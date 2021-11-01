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Новини
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У Кремлі починають побоюватися успіхів України. Інтеграція з ЄС може ще більше роздратувати Путіна, - депутат Європарламенту Кубілюс

У Кремлі починають побоюватися успіхів України. Інтеграція з ЄС може ще більше роздратувати Путіна, - депутат Європарламенту Кубілюс

Існують побоювання, що інтеграція України з ЄС може ще більше роздратувати президента РФ Володимира Путіна, проте це означає, що в Кремлі починають побоюватися успіхів України.

Про це повідомив депутат Європейського парламенту, голова делегації Європарламенту у Парламентській асамблеї Євронест, член делегації Європарламенту у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Також є побоювання, що інтеграція з ЄС може ще більше роздратувати Путіна. Я згоден з тим, що це може ще більше роздратувати Путіна, і я бачу це з недавніх статей пана Медведєва (заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент РФ Дмитро Медведєв - ред.). Але це означає, що у Кремлі починають побоюватися успіхів України. Це дійсно важливо для всіх нас зрозуміти", - сказав Кубілюс.

Він визнав, що "Росія є фактором" того, що ЄС недостатньо готовий прийняти Україну як член організації.

"Деякі люди у великих столицях кажуть: ми не можемо запропонувати Україні більш амбітний інтеграційний порядок денний навіть щодо ЄС, тому що це може спровокувати Путіна. Ми говоримо протилежне: якщо ми в Європі хочемо мати чітку стратегію щодо Росії з дуже чіткою метою - як допомогти не Путіну, а як допомогти російському суспільству у перетворенні цієї країни назад до демократії – тоді ми повинні розуміти, що приклад успіху України – один із інструментів, які ЄС має у своїх руках, щоб допомогти також Росії", – пояснив Кубілюс.

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Він додав, що успіх України можна забезпечити лише через євроінтеграцію України. "Це те, що ми включили до нещодавно прийнятого нами звіту Європейського парламенту про політику ЄС щодо Росії. Ми дуже чітко сказали, що одним з елементів цієї стратегії щодо Росії має бути інтеграція країн Східного партнерства, і особливо України, до ЄС. Це те, що ми вважаємо дуже важливим", – запевнив депутат Європарламенту.

Автор: 

євроінтеграція (506) путін володимир (24218) росія (66461) Євросоюз (13785) Кубілюс Андрюс (59)


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Топ коментарі
+16
путин ***** ,в Украине ВСЕМ насрать разозлится оно или нет ...
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01.11.2021 14:05 Відповісти
+8
боюсь спросить, о каких таких успехах евроинтеграции говорит сей почтенный прибалт?
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01.11.2021 14:12 Відповісти
+8
Успехов море, например мы на воздушном шарике запускали прапор в сторону Крыма, еще вышиванку гигантскую вышили, спiвали гiмн хором. Нас поддерживают не только лишь простыми обеспокоенностями, но даже глубокими, а иногда и крайними. Нам обещали Европу, и в плане тарифов и цен мы ее получили, даже обогнали. Это ли не успехи, это ли не пэрэмога. Все вокруг завидуют.
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01.11.2021 14:53 Відповісти
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путин ***** ,в Украине ВСЕМ насрать разозлится оно или нет ...
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01.11.2021 14:05 Відповісти
МЗС має відповісти так

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01.11.2021 14:08 Відповісти
иллюстрация к выражению ...наконец то клизма нашла свое теплое местечко
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01.11.2021 14:11 Відповісти
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01.11.2021 14:11 Відповісти
тем временем на родине зеЛоха офшорного:
Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
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01.11.2021 14:32 Відповісти
На что намекает этот дед не злить Х#йла жить по указке педираци и в навозе ...
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01.11.2021 14:09 Відповісти
Ты хоть статью почитай)
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01.11.2021 14:16 Відповісти
вникай в текст...
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01.11.2021 14:18 Відповісти
"Мы очень четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства, и особенно Украины, в ЕС. "Что тут "вникать"?Что не понятно?
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01.11.2021 14:21 Відповісти
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01.11.2021 14:10 Відповісти
Быть беднейшей страной Европы это успех?
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01.11.2021 14:11 Відповісти
А в каком месте успех?
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01.11.2021 14:14 Відповісти
Україна не бідна, її просто розтягують посіпаки ***** та бандоси з 90-х які себе називають бізЬнЄсмЄнамі
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01.11.2021 14:35 Відповісти
Ты это,нетрадиционный друх скабеихи иди отсюда.
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01.11.2021 14:36 Відповісти
Когда мне говорят, показывая на тот ужас (нищета, деиндустриализация, жуткие тарифы, толпы заробитчан), что это несомненный успех, я воспринимаю это как оскорбление. Он нас за идиотов считает?
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01.11.2021 14:43 Відповісти
Кого это вас? Потрудитесь объяснить
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01.11.2021 15:18 Відповісти
Всех нас. Всех украинцев. Вас тоже
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01.11.2021 15:39 Відповісти
А понять причинно-следственные связи слабо?
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01.11.2021 16:26 Відповісти
і що? начхати на куйло та його бєздомную націанальность, яка посаджена на пляшки
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01.11.2021 14:11 Відповісти
боюсь спросить, о каких таких успехах евроинтеграции говорит сей почтенный прибалт?
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01.11.2021 14:12 Відповісти
А ты у ***** своего поинтересуйся
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01.11.2021 14:37 Відповісти
чучело, я эти твои зеленые успехи раз в неделю в Ашане по сумме в чеке вижу, и когда машину зарпавляю... так что исчезни, зомбированное чмо
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01.11.2021 15:00 Відповісти
Дальше чека смотреть не пробовал?
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01.11.2021 16:28 Відповісти
а дальше что? бегство очередных рагуль с бюджетом страны?
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01.11.2021 17:03 Відповісти
ой ой ой... а можете подсказать в чем успех то? чет я не замечаю))))) сори если кого то разолил))))
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01.11.2021 14:13 Відповісти
Успехов море, например мы на воздушном шарике запускали прапор в сторону Крыма, еще вышиванку гигантскую вышили, спiвали гiмн хором. Нас поддерживают не только лишь простыми обеспокоенностями, но даже глубокими, а иногда и крайними. Нам обещали Европу, и в плане тарифов и цен мы ее получили, даже обогнали. Это ли не успехи, это ли не пэрэмога. Все вокруг завидуют.
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01.11.2021 14:53 Відповісти
про трезуб из сала забыли))))... цены уже выше чем в европе... а вот з/п намного нижн чем в той же европе..... а если честно, то и я не вижу улучшений, УСПЕХОВ, в упор не вижу...и о чем он бредит, хотя вернее бредят те кто писал этому чиновнику его речь...
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01.11.2021 14:58 Відповісти
За такие успехи,судить надо!
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01.11.2021 16:45 Відповісти
Умный, этот Кубилюс.
Увидел, таки, успехи Украины.
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01.11.2021 14:13 Відповісти
У вас то на свинособакии 50 % страны на дырку ходит, и газа не видели никогда
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01.11.2021 14:39 Відповісти
Я - украинец и живу в Украине.
А ты видел газ?
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01.11.2021 14:44 Відповісти
Понятно, на свинособакии школ никогда не было, зауралец, газ иногда бывает видимым, всё зависит от агрегатного состояния вещества. Тупое лаптеногое
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01.11.2021 15:21 Відповісти
Иногда, когда ты гороха много сожрёшь, твой газ становится видимым. И слышимым.
Про агрегатное состояние - самое время и место.
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01.11.2021 15:39 Відповісти
Шо петушок мордовский, бАмбит?)
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01.11.2021 15:41 Відповісти
Ты вошёл в агрегатное состояние.
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01.11.2021 15:43 Відповісти
А ты в набутылочное, вернее и не слезал. Подскажи, а почему вы дебилы столько смайликов вставляете в свои высеры, недостаток мозгов? Вопрос риторический
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01.11.2021 15:58 Відповісти
Кого "бАмбит"?
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01.11.2021 16:01 Відповісти
быстренько расскажите, какие такие страшные успехи? а то народ не ведает
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01.11.2021 14:13 Відповісти
Какой народ? Тамбовский али рязанский?
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01.11.2021 14:40 Відповісти
Ну почему?
евро7 - ведает.
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01.11.2021 14:45 Відповісти
Волков бояться - в лес не ходить.Кувалду нужно готовить,чтобы звериный оскал кремлевской промокашки подрихтовать. Свои трупы он спрятать не сможет...
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01.11.2021 14:16 Відповісти
Украина не бедная. Ее нагло обворовывывают мерзавцы.
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01.11.2021 14:20 Відповісти
Какой еще успех. С такими политиками успеха не будет никогда.
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01.11.2021 14:22 Відповісти
То нехай собі як знають,
божеволіють, конають,
нам своє робить:
всіх Ху..лів до одній ями,
і Ху..лят туди так само,
будем, будем бить!
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01.11.2021 14:21 Відповісти
Главное для кремлевских - опасаться самих себя, дров уж наломали столько во главе с плешивым своим паханом, что в Украине до конца отопительного сезона фатит.
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01.11.2021 14:22 Відповісти
ЕС це ломбард де видають кредити взамін на незалежність. ЕС Україну також не врятує, мабуть це вже кожному зрозуміло? Тому акцент в Україні має бути на вирішення своїх проблем самостійно, а не скидувати їх на ЕС, цього б в РФ ще більше боялися.
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01.11.2021 14:27 Відповісти
Ты то петушара в глубоком вакууме, полковая причём
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01.11.2021 14:41 Відповісти
Ты успехи видишь ? - Нет. Я тоже не вижу, а они есть.
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01.11.2021 14:36 Відповісти
И сегодня я не удивляюсь, почему в свое время Гитлер захватил всю Европу!
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01.11.2021 14:39 Відповісти
Потому что духа мало в гейропе,сыкливые,малодушные,и обосраные все время,от измены!
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01.11.2021 16:50 Відповісти
Евродепутатам лучше вообще воздержаться от коментариев, чтобы член путина не выпадал изо рта. Нужно всегда помнить, какие моральные уроды пытаются учить украинцев жить.
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01.11.2021 14:40 Відповісти
Это литовец, тут другая история. Это не французы или немцы. Он правильно сказал.
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01.11.2021 14:56 Відповісти
Всё правильно говорит. Успехи сейчас действительно ощутимые и они конечно пугающие для кремля. Все их заявления говорят об этом. Видно, что они в растерянности.
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01.11.2021 14:52 Відповісти
В растерянности сейчас украинцы,а особенно пенсионеры - ещё несколько таких успешных шагов,и пенсионеры исчезнут как класс(просто вымрут с голоду).
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01.11.2021 15:20 Відповісти
это точно, но всегда так было с пенсиями. Они нищенские и жалкие у большинства.
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01.11.2021 15:26 Відповісти
А исправить с пенсиями слабо?Или лучше чиновникам зарплаты в сотни тысяч платить?
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01.11.2021 15:29 Відповісти
чиновники должны хорошо зарабатывать. Просто их нужно сократить, как и большинство разных министерств где они обитают. В общем нужны радикальные реформы чтобы бюджет был большим. Только хороший бюджет позволит платить украинцам достойную пенсию. С таким подходом управления гос-вом, как все эти 30 лет независимости, пенсионеры будут нищими.
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01.11.2021 15:39 Відповісти
Согласен с Вами,но и сейчас не должно быть таких разрывов,когда чиновник средней руки ложит в карман месячную зарплату,которая превышает мою пенсию за 2 ГОДА !!!
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01.11.2021 15:49 Відповісти
Разгонять и нужно. Пусть получают хорошие деньги, но большинство их ведомств занимается бюрократией и выбиванием налогов. Т.е. они занимаются отпугиванием инвесторов и бизнеса в целом. А как раз деньги на достойную пенсию только бизнес и способен обеспечить. Налоги нужно урезать, ведомства кошмарющие бизнес упразднять. А иначе толку не будет в масштабном плане при любой фамилии у руля. Сами они вывозят деньги в безналоговые гос-ва, а в Украине не хотят делать подобное. Нелогично даже. Сделай у себя, и вывозить ничего ненужно. А наоборот принимай бабки у бизнесменов со всего света. Да, процент небольшой, но за счет количества- огромный. Но нет, лучше вывозить(( Сволочи на самом деле, если по-хорошему.
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01.11.2021 16:02 Відповісти
Боятся обидеть вовку?
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01.11.2021 15:18 Відповісти
 
 