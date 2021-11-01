До 30 "слуг народу" відмовляються надавати інформацію про свою COVID-вакцинацію, - Арахамія
У фракції "Слуга народу" є депутати, які не просто відмовляються вакцинуватися, а й надати інформацію про свої персональні дані.
Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу на раді голова фракції "СН" Давид Арахамія.
"Більшість людей, які вакцинувалися, говорять про це... Але є низка людей, а їх чимало, які взагалі не хочуть розкривати персональну інформацію. Що з цим робити, ми поки що не визначилися", - зазначив він і уточнив, що йдеться про два-три десятки народних депутатів "СН".
Депутат нагадав, що завтра парламент має розглянути ухвалу, згідно з якою до Верховної Ради пускатимуть або за сертифікатом про COVID-вакцинацію, або з негативним ПЛР-тестом.
За словами Арахамії, швидше за все на вході до парламенту можна буде пройти тест на антиген, щоб мати доступ до будівлі.
Будь ласка, зачекайте...
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Абрашка, служек-антивакцеров - в отпуск за свой счет !
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чего бояться..колитесь
статья 39 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении"
Так і живемо, роблячи вигляд, що все Ок.
Ярлики вішай на своїх друзів, яких знаєш. А ми з тобою не знайомі.
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Та статтю 286 Цивільного кодексу України. Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я. Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини!
Только идиоты раскидываются своими персональными данными на вокзалах и ТЦ