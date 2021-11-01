Спалах COVID-19 в Україні: Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій
Під час нинішньої хвилі COVID-19 в Україні значно зросло споживання кисню хворими на коронавірус. Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій.
Відповідне рішення ухвалено сьогодні за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"За підсумками наради профільним міністерствам було доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд надав додатково 400 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ повідомили, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню. За даними профільного міністерства, останнім часом значно зросло споживання кисню, тому Міністерство працює над залученням інших заводів, які готові його постачати.
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а ведь кто мог подумать летом, когда деньги катали в асфальт, что осенью будет очередная вспышка короны ?
миллиард деревов на асфальтобетонных дорогах...
красиво !
а зачем тогда станции?
мудрый нарид будет дышать в Украине чистейшим кислородом
да и то, если опять не закатают деньги в асфальт
а пока несчастным в реанимации очень плохо...
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?
тогда поедьте в Одессу и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных тягать на плечах из больнички в больничку
в поисках кислорода !
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?
тогда поедьте в Киев и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных никуда не тягать. Кислород есть. А в Одессе, то трузанову, корешу конфетника скажите спасибо.
как т.н. закон об олигархах протащить или Разумкова снять это у ЗЕ-бенских за один день решается, а кислород для доходяг подождет
"Я вам ничого не винен !"
все лето прочухались !
покупаем в три дорого у Крадуцкого !
Коломойский вывел из Украины 450 миллиардов долларов
по данным США