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У Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я заявляє про стабілізацію COVID-показників у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Ці регіони першими потрапили до "червоної" зони.
Про це сьогодні на селекторній нараді заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", - сказав Ляшко.
Водночас, за даними МОЗ, минулого тижня було виявлено 152 тисячі нових випадків COVID-19, з них 93,5% - у невакцинованих.
При цьому, за словами Ляшка, стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій.
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