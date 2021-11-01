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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 в Україні: Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій

Спалах COVID-19 в Україні: Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій

Під час нинішньої хвилі COVID-19 в Україні значно зросло споживання кисню хворими на коронавірус. Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"За підсумками наради профільним міністерствам було доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд надав додатково 400 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ повідомили, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню. За даними профільного міністерства, останнім часом значно зросло споживання кисню, тому Міністерство працює над залученням інших заводів, які готові його постачати.

Також читайте: "Голос" ініціює позачергове засідання ВР для підтримки законопроєкту про кисневі станції, що "завис у повітрі"

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+3
Зелені ковидоморці шмигалі закуплять їх в Індії, якій дарували кисневе обладнання навесні?
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01.11.2021 14:36 Відповісти
+2
обережно! двері зачиняються! наступна станція - киснева, остання на маршруті
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01.11.2021 14:32 Відповісти
+2
чудненько.. 2 месяца на тендер или купите у крадуцкого по-быстрому?)
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01.11.2021 14:45 Відповісти
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пиндец подкрался незаметно, хоть виден был издалека....
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01.11.2021 14:32 Відповісти
обережно! двері зачиняються! наступна станція - киснева, остання на маршруті
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01.11.2021 14:32 Відповісти
как вовремя !!!!

а ведь кто мог подумать летом, когда деньги катали в асфальт, что осенью будет очередная вспышка короны ?
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01.11.2021 14:33 Відповісти
та у них денег дохрена, кредит за кредитом
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01.11.2021 15:15 Відповісти
яблоки на асфальте -
миллиард деревов на асфальтобетонных дорогах...

красиво !
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01.11.2021 15:19 Відповісти
если такими темпами будут хэкать - кислород закончится быстрее, чем деревья посадит величайший лидер , практически историческая личность!
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01.11.2021 14:33 Відповісти
станции построят как раз к тому времени, когда вырастет миллиард деревов для продукции кислорода

а зачем тогда станции?
мудрый нарид будет дышать в Украине чистейшим кислородом
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01.11.2021 14:45 Відповісти
Зелені ковидоморці шмигалі закуплять їх в Індії, якій дарували кисневе обладнання навесні?
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01.11.2021 14:36 Відповісти
хорошо будет через пол-года, когда построят станции,
да и то, если опять не закатают деньги в асфальт

а пока несчастным в реанимации очень плохо...
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01.11.2021 15:03 Відповісти
уже щяс неплохо, кислород есть, просто его может понадобиться больше.
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01.11.2021 15:18 Відповісти
а вы в Одессе были ?
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?

тогда поедьте в Одессу и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных тягать на плечах из больнички в больничку
в поисках кислорода !
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01.11.2021 15:22 Відповісти
вы в Киеве были ?
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?

тогда поедьте в Киев и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных никуда не тягать. Кислород есть. А в Одессе, то трузанову, корешу конфетника скажите спасибо.
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01.11.2021 20:31 Відповісти
закон о кислородных станцияз был подан оппозицией еще весной, в первый раз проголосован еще в начале лета, но до сегодня воровитые ЗЕ-льоные ручонки были заняты асфальтом и только когда жареный петух клюнул зашевелились в сторону кислорода.

как т.н. закон об олигархах протащить или Разумкова снять это у ЗЕ-бенских за один день решается, а кислород для доходяг подождет

"Я вам ничого не винен !"
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01.11.2021 15:26 Відповісти
чудненько.. 2 месяца на тендер или купите у крадуцкого по-быстрому?)
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01.11.2021 14:45 Відповісти
ждать уже некогда!
все лето прочухались !
покупаем в три дорого у Крадуцкого !
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01.11.2021 15:29 Відповісти
Сумма вроде и не маленькая... В штуках это сколько???
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01.11.2021 15:22 Відповісти
ЗЕ-Ломойскому все равно маловато будет...

Коломойский вывел из Украины 450 миллиардов долларов
по данным США
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01.11.2021 15:28 Відповісти
значит теперь беня богаче Илона Маска!
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01.11.2021 15:37 Відповісти
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01.11.2021 15:47 Відповісти
 
 