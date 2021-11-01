Саакашвілі закликав своїх прихильників у Грузії до боротьби за вірменським сценарієм: "У нас немає часу, ми маємо діяти скрізь і масово"
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі із в'язниці закликав своїх прихильників до боротьби проти чинної грузинської влади за вірменським сценарієм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ці вибори ми виграли, але (...) грузинська влада вирвала у нас із рук цю перемогу. Що ми маємо робити? Змусити заплатити ту ціну, яку має заплатити влада за фальсифікацію виборів. Так вчинили у сусідній Вірменії. Там Пашинян (нинішній прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. - Ред.) боровся вчетверо з більшим олігархом, ніж Іванішвілі (грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі. - Ред.), але вірменський народ таки переміг", - заявив Саакашвілі у зверненні, яке у понеділок зачитав його адвокат Ніка Гварамія.
Експрезидент пише, що події в Грузії після "сфальшованих" виборів мають піти за вірменським сценарієм, де народ змусив тодішню вірменську владу піти і призначити нові вибори.
"У нас немає часу, ми маємо діяти скрізь і масово. Звичайно, паралельно ми маємо опротестовувати підсумки виборів у виборчих комісіях та ЦВК. Зараз у нас повна легітимність проведення вуличних акцій та опору насильству", - заявив Саакашвілі.
Він закликав опозиційних депутатів вийти з парламенту, оскільки цей орган "втратив функцію платформи держави".
Як заявив адвокат Ніка Гварамія, за наявними у нього даними, влада має намір перевезти Саакашвілі до військового шпиталю міста Горі.
"Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі влада хоче перевезти у військовий госпіталь міста Горі, звідки планується нібито його викрадення осетинськими спецпризначенцями", - сказав Гварамія.
Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.
30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.
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после того, как сабакошвили продался зеленскому и начал поливать го*ном Порошенко, украинцы поняли кто он такой, поэтому жопу рвать за него не будут. Пусть сидит, вспоминает ЗЕ офшорного
"...Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры Грузии, содержание личного испанского повара президента Саакашвили ежемесячно обходилось казне в 15 тыс. долларов на протяжении полутора лет. Всего было потрачено более 300 тыс. долларов.
Более того, в ведомстве рассказали, что на процедуры похудания на одном из курортов Австрии президент Саакашвили потратил вместе с мэром Тбилиси Гиви Угулавой 70 тыс. долларов бюджетных средств...."
https://www.bbc.com/russian/society/2013/05/130531_saakashvili_botox_allegation Саакашвили подозревают в трате госсредств на ботокс
Пусть они подеруться
Дайте похмельным кваса
Авось они перебьются…
Дайте Михую галстук
Может кацо подавится"