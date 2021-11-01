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Новини Коронавірус і карантин
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Влада має забезпечити всі COVID-відділення генераторами через загрозу віялових відключень електроенергії, - Порошенко

Влада має забезпечити всі COVID-відділення генераторами через загрозу віялових відключень електроенергії, - Порошенко

Влада "майстрів спорту боротьби з коронавірусом" перетворила Україну на "Титанік", який мчить до катастрофи.

Про це під час Погоджувальної ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він закликав негайно провести позачергове засідання парламенту і ухвалити рішення для забезпечення лікарень киснем та електрогенераторами, оскільки енергетична криза загострюється. Порошенко вважає, що Верховна Рада має звернутися до громадян із закликом вакцинуватись від коронавірусу.

"Слуги" відчувають, що їхній капітан впевнено тримає курс на айсберг. Лише за минулий тиждень в Україні померло вдвічі більше українців, ніж затонуло людей на "Титаніку". А наш "майстер спорту" по боротьбі з короновірусом ніяк не вгамується і б’є рекорд за рекордом. Рекорди, точніше антирекорди за кількістю хворих, за кількістю загиблих, рекорди за чергами до моргів, і антирекорд вакцинування. 18 відсотків. Другий найнижчий рівень в Європі", – констатує Порошенко.

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"Я пропоную продемонструвати політичну волю парламенту. Для того, щоб всі політичні парламентські сили у вівторок прийняли постанову у формі заяви, закликавши українців вакцинуватися. На сьогоднішній день Україна забезпечена якісними вакцинами", – зазначив Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також закликав невідкладно, не чекаючи п’ятниці, ухвалити закон 5460 поо закупівлю кисневих станцій, який затягує монобільшість.

"Щоб ми не чекали п’ятниці, де зараз стоїть наш законопроект 5460 про закупівлю кисневих станцій, підписати і розглянути його ще одним позачерговим засіданням, саме у вівторок. Тим більше, що всі політичні сили це підтримують і ми давно мали це зробити. Законопроект 5460 ми запропонували разом з партією "Голос", за що я хотів їм подякувати", – говорить Порошенко.

"Ще одна наша вимога – забезпечити всі ковідні відділення генераторами для того, щоб уникнути масового мору у зв’язку з можливими віяловими відключеннями електроенергії, до яких веде діючий уряд і президент. Влада провалила підготовку до опалювального сезону, і дуже добре, що Зеленський їде на саміт в Глазго зі зміни клімату. Але цього сезону нас врятує тільки глобальне потепління, інакше зима виставить крижаний рахунок професійній недієздатності влади", – резюмує Порошенко.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (15073) Зеленський Володимир (24576) карантин (18172) Порошенко Петро (15203) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
я тобі поясню, в Порошенка так і не вийшло з бидла зробити націю. нацією виявилось 25% жителів України.
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01.11.2021 13:37 Відповісти
+15
Да власти покуй генераторы, у неё в приоритете распил Украины
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01.11.2021 13:20 Відповісти
+13
Гетьман смотрит вперед,
ЗЕ-беня - разгребает попелища
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01.11.2021 13:21 Відповісти
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Чтобы веерных отключений не было, нужно практически полностью убрать роль государства в энергетической отрасли. Вот тогда всё будет в порядке. А там где государство контролирует процесс, всегда будет и веерные отключения, и что хочешь.... В руках бизнеса никогда бы не было никаких веерных отключений.
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01.11.2021 13:48 Відповісти
Это из разряда "вредных советов"?
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01.11.2021 13:52 Відповісти
Это из разряда "успехов" от государства. 30лет управляет- 30лет народ пугаю веерными отключениями. У Бизнеса таких проблем нет- никто же не пугает нехваткой трусов например. А вот если бы поставками трусов занималось гос-во, то проблемы бы были и здесь- 100%.
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01.11.2021 13:57 Відповісти
"Бизнес" Ахметова УЖЕ в отопительный сезон без запасов угля зашел.
"Бизнес" Ахметова все деньги вкладывает в "зеленку" - солнечные панели и ветряки, где можно бабло выбивать из бюджета на "компенсации"
Бизнес Ахметова не вкладывает деньги в модернизацию электростанций и развитие угольных шахт.
Его задача выбить как можно больше денег из государства и потребителей, пользуясь МОНОПОЛЬНЫМ положением в теплогенерации и распределении энергии.
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01.11.2021 14:03 Відповісти
Правильно, в угольной отрасли тоже нужно убрать роль государства. Там где государство везде бардак и проблемы. Ахметов должен получить конкуренцию. Без конкуренции любой бизнес деградирует, стопориться и наглеет.
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01.11.2021 14:10 Відповісти
В свете всемирного помешательства на "зеленой энергетике", все угольные предприятия в течении 5-10 лет будут ЛИКВИДИРОВАНЫ, я просто привел пример "саморегулирующегося бизнеса".
А его в Украине нет, поттому что есть Ахметов и Коломойский, которые все поделили между собой.
Всю свою неэффективность и вороватость они закладывают в "экономически обоснованные тарифы". Потребители (лохи) за все заплатят, а куда им деваться то.
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01.11.2021 14:16 Відповісти
Естественно больницы должны быть оснащены генераторами. Тут не только веерные отключения, тут любая авария может случится и прочие... А разве они не оснащены? Странно что Порошенко предъявляет такие требования, когда нужно было оснастить больницы ещё в свою каденцию.
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01.11.2021 13:52 Відповісти
В свою каденцию Порошенко нас избавил от веерных отключений)
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01.11.2021 13:57 Відповісти
Пугалки тоже ходили всякие. Да они все 30 лет были.
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01.11.2021 13:59 Відповісти
А что до Порошенко они были?!! 🤔
Странно, вроде нет....
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01.11.2021 14:05 Відповісти
А должны были быть! Он видимо что то знает, раз их нигде нет!
Верни генераторы, ворюга!
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01.11.2021 14:07 Відповісти
То у них отмазка, по поводу торговли углем при Пете с Дырляндией
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01.11.2021 14:09 Відповісти
Странно,что свинособаки так тупо палятся)хотя нет,не странно...
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01.11.2021 14:11 Відповісти
Ты убогая откуда крапаешь, окстись, последние "веярные" отключения были в 90-е при Кучме и Лазаренко. Твоему шоколадному боХу нечего было "избавлять"
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01.11.2021 14:19 Відповісти
а чому я пригадую зиму 2014/15рр.??? То були не віялові, а планові, виходить, вимкнення?
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01.11.2021 16:32 Відповісти
Дебіл ти, це не Президента завдання. Принаймі, не Президента паламентсько-президентської держави Україна (була, принаймі, з-за Порошенка). Це - задачі для Уряду, і парламентської коаліції. Якраз минула коаліція цим і займалась, конкретніше - т.зв. "медичною реформою". Чому нинішня влада цю реформу похерила (ще точніше: припинила впровадження другого етапу, того самого, що стосується стаціонарних медзакладів; і зупинила майже на фініші її перший етап) - то окрема розмова. І не на твою зебільно-ботову подлякову користь.
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01.11.2021 14:01 Відповісти
От хамло. Дай угадаю- порохобот?
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01.11.2021 14:13 Відповісти
Будь последовательным, Петро.
Обеспечил Киев ПВО, обеспечь за свой счет и генераторами медзаведения!
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01.11.2021 14:05 Відповісти
Порох тоже может.... устать

пусть теперь мудрий нарід парится
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01.11.2021 14:31 Відповісти
Да ладно. Аль он не государственный муж. 2 года наотдыхался уже!
Зачем же он на престол лезет, уставший то? Карманы прохудились, аль по привычке многолетней?
Ведь 2 года не у власти. Такого даже при Яныке не было.
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01.11.2021 14:50 Відповісти
Будь последователен Серожа, в следующий раз, голосуй за Яныка.
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01.11.2021 15:37 Відповісти
Петрику, схаменись! Ніхто тобі нічого не винен. Годі роздавати вказівки, твій час вже пройшов.
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01.11.2021 15:54 Відповісти
Правильно. Но если на работу не выйдет невакцинированный электрик Коля...
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01.11.2021 16:04 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/aktsiia-na-pidtrymku-sternenka-sud-zoboviazav-herashchenka-ta-mvs-poiasnyty-zatsikavlenist-poroshenka-u-provokatsiiakh-259318.html Суд зобов'язав А.Геращенка та МВС пояснити фейк про "зацікавленість" Порошенка у провокаціях
Міністерство внутрішніх справ та персонально тодішній заступник міністра Антон Геращенко мають надати чіткі відповіді та пояснити свої слова про події 20 березня на Банковій. Зробити це зобов'язав Печерський райсуд Києва і таким чином задовольнив клопотання представників п'ятого президента Петра Порошенка. Позов подали через слова Геращенка, сказані ним в ефірі "Радіо Свобода".
Той заявив, що у провокації під Офісом президента, яка завершилася вандалізмом, нібито зацікавлений Петро Порошенко. П'ятий президент вимагає спростування. Наступне засідання призначили на 15 лютого.
"Вони вважають, що якщо сховатися ось за це слово - я так думаю, то можна уникнути будь якої відповідальності. І за свої слова треба відповідати. І саме тому, як це передбачено ЦПК, поставили чіткі запитання, щоб вони пояснили відверто і письмово, чи вважав пан Геращенко, коли говорив, що замовники хочуть спровокувати пролиття крові, чи мав він на увазі під замовником конкретну особу, а саме п'ятого президента. Обидва відповідачі - і МВС, і представник пана Геращенка намагалися уникнути (відповіді)", - заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.
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02.11.2021 01:33 Відповісти
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