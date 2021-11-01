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Новини
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50,4% українців знають про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", 40,5% з них вважають причиною провалу зливу інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування Центру Разумкова

50,4% українців знають про зрив спецоперації щодо

50,4% українців знають про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК Вагнер.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько половини опитаних (47,5%) нічого не знають про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера — "Вагнергейт". Щось чули про це, але не знають деталей, 36,3% респондентів, а 14,1% відповіли, що досить добре поінформовані про цю ситуацію", - йдеться у дослідженні.

"Серед тих респондентів, які хоча б щось знають про "Вагнергейт", 40,5% вважають головною причиною зриву операції цілеспрямовану передачу інформації з боку вищого політичного керівництва України. 15,1% обізнаних респондентів головною причиною зриву вважають брак професіоналізму та помилки з боку вищого політичного керівництва України, а 12,8% — непрофесіоналізм і помилки працівників українських спецслужб. 6,3% опитаних, які хоча б щось знають про "Вагнергейт", головною причиною зриву операції вважають те, що російські/білоруські спецслужби самі змогли дізнатися про операцію і зірвати її, ще 4,6% поінформованих респондентів вважають все це випадковим збігом обставин", - зазначають автори дослідження.

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50,4% українців знають про зрив спецоперації щодо вагнерівців, 40,5% з них вважають причиною провалу зливу інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування Центру Разумкова 01
50,4% українців знають про зрив спецоперації щодо вагнерівців, 40,5% з них вважають причиною провалу зливу інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування Центру Разумкова 02

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ПВК Вагнер (1543) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+12
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01.11.2021 13:49 Відповісти
+8
Майже 50% населення взагалі не цікавляться і не вчехляються ні в що. Але з розумним видом ходять голосувати і розказують, який правильний у них вибір.
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01.11.2021 13:44 Відповісти
+8
Побільше паперу і великий кущ коноплі. Завертає та летить хоч на Уран.
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01.11.2021 13:48 Відповісти
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01.11.2021 13:44 Відповісти
Побільше паперу і великий кущ коноплі. Завертає та летить хоч на Уран.
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01.11.2021 13:48 Відповісти
для ЗЕ-бені потрібна не космічна ракета,

а Великая косміческая, та що літає нах..й
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01.11.2021 13:53 Відповісти
Майже 50% населення взагалі не цікавляться і не вчехляються ні в що. Але з розумним видом ходять голосувати і розказують, який правильний у них вибір.
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01.11.2021 13:44 Відповісти
Не обижайтесь, просто на все плохие новости возмущений нехватает. Конечно важнее правильный выбор ЗЕ и ПЕ, разобраться в деталях спеоперации, но таймменеджмент у украинцев просто дно.
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01.11.2021 14:32 Відповісти
Значит нужно делать так что бы узнали все..
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01.11.2021 13:47 Відповісти
Госизмену на хлеб не намажешь.

Кугутов надо бить по желудку и кошельку. Остальное им пофигу.
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01.11.2021 13:48 Відповісти
Мочи Зе плесень воровитую офшорную!
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01.11.2021 13:47 Відповісти
Главного вопроса не задали, НА ЧТО ЭТО ВЛИЯЕТ?
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01.11.2021 13:48 Відповісти
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01.11.2021 13:49 Відповісти
"Цвет нации! ЭЛИТА!" мать их так.....А Коля Каклета где? И много ишо "достойнейших" не упомянули!
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01.11.2021 13:53 Відповісти
А чому тільки Колі Котлєти немає. Де Юзік, де Анал, де кінолог, що собак міняє на газ, де таторови і портнови?
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01.11.2021 16:14 Відповісти
Очень интеллектуальные лица на фото.Специально ,самых умных выбрал?
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01.11.2021 13:55 Відповісти
це від їх батьків все. я не при ділах.
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01.11.2021 13:57 Відповісти
50,4% украинцев знают о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер-- тоесть они знают о государственной измене высшим руководством страны во главе с"зе"
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01.11.2021 13:53 Відповісти
Судя по результатам последних опросов, величайший лидера всей вселенной не оправдал возложенные на него украинскими олигархами, а также и россиянами и их агентами влияния в Украине надежды, поэтому его усиленно начали топить, при чем как на олигархических, так и на пророссийских каналах.
Теперь уж хорошо, если по окончанию своих полномочий он просто успеет убежать, а не отправится в тюрьму.
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01.11.2021 13:54 Відповісти
Большинству пофиг. Им главное дешевая ковбаса как при совке, и кредит на ланос от азирова с доларом по 8 (на который убивался золотовалютный запас).
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01.11.2021 14:01 Відповісти
Ничего не пофиг. Я как узнал про срыв спецоперации по вагнеровцам, так сразу же отреагировал, тупнул ногой и заскрипел зубами. Уже пол года не ем колбасу.
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01.11.2021 14:15 Відповісти
И так же примерно все остальные. из экспертов по вирусологии быстро перешли в эксперты по международным шпионским спецоперациям.
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01.11.2021 14:19 Відповісти
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01.11.2021 14:10 Відповісти
Иногда удивляешься действиям политиков. Два примера всего. По Раше, сбили в ОРДЛО пассажирский самолет и в отказку.. А просто нужно было сказать - "Да мы поставили военную технику в ОРДЛО и туда поехали наши " добровольцы" специалисты и вместе с "трактористами и шахтерами" случайно сбили самолет, приняв его за боевой или военно транспортный Украины ( потому что на то время Украина их применяла, хоть и изредка). Поэтому приносим извинения, выплачиваем компенсацию и т.д. Все вопрос закрыт ( но на наше счастье им ума на это не хватило и они получили санкции) Теперь о нас. ( по вагнеровцам) Наши спец службы ( возможно с американцами) организовали спец операцию. Да было бы громкое дело, рейтинги, моральное удовлетворение и т.д. Но власти соизмеряли риски последствий. По сути принудительная посадка пассажирского самолета. и это не самое главное. Главное это реакция РФ и Путинило. Ну если и не война, то очень- очень серьезное обострение на фронте с локальными боями, возможно потеря некоторых районов. Опять же как после такой акции вообще , даже онлайн, вести какие то переговоры,. и т.п. Кроме того это по сути " черная метка " всей нынешней власти в Украине пожизненно ( будут искать даже в сортире) По сути это щелчок Пукина по носу, приятно, но очень опасно. Ну так вот нужно было сразу Зеле объяснить эту ситуацию именно так ( кроме последнего пункта, про " черную метку") и объяснить что отмена операции была обусловлена вот этими причинами. Все.. повозмущались и забыли. Но тоже пошли в отказку.. врали.. потом признались.. Потом сам Зеля взял все на себя ( видимо прикрыл Ермака, думаю только ради него он мог так подставиться). Все тайное становится явным. Но политики пытаются отложить неприятный момент. но при этом грузнут все глубже и глубже во вранье.. Не хватает политической воли.
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01.11.2021 14:14 Відповісти
Они всё "знают", и не важно что они ничего не видели, не слышали и ни одного документа не прочитали. Они не знают с кем спит их жена или муж, но это они знают. Но они всё "знают" про сложнейшие спецоперации.
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01.11.2021 14:17 Відповісти
То есть. мудрый избиратель знает, что выбрал кглавнокомандующим воюющей страны вражеского агента, предателя, диверсанта, колаборанта, и продолжает за него голосовать на опросах?
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01.11.2021 14:26 Відповісти
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01.11.2021 15:15 Відповісти
Во всём мире вину устанавливает суд, и только в украине вину устанавливают опросом.
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01.11.2021 15:30 Відповісти
Ви хотіли сказати РНБО?
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01.11.2021 16:15 Відповісти
Що хотів то сказав, а ви як завжди щось вигадали.
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01.11.2021 17:06 Відповісти
Краще проведіть опитування: "Чи цікавить ще когось ця тема?" Заїздили її до дір. Шукайте щось нове та актуальне. Офшори десятирічної давнини не пропонувати)
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01.11.2021 16:34 Відповісти
Правда выглядит так: 20% опрошенных считают, что виноват Зе, остальные 80% так не считают или им класть с прибором на это важнейшее событие.
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01.11.2021 17:46 Відповісти
 
 