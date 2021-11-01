ДБР за вказівкою Зеленського звернулося до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли до списку корупціонерів за запит до президента, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ
Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до Нацагентства з питань протидії корупції (НАЗК) листа, в якому просить притягнути до адміністративної відповідальності народного депутата Гео Лероса за те, що він направив депутатський запит президенту Володимиру Зеленському щодо кампанії з його дискредитації.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав нардеп Гео Лерос (позафракційний), передає Цензор.НЕТ.
"Вау, це просто неймовірно. ДБР по вказівці Зеленського звернулось до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли в список корупціонерів за запит до президента! Тобто, по вашому, я корупціонер, бо намагаюсь звернутись до президента щодо брудних дій його секретарки Єрмака? З діяльності тільки останніх тижнів ДБР виходить так, що нардеп Клочко, який за рік оформив квартир на мільйон доларів, не вважається корупціонером, Арахамія, літаючий чартером Фірташа у Відень - теж, Зеленський, який має незадекларовані десятки мільйонів доларів та майно в офшорах - взагалі святий, а мене судитимуть за запитання до президента?!" - заявив Лерос
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Ну, допустим 250 из них, овцы и против пастуха не выступят. Но оставшихся 200 депутатов вообще и никак не интересует правовой беспредел в ГБР? Ведь дело не в Леросе, а в том во что превратилось ГБР и НАПК.
Впрочем, я погорячился со словом "превратились". Они изначально такими были.
Кость Галицький
@DunlopDueler
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https://twitter.com/DunlopDueler/status/1454952919346946050 15 ч
Мабуть залишки прихильників зеленого про це і не знають. Дізнаються ще коли вивернуть порожні кишені…