50,4% українців знають про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", 40,5% з них вважають причиною провалу зливу інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування Центру Разумкова

50,4% українців знають про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК Вагнер.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько половини опитаних (47,5%) нічого не знають про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера — "Вагнергейт". Щось чули про це, але не знають деталей, 36,3% респондентів, а 14,1% відповіли, що досить добре поінформовані про цю ситуацію", - йдеться у дослідженні.

"Серед тих респондентів, які хоча б щось знають про "Вагнергейт", 40,5% вважають головною причиною зриву операції цілеспрямовану передачу інформації з боку вищого політичного керівництва України. 15,1% обізнаних респондентів головною причиною зриву вважають брак професіоналізму та помилки з боку вищого політичного керівництва України, а 12,8% — непрофесіоналізм і помилки працівників українських спецслужб. 6,3% опитаних, які хоча б щось знають про "Вагнергейт", головною причиною зриву операції вважають те, що російські/білоруські спецслужби самі змогли дізнатися про операцію і зірвати її, ще 4,6% поінформованих респондентів вважають все це випадковим збігом обставин", - зазначають автори дослідження.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.