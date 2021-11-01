Довибори в Раду: за результатами обробки 99,4% та 54,6% протоколів лідирують кандидати "СН" Козир та Войцехівський. ІНФОГРАФІКА
На довиборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати "Слуги народу".
Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр – м.Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 99,46% електронних протоколів окружних виборчих комісій, лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,58%, 21 261 голос), у найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" – 14,29% (4705 голосів).
В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 54,6% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцехівський (46,21%). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,06%.
Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) пройшли проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:
депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова
https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
чиї небіжчики, той й будує.
У тебя в мозгах один большой "факт".
При Порошенко был РОСТ экономики в 5-7%
При Зеленском есть СПАД экономики в 5-7%
При Порошенко госпредприятия давали ПРИБЫЛЬ
При Зеленском госпредприятия дают УБЫТОК
При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ
При Зеленском олигархи получают ПРИБЫЛЬ
Вот это - ФАКТЫ!
А кто кого развел в 14-м - это тебе надо меньше кокаина нюхать.
"При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ"-это вообще 5 баллов)))Такие убытки,что аж трубу Медведчуку отдали в виде компенсации)Да и сам Питро только обогатился.Или он не олигарх?А развел-да.АТО закончил,как обещал?Нет.Бизнес продал?Нет.Убийц Майдана наказал?Нет.Т.е.,те обещания из-за которых его и выбрали,ни одного не выполнил.Ото и осталось-ныть и сопли пускать на свалке,из которой ему уже не выбраться
ВВП 2016: 93,36 млрд
ВВП 2017: 112,2 млрд
ВВП 2018: 130,9 млрд
ВВП 2019: 153,9 млрд
Где 5-7 %,?
В 2013-ом ВВП включал ВВП Крыма и Донбасса!
Или ты про войну "забыл", совсем как Зеленский?
Мариуполь когда защищали?
Активные БОИ в 2014-2015 годах.
А когда торговлю с Рашкой запрещали?
Или ты думаешь, что в 2015-ом никакой войны уже не было?
То есть, ты категорически не хочешь признавать факта ВОЙНЫ!
Так с таким не спорить надо, а надо расстреливать нах, как коллаборанта!
Крупнокалиберная артиллерия, системы залпового огня, Грады и Буки - это совсем НЕ "пьяные шахтеры".
Но, даже в этом случае, Порох вернул половину захваченных территорий. С "армией", которую разворовывали предыдущие 20 лет.
И "провала" у Пороха никакого НЕ БЫЛО!
НЕТ провала:
Территории возвращались, экономика росла, поддержка запада была, реформы худо-бедно шли.
Где, ну ГДЕ ты тут увидел "провал"?
Меньше Г+Г смотри - не будут видеться "провалы".
І "Нє трєба скігліті"(с).
Лопати в руки і шнель арбайтен на зеленських-каломоїв.
дурнів в країні більше ніж чорнозему, може на експорт їх?
+фальсификации. все как при яныке
- Бєєєєєєєєєєє !
Це щось невиліковне.
Так не бывает!