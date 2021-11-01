УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8224 відвідувача онлайн
Новини
5 526 95

За Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка - 12,7%, за Бойка - 6,2%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка - 12,7%, за Бойка - 6,2%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (12,7%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В.Зеленський (18,7% усіх опитаних). Мають намір проголосувати за П.Порошенка 12,7% опитаних, за Ю.Бойка — 6,2% респондентів. За Д.Разумкова проголосували б 5,5%, а за Ю.Тимошенко — 5,0% опитаних. 4,1% респондентів висловили намір проголосувати за В.Гройсмана, 3,2% — за І.Смешка, 3,1% — за Є.Мураєва, 2,0% — за О.Ляшка, 1,7% — за В.Медведчука, 1,4% — за О.Тягнибока, 0,3% — за К.Рудик", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: 55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу", - опитування Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Якби відбувався другий тур виборів Президента і до нього потрапили В.Зеленський та П.Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за В.Зеленського, а 21,3% — за П.Порошенка. Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник В.Зеленського становив би 55,6%, а П.Порошенка — 44,4%", - зазначають автори дослідження.

За Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка - 12,7%, за Бойка - 6,2%, - опитування Центру Разумкова 01
За Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка - 12,7%, за Бойка - 6,2%, - опитування Центру Разумкова 02
За Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка - 12,7%, за Бойка - 6,2%, - опитування Центру Разумкова 03

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

Бойко Юрій (441) Зеленський Володимир (24576) Порошенко Петро (15203) рейтинг (1668) Центр Разумкова (209) Разумков Дмитро (1528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
01.11.2021 13:57 Відповісти
+29
сцикун наркєтський разом зі своїм рейтингом ідьот на дно.
показати весь коментар
01.11.2021 13:56 Відповісти
+23
Ну, це Зєлєнского фішка. 😁 Як і зменшення тарифів - брехня, зарплата 4000 баксів - брехня, кортежі - брехня... Суцільна брехня. 😊
показати весь коментар
01.11.2021 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
враньё
показати весь коментар
01.11.2021 13:55 Відповісти
вибори покажуть
показати весь коментар
01.11.2021 14:08 Відповісти
Ну, це Зєлєнского фішка. 😁 Як і зменшення тарифів - брехня, зарплата 4000 баксів - брехня, кортежі - брехня... Суцільна брехня. 😊
показати весь коментар
01.11.2021 14:18 Відповісти
за ЗЕ-бенского проголосует все 73% мудрого нарида,

после крещенских морозов, когда рашка перекроет газ, уголь и єлектрику

так и скажут: "Спасай Вова !"
а он им - "Я вам ничего не должен !! "
показати весь коментар
01.11.2021 14:20 Відповісти
тем временем на родине зеЛоха офшорного - слуги урода вместе с вилкуловцами и жопоблоком деребанят землю:,

Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
показати весь коментар
01.11.2021 14:35 Відповісти
сцикун наркєтський разом зі своїм рейтингом ідьот на дно.
показати весь коментар
01.11.2021 13:56 Відповісти
Щоб на тому дні зустріти сивочолого Гетьмана.
показати весь коментар
01.11.2021 14:45 Відповісти
Главное что бы до жульки пробил
показати весь коментар
01.11.2021 15:22 Відповісти
Зараз почнеться. Подоляночки, на старт!)))
показати весь коментар
01.11.2021 13:56 Відповісти
"подлянчики" - т.пр.
показати весь коментар
01.11.2021 14:19 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 13:57 Відповісти
Якесь зелене нєдаразумєніє. Ніт?)))
показати весь коментар
01.11.2021 13:58 Відповісти
столько денег и все в прорву - ну не растет у солнцеликого никак...
показати весь коментар
01.11.2021 13:58 Відповісти
))))а зескот,смотрю,узрев ,что антирейтинг зекрысы теперь выше чем у Пороха,нажрался с горя....
показати весь коментар
01.11.2021 14:01 Відповісти
ти бидло краща антиреклама петі )
показати весь коментар
01.11.2021 14:06 Відповісти
ЗЕбіло, коли починати веселитися від "покращення"?!?
показати весь коментар
01.11.2021 14:25 Відповісти
О как просто зебилы вычисляются! зюзя и пять лайкнувших придурков!
показати весь коментар
01.11.2021 14:57 Відповісти
лучше и не скажешь! снимаю шляпу!
показати весь коментар
01.11.2021 15:26 Відповісти
Ну вот и наступает эпоха -абонезеленский)и это здорово!
показати весь коментар
01.11.2021 13:59 Відповісти
Т.е. не перевелись еще дураки в стране... печально.
показати весь коментар
01.11.2021 14:00 Відповісти
Чому всі чіпляються до Зеленського? Чувак зірвав джекпот - нехай насолоджується ще і другу каденцію. Нарід же не проти.
показати весь коментар
01.11.2021 14:03 Відповісти
Пусть идет на первую посадку а не на вторую каденцию.
показати весь коментар
01.11.2021 15:37 Відповісти
не мешайте вовчику цветы в лондонском поместье поливать)
показати весь коментар
01.11.2021 14:00 Відповісти
Нарід якийсь не вдячний - асфальт катає, дерева саджає, інститути відкриває, майстерно ковід долає, - ідеальний презедент, а головне достойний своїх виборців.
показати весь коментар
01.11.2021 14:01 Відповісти
Этот зеленый бабуин ,себе сразу 5% нарисовал.Да большинство лохтората да же не знает кто это такой.
показати весь коментар
01.11.2021 14:02 Відповісти
18,7% УПОРОТЫХ!
показати весь коментар
01.11.2021 14:03 Відповісти
Упоротих теж можна вилікувати, але тільки голодом.
показати весь коментар
01.11.2021 14:11 Відповісти
... і холодом
показати весь коментар
01.11.2021 14:22 Відповісти
Процесс лечения запущен.
показати весь коментар
01.11.2021 14:41 Відповісти
Це ще нічого, не до плінтуса же. Хоча після 73%, то вже і нижче плінтуса.
показати весь коментар
01.11.2021 14:04 Відповісти
совсем недавно был опрос Центра Разумкова, буквально 10 дней назад

Зеленський Володимир

16,6

22,2

25,7

Порошенко Петро

9,2

12,1

14,0

Бойко Юрій

7,4

10,1

11,7

Тимошенко Юлія

7,1

8,7

10,1

Разумков Дмитро

5,7

7,6

8,8

ИСТОЧНИК - https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-zhovten-2021r

официальный сайт центра разумкова. Все что надо знать про опросы.
показати весь коментар
01.11.2021 14:05 Відповісти
Події розгортаються швидко. До тогож старий Голобородько засмердійвся - нарід хоче свіжого, наприклад Розумкова.)
показати весь коментар
01.11.2021 14:10 Відповісти
Это 100% заказной опрос от пэци сывочолого. Почему? Потому что точно такой же опрос показывал, что ему в затылок дышит Бойко и Юля. А теперь, буквально через 10 дней центр разумкова зачем-то еще раз делает опрос, но еще добавляет вопрос *а за кого проголосуете во втором туре*, чтобы показать что или Пэця или Зеля.

А эта сладкая парочка идет на юх, оба.
показати весь коментар
01.11.2021 14:10 Відповісти
Будемо чекати не заказних опитувань від ОП. Там ніколи не брешуть )))
показати весь коментар
01.11.2021 14:13 Відповісти
Зате ти в спам ідеш.
"Пэця" та "сывочолий" - наративи з кремлівської методики. Причому дуже давній. Ними майже ніхто з кремлеботіа вже не користується
показати весь коментар
01.11.2021 14:17 Відповісти
смени методичку бот соевый
показати весь коментар
01.11.2021 14:19 Відповісти
У фільмі "Вавілон ХХ" режисер і головний виконавець головної ролі Іван Миколайчука сказав:"Ти можеш сміятися над усім, але ніколи не стій насміхатися над старістю"
А ти дивився цей фільм? Чи на расєї він заборонений?
показати весь коментар
01.11.2021 14:25 Відповісти
никогда там не был, тебе лучше знать
показати весь коментар
01.11.2021 14:29 Відповісти
Тебе, зебіл, зовсім про інше спитали? Ти дививвся фільми Миколайчука?
показати весь коментар
01.11.2021 17:11 Відповісти
подожди, так я кремлевский или зебил? У вас столько слишком сложная для меня, бота, система классификации инакомыслящих.
показати весь коментар
01.11.2021 17:29 Відповісти
A какая разница?
показати весь коментар
01.11.2021 18:07 Відповісти
Не знаю, вы же самые умные, знаете явно лучше. А я не знаю, поэтому мне сложно сориентироваться.
показати весь коментар
01.11.2021 18:32 Відповісти
А хіба серед зебілів мало кремлядей? Ти зебіл. Це загальне. А серед окремого що складають загальне і ригня і комуняки і відверті сепари і вата і совки і "какая разніца" і відверті дебіли і навіть патріоти типу сволоти чи нацкорпусу , всі хто голосував за зе через тваринну ненависть до Порошенка чи бажання шари чи просто "поржать". Можна то все розбити на дві групи. 1. Ідіоти. Бо не бачили очевидних речей до чого ця квартальна шобла може привести Україну і 2. Покидьки. Які все бачили, все розуміли але все одно діяли на шкоду державі. Який ти зебіл, то можна сказати маючи трохи розлогіші товї коменти.
показати весь коментар
01.11.2021 21:05 Відповісти
а что должен делать зебил?
показати весь коментар
01.11.2021 22:52 Відповісти
всі хто голосував за зе через тваринну ненависть до Порошенка чи бажання шари чи просто "поржать".

Но я не голосовал за зелю ни разу ни на ВР, ни на местных, ни на президентских. Что ж мне делать? Куда податься =(
показати весь коментар
01.11.2021 22:54 Відповісти
Зебилы в печали,что голобородько импотент? Не печальтесь,на вас ему потенции всегда хватит
показати весь коментар
01.11.2021 14:34 Відповісти
Да! СтОит разъяснить разницу. Разумеется не порохоботам, а вменяемым гражданам, у которых возможно возникли вопросы.))
-Первый опрос проводился с 14 по 20 октября.
-Тот который сейчас печатает Цензор с 23 по 27 октября.
-Первый опрос 2018 респондентов. Опрос лицом к лицу. В рамках исследовательских проектов, при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
-Второй опрос 1200 респондентов. Опрос телефонный. По заказу интернет-издания «Обозреватель» Бродского М.Ю.
-Первый опрос касался исключительно электоральных настроений конкретных политиков и партий.
-Второй опрос помимо электоральных настроений включал ряд резонансных вопросов, чувствительных для действующей власти. Очерёдность постановки вопросов не оговаривается.
-Первый опрос демонстрирует все три показателя, пприменяемые в социологии: «среди всех», «среди тех, кто намерен голосовать», «среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором». Общеизвестным фактом является то, что наиболее точным является последний показатель.
-Второй опрос демонстрирует только данные «среди всех опрошенных», который учитывает мнение тех, кто не намерен голосовать.
Вывод: … делайте сами.))
показати весь коментар
01.11.2021 14:35 Відповісти
ты сказал слово порохобот и начал приводить факты. Сейчас тебя загрызет секта.
показати весь коментар
01.11.2021 14:39 Відповісти
Многие порохоботы не стесняются этого «титула» и сами его используют.
А вот грызуны-сектанты это что-то новое.))
показати весь коментар
01.11.2021 14:49 Відповісти
Новый "рейтинг"?
Значит у Бубочки опять какой-то ЗАШКВАР!
показати весь коментар
01.11.2021 14:05 Відповісти
Постоянный и непроходящий. Серуносец
показати весь коментар
01.11.2021 14:36 Відповісти
Все этот клоун испортился, несите следующего.
показати весь коментар
01.11.2021 14:06 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 14:07 Відповісти
Це опитування було проведене серед вакцинованих... Висновок: Вакцинація, вакцинація і ще раз вакцинація, лишень вона може врятувати адекватний люд від волевиявлення таких потенційних виборців.
показати весь коментар
01.11.2021 14:09 Відповісти
Прикольно. Представляю как сейчас зеля с беней кирпичами срут)
показати весь коментар
01.11.2021 14:13 Відповісти
нужно подождать до декабря, когда прийдут полноценные платежки (первые с минимальной суммой за всю зиму)
показати весь коментар
01.11.2021 14:15 Відповісти
Схоже, що зЁ домалювали відсотків 5 від ТЮ...
показати весь коментар
01.11.2021 14:17 Відповісти
Радует:
Низкие (падающие) рейтинги Зеленского, Порошенко, Бойко
Не радует:
Появление в рейтинге хитрожопой нэрпы Разумкова
Ужасает:
Отсутствие даже намека на государственника-реформатора, в котором так нуждается Украина.
показати весь коментар
01.11.2021 14:22 Відповісти
типовому 73/43%зебілу засліпило. Що, не помітив державників? І навіть не помітив, що вони були при владі?
показати весь коментар
01.11.2021 14:33 Відповісти
на конхфетку, ток заткнись
показати весь коментар
01.11.2021 14:37 Відповісти
Упоротые сектанты - очень одиноки по жизни, т.к. не один нормальный человек не может выдержать бред, который они несут. Поэтому единственная возможность транслировать свою шизофрению в мир - это наш форум. Пусть развлекается. И нам веселее.
показати весь коментар
01.11.2021 14:47 Відповісти
Тая Юля ж!!
показати весь коментар
01.11.2021 14:38 Відповісти
Тимошенко - государственник и реформатор.
показати весь коментар
01.11.2021 14:40 Відповісти
Для того чтобы понять что такое "государственник-реформатор", посмотри с чего начался взлет Саакашвили в правительстве Шеварнадзе. Он тогда был министром юстиции.
Юля была премьер-министром. Должность на порядок выше.
Сравни ...
показати весь коментар
01.11.2021 14:55 Відповісти
ну взлет ЮВТ начался не с премьера, а с министра по вопросам энергетики и т.п.
показати весь коментар
01.11.2021 15:02 Відповісти
Только не "министром", а вице-премьером по вопросам энергетики. Тогда она отменила бартерные операции. Что было очевидным, правильным и о чем говорили все эксперты и западные специалисты.
Это "революционные реформы"?
Ну это как на СТО приезжает машина и хозяин жалуется, что плохо едет. Мастер осмотрел машину и увидел, что ручной тормоз отжат. Опустил ручной тормоз и предлагает проехаться. Хозяин проехался и счастливый: "Ты - гениальный мастер! Всем друзьям расскажу что ты самый лучший специалист в мире!"
показати весь коментар
01.11.2021 15:26 Відповісти
Тонко и красиво: "Она всё украла!"

.

- Она всё украла!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!.....

=
показати весь коментар
01.11.2021 16:04 Відповісти
Смешно
показати весь коментар
01.11.2021 15:21 Відповісти
Хроника пикирующего рейтинга стендапера.
показати весь коментар
01.11.2021 14:29 Відповісти
"Интересно", как нужно относиться к Украине, чтобы назвать моряков ВМСУ - "морячками"?
показати весь коментар
01.11.2021 14:52 Відповісти
,,Позабористее понюхать,,тебе от голобородька музыкальный палец.
показати весь коментар
01.11.2021 15:39 Відповісти
не фотошоп. реальное фото
просто совпадение
показати весь коментар
01.11.2021 14:43 Відповісти
Это не совпадение, это закономерность
показати весь коментар
01.11.2021 14:52 Відповісти
73 уже не те...
показати весь коментар
01.11.2021 14:45 Відповісти
и это ещё платежки не пришли, и зима не настала )
показати весь коментар
01.11.2021 14:48 Відповісти
чьего чьего центра (ОПЫТУВАНННЯ?) А... ЦЕНТРУ ИМЕНИ ПАПИКА ЭКС СПИКЕРА... ТОГДА ЯСНО....НЕТ ВОПРОСОВ К ОПЫТУВАННЮ..
показати весь коментар
01.11.2021 15:39 Відповісти
Когда у мужиков измеряют, то средний 14 см. Но когда опытують, то 25 см. . Почему так? ....Сам не пойму.
показати весь коментар
01.11.2021 17:24 Відповісти
ну во-первых это опрос Центра Разумкова, значит реальная ситуация для Бубочки еще плачевней)))))
во-вторых, помните какой был разрыв на выборах 72-25 то есть 47% сейчас 6%))))
Антирейтинг зеленского впервые превысил антирейтинг Пороха и вообще самый высокий!!!)))
а ведь впереди еще платежки, большой фильм про вагнергейт, новые расследования Панамы Пейперс...... и еще очень много зашкваров ЗЕлентреста))))))))))
показати весь коментар
01.11.2021 15:52 Відповісти
Потрошку, потрошку, так і скотиться
показати весь коментар
01.11.2021 15:57 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , November 1

І це тільки початок. Бо Вову, побачивши першу кров, починають добивати всі, кому не ліньки - від ЗМІ до соціологів. А ми добре знаємо, як ті та інші вміють "впарювати" нам потрібних кандидатів.

Так що особливо не радійте - скоро ми побачимо шалену розкрутку того (чи тих), хто, за задумкою ляльководів, повинен прийти на зміну Голобородька. Який загрався та не виправдав їх сподівання.
показати весь коментар
01.11.2021 16:00 Відповісти
ну я так и подумал, что они поняли, что вова сбитый летчик, начинают ставку делать на другого!!! я так думаю это Разумков... не верю я в их , якобы" разногласия с зелей!!! это фикция делается для отбеливания рейтинга Разумкова и выводят из под удара при будущих зашкварах Зе.......
показати весь коментар
01.11.2021 16:06 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1

О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в офисе президента, так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
показати весь коментар
01.11.2021 16:07 Відповісти
Как говорится - ни одна действительно народная власть, не может прийти к власти путем демократических выборов, а только плечом к плечу с народом, который её поддерживает
показати весь коментар
01.11.2021 16:30 Відповісти
Сколько ещё Зедебилов у нас в Украине! Значит мало зеленский гнобит вас ******!!! Давай зеленский!! души их газом и налогами и малыми пенсиями!! Может , за три года ,поумнеют базарные дебилы!!!
показати весь коментар
01.11.2021 16:57 Відповісти
Найбільш об"єктивна картина це картина другого туру виборів. А до нього як не крути потрапляють Зе і Порох. Тому співвідношення 55 на 45 це обнадійливо. Це вже не 73 - 25. Головне динаміка скорочення відставання Пороха від Зе.
показати весь коментар
01.11.2021 17:16 Відповісти
Что бы видеть объективную картину, наоборот, не нужно крутить и перекручивать. Как раз сейчас потенциальный состав второго тура не очевиден, как никогда с 2019года. В игру включился третий игрок со старта взявший по разным данным от 7% до почти 9%. При серьёзной поддержке медиа и больших денег Ахметова, за два года до выборов эти проценты можно существенно нарастить. Для этого есть электоральный ресурс.
Следующие перекрученные выводы по поводу динамики сокращения отставания Пороха от Зе. Рейтинг первого намертво застыл на одной и той же цифре с 19-го года. Это говорит о том, что всё, что теряет Зеленский, не перетекает к Порошенко, а уходит к другим кандидатам. Что же здесь обнадёживающего? 55% на 45% это следствие потери электората Зеленским, а не приобретение его Петром. А если соперником Петра окажется не Зеленский? Ничуть не увеличив свой электорат с 2019 года, Порошенко будет иметь все шансы снова проиграть 75 на 25.
Такова реальность, если ею никак не крутить.)
показати весь коментар
01.11.2021 19:25 Відповісти
А что? Кто-то видит между ними большую разницу?))))
показати весь коментар
01.11.2021 17:21 Відповісти
Брехня все эти рейтинги и не натягиваются ни на какую голову! Эти истеричные рейтинги называются "лишьбынеюлька"!
показати весь коментар
01.11.2021 19:27 Відповісти
Это скорее,,лишбыжулькукудавсунуть,,
показати весь коментар
01.11.2021 20:12 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/aktsiia-na-pidtrymku-sternenka-sud-zoboviazav-herashchenka-ta-mvs-poiasnyty-zatsikavlenist-poroshenka-u-provokatsiiakh-259318.html Суд зобов'язав А.Геращенка та МВС пояснити фейк про "зацікавленість" Порошенка у провокаціях
Міністерство внутрішніх справ та персонально тодішній заступник міністра Антон Геращенко мають надати чіткі відповіді та пояснити свої слова про події 20 березня на Банковій. Зробити це зобов'язав Печерський райсуд Києва і таким чином задовольнив клопотання представників п'ятого президента Петра Порошенка. Позов подали через слова Геращенка, сказані ним в ефірі "Радіо Свобода".
Той заявив, що у провокації під Офісом президента, яка завершилася вандалізмом, нібито зацікавлений Петро Порошенко. П'ятий президент вимагає спростування. Наступне засідання призначили на 15 лютого.
"Вони вважають, що якщо сховатися ось за це слово - я так думаю, то можна уникнути будь якої відповідальності. І за свої слова треба відповідати. І саме тому, як це передбачено ЦПК, поставили чіткі запитання, щоб вони пояснили відверто і письмово, чи вважав пан Геращенко, коли говорив, що замовники хочуть спровокувати пролиття крові, чи мав він на увазі під замовником конкретну особу, а саме п'ятого президента. Обидва відповідачі - і МВС, і представник пана Геращенка намагалися уникнути (відповіді)", - заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.
показати весь коментар
02.11.2021 01:34 Відповісти
Нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
показати весь коментар
02.11.2021 17:35 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко, директор "Українського інституту майбутнього", пише https://www.dsnews.ua/ukr/blog/reytingi-zelenskogo-pro-shcho-ne-govoryat-politologi-02112021-441607 на сайті "Ділова столиця" :

"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".

Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
показати весь коментар
02.11.2021 17:45 Відповісти
 
 