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Довибори в Раду: за результатами обробки 99,4% та 54,6% протоколів лідирують кандидати "СН" Козир та Войцехівський. ІНФОГРАФІКА

Довибори в Раду: за результатами обробки 99,4% та 54,6% протоколів лідирують кандидати

На довиборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати "Слуги народу".

Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр – м.Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 99,46% електронних протоколів окружних виборчих комісій, лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,58%, 21 261 голос), у найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" – 14,29% (4705 голосів).

В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 54,6% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцехівський (46,21%). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,06%.

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) пройшли проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Корнієнко прибув на виборчу дільницю в Херсоні разом із кандидатом від "Слуги народу" Козирем. ФОТО

Довибори в Раду: за результатами обробки 99,4% та 54,6% протоколів лідирують кандидати СН Козир та Войцехівський 01


Довибори в Раду: за результатами обробки 99,4% та 54,6% протоколів лідирують кандидати СН Козир та Войцехівський 02

Автор: 

ВР (15073) вибори (6724) Козир Сергій (14) Войцехівський Віталій (9)


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Топ коментарі
+16
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01.11.2021 15:03 Відповісти
+7
тем временем на родине зеЛоха офшорного - слуги урода вместе с вилкуловцами и жопоблоком деребанят землю:

Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
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01.11.2021 14:38 Відповісти
+7
там за 500 гривен быдло подкупали.
+фальсификации. все как при яныке
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01.11.2021 15:21 Відповісти
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тем временем на родине зеЛоха офшорного - слуги урода вместе с вилкуловцами и жопоблоком деребанят землю:

Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
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01.11.2021 14:38 Відповісти
біля цвинтаря повинна бути церква.
чиї небіжчики, той й будує.
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01.11.2021 15:17 Відповісти
Люди знают за кого голосовать.
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01.11.2021 14:42 Відповісти
да уж.... хорошо живется....
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01.11.2021 14:45 Відповісти
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01.11.2021 15:02 Відповісти
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01.11.2021 15:03 Відповісти
А це, типу, тролінг?
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01.11.2021 14:46 Відповісти
И поэтому массово не пошли голосовать. Нарид разочаровался, сказки для люмпена не получилось.
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01.11.2021 14:59 Відповісти
Факт?!!!
У тебя в мозгах один большой "факт".
При Порошенко был РОСТ экономики в 5-7%
При Зеленском есть СПАД экономики в 5-7%
При Порошенко госпредприятия давали ПРИБЫЛЬ
При Зеленском госпредприятия дают УБЫТОК
При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ
При Зеленском олигархи получают ПРИБЫЛЬ
Вот это - ФАКТЫ!
А кто кого развел в 14-м - это тебе надо меньше кокаина нюхать.
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01.11.2021 20:17 Відповісти
Ты о чем,упоротое? С 14-го по 19-й год спад ВВП 3%.Ты хоть не мели такой бред))
"При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ"-это вообще 5 баллов)))Такие убытки,что аж трубу Медведчуку отдали в виде компенсации)Да и сам Питро только обогатился.Или он не олигарх?А развел-да.АТО закончил,как обещал?Нет.Бизнес продал?Нет.Убийц Майдана наказал?Нет.Т.е.,те обещания из-за которых его и выбрали,ни одного не выполнил.Ото и осталось-ныть и сопли пускать на свалке,из которой ему уже не выбраться
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01.11.2021 21:29 Відповісти
ВВП 2015: 91,03 млрд
ВВП 2016: 93,36 млрд
ВВП 2017: 112,2 млрд
ВВП 2018: 130,9 млрд
ВВП 2019: 153,9 млрд
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01.11.2021 21:50 Відповісти
17-ый год-109.А где же 14-ый год,чучело?132.В самый тяжелый год.А потом Пэтя с Гонтаревой дали копоти.И вот с 179 в 13-ом до 153 в 19-ом.Так ГДЕ рост?Вы все там падлы брехливые
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01.11.2021 22:18 Відповісти
Вот цифры роста:В 19-м на 3,2%, в 18-м - на 3,4%, в 17-м - на 2,5%, а в 16-м - на 2,4%.
Где 5-7 %,?
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01.11.2021 22:23 Відповісти
добре.. порахуємо.. в 2013 році Номі­нальний ВВП України становить 183.310 млрд $. По самим скромним Вашим ствердженням за 5 років Номі­нальний ВВП України мав стати більшим на 25% тобто 229 млрд $. А реально він становив 153.781 млрд $ що становить спад на 16%. Ось такі діла малята.
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01.11.2021 21:40 Відповісти
Ты действительно НАСТОЛЬКО ТУПОЙ?
В 2013-ом ВВП включал ВВП Крыма и Донбасса!
Или ты про войну "забыл", совсем как Зеленский?
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01.11.2021 21:47 Відповісти
Згоден. 2013 рік, не справедливо брати за відлік.. Як раз дивлячись на війну. Але ж чому ж тоді ти пропустив 2014 рік ? Та чому твої цифри не співпадають з цифрами мінфіну?
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01.11.2021 22:14 Відповісти
А война в каком году началась?
Мариуполь когда защищали?
Активные БОИ в 2014-2015 годах.
А когда торговлю с Рашкой запрещали?
Или ты думаешь, что в 2015-ом никакой войны уже не было?
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01.11.2021 22:31 Відповісти
Ну тогда, вообще нехрен считать .. Так по твоему получается. Но факт есть факт.. Петя принял страну такую как принял, окончил АТО не за дни а за часы. Принял - было столько, отдал было столько. Остальное факторы которые повлияли на результат. Поэтому забираю свои слова про 2013 год. Принял было 183.310 млрд $ сдал 153.781 млрд $. И это его заслуга. Нехрен ему поблажки делать.
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01.11.2021 23:15 Відповісти
Опять "183 миллиарда"?
То есть, ты категорически не хочешь признавать факта ВОЙНЫ!
Так с таким не спорить надо, а надо расстреливать нах, как коллаборанта!
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01.11.2021 23:25 Відповісти
Вот кого кого, так это таких как ты нужно первыми на минные поля выводить. За то что ты соотечетсвенников расстреливать собрался. Петя сказал что АТО он проведёт за часы. От теперь пускай и рассказывает как он это сделал. А тебе придурок обьясняю. Факта войны никто не отменял, только ты мудило приписываешь это как оправдание провала Порошенко.
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01.11.2021 23:35 Відповісти
Баран, АТО он бы и провел за МЕСЯЦЫ, как говорил, если бы не АРМИЯ Рашки!
Крупнокалиберная артиллерия, системы залпового огня, Грады и Буки - это совсем НЕ "пьяные шахтеры".
Но, даже в этом случае, Порох вернул половину захваченных территорий. С "армией", которую разворовывали предыдущие 20 лет.
И "провала" у Пороха никакого НЕ БЫЛО!
НЕТ провала:
Территории возвращались, экономика росла, поддержка запада была, реформы худо-бедно шли.
Где, ну ГДЕ ты тут увидел "провал"?
Меньше Г+Г смотри - не будут видеться "провалы".
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01.11.2021 23:49 Відповісти
Да там вообще нужно отменять все из-за аномально низкой явки.
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01.11.2021 14:46 Відповісти
А ви кажете вакцинація, вакцинація... От тому наріду вже стільки разів від зебілізму вкололи, а ніхрена ж не діє, не помагає...
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01.11.2021 14:47 Відповісти
Малороси живуть і будуть жити так, як голосують.
І "Нє трєба скігліті"(с).
Лопати в руки і шнель арбайтен на зеленських-каломоїв.
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01.11.2021 14:53 Відповісти
Козырь будет в ЗЕкоМАНДЕ с МАНДАтом
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01.11.2021 14:57 Відповісти
А Козирь це прізвище, чи агентурна кличка?
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01.11.2021 15:15 Відповісти
Хто там казав,що за зелених не будуть голосувати?
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01.11.2021 15:01 Відповісти
Людям подобаються зелені,бо в більшості таке саме мислення.
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01.11.2021 15:03 Відповісти
дупоголові все не вгамуються.
дурнів в країні більше ніж чорнозему, може на експорт їх?
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01.11.2021 15:14 Відповісти
Идиотизм не излечим.
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01.11.2021 15:16 Відповісти
Та це смердить фальсифікацією.....
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01.11.2021 15:21 Відповісти
там за 500 гривен быдло подкупали.
+фальсификации. все как при яныке
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01.11.2021 15:21 Відповісти
Ця країна безнадійна, без майбутнього.
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01.11.2021 15:30 Відповісти
- Зебіли є ??
- Бєєєєєєєєєєє !
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01.11.2021 15:37 Відповісти
Дивно... тільки сьогодні на Цензорі писали, що у Зе найбільший антирейтинг.. десь брешуть..
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01.11.2021 15:39 Відповісти
это жесть... Этот Войцеховский при Яныке кинул на квартиру кучу людей (Элита центр), а теперь при Яныке-2 (Зеленском) дорвался до власти вместо тюрьмы
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01.11.2021 15:54 Відповісти
Необучаемы. Безнадежны. Даже COVID не смог поднять средний IQ населенцев.
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01.11.2021 16:06 Відповісти
Хоть в глаза ссы. Повезло жуликам с народом.
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01.11.2021 17:57 Відповісти
Це вже діагноз - ЗєБілізм.
Це щось невиліковне.
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01.11.2021 18:56 Відповісти
Зє-COVID бродить по Україні.
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01.11.2021 19:00 Відповісти
Я вижу многим чоколад не одно место собирает а разъедает мозг человеку
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01.11.2021 20:06 Відповісти
Т.е. нас хотят убедить, что честный человек и узник кремля Сущенко проиграл аферисту, вору и мошеннику из Элита-центра?
Так не бывает!
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01.11.2021 23:15 Відповісти
 
 