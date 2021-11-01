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Україна має право вимагати компенсації від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу, - євродепутат Кубілюс

Україна має право вимагати компенсації від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу, - євродепутат Кубілюс

Україна має законне право вимагати компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, якщо РФ припинить транзит газу через її територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив депутат Європейського парламенту, голова делегації Європарламенту у Парламентській асамблеї Євронест, член делегації Європарламенту у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

"Україна має законне право вимагати якихось компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, які гарантували, що транзит залишиться, і насправді справи не йдуть у цьому напрямку. Наскільки я розумію, український уряд пропонує західній спільноті якісь можливості використовувати транзитні трубопроводи з користю. Я сподіваюся, що в ЄС будуть хороші спроби серйозно вивчити ці пропозиції", - сказав євродепутат.

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За його словами, у середині листопада у Європарламенті організують спеціальні онлайн-обговорення всіх цих питань.

"Це можливість для України порушити питання не лише про енергетичну безпеку, а й про безпеку загалом. Гарантії безпеки приходять із набагато швидшою інтеграцією в ЄС і НАТО. Україна має законне право звертатися до західної спільноти в такій ситуації, коли, на жаль, безпека України через газопровід "Північний потік-2" зазнає дуже негативного впливу", - підкреслив Кубілюс.

Крім того, європарламентар додав, що ЄС непокоїть ситуація на газовому ринку, зокрема, щодо України та "Північного потоку-2".

"Принаймні, якщо ви прочитаєте заяву Путіна, Пєскова, ви побачите, що вони відкрито використовують цю ситуацію на газовому ринку як інструмент шантажу щодо "Північного потоку-2", вимагаючи, щоб "Північний потік-2" був запущений без виконання вимог директив ЄС, що насправді є не дуже обачною мовою Кремля, тому що ця зима може бути складною, і ми подивимося, що можна зробити з боку ЄС, ми обговоримо деякі з цих питань", - додав Кубілюс.

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Автор: 

газ (10523) компенсації (706) росія (66461) транзит газу (1014) Кубілюс Андрюс (59)


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Топ коментарі
+5
Да ,триллионы евро и долларов компенсации ,плюс восстановление ядерного статуса и вхождение Украины в НАТО и совбез ООН на основе постоянного члена ...
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01.11.2021 14:03 Відповісти
+5
А ещё шоколадку и воздушный шарик!
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01.11.2021 14:16 Відповісти
+4
Требовать, конечно, может - тут Кубилюс прав. Основную часть компенсации, видимо, должна будет выплатить Литва.
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01.11.2021 14:07 Відповісти
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Да ,триллионы евро и долларов компенсации ,плюс восстановление ядерного статуса и вхождение Украины в НАТО и совбез ООН на основе постоянного члена ...
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01.11.2021 14:03 Відповісти
А ещё шоколадку и воздушный шарик!
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01.11.2021 14:16 Відповісти
Требовать, конечно, может - тут Кубилюс прав. Основную часть компенсации, видимо, должна будет выплатить Литва.
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01.11.2021 14:07 Відповісти
я вас умоляю... мы уже получили гарантии в будапещском меморандуа.. так там на бумаге было подписано, а тут на словах.. не смешите мои тапочки... туту документ на бумаге не имеет никакой силы, а здесь хотят за слова спросить.. да германия могла и курицу пообещать которая несет золотые яйца, в омен на то что бы стать главным хавбом в ЕС.... многоходовочка была разыграна прекрасно! ставьте крест на ГТС, можете пилить на металл!..
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01.11.2021 14:17 Відповісти
Приемлема одна "компенсация" членство в ЕС и НАТО, стеклянных бус не надо
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01.11.2021 14:26 Відповісти
Украине по сути нужна не компенсация.. Украине нужен газ.
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01.11.2021 14:27 Відповісти
очень жаль, что евродепутат Кубілюс не является депутатом ВР Украины, тогда можно было сказать, что хоть кого-то беспокоит в ВР этот вопрос...
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01.11.2021 14:33 Відповісти
Транзит уже упал, и что? Тишина... Тут разок с беспилотника бахнули по кацапью, так сразу завыли в Германии и Франции, низяяяя!!!! Вы не имеете права защищаться без нашего разрешения!
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01.11.2021 14:53 Відповісти
А компенсацию за Будапешт?
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01.11.2021 15:19 Відповісти
меня так таксисты материли, я очень долго ездил на работу на такси а потом машину купил, так мне звонили угрожали обещали тачку сжечь.
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01.11.2021 23:01 Відповісти
 
 