра парламент має розглянути ухвалу, згідно з якою до Верховної Ради пускатимуть або за сертифікатом про COVID-вакцинацію, або з негативним ПЛР-тестом.

Також дивіться: Стефанчук закликав депутатів вакцинуватися від коронавірусу, показавши приклад українцям. ВIДЕО

За словами Арахамії, швидше за все на вході до парламенту можна буде пройти тест на антиген, щоб мати доступ до будівлі.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (15073) карантин (18172) Арахамія Давид (1107) Слуга народу (2822) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Странная очень история с этим Ковидом ,крайне странная ,медицина находится на очень хорошем уровне ,не у нас конечно а в Мире и при этом не найдено лекарства от этой заразы несмотря на огромные бабки и возможности ,что-то нечистое в этой истории а вот что именно покажет только время .
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01.11.2021 13:06 Відповісти
+5
Не трогайте их! Не вакцинируйте. Не лишайте шанса Украину на избавление от паразитов.
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01.11.2021 13:02 Відповісти
+5
Какие такие персональные данные?? На них в Украине уже давно болт положили...😀 раскрывая их проводникам...продавцам...водилам и охранникам в магазинах...
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01.11.2021 13:05 Відповісти
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01.11.2021 13:01 Відповісти
Не. В конверт надо больше положить.
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01.11.2021 13:09 Відповісти
не имеют они права против других невакцинированных, которых отправляют в отпуск за свой счет и увольняют через год

Абрашка, служек-антивакцеров - в отпуск за свой счет !
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01.11.2021 13:37 Відповісти
а має бути 73%
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01.11.2021 13:02 Відповісти
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01.11.2021 13:02 Відповісти
Не трогайте их! Не вакцинируйте. Не лишайте шанса Украину на избавление от паразитов.
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01.11.2021 13:02 Відповісти
Так виключіть їх нахрен із фракції! Що ж це таке, "лінію партії" не підтримують!
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01.11.2021 13:02 Відповісти
выгоннать..а потом будут проблемы с секретностью
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01.11.2021 13:05 Відповісти
Пока там есть ермак...ни каких проблем с секретностью у паРаши и ***** нет...
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01.11.2021 13:07 Відповісти
Та ви що! Ті проблеми вже третій рік не проблеми!
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01.11.2021 13:34 Відповісти
клоуны
---
чего бояться..колитесь
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01.11.2021 13:04 Відповісти
Тайные агенты кремля.
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01.11.2021 13:04 Відповісти
Какие такие персональные данные?? На них в Украине уже давно болт положили...😀 раскрывая их проводникам...продавцам...водилам и охранникам в магазинах...
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01.11.2021 13:05 Відповісти
Странная очень история с этим Ковидом ,крайне странная ,медицина находится на очень хорошем уровне ,не у нас конечно а в Мире и при этом не найдено лекарства от этой заразы несмотря на огромные бабки и возможности ,что-то нечистое в этой истории а вот что именно покажет только время .
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01.11.2021 13:06 Відповісти
От вирусца лекарства нет.
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01.11.2021 13:10 Відповісти
Пищи ще! Кожен рік на ГРВІ хворіють сотні мільйонів людей, і уяви собі, вони одужують. І не в останню чергу завдяки противірусним пігулкам також.
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01.11.2021 13:51 Відповісти
От гриппа тоже не найдено. Только переболеть или вакцинация.
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01.11.2021 13:13 Відповісти
Відсторонити від роботи
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01.11.2021 13:09 Відповісти
Для них страшнее лишиться коррупционных зарплат в конвертах.
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01.11.2021 13:13 Відповісти
От 17 до 34 тысяч....с утра...и вечером!
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01.11.2021 13:09 Відповісти
Не раскрывать данные о своем состоянии здоровья имеют право все граждане Украины, а не только слуги.
статья 39 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении"
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01.11.2021 13:12 Відповісти
Их никто не просит раскрывать данные о своем состоянии здоровья. Просят только справку о вакцинации.
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01.11.2021 13:23 Відповісти
нiкого нe цiкавить навiть вид вакцини якою уколотий. трeба лишe уколотий чи нi. ти ж лист нeпрацeздатнстi оформлюєш а там навiть дiагоз стоiть. вiн шляється нe лишe по лiкарям а i по бухгалтeрам.
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01.11.2021 14:54 Відповісти
"трeба лишe уколотий чи нi" Ось тут і проблема, що нікого не цікавить реальна ситуація з людиною, "треба її уколоти і все". Будь-який імунолог вам скаже, що щеплення не є гарантією того, що людина отримала імунітет. Близько 15-20% щеплених можуть не виробляти антитіла для захисту, але ж є папірець. А той, хто перехворів і має антитіла, але не має папірця - "обов'язково" небезпечний.
Так і живемо, роблячи вигляд, що все Ок.
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01.11.2021 15:18 Відповісти
ти сплигнув з тeми! ознака совковостi мозку.
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01.11.2021 15:31 Відповісти
Ти за своїм мозком дивись, звичайно, якщо є такий в наявності.
Ярлики вішай на своїх друзів, яких знаєш. А ми з тобою не знайомі.
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01.11.2021 15:45 Відповісти
Все они защищают, уколотый или нет - это стан здоровья.
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Та статтю 286 Цивільного кодексу України. Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я. Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини!

Только идиоты раскидываются своими персональными данными на вокзалах и ТЦ
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01.11.2021 15:09 Відповісти
яка каша у головi! вжe пeрсональнi даннi присобачило!
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01.11.2021 15:30 Відповісти
Ваше только имя - это уже персональные данные)
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01.11.2021 16:13 Відповісти
далi?
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01.11.2021 17:04 Відповісти
Наверное либо юристы ,либо есть друзья юристы. К концу недели выяснется , что требовать любые данные о состоянии здоровья можно только по решению суда или добровольно
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01.11.2021 13:14 Відповісти
чогось на лист нeпрцeздатностi нiхто так нe рeагує. а там навiть дiагноз стоiть i шляється вiн нe лишe мiж лiкарями а по бухгалтeрам.
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01.11.2021 14:56 Відповісти
сделайте им конверт в 2 раза тоньше и предоставят инфо даже на тещу)
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01.11.2021 13:18 Відповісти
наверно и тесты конечно бесплатные будут
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01.11.2021 13:19 Відповісти
Что делать? Да просто открыть "Цивільний кодекс, Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я", внимательно изучить и закрыть проблему, которой нет!
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01.11.2021 13:20 Відповісти
чогось на лист нeпрцeздатностi нiхто так нe рeагує. а там навiть дiагноз стоiть i шляється вiн нe лишe мiж лiкарями а i по бухгалтeрам.
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01.11.2021 14:57 Відповісти
Да потому так, что работник добровольно, по своему желанию сдает больничный лист - не захочет, не сдаст!
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01.11.2021 15:50 Відповісти
а тобто жирно украiнцi живуть - лiкарнянi iзза лiкарняноi таємницi можуть послати на три вeсeлi лiтeри? прогул як поясниш? вeликий прогул - пiдстава для звiльнeння.
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01.11.2021 17:12 Відповісти
Що? Слуги не хочуть вакцинуватись? Відкрити ********** справу проти Порошенка!
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01.11.2021 13:21 Відповісти
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01.11.2021 13:56 Відповісти
как мило, это замечательный пример всем остальным - если им можно, то почему мне нельзя... а ведь решение лежало на поверхности - если у нас пандемия, а не что-нибудь где..., надо объявлять чрезвычайное положение и далее по тексту...
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01.11.2021 14:30 Відповісти
Они тайком привились " Спутником" и стесняются...
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01.11.2021 14:31 Відповісти
Какой дебильный поп . такой и приход!"!
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01.11.2021 16:59 Відповісти
 
 