УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8225 відвідувачів онлайн
Новини
4 293 42

Разумков розповів про подальші плани у політиці: Буде партія... Мені близький розумний консерватизм

Разумков розповів про подальші плани у політиці: Буде партія... Мені близький розумний консерватизм

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про свою майбутню політичну силу розповів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у програмі на телеканалі "Україна 24".

"Буде партія... Я думаю, якщо її підтримають люди, це буде партія, яка базуватиметься на тих принципах, з якими ми йшли у 2019 році. На жаль, багато з них не виконані, багато що вдали, що виконали, але насправді це, м'яко кажучи, не відповідає тому, що закладалося в ті меседжі, які вписувалися в програму партії... Я добре це пам'ятаю, я точно маю право про це говорити, тому що я зробив свій власний внесок у програму, і саме я її відстоював найчастіше на ефірах, тому я точно знаю, про що я говорю і що насправді закладалося в ті принципи. На жаль, багато що залишилося поза виконанням. Я думаю, що я і ті колеги, які підтримують у стінах парламенту мене та людей, які віддавали за нас голоси 2019 року, намагатимемося ще встигнути у цьому скликанні. Якщо ні — то у наступному", — сказав він.

Разумков відповів на запитання, якої політичної спрямованості буде ця партія.

Дивіться також: Разумков про участь у виборах президента: "Я не говорив "ні"". ВIДЕО

"Мені найближче розумний консерватизм. Чому — тому що ми маємо змінювати Україну на краще, але реформи, зміни мають відбуватися зрозуміло для людей, для бізнесу, для наших міжнародних партнерів. І головне, вони повинні мати чіткий план: що за чим відбуватиметься і до яких позитивних наслідків це може призвести. Не можна "шурхати" в один чи інший бік. Потрібно мати чіткий курс, куди ти хочеш прийти по кожному напрямку: здоров'я, освіта, промисловість, економіка, судова реформа, інші питання", — сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади речника Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков залишив сесійну залу під оплески народних депутатів. При цьому саме більшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.

Автор: 

партія (371) Разумков Дмитро (1528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
На кого из олигархов партия работать будет конкретно что то не озвучил.
показати весь коментар
01.11.2021 14:39 Відповісти
+13
"Мне ближе всего разумный консерватизм. Источник:

Короче еще 30 лет хождения по кругу.
показати весь коментар
01.11.2021 14:40 Відповісти
+9
ну вот.. очередная партия родилась н светююю боже мой сколько же этих партий было то... за 30 лет не счесть.. а результат деятельности один и тот же - хрен вам всем..... пока чиновник не будет отвечать своей башкой за свои обещания, не будет толку.. лучше всего у политиков выходит брехать без последствий...
показати весь коментар
01.11.2021 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну вот.. очередная партия родилась н светююю боже мой сколько же этих партий было то... за 30 лет не счесть.. а результат деятельности один и тот же - хрен вам всем..... пока чиновник не будет отвечать своей башкой за свои обещания, не будет толку.. лучше всего у политиков выходит брехать без последствий...
показати весь коментар
01.11.2021 14:37 Відповісти
издержки дЭрьмократии и безответственного большинства...
показати весь коментар
01.11.2021 15:38 Відповісти
На кого из олигархов партия работать будет конкретно что то не озвучил.
показати весь коментар
01.11.2021 14:39 Відповісти
Главный акционер Ахметов, ну там может еще деньжат подбросят Метверчина, Коломойский, Пинчук и Фирташ.
показати весь коментар
01.11.2021 14:41 Відповісти
Радикалы Ляшка, Свобода, Сила і Честь, а теперь еще и эти... Азметов умеет разложить яйца по разным корзинам...
показати весь коментар
01.11.2021 14:44 Відповісти
Ого прям на расхват чел. Интересно а рейтинги у него заказные или действительно будут идиоты чтоб за него голосовать?
показати весь коментар
01.11.2021 14:47 Відповісти
Партия, это как дом строить. Перед строительством думаешь обо одном, начинаешь строить, получается что то другое, а на выходе имеем и так сойдет.
В общем, кто пойдет под его знамена, кому продастся... все под вопросом.
Особенно улыбнула его фразочка, что его партия будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. Знать бы те принципы в 2019 году, а не выбирать кота в мешке!
показати весь коментар
01.11.2021 15:05 Відповісти
"Мне ближе всего разумный консерватизм. Источник:

Короче еще 30 лет хождения по кругу.
показати весь коментар
01.11.2021 14:40 Відповісти
еще один ватник с партией

а Гетьман только один

спасибо мудрому нариду !
показати весь коментар
01.11.2021 14:42 Відповісти
Якого олігарха ти називаєш "гетьманом"?
показати весь коментар
01.11.2021 14:44 Відповісти
Вадима Гетьмана наверное, тестя Ющенко.
Водка Гетьман еще есть.
У каждого свой царь в голове.
показати весь коментар
01.11.2021 15:09 Відповісти
ломбарды- это консерватизм
показати весь коментар
01.11.2021 14:42 Відповісти
Партия темно зеленого бабуина. Малороса прокацапского,который так и не ответил с кем воюет Украина
показати весь коментар
01.11.2021 14:44 Відповісти
партия ломбардщиков
показати весь коментар
01.11.2021 14:46 Відповісти
Олигархи нового президента выращивают. Был типа клоун глупый, а этот умный и мудрёный. Глупый пипл схавает.
показати весь коментар
01.11.2021 14:48 Відповісти
они и на этом еще 7, 5 лет проедутся....- зачем напрягаться и снова делить корыто ...
показати весь коментар
01.11.2021 15:41 Відповісти
"экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.О своей будущей политической силе рассказал" Сегодня особенно много перлов.
Источник:
показати весь коментар
01.11.2021 14:49 Відповісти
и всьо?
показати весь коментар
01.11.2021 15:04 Відповісти
Нет. Ещё - "дорога между семи населёнными пунктами".
И "заявление собственному желанию".
И ... продолжение следует.
показати весь коментар
01.11.2021 15:42 Відповісти
"..будет партия...мне близок разумный консерватизм Рината Ахметова." - так было бы точнее.
показати весь коментар
01.11.2021 14:52 Відповісти
Разумков по молодости, с подачи своего папеньки прислуживал регионалам, был близок с ними по взлядам, по ценностям, по целям и аппетитам.... Когда сдохла партия регионов, Разумков раскрутил и протолкнул в большую политику клоунско-кремлёвский проект "слуг путена"....Когда от слуг стало попахивать мертвечиной и они стали покрываться трупными пятнами, Разумков распрощался с ними и опять он в поиске .....
показати весь коментар
01.11.2021 14:53 Відповісти
ещё один умеренный консерватор!
показати весь коментар
01.11.2021 14:53 Відповісти
Это очень Разумный умеренный Консерв Ватор.
показати весь коментар
01.11.2021 15:56 Відповісти
вместо мертвячука теперь будет украинофобский вакуум заполнять димасик разумный.
показати весь коментар
01.11.2021 15:00 Відповісти
Если бы Разумкову, авантюризм Саакашвили или Зеленского, несомненно, был бы следующим Президентом Украины.
показати весь коментар
01.11.2021 15:10 Відповісти
Народ вже звик вибирати якихось придурків.
показати весь коментар
01.11.2021 15:31 Відповісти
Виявлено спічрайтерів Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=XnbnYusXHHo
показати весь коментар
01.11.2021 15:11 Відповісти
Пропоную нове поганяло для ломбардника Разумкова - "Разумная консєрва імені Ахмєтки".
показати весь коментар
01.11.2021 15:17 Відповісти
ламбарджини ахметки
показати весь коментар
01.11.2021 15:58 Відповісти
у Бени - Майбах,
у Ахметки -Ламборджини ....
показати весь коментар
01.11.2021 16:19 Відповісти
чейный ты будешь? ахметкин? или будешь ездить по ушам что ломбарды продал и бабло собрал? так все равно олигархи не пустят надо конкретно к какому-то очку пристроится и работать языком
показати весь коментар
01.11.2021 15:21 Відповісти
Посмотрите на последний опрос. Зразупнятно, к какому.
показати весь коментар
01.11.2021 15:44 Відповісти
"Разумков ответил на вопрос, какой политической направленности будет эта партия: - "Мне ближе всего разумный консерватизм".
За бабло гудка тебе и твоей "партии" ближе всего будет 50/50 совковый консерватизм и феодальный капитализм.
показати весь коментар
01.11.2021 15:54 Відповісти
О чём он? Две революции. Шесть президентов за 30 лет и только один переизбравшийся. О каком консерватизме в таком юном государстве может идти речь? Это Дима про «эпоху» Кучмы что ли? Прилагательное «умеренный» видимо означает, что слишком консервативно резать головы журналистам не будет.
Другими словами- «некогда объяснять, все голосуйте за меня… и синие, и зелёные… потом разберётесь».))
показати весь коментар
01.11.2021 15:56 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
показати весь коментар
01.11.2021 16:10 Відповісти
"Ідіть у сраку..." (с) Вигляд у цього діяча якийсь вампірський. Причому, якогось сумного вампіра - йому ніхто грошей не дасть, як казав хєрнєс
показати весь коментар
01.11.2021 16:15 Відповісти
Татарин наверное и название им уже придумал...
показати весь коментар
01.11.2021 16:22 Відповісти
Уже и консервировать нечего после турбоп.дара.

Зеро = зеленский + розумков
показати весь коментар
01.11.2021 16:53 Відповісти
Унылый Додон украинская версия.Разумков слейся нах и не отсвечивай
показати весь коментар
01.11.2021 17:24 Відповісти
С "болотной идеологией" ( и нашим, и вашим) - ничего , кроме болота не построишь. Надо строить национальное государство украинского народа, с учетом всех европейских стандартов отношений с другими национальностями и народами. Другого пути быстрого развития и вступления в ЕС и НАТО нет. Все остальное блеф и фейк, потому что исходит из лжи и хотелок.
показати весь коментар
01.11.2021 17:51 Відповісти
Новый бубочка из прастова нариду для черни и плебеев.
показати весь коментар
01.11.2021 17:53 Відповісти
 
 