Російська влада всіляко обмежує права українців у РФ, перешкоджаючи будь-яким спробам їх самоорганізації, - МЗС України

МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з наступом російської влади на права української меншини в РФ.

Про це йдеться у офіційній заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках російської державної політики насильницької асиміляції впродовж 2011-2020 років в РФ були, зокрема, ліквідовані Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, Об'єднання українців Росії, Омська регіональна ГО "Сибірський центр української культури "Сірий Клин", Світовий конґрес українців визнано "небажаною організацією", знищено Бібліотеку української літератури в Москві", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МЗС, черговим проявом намагань російської влади стерти національно-етнічну ідентичність українців у Росії стало рішення Артемівського міського суду Приморського краю про ліквідацію автономної некомерційної організації "Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр "Просвіта".

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"Рішення про примусове припинення діяльності центру "Просвіта" та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють істинну "російську гостинність" для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи до набуття російського громадянства", - сказано .

У МЗС також зазначили, що влада РФ не тільки не демонструє наміру захищати права українців Росії, а й усіляко обмежує можливості участі в процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їх самоорганізації.

" Російська Федерація має виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема згідно з Міжнародною конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, Європейською конвенцією з прав людини та Рамковою конвенцією про захист національних меншин, Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.

Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.