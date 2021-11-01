ДБР за вказівкою Зеленського звернулося до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли до списку корупціонерів за запит до президента, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до Нацагентства з питань протидії корупції (НАЗК) листа, в якому просить притягнути до адміністративної відповідальності народного депутата Гео Лероса за те, що він направив депутатський запит президенту Володимиру Зеленському щодо кампанії з його дискредитації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав нардеп Гео Лерос (позафракційний), передає Цензор.НЕТ.

"Вау, це просто неймовірно. ДБР по вказівці Зеленського звернулось до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли в список корупціонерів за запит до президента! Тобто, по вашому, я корупціонер, бо намагаюсь звернутись до президента щодо брудних дій його секретарки Єрмака? З діяльності тільки останніх тижнів ДБР виходить так, що нардеп Клочко, який за рік оформив квартир на мільйон доларів, не вважається корупціонером, Арахамія, літаючий чартером Фірташа у Відень - теж, Зеленський, який має незадекларовані десятки мільйонів доларів та майно в офшорах - взагалі святий, а мене судитимуть за запитання до президента?!" - заявив Лерос

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