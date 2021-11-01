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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі закликав своїх прихильників у Грузії до боротьби за вірменським сценарієм: "У нас немає часу, ми маємо діяти скрізь і масово"

Саакашвілі закликав своїх прихильників у Грузії до боротьби за вірменським сценарієм:

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі із в'язниці закликав своїх прихильників до боротьби проти чинної грузинської влади за вірменським сценарієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці вибори ми виграли, але (...) грузинська влада вирвала у нас із рук цю перемогу. Що ми маємо робити? Змусити заплатити ту ціну, яку має заплатити влада за фальсифікацію виборів. Так вчинили у сусідній Вірменії. Там Пашинян (нинішній прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. - Ред.) боровся вчетверо з більшим олігархом, ніж Іванішвілі (грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі. - Ред.), але вірменський народ таки переміг", - заявив Саакашвілі у зверненні, яке у понеділок зачитав його адвокат Ніка Гварамія.

Експрезидент пише, що події в Грузії після "сфальшованих" виборів мають піти за вірменським сценарієм, де народ змусив тодішню вірменську владу піти і призначити нові вибори.

"У нас немає часу, ми маємо діяти скрізь і масово. Звичайно, паралельно ми маємо опротестовувати підсумки виборів у виборчих комісіях та ЦВК. Зараз у нас повна легітимність проведення вуличних акцій та опору насильству", - заявив Саакашвілі.

Він закликав опозиційних депутатів вийти з парламенту, оскільки цей орган "втратив функцію платформи держави".

Також читайте: Зловмисники планували не дати вивезти Саакашвілі до лікарні, - влада Грузії

Як заявив адвокат Ніка Гварамія, за наявними у нього даними, влада має намір перевезти Саакашвілі до військового шпиталю міста Горі.

"Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі влада хоче перевезти у військовий госпіталь міста Горі, звідки планується нібито його викрадення осетинськими спецпризначенцями", - сказав Гварамія.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.

Автор: 

Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+21
У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст.
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01.11.2021 14:56 Відповісти
+19
Дайте Ясько парабеллум.
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01.11.2021 14:56 Відповісти
+15
мы тоже так думали пока он к нам не приехал.
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01.11.2021 15:02 Відповісти
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У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст.
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01.11.2021 14:56 Відповісти
Дайте Ясько парабеллум.
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01.11.2021 14:56 Відповісти
шизанутым нет покоя.
Осеннее межсезонное обострение.
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01.11.2021 15:02 Відповісти
"По вірменському сценарію"... Зовсім не палиться, батоно. По вірменському сценарію ГБня провела там до влади свого Пашиняна. І де зараз Вірменія з Нагірним Карабахом?
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01.11.2021 14:57 Відповісти
ясько - на барикады к деду михо!!!
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01.11.2021 14:57 Відповісти
а говорил больной и худой. а вон он - на броневичке вещает "евалюция товаищи! впеёд!"
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01.11.2021 14:57 Відповісти
Саакакшвили великий человек, как и наша Тихановская.
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01.11.2021 14:58 Відповісти
мы тоже так думали пока он к нам не приехал.
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01.11.2021 15:02 Відповісти
И что такого великого в Тихановской??
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01.11.2021 15:05 Відповісти
Если кратко: "литвин" - клоун /репетирует/
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01.11.2021 15:12 Відповісти
Вот она также вернется и вам задаст.
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01.11.2021 15:18 Відповісти
Литвин, продолжайте моноспектакль, как обычно /антреприза не получится/
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01.11.2021 15:28 Відповісти
чего-то давно о ней не слышно ничего... не заболела?или ВНЖ дали?
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01.11.2021 15:06 Відповісти
Ну, на сегодня всеобщую забастовку объявляла.
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01.11.2021 15:13 Відповісти
Ага, вот только похоже никто этого не услышал.)))
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01.11.2021 15:21 Відповісти
Главное объявить. Как прокукарекать
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01.11.2021 17:35 Відповісти
А этот все к корыту рвется, да и Пашинян не самый лучший пример чтоб зазывать людей.))
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01.11.2021 15:00 Відповісти
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01.11.2021 15:38 Відповісти
щас ему ещё статью за призывы навесят...
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01.11.2021 15:06 Відповісти
С т а т т я 62. Заклики до насильницьких повалення або зміни
радянського державного і суспільного ладу

Публічні заклики до насильницьких повалення або зміни
радянського державного і суспільного ладу, закріпленого
Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, а також
розповсюдження з цією метою матеріалів такого змісту -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно або організованою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк до семи років або
штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені за
завданням іноземних організацій чи їхніх представників, -

караються позбавленням волі на строк до десяти років
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01.11.2021 15:29 Відповісти
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01.11.2021 15:19 Відповісти
Зеленский не понимал какую змею он пригрел на груди. Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран, - Саакашвили/ Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". / Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский. Но Гарибашвили Зеленскому открыл глаза: Саакашвили и его команда планировали убийство, - Гарибашвили .
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01.11.2021 15:30 Відповісти
При длительном общении с Зеленским у Михо произошли необратимые изменения в восприятии реальности.
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01.11.2021 15:37 Відповісти
з голодухи таку фігню несе )))))
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01.11.2021 15:38 Відповісти
Миша, ну как Ермак тебя развел! Теперь будешь сидеть, это полный попадос.
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01.11.2021 15:41 Відповісти
Карлсоношвили - иностранный гражданин, нелегально проникший в страну, призывающий к беспорядкам. В Украине такие тоже было в 2014. И то, шо оно Украинский гос.чиновник нехилого калибра, ситуацию для зеленых делает еще кислее.
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01.11.2021 15:42 Відповісти
баба юля №2
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01.11.2021 15:49 Відповісти
наивный какой
после того, как сабакошвили продался зеленскому и начал поливать го*ном Порошенко, украинцы поняли кто он такой, поэтому жопу рвать за него не будут. Пусть сидит, вспоминает ЗЕ офшорного
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01.11.2021 15:52 Відповісти
галабаротька пора кентов с кичи вызволять !
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01.11.2021 16:04 Відповісти
Це сигнал для Ясько, Дівулі, Вані Садовому, Тоді Непрохідному і ще "зеленим", яким він служив. Вперед, вас кличе Мішка Карлсорн, а то йому одному скучно і стрьомно сидіти в грузинській буценарні.
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01.11.2021 16:06 Відповісти
И как, многие отозвались???
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01.11.2021 16:06 Відповісти
Таємниці грузинської дієти. - 20 кілограмів за 30 днів. А просто треба тільки було припинити жрати шашлик та сулугуні

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01.11.2021 16:08 Відповісти
Зауважте,БЕЗПЛАТНО !
"...Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры Грузии, содержание личного испанского повара президента Саакашвили ежемесячно обходилось казне в 15 тыс. долларов на протяжении полутора лет. Всего было потрачено более 300 тыс. долларов.
Более того, в ведомстве рассказали, что на процедуры похудания на одном из курортов Австрии президент Саакашвили потратил вместе с мэром Тбилиси Гиви Угулавой 70 тыс. долларов бюджетных средств...."
https://www.bbc.com/russian/society/2013/05/130531_saakashvili_botox_allegation Саакашвили подозревают в трате госсредств на ботокс
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01.11.2021 16:53 Відповісти
Не зрозумів,про якого такого вірменського олігарха торочить цей нарік ? Можливо,про Царукяна,який допоміг прийти до влади Пашиняну в 2018-му,допомагав і підтримував ... Олігарха,заарештованого після протестів,(після підписання урядом капітуляціїї перед Азербайджаном).
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01.11.2021 16:15 Відповісти
Це по-аваківськи- БЕ-БЕ-БЕ???
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01.11.2021 16:31 Відповісти
Настало время о...тельных историй!
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01.11.2021 16:50 Відповісти
Професіональний баламут...
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01.11.2021 17:24 Відповісти
Если Саака попадет в Россиию, России не поздоровится, а нам это как раз и надо. Но с другой стороны Саака ради денег и власти способен на все и вполне может пойти на сотрудничество с Россией против Украины.
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01.11.2021 18:18 Відповісти
Сейчас срок добавят. За подстрекательство к бунту против законной власти
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01.11.2021 19:04 Відповісти
"Дайте собакам мяса
Пусть они подеруться
Дайте похмельным кваса
Авось они перебьются…
Дайте Михую галстук
Может кацо подавится"
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01.11.2021 19:59 Відповісти
 
 