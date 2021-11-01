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Новини Коронавірус і карантин
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У Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом, - Ляшко

У Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я заявляє про стабілізацію COVID-показників у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Ці регіони першими потрапили до "червоної" зони.

Про це сьогодні на селекторній нараді заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", - сказав Ляшко.

Водночас, за даними МОЗ, минулого тижня було виявлено 152 тисячі нових випадків COVID-19, з них 93,5% - у невакцинованих.

При цьому, за словами Ляшка, стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій.

Також читайте: Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Дебіліна на ймення Ляшко просто не розуміє, що пройшов сезонний пік захворюваності на ГРВІ.
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01.11.2021 14:31 Відповісти
+2
Усі померли - це також "стабілізація показників"...
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01.11.2021 14:16 Відповісти
+2
Ну вот както так - переболели и выходят.
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01.11.2021 14:17 Відповісти
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Усі померли - це також "стабілізація показників"...
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01.11.2021 14:16 Відповісти
Стан стабільний, хоча і термінальний...
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01.11.2021 14:57 Відповісти
Ну вот както так - переболели и выходят.
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01.11.2021 14:17 Відповісти
Не сві виходять, деяких вивозять.
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01.11.2021 14:18 Відповісти
Це плато, тобто стабільно висока смерність. З ковідом знайдено компроміс - він забирає стільки, скільки йому треба.
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01.11.2021 14:17 Відповісти
Невже "Свята вакцинація" нарешті діє...?
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01.11.2021 14:25 Відповісти
Так суббота и воскресенье были.30% лабораторий работало.В понедельник -вторник будет вам очередное плато с рекордами.
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01.11.2021 14:29 Відповісти
Дебіліна на ймення Ляшко просто не розуміє, що пройшов сезонний пік захворюваності на ГРВІ.
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01.11.2021 14:31 Відповісти
я з вами не згоден....дуже важкі ускладнення залишає ковід...це вам не соплі.
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01.11.2021 14:49 Відповісти
Це вам по телевізору розповіли, чи самі хворіли?
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01.11.2021 14:52 Відповісти
Пучеглазый посмотрим на цифры среда/ четверг.
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01.11.2021 14:45 Відповісти
в каком именно месте покращення?
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01.11.2021 14:47 Відповісти
В сфере ритуальных услуг.
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01.11.2021 15:03 Відповісти
Ситуация стабильно хреновая!
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01.11.2021 15:06 Відповісти
Ще рано говорити гоп", бо ще не перескочили, після вихідних завжди менше число захворівших, але смертей ще забагато.
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01.11.2021 16:43 Відповісти
 
 