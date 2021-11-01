Разумков розповів про подальші плани у політиці: Буде партія... Мені близький розумний консерватизм
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про свою майбутню політичну силу розповів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у програмі на телеканалі "Україна 24".
"Буде партія... Я думаю, якщо її підтримають люди, це буде партія, яка базуватиметься на тих принципах, з якими ми йшли у 2019 році. На жаль, багато з них не виконані, багато що вдали, що виконали, але насправді це, м'яко кажучи, не відповідає тому, що закладалося в ті меседжі, які вписувалися в програму партії... Я добре це пам'ятаю, я точно маю право про це говорити, тому що я зробив свій власний внесок у програму, і саме я її відстоював найчастіше на ефірах, тому я точно знаю, про що я говорю і що насправді закладалося в ті принципи. На жаль, багато що залишилося поза виконанням. Я думаю, що я і ті колеги, які підтримують у стінах парламенту мене та людей, які віддавали за нас голоси 2019 року, намагатимемося ще встигнути у цьому скликанні. Якщо ні — то у наступному", — сказав він.
Разумков відповів на запитання, якої політичної спрямованості буде ця партія.
"Мені найближче розумний консерватизм. Чому — тому що ми маємо змінювати Україну на краще, але реформи, зміни мають відбуватися зрозуміло для людей, для бізнесу, для наших міжнародних партнерів. І головне, вони повинні мати чіткий план: що за чим відбуватиметься і до яких позитивних наслідків це може призвести. Не можна "шурхати" в один чи інший бік. Потрібно мати чіткий курс, куди ти хочеш прийти по кожному напрямку: здоров'я, освіта, промисловість, економіка, судова реформа, інші питання", — сказав він.
Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади речника Верховної Ради.
Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков залишив сесійну залу під оплески народних депутатів. При цьому саме більшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.
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В общем, кто пойдет под его знамена, кому продастся... все под вопросом.
Особенно улыбнула его фразочка, что его партия будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. Знать бы те принципы в 2019 году, а не выбирать кота в мешке!
Короче еще 30 лет хождения по кругу.
а Гетьман только один
спасибо мудрому нариду !
Водка Гетьман еще есть.
У каждого свой царь в голове.
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И "заявление собственному желанию".
И ... продолжение следует.
https://www.youtube.com/watch?v=XnbnYusXHHo
у Ахметки -Ламборджини ....
За бабло гудка тебе и твоей "партии" ближе всего будет 50/50 совковый консерватизм и феодальный капитализм.
Другими словами- «некогда объяснять, все голосуйте за меня… и синие, и зелёные… потом разберётесь».))
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.
Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.
Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
Зеро = зеленский + розумков