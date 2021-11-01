За Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка - 12,7%, за Бойка - 6,2%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (12,7%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В.Зеленський (18,7% усіх опитаних). Мають намір проголосувати за П.Порошенка 12,7% опитаних, за Ю.Бойка — 6,2% респондентів. За Д.Разумкова проголосували б 5,5%, а за Ю.Тимошенко — 5,0% опитаних. 4,1% респондентів висловили намір проголосувати за В.Гройсмана, 3,2% — за І.Смешка, 3,1% — за Є.Мураєва, 2,0% — за О.Ляшка, 1,7% — за В.Медведчука, 1,4% — за О.Тягнибока, 0,3% — за К.Рудик", - йдеться в дослідженні.

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"Якби відбувався другий тур виборів Президента і до нього потрапили В.Зеленський та П.Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за В.Зеленського, а 21,3% — за П.Порошенка. Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник В.Зеленського становив би 55,6%, а П.Порошенка — 44,4%", - зазначають автори дослідження.







Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення інтернет-видання "Обозреватель".