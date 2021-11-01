Разумков розповів про подальші плани у політиці: Буде партія... Мені близький розумний консерватизм

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про свою майбутню політичну силу розповів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у програмі на телеканалі "Україна 24".

"Буде партія... Я думаю, якщо її підтримають люди, це буде партія, яка базуватиметься на тих принципах, з якими ми йшли у 2019 році. На жаль, багато з них не виконані, багато що вдали, що виконали, але насправді це, м'яко кажучи, не відповідає тому, що закладалося в ті меседжі, які вписувалися в програму партії... Я добре це пам'ятаю, я точно маю право про це говорити, тому що я зробив свій власний внесок у програму, і саме я її відстоював найчастіше на ефірах, тому я точно знаю, про що я говорю і що насправді закладалося в ті принципи. На жаль, багато що залишилося поза виконанням. Я думаю, що я і ті колеги, які підтримують у стінах парламенту мене та людей, які віддавали за нас голоси 2019 року, намагатимемося ще встигнути у цьому скликанні. Якщо ні — то у наступному", — сказав він.

Разумков відповів на запитання, якої політичної спрямованості буде ця партія.

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"Мені найближче розумний консерватизм. Чому — тому що ми маємо змінювати Україну на краще, але реформи, зміни мають відбуватися зрозуміло для людей, для бізнесу, для наших міжнародних партнерів. І головне, вони повинні мати чіткий план: що за чим відбуватиметься і до яких позитивних наслідків це може призвести. Не можна "шурхати" в один чи інший бік. Потрібно мати чіткий курс, куди ти хочеш прийти по кожному напрямку: здоров'я, освіта, промисловість, економіка, судова реформа, інші питання", — сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади речника Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков залишив сесійну залу під оплески народних депутатів. При цьому саме більшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.