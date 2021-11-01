Влада має забезпечити всі COVID-відділення генераторами через загрозу віялових відключень електроенергії, - Порошенко
Влада "майстрів спорту боротьби з коронавірусом" перетворила Україну на "Титанік", який мчить до катастрофи.
Про це під час Погоджувальної ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він закликав негайно провести позачергове засідання парламенту і ухвалити рішення для забезпечення лікарень киснем та електрогенераторами, оскільки енергетична криза загострюється. Порошенко вважає, що Верховна Рада має звернутися до громадян із закликом вакцинуватись від коронавірусу.
"Слуги" відчувають, що їхній капітан впевнено тримає курс на айсберг. Лише за минулий тиждень в Україні померло вдвічі більше українців, ніж затонуло людей на "Титаніку". А наш "майстер спорту" по боротьбі з короновірусом ніяк не вгамується і б’є рекорд за рекордом. Рекорди, точніше антирекорди за кількістю хворих, за кількістю загиблих, рекорди за чергами до моргів, і антирекорд вакцинування. 18 відсотків. Другий найнижчий рівень в Європі", – констатує Порошенко.
"Я пропоную продемонструвати політичну волю парламенту. Для того, щоб всі політичні парламентські сили у вівторок прийняли постанову у формі заяви, закликавши українців вакцинуватися. На сьогоднішній день Україна забезпечена якісними вакцинами", – зазначив Порошенко.
Лідер "Євросолідарності" також закликав невідкладно, не чекаючи п’ятниці, ухвалити закон 5460 поо закупівлю кисневих станцій, який затягує монобільшість.
"Щоб ми не чекали п’ятниці, де зараз стоїть наш законопроект 5460 про закупівлю кисневих станцій, підписати і розглянути його ще одним позачерговим засіданням, саме у вівторок. Тим більше, що всі політичні сили це підтримують і ми давно мали це зробити. Законопроект 5460 ми запропонували разом з партією "Голос", за що я хотів їм подякувати", – говорить Порошенко.
"Ще одна наша вимога – забезпечити всі ковідні відділення генераторами для того, щоб уникнути масового мору у зв’язку з можливими віяловими відключеннями електроенергії, до яких веде діючий уряд і президент. Влада провалила підготовку до опалювального сезону, і дуже добре, що Зеленський їде на саміт в Глазго зі зміни клімату. Але цього сезону нас врятує тільки глобальне потепління, інакше зима виставить крижаний рахунок професійній недієздатності влади", – резюмує Порошенко.
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"Бизнес" Ахметова все деньги вкладывает в "зеленку" - солнечные панели и ветряки, где можно бабло выбивать из бюджета на "компенсации"
Бизнес Ахметова не вкладывает деньги в модернизацию электростанций и развитие угольных шахт.
Его задача выбить как можно больше денег из государства и потребителей, пользуясь МОНОПОЛЬНЫМ положением в теплогенерации и распределении энергии.
А его в Украине нет, поттому что есть Ахметов и Коломойский, которые все поделили между собой.
Всю свою неэффективность и вороватость они закладывают в "экономически обоснованные тарифы". Потребители (лохи) за все заплатят, а куда им деваться то.
Странно, вроде нет....
Верни генераторы, ворюга!
Обеспечил Киев ПВО, обеспечь за свой счет и генераторами медзаведения!
пусть теперь мудрий нарід парится
Зачем же он на престол лезет, уставший то? Карманы прохудились, аль по привычке многолетней?
Ведь 2 года не у власти. Такого даже при Яныке не было.
Міністерство внутрішніх справ та персонально тодішній заступник міністра Антон Геращенко мають надати чіткі відповіді та пояснити свої слова про події 20 березня на Банковій. Зробити це зобов'язав Печерський райсуд Києва і таким чином задовольнив клопотання представників п'ятого президента Петра Порошенка. Позов подали через слова Геращенка, сказані ним в ефірі "Радіо Свобода".
Той заявив, що у провокації під Офісом президента, яка завершилася вандалізмом, нібито зацікавлений Петро Порошенко. П'ятий президент вимагає спростування. Наступне засідання призначили на 15 лютого.
"Вони вважають, що якщо сховатися ось за це слово - я так думаю, то можна уникнути будь якої відповідальності. І за свої слова треба відповідати. І саме тому, як це передбачено ЦПК, поставили чіткі запитання, щоб вони пояснили відверто і письмово, чи вважав пан Геращенко, коли говорив, що замовники хочуть спровокувати пролиття крові, чи мав він на увазі під замовником конкретну особу, а саме п'ятого президента. Обидва відповідачі - і МВС, і представник пана Геращенка намагалися уникнути (відповіді)", - заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.