Спалах COVID-19 в Україні: Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій

Під час нинішньої хвилі COVID-19 в Україні значно зросло споживання кисню хворими на коронавірус. Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"За підсумками наради профільним міністерствам було доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд надав додатково 400 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ повідомили, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню. За даними профільного міністерства, останнім часом значно зросло споживання кисню, тому Міністерство працює над залученням інших заводів, які готові його постачати.

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