Саакашвілі закликав своїх прихильників у Грузії до боротьби за вірменським сценарієм: "У нас немає часу, ми маємо діяти скрізь і масово"

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі із в'язниці закликав своїх прихильників до боротьби проти чинної грузинської влади за вірменським сценарієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці вибори ми виграли, але (...) грузинська влада вирвала у нас із рук цю перемогу. Що ми маємо робити? Змусити заплатити ту ціну, яку має заплатити влада за фальсифікацію виборів. Так вчинили у сусідній Вірменії. Там Пашинян (нинішній прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. - Ред.) боровся вчетверо з більшим олігархом, ніж Іванішвілі (грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі. - Ред.), але вірменський народ таки переміг", - заявив Саакашвілі у зверненні, яке у понеділок зачитав його адвокат Ніка Гварамія.

Експрезидент пише, що події в Грузії після "сфальшованих" виборів мають піти за вірменським сценарієм, де народ змусив тодішню вірменську владу піти і призначити нові вибори.

"У нас немає часу, ми маємо діяти скрізь і масово. Звичайно, паралельно ми маємо опротестовувати підсумки виборів у виборчих комісіях та ЦВК. Зараз у нас повна легітимність проведення вуличних акцій та опору насильству", - заявив Саакашвілі.

Він закликав опозиційних депутатів вийти з парламенту, оскільки цей орган "втратив функцію платформи держави".

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Як заявив адвокат Ніка Гварамія, за наявними у нього даними, влада має намір перевезти Саакашвілі до військового шпиталю міста Горі.

"Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі влада хоче перевезти у військовий госпіталь міста Горі, звідки планується нібито його викрадення осетинськими спецпризначенцями", - сказав Гварамія.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.