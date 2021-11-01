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Новини
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ДБР за вказівкою Зеленського звернулося до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли до списку корупціонерів за запит до президента, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

ДБР за вказівкою Зеленського звернулося до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли до списку корупціонерів за запит до президента, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до Нацагентства з питань протидії корупції (НАЗК) листа, в якому просить притягнути до адміністративної відповідальності народного депутата Гео Лероса за те, що він направив депутатський запит президенту Володимиру Зеленському щодо кампанії з його дискредитації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав нардеп Гео Лерос (позафракційний), передає Цензор.НЕТ.

"Вау, це просто неймовірно. ДБР по вказівці Зеленського звернулось до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли в список корупціонерів за запит до президента! Тобто, по вашому, я корупціонер, бо намагаюсь звернутись до президента щодо брудних дій його секретарки Єрмака? З діяльності тільки останніх тижнів ДБР виходить так, що нардеп Клочко, який за рік оформив квартир на мільйон доларів, не вважається корупціонером, Арахамія, літаючий чартером Фірташа у Відень - теж, Зеленський, який має незадекларовані десятки мільйонів доларів та майно в офшорах - взагалі святий, а мене судитимуть за запитання до президента?!" - заявив Лерос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина кандидата на пост Генпрокурора Кіпера має громадянство РФ: а які можуть бути люди Єрмака? – нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

ДБР за вказівкою Зеленського звернулося до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли до списку корупціонерів за запит до президента, - нардеп Лерос 01
ДБР за вказівкою Зеленського звернулося до НАЗК, щоб мені дали протокол про корупцію та внесли до списку корупціонерів за запит до президента, - нардеп Лерос 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) корупція (4723) Арахамія Давид (1107) НАЗК (1699) ДБР (3589) Єрмак Андрій (1390) Клочко Андрій (41) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+13
Ну вот и главного коррупционера поймали, надо ещё поискать - может он ещё и олигарх Власть в Украине захватили тупые, примитивные, убогие клоуны.
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01.11.2021 14:22 Відповісти
+11
Шмарклеботам Лерос не нравится? Потому что он за правду, а не за деньги в конвертах, и раскрывает истинное лицо Гундосика-брехосика?
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01.11.2021 14:26 Відповісти
+8
Если бы не такие как лерус то нелох от голобородько никогда бы не стал ,даже должность стыдно писать.
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01.11.2021 14:27 Відповісти
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Риторика подозрительно полностью совпадает с кремлевской.Это не я сказал..
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01.11.2021 14:19 Відповісти
А мовою вам важко спілкуватися? Чи чисто москальська ім'я помножене на русифіковане прізвище повинно вам забезпечити "свого серед чужих"
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01.11.2021 14:43 Відповісти
Для сгущения краски Леросу нужно еще одну машину себе спалить.
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01.11.2021 14:21 Відповісти
Абиженка Лерос
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01.11.2021 14:22 Відповісти
Шмарклеботам Лерос не нравится? Потому что он за правду, а не за деньги в конвертах, и раскрывает истинное лицо Гундосика-брехосика?
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01.11.2021 14:26 Відповісти
С определением как шмарклебота согласен. Настолько примитивно всегда за зелень топит.
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01.11.2021 14:35 Відповісти
якась користь від цих паскуд є у тому, що демонструють все кубло гадів на зміні у "вподобайках"...
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01.11.2021 14:59 Відповісти
Ну вот и главного коррупционера поймали, надо ещё поискать - может он ещё и олигарх Власть в Украине захватили тупые, примитивные, убогие клоуны.
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01.11.2021 14:22 Відповісти
Если бы не Президент Зеленский то Лерос никогда бы не стал депутатом.
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01.11.2021 14:24 Відповісти
Если бы не такие как лерус то нелох от голобородько никогда бы не стал ,даже должность стыдно писать.
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01.11.2021 14:27 Відповісти
И даже не родился бы
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01.11.2021 14:28 Відповісти
то, що зеленський використав свій службовий стан в корисливих цілях? ну так за це стаття ККУ світить йому.
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01.11.2021 14:28 Відповісти
Слабое замечание. Вы уж сразу предложите объявить Зеленского святым. Царем по Конституции не положено.
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01.11.2021 14:32 Відповісти
Т.е. получить 40 лямов на офшор без уплаты налогов - это нормально, а направить депутатский запрос по этому поводу - это выполнение заказа, а значит использование прав депутата не по назначению и коррупция. Текст обращения ГБР поражает своей примитивностью и юридической безграмотностью. Боже, сохрани Украину!
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01.11.2021 14:30 Відповісти
а само ЗЕ-95 не желает отчитаться по своим махинациям c Приватом, "вєлiкому крадiвництву", ну и по "вагнеровцам"? на первый случай...
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01.11.2021 14:35 Відповісти
450 депутатов ...
Ну, допустим 250 из них, овцы и против пастуха не выступят. Но оставшихся 200 депутатов вообще и никак не интересует правовой беспредел в ГБР? Ведь дело не в Леросе, а в том во что превратилось ГБР и НАПК.

Впрочем, я погорячился со словом "превратились". Они изначально такими были.
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01.11.2021 14:38 Відповісти
А собственно, что он хотел и чем теперь не доволен?
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01.11.2021 14:51 Відповісти
деньги любят тишину..., а очень большие - могильную тишину..., при наличии такого количества ручных органов, кому-то заткнуть рот или прикопать, как Полякова, вообще раз плюнуть...
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01.11.2021 14:52 Відповісти
Странно, а в протоколе написано что предоставляют информацию для проверки, а не то что Гео в своем посте написал. Гео не смог прочесть документ что публикует?
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01.11.2021 14:52 Відповісти
Антоніна Павлівна, соска знатна... Через шланг діаметром 10см та довжиною 12м- відсмоктує Зе!гуано ще й дезінфікує...
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01.11.2021 15:55 Відповісти
ВОТ И ТЕМНИК ОТ ДВУЛИЧНОГО АНУСА ермака-Козыря - ПОДОЛЯКИ ПОДОСПЕЛ.
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01.11.2021 15:58 Відповісти
Зе думает что он за законом и что ему дали гарантии не доторканости его и семьи то ему на все начхать но так нагло не получится сопромат сила сопротивления равна силе приложения а он очень много приложил негативных сил
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01.11.2021 15:03 Відповісти
Лероса быстрее всего СНБО зачислят в олигархи.
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01.11.2021 15:40 Відповісти
******
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01.11.2021 15:54 Відповісти


Кость Галицький


@DunlopDueler

·
https://twitter.com/DunlopDueler/status/1454952919346946050 15 ч



Мабуть залишки прихильників зеленого про це і не знають. Дізнаються ще коли вивернуть порожні кишені…
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01.11.2021 16:27 Відповісти
 
 