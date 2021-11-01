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Новини Війна
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ЄС і США мають бути присутніми у переговорах стосовно Донбасу, - євродепутат Кубілюс

ЄС і США мають бути присутніми у переговорах стосовно Донбасу, - євродепутат Кубілюс

Нормандський формат не дає реального результату у врегулюванні конфлікту на Донбасі, тому необхідно, щоб у форматах врегулювання були присутні ЄС та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс.

"Я не так сильно залучений до цих переговорів. Але я завжди говорив, що насамперед важливо, щоб ЄС був присутній у цих форматах, а також США. Добре, що Німеччина і Франція виявили ініціативу щодо створення Нормандського формату, але ми бачимо, що це не приносить реального результату. Отже, якщо говорити про те, як змінити цей формат, я сказав би, що давайте пошукаємо можливість присутності ЄС та США", - зазначив він.

Кубілюс зауважив, що не вірить у те, що за допомогою існуючих форматів можна досягти реального прогресу у врегулюванні російсько-українського конфлікту.

"На жаль, я не бачу, що з тими форматами, які створені зараз, можна досягти реального прогресу. Можливо, для підтримки якогось холодного миру це може допомогти, але для вирішення всього питання я не бачу, щоб це могло статися, тому що це залежить виключно від Кремля. Які інструменти ми маємо на Заході, щоб переконати Кремль змінити свою поведінку, я поки що не дуже чітко бачу", - пояснив євродепутат.

За словами Кубілюса, ставлення Кремля до війни на Донбасі може змінити демократію в РФ.

"Дехто каже, що демократія в Росії далеко і, можливо, це надто романтично покладатися на це. Але на власному досвіді я бачу, що іноді демократичні процеси в цій частині Європи починають відбуватися дуже несподіваним чином. І Україна справді гарний приклад того, як у нашому регіоні можна встановити демократію. Після Майдану Україна – хороший приклад зрілості демократії", - додав євродепутат.

Також читайте: Україна має право вимагати компенсації від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу, - євродепутат Кубілюс

Автор: 

США (23613) Донбас (22358) Євросоюз (13785) Кубілюс Андрюс (59)


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я так не вважаю. Нормандський формат приносить результат але не в нашу користь.
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01.11.2021 14:29 Відповісти
О каких переговорах? С кем вы собрались договариваться? Война будет до тех пор пока ***** видит как что вы хотите с ним договориться. Кстати про крым уже забыли? Или ***** вам не поставил крым на повестку дня?
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01.11.2021 14:30 Відповісти
В Кремле реально боятся саммита в Нормандском формате , где Путину придется отвечать Меркель и Макрону , почему он не вьіполнил обязательства по обмену пленньіми , по прекращению огня и отводу тяжельіх вооружений , а также по открьітию новьіх пунктов пропуска. К Украине вопросов нет.
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01.11.2021 14:48 Відповісти
Отвечать коллегам по сауне и акционерам Газпрома? Наивный. Они уже все вопросы и все бумаги согласовали и денюжку получили. И уже спят и видят как за хорошую сделку ***** им даст скидку на газ чтобы перед своим лохторатом оправдять продажу Украины
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01.11.2021 15:12 Відповісти
 
 