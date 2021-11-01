Україна має право вимагати компенсації від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу, - євродепутат Кубілюс

Україна має законне право вимагати компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, якщо РФ припинить транзит газу через її територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив депутат Європейського парламенту, голова делегації Європарламенту у Парламентській асамблеї Євронест, член делегації Європарламенту у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

"Україна має законне право вимагати якихось компенсацій чи гарантій від партнерів на Заході, які гарантували, що транзит залишиться, і насправді справи не йдуть у цьому напрямку. Наскільки я розумію, український уряд пропонує західній спільноті якісь можливості використовувати транзитні трубопроводи з користю. Я сподіваюся, що в ЄС будуть хороші спроби серйозно вивчити ці пропозиції", - сказав євродепутат.

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За його словами, у середині листопада у Європарламенті організують спеціальні онлайн-обговорення всіх цих питань.

"Це можливість для України порушити питання не лише про енергетичну безпеку, а й про безпеку загалом. Гарантії безпеки приходять із набагато швидшою інтеграцією в ЄС і НАТО. Україна має законне право звертатися до західної спільноти в такій ситуації, коли, на жаль, безпека України через газопровід "Північний потік-2" зазнає дуже негативного впливу", - підкреслив Кубілюс.

Крім того, європарламентар додав, що ЄС непокоїть ситуація на газовому ринку, зокрема, щодо України та "Північного потоку-2".

"Принаймні, якщо ви прочитаєте заяву Путіна, Пєскова, ви побачите, що вони відкрито використовують цю ситуацію на газовому ринку як інструмент шантажу щодо "Північного потоку-2", вимагаючи, щоб "Північний потік-2" був запущений без виконання вимог директив ЄС, що насправді є не дуже обачною мовою Кремля, тому що ця зима може бути складною, і ми подивимося, що можна зробити з боку ЄС, ми обговоримо деякі з цих питань", - додав Кубілюс.

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