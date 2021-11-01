У Кремлі починають побоюватися успіхів України. Інтеграція з ЄС може ще більше роздратувати Путіна, - депутат Європарламенту Кубілюс

Існують побоювання, що інтеграція України з ЄС може ще більше роздратувати президента РФ Володимира Путіна, проте це означає, що в Кремлі починають побоюватися успіхів України.

Про це повідомив депутат Європейського парламенту, голова делегації Європарламенту у Парламентській асамблеї Євронест, член делегації Європарламенту у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Також є побоювання, що інтеграція з ЄС може ще більше роздратувати Путіна. Я згоден з тим, що це може ще більше роздратувати Путіна, і я бачу це з недавніх статей пана Медведєва (заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент РФ Дмитро Медведєв - ред.). Але це означає, що у Кремлі починають побоюватися успіхів України. Це дійсно важливо для всіх нас зрозуміти", - сказав Кубілюс.

Він визнав, що "Росія є фактором" того, що ЄС недостатньо готовий прийняти Україну як член організації.

"Деякі люди у великих столицях кажуть: ми не можемо запропонувати Україні більш амбітний інтеграційний порядок денний навіть щодо ЄС, тому що це може спровокувати Путіна. Ми говоримо протилежне: якщо ми в Європі хочемо мати чітку стратегію щодо Росії з дуже чіткою метою - як допомогти не Путіну, а як допомогти російському суспільству у перетворенні цієї країни назад до демократії – тоді ми повинні розуміти, що приклад успіху України – один із інструментів, які ЄС має у своїх руках, щоб допомогти також Росії", – пояснив Кубілюс.

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Він додав, що успіх України можна забезпечити лише через євроінтеграцію України. "Це те, що ми включили до нещодавно прийнятого нами звіту Європейського парламенту про політику ЄС щодо Росії. Ми дуже чітко сказали, що одним з елементів цієї стратегії щодо Росії має бути інтеграція країн Східного партнерства, і особливо України, до ЄС. Це те, що ми вважаємо дуже важливим", – запевнив депутат Європарламенту.